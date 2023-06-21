УКР
Закликаємо надати Україні запрошення в НАТО попри стан війни з Росією, - ОП

Північноатлантичний альянс не має зважати на воєнний стан, що діє в Україні через російську агресію, а надати їй запрошення щодо членства в НАТО якомога скоріше.

Про це заявив у середу під час онлайн-включення, організованого "Атлантичною радою", керівник ОП Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Воєнний стан не може бути перешкодою для запрошення України до Альянсу", - зауважив представник української влади.

Він наголосив, що відкладати питання членства України в НАТО недоречно, бо в іншому разі Росія робитиме все, аби продовжити стан війни. А для Заходу це означатиме необхідність виділення ще більшої кількості озброєнь та ресурсів для того, аби протистояти агресору.

Крім того, керівник ОП нагадав, що наступного року в Росії мають відбутися президентські вибори. Тож подальша затримка процесу євроатлантичної інтеграції України лише посилить підтримку путінського режиму в РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО прийме "багаторічний пакет допомоги" для України, - Столтенберг

НАТО (6718) Офіс Президента (2052)
+51
з єрмаками нас ніхто нікуди не візьме
21.06.2023 20:57
+39
із Татаровими, Гетьманцевими, Безуглими також.
21.06.2023 20:59
+33
Круто! Агент фашистського ФСБ Єрмак проводить брифінг з питань безпеки України з представниками США. Це навіть не Кафка і не Оруел, тут потрібне нове визначення...(((

21.06.2023 20:59
ПДЧ підійде?
21.06.2023 20:55
куда куда пиди ?
21.06.2023 21:19
з єрмаками нас ніхто нікуди не візьме
21.06.2023 20:57
із Татаровими, Гетьманцевими, Безуглими також.
21.06.2023 20:59
ну так ... усю цю прокацапську фсб шоблу потрібно гнати з України сраною мітлою !!!



21.06.2023 21:07
1. А бідон - глава нато ?

2. корумпована морда у крсілі президента сша, щодо якої конгрес проводить розслідування корупційних схем особисто морди та її сімейки, варняє про чиюсь корупцію ?
21.06.2023 23:19
А дати НАТО зараз, то вже "завтра" будуть вибори, де Зе буде волати що це саме він (ну, з дядєю Андрієм, звісно) домігся/дотис пасивний і слабохарактерний Захід.
21.06.2023 21:37
Щось мені здається що вже скоро Зеленський буде звинувачував "Захід" в тому що нас не беруть в ЄС і НАТО.
21.06.2023 20:57
Його ніхто з людей не сприйме серйозно.
21.06.2023 20:59
***** що вже це відбувається.
21.06.2023 21:00
... і не припинялось. Не так давно воно ще волало: "Байден?! Чого ми досі не в НАТО?!?"
21.06.2023 21:39
Бикують
21.06.2023 20:58
байден же сказав що це через відстуність реформ і корупцію
21.06.2023 20:58
Круто! Агент фашистського ФСБ Єрмак проводить брифінг з питань безпеки України з представниками США. Це навіть не Кафка і не Оруел, тут потрібне нове визначення...(((

21.06.2023 20:59
В них Орбан вже є. І не він один. Руськомірців серед політиків Європи більше чим ви думаєте.
21.06.2023 21:04
Ні НАТО ні ЄС другий Орбан їм точно не потрібен.
21.06.2023 23:33
Так, це нікчемна, антинародна і антидержавницька система влади в Україні яка за часів президентства кловуна вовочки набула найбільш цинічних і відверто зрадницьких форм.
22.06.2023 07:32
Дерьмаковщина - главная причина, по которой Украина не в НАТО. Сегодня насадите голову Дерьмака на спис - завтра будете в НАТО.
21.06.2023 21:01
У Юща та Пороха була монобільшість у Парламенті?
21.06.2023 22:29
Не бачу запити на Єрмака від США. Як їм був треба Коломойша - то свої бажання не приховували.

Виходить крім поросят до Єрмака питань нема ні в кого.
21.06.2023 21:12
сеня подоляка йди нагуй як же ви задовбали підорги зелені
21.06.2023 21:21
я тебе не довбав, ти не на мій смак. забагато сої та гівна.
21.06.2023 21:24
шмарклі ********* зелені?
21.06.2023 21:35
******** соєві шмарклі по Величайшому))
21.06.2023 22:21
хєрмачонок, кханфєту будєш?
21.06.2023 22:44
че мафія, це не одна людина, початок з грошей Коломойського на виборчу компанію Буратіно, потім кроти, зради, тощо...
Наразі імітація інтересу до НАТО та реформ, а суть та дії: крадіжки, мародерство, зрада
21.06.2023 21:15
При Боневтіку ні в НАТО, ні в ЄС Україні не світить. Корупція і крадіжки коштів більші чим при Янику. І це в воюючій країні. Але на єдиному мврафоні про це не розкажуть.
21.06.2023 21:01
Це опудало президент уповноважив робити таки заяви?
Яки на Росії вибори, Єрмаче?! Там вже давно ніяких виборів немає.
21.06.2023 21:02
а зе голову куди насадити?? може просто викинути-нех собаки обжирають
21.06.2023 21:02
лол) призиває воно. умови не намагався виконати, чєкіст
21.06.2023 21:03
В каких границах?
Тоесть всё таки змораживается.
21.06.2023 21:03
Попри те, що країни партнери бачать безпекову загрозу від влади в Україні?
21.06.2023 21:03
Ніхто не візьме кагал-95 ні в НАТО ні ЄС! Це б було кінцем і НАТО і ЄС!
21.06.2023 21:04
Єрмак- це ганьба України !
21.06.2023 21:05
Ганьба країни Зяма який притіг з собою агента Кремля.
21.06.2023 21:10
Обидва!
21.06.2023 21:29
Цікаво. А де в Конституції, або в яких законах, або хоча б актах прописано, що ОП наділений повноваженнями підписувати якісь міжнародні договори, як Єрмак з Козаком, або робити якісь заяви від імені держави. Зеленский вже взагалі побоку? Робить, що ОП скаже?
21.06.2023 21:06
Зеленського посадили в крісло "пєрєсалівать літцом", його роль торгувать небритою мордою.
21.06.2023 21:16
І головне в майбутньому може уникнути всякої відповідальності.т.я, Він немає таких посад що може комусь наказувати,типу *я просто высказывал свое мнение*,а вони чомусь все виконували.
21.06.2023 21:31
ФСБешник вимагає втупу України до НАТО?
Це такий спосіб зіпсувати стосунки з партнерами, які на наше щастя, не купляються на провокаціі від ОП!
21.06.2023 21:06
Разве подобные заявления входят в компетенцию керівника ОП Андрія Єрмака?Откуда такие полномочия?Неужели эти....персонажи думают что наши союзники дебилы и не знают ху из ху?
21.06.2023 21:07
Завгосп керує зовнішньою політикою? Та навіть при шапкокраді Льовочкін не мав таких повноважень!

До речі, зебілоїди! Ви обирали дєрьмака до влади? Смєтуни, ще заходить? Піввареника не муляє?
21.06.2023 21:07
Німеччину, половина якої була окупована СРСР, і в якій тоді ще багато службовців з Третього Рейху працювало (не всіх розстрілювали чи звільняли) прийняли в НАТО у 1955 році. Так що деяка частина правди в ініціативі ОП є. Я не за них якщо що і бубочкократія мені огидна.
21.06.2023 21:07
так аденауер всіх НОРМАЛЬНИХ попєрєдніков пристроїв до відбудови країни, а в нас тільки папєрєдніков- папєрєдніков!
21.06.2023 21:38
Пані Людмило! Інші часи, інші обставини. Але саме неприємне, навіть трагічне, що прийдеться визнати території, що контролюються Україною, і зафіксувати лінію розмежування як державний
кордон. Можливо, ненадовго, але...
21.06.2023 21:45
ну и в чем проблема?? нато фиксирует что фиксирует, а мы продолжаем бороться за оккупированные территории сами. Что мы и сейчас делаем. Зато для всех остальных территорий война кончена!! люди могут вернуться, аэропорты открыться, экономика работать...Но нато ука*тся, но никогда на это не пойдет. И никакая коррупция тут не при чем, хотя местные хомячки могут утешать себя, что дело в этом
21.06.2023 22:19
Спрощуєте проблему.
21.06.2023 22:38
проблема у корупції.
байден сказав
бербок сказала, інші натякнули.
21.06.2023 22:49
Основна причина - зебанда у владі на 73% з кремлівських кротів, і кроти про це добре знають, тому так сміливо мусолять цю тему. Якби був реальний шанс, то мовчали б, бо їм НАТО і не треба.
21.06.2023 21:10
Так єрмак міг би допомогти Україні, замість цієї заяви зробити нормльну заяву, що розуміє всю історію, яка склалася навколо НАТО і України і знає, що не беруть нас в цей слуб виключно за нього і його слуг татарова, смірнова і демченко,і що заради майбутнього України він йде з офісу і забирає із собою мародерів і корупціонерів.
21.06.2023 21:10
Коли замість професіоналів вибираєш ілюзіоністів-яєчників, тоді замість захисту НАТО отримуєш барабани в бомбосховищаx!
Але усі питання лише до ВАС ( не дорогі держиморди ))). Антинатівці є ВИ !!!
21.06.2023 21:11
Дерьмаку не хватает видео, которые здесь ежедневно демонстрируются нашими снайперами. С ним в главной роли.
21.06.2023 21:11
народ обирав ЗеКа, а получів правління якогось недорозуміння з барабаном Ермака, кто це, яка у нього відповідальність та посада?
У Пісюніста є свої аргументи чому нас не беруть до НАТО та ЕС, окрім тупого волоння: БАЙДЕН А ЧОМУ МИ ЩЕ НЕ В НАТО?
21.06.2023 21:11
Чітка заява. Це наш крик душі. Але вони його не чують. Вони згідні аби ми воювали до останнього українця. Історія цього не пробачить. На карті життя нації та доля цивілізації
21.06.2023 21:13
ага крик душі дермакової жопи, Ви тут приймайте нас у Нату повоюйта за нас, поки ми будемо з найвеличнішим підором ********** гуманітарку *******.
Ці погрози НАТі вже навіть на пришелепкуватих зелебобиків не дуже діють, принаймні тих що не здриснули "біженцями" по світу, бо у тих зараз реайльно рай на землі.
21.06.2023 21:24
ваш це чий? я цю потвору не уповноважував
21.06.2023 22:48
Що це було?! Якщо до НАТИ(нас запросять, може коли небуть), то по якій ціні будуть яйки, а яблука, а жилети, а зброя. А. почему мы не в нато?
21.06.2023 21:16
Що це у нас за орган влади, ОПа?
21.06.2023 21:16
Ого, який вкид! А потім будуть розповідати що НАТО нас не бере, треба створювати якісь свої ''союзи безпеки''. Можу ще нагадати як ЗЄбуїни нам втюхували кацапів ''як гарантів безпеки''.
21.06.2023 21:17
Було таке! Можете не нагадувати. Вони тільки прикидаються, що пам'ять відібрало.
21.06.2023 21:55
Кацапський кріт Єлдак з усіх сил вдає ніби хоче щоб Україна була в НАТО і продовжує розставляти на державні посади колишніх ригоаналів.
21.06.2023 21:17
Чому секретутки президента лізуть в політику?
21.06.2023 21:22
Кіна не буде -- Баиден проти .
21.06.2023 21:22
НАТО - це блок з 31 членів.

Якщо ним керує деменційне, то треба так і сказати. І корумпована істота не має права розтуляти свою пельку і дорікати комусь в тому, чим займається сама.
21.06.2023 23:23
... щоб потім вкотре в усьому звинуватити НАТО. ага
21.06.2023 21:24
Знакома пісня опи та зеленского - не проводити реформи до вступу в війсковий блок, зате шантажувати увесь світ.
21.06.2023 21:27
А хіба Байден щось казав про стан війни???? Він казав про корупцію у владі.
21.06.2023 21:28
20:49

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/06/21/7407922/ Глава МИД Германии: Украина должна покончить с кумовством и коррупцией для вступления в ЕС
21.06.2023 21:29
Ну якщо ми закликаємо це означає тільки одне -фіг отримаємо
21.06.2023 21:32
Був час коли в ЕС і загалом на Заході як взірець успішних реформ (в тому числі і військових) ставили Грузію.При цьому в НАТО її чомусь не брали.
21.06.2023 21:35
Шапито…….
21.06.2023 21:47
Нам терять особо уже нечего, много потеряно и у нас война---слишком очевидно. Уже сейчас видя картину очередной оперетки по части взять нас в НАТО не по формату---стоит также не по формату а по моменту истины для нас категорически настоять на возврате нам статуса страны с ЯО. До того времени пока нас не примут по всем правилам в НАТО---пусть через 5 лет примерно. Что и будет нам гарантией безопасности, но под контролем НАТО и тактическое. Гаранты подписанты Будапешта ведь не сработали совсем, а один гарант даже пересёк все допустимые пределы---захватил часть страны. Ну не любят нигде и никогда тех кто просит постоянно! Можно раз взять не спросив---ведь своё просим, статус ядерной страны. И как крайний вариант с учётом отказа это начать делать в одностороннем порядке. Ну Иран же так делает? И никто пока не нападает на Иран.
21.06.2023 21:54
А для чого просити ?

Потім поставити перед фактом.

Он х**ло хоче передати білорашці яо, харкає в морду "гегемону" щодо нерозповсюдження яо, воно втерлося і прокувікало там щось про безвіповідальність та й заглохло.
21.06.2023 23:26
АссоСЦИація вільних прибиральніцов і секретаров пад кєровніСЦтвам товарісщя Єрмака ТРЕБУЄ у НАТО сатісфакцвї!
Нічого не переплутав санахантний лідор?
21.06.2023 22:09
Вас вже за кораблем послали, і НАТО, і ЄС, підараси зелені. А Захід просто може прикрити лавочку, і все, дивлячись на ваш гопніковий бєспрєдєл.
21.06.2023 22:29
НАТО закликає Україну покінчити з кумовством та корупцією.
22.06.2023 00:14
 
 