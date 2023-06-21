Українські волонтери та військові підтримали ініціативу "Мадяра" відмовитись від послуг китайської компанії iFlight, яка поставляє дрони до РФ

Ініціатива командира спецроти "Птахи Мадяра" Роберта Бровді (позивний Мадяр) бойкотувати китайську компанію iFlight, яка поставляє дрони до РФ, знайшла підтримку в українських волонтерів та військових.

Про це йде мова у матеріалі на Цензор.НЕТ.

Українські волонтери, які займаються збором дронів, уникатимуть закупки запчастин компанії iFlight, яка масово постачала FPV-дрони до російської армії. Вони зазначають, шо відмова від iFlight не створить перешкод для українських виробників, оскільки постачальників запчастин для FPV-дронів більше сотні, а частка iFlight в українському парку FPV-дронів є незначною. Увагу на поставки китайських дронів iFlight росіянам звернув командир спецроти ударних БпЛА "Мадяр".

"Ми продовжуємо завозити запчастини як і раніше, просто не будемо купувати запчастини у компанії, яка підтримує країну агресора – тобто iFlight! Я особисто, повністю підтримую накладення санкцій на такі компанії, дуже дякую пану Мадяру за розголос", – каже Дмитро Проданюк, який з однодумцями щомісяця збирає 50 дронів-камікадзе "Дикі шершні".

Офіцер розвідки Тарас Степура також вважає, що українські виробники дронів повинні шукати інших постачальників комплектуючих.

"Які мають бути висновки з історії Мадяра? Не покладатися на компанії, що продовжують торгувати з Росією. Бо в якийсь момент ці довбограї, прикриваючись псевдопацифізмом, підставлять як iFlight", – каже Степура.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна успішно застосувала вітчизняний безпілотник з дальністю ураження 1000 км, - Укроборонпром. ФОТО

Як повідомлялось раніше, на початку червня у власному YouTube-каналі "Мадяр" розповів про своє розслідування, яке виявило масову централізовану закупівлю російськими військовими дронів китайської компанії iFlight. Він звернувся до компетентних органів, щоб ініціювати застосування союзниками України широких санкцій до цієї компанії.