Закликаємо надати Україні запрошення в НАТО попри стан війни з Росією, - ОП

Північноатлантичний альянс не має зважати на воєнний стан, що діє в Україні через російську агресію, а надати їй запрошення щодо членства в НАТО якомога скоріше.

Про це заявив у середу під час онлайн-включення, організованого "Атлантичною радою", керівник ОП Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Воєнний стан не може бути перешкодою для запрошення України до Альянсу", - зауважив представник української влади.

Він наголосив, що відкладати питання членства України в НАТО недоречно, бо в іншому разі Росія робитиме все, аби продовжити стан війни. А для Заходу це означатиме необхідність виділення ще більшої кількості озброєнь та ресурсів для того, аби протистояти агресору.

Крім того, керівник ОП нагадав, що наступного року в Росії мають відбутися президентські вибори. Тож подальша затримка процесу євроатлантичної інтеграції України лише посилить підтримку путінського режиму в РФ.

