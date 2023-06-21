Закликаємо надати Україні запрошення в НАТО попри стан війни з Росією, - ОП
Північноатлантичний альянс не має зважати на воєнний стан, що діє в Україні через російську агресію, а надати їй запрошення щодо членства в НАТО якомога скоріше.
Про це заявив у середу під час онлайн-включення, організованого "Атлантичною радою", керівник ОП Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Воєнний стан не може бути перешкодою для запрошення України до Альянсу", - зауважив представник української влади.
Він наголосив, що відкладати питання членства України в НАТО недоречно, бо в іншому разі Росія робитиме все, аби продовжити стан війни. А для Заходу це означатиме необхідність виділення ще більшої кількості озброєнь та ресурсів для того, аби протистояти агресору.
Крім того, керівник ОП нагадав, що наступного року в Росії мають відбутися президентські вибори. Тож подальша затримка процесу євроатлантичної інтеграції України лише посилить підтримку путінського режиму в РФ.
