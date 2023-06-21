УКР
Українські волонтери та військові підтримали ініціативу "Мадяра" відмовитись від послуг китайської компанії iFlight, яка поставляє дрони до РФ

мадяр,бровді

Ініціатива командира спецроти "Птахи Мадяра" Роберта Бровді (позивний Мадяр) бойкотувати китайську компанію iFlight, яка поставляє дрони до РФ, знайшла підтримку в українських волонтерів та військових.

Про це йде мова у матеріалі на Цензор.НЕТ.

Українські волонтери, які займаються збором дронів, уникатимуть закупки запчастин компанії iFlight, яка масово постачала FPV-дрони до російської армії. Вони зазначають, шо відмова від iFlight не створить перешкод для українських виробників, оскільки постачальників запчастин для FPV-дронів більше сотні, а частка iFlight в українському парку FPV-дронів є незначною. Увагу на поставки китайських дронів iFlight росіянам звернув командир спецроти ударних БпЛА "Мадяр".

"Ми продовжуємо завозити запчастини як і раніше, просто не будемо купувати запчастини у компанії, яка підтримує країну агресора – тобто iFlight! Я особисто, повністю підтримую накладення санкцій на такі компанії, дуже дякую пану Мадяру за розголос", – каже Дмитро Проданюк, який з однодумцями щомісяця збирає 50 дронів-камікадзе "Дикі шершні".

Офіцер розвідки Тарас Степура також вважає, що українські виробники дронів повинні шукати інших постачальників комплектуючих.

"Які мають бути висновки з історії Мадяра? Не покладатися на компанії, що продовжують торгувати з Росією. Бо в якийсь момент ці довбограї, прикриваючись псевдопацифізмом, підставлять як iFlight", – каже Степура.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна успішно застосувала вітчизняний безпілотник з дальністю ураження 1000 км, - Укроборонпром. ФОТО

Як повідомлялось раніше, на початку червня у власному YouTube-каналі "Мадяр" розповів про своє розслідування, яке виявило масову централізовану закупівлю російськими військовими дронів китайської компанії iFlight. Він звернувся до компетентних органів, щоб ініціювати застосування союзниками України широких санкцій до цієї компанії.

треба взагалі маде ін чіна обкласти митом 200 %
21.06.2023 21:20 Відповісти
Але ж чим більше ми купимо у тієї компаниії, тим менше дістанеться кацапам (А якби викупили всю їх продукцію, то кацапи нічого не зможуть купити). Чи може я чогось не розумію?
21.06.2023 21:28 Відповісти
А ось і результат...Китайська компанія iFlight, яка виробляє популярні у Збройних силах дрони https://speka.media/armiya-droniv-provela-superkubok-fvp-9wjd4p FPV (First Person View), оголосила про припинення продажу https://speka.media/yaki-droni-voyuyut-na-boci-********-vid-takticnix-do-udarnix-bpla-9dlj5p БпЛА у зонах бойових дій (насамперед це стосується саме України). Це ослабить оснащеність ЗСУ та ускладнить життя волонтерам. SPEKA спробувала з'ясувати, як виникла проблема та що про це думають військові.

https://speka.media/iflight-pripinyaje-prodavati-fpv-droni-********-shho-stalos-i-yaki-je-alternativi-plw67v
21.06.2023 21:30 Відповісти
треба взагалі маде ін чіна обкласти митом 200 %
21.06.2023 21:20 Відповісти
і залишитися з чим ?
21.06.2023 21:27 Відповісти
свято місце пусти не буде
21.06.2023 21:36 Відповісти
Зараз майже ВСЕ маде ін чіна. Навіть, американські бренди.
21.06.2023 22:04 Відповісти
починати з чогось треба.. почнемо з чіни
21.06.2023 22:17 Відповісти
І чим будемо воювати? І так майже нічого нема.
21.06.2023 22:19 Відповісти
федор- ти з кожної китаскої іграшки маешь 5 юаней? ти лоббіст і друг арахнохаміі
21.06.2023 22:21 Відповісти
З недавніх пір вже 6. І нахрін мені твої агрохамії? Я сам собі лоббіст.
21.06.2023 22:26 Відповісти
на ті 6 юаней совісті докупи
21.06.2023 23:47 Відповісти
А якщо це приведе до того, що всі китайські компанії нам відмовлять в продажі мавіків та запчастин ? Треба все-таки бути трохи обережним з подібними заявами.
21.06.2023 21:26 Відповісти
Мавіки вже закриваються. Наче б то для обох сторін. З ініціативи чайників.
21.06.2023 21:34 Відповісти
тобі в китай там тобі буде добре .. арахамія захопи
21.06.2023 21:37 Відповісти
Але ж чим більше ми купимо у тієї компаниії, тим менше дістанеться кацапам (А якби викупили всю їх продукцію, то кацапи нічого не зможуть купити). Чи може я чогось не розумію?
21.06.2023 21:28 Відповісти
так ще тиждень тому вони відмовилися нам продавати БПЛА.
21.06.2023 21:31 Відповісти
Мадяр на них наїхав кілька тижнів тому. Іфи навіть на сайті щось пробекали, що вони ні-ні.
21.06.2023 21:35 Відповісти
А ось і результат...Китайська компанія iFlight, яка виробляє популярні у Збройних силах дрони https://speka.media/armiya-droniv-provela-superkubok-fvp-9wjd4p FPV (First Person View), оголосила про припинення продажу https://speka.media/yaki-droni-voyuyut-na-boci-********-vid-takticnix-do-udarnix-bpla-9dlj5p БпЛА у зонах бойових дій (насамперед це стосується саме України). Це ослабить оснащеність ЗСУ та ускладнить життя волонтерам. SPEKA спробувала з'ясувати, як виникла проблема та що про це думають військові.

https://speka.media/iflight-pripinyaje-prodavati-fpv-droni-********-shho-stalos-i-yaki-je-alternativi-plw67v
21.06.2023 21:30 Відповісти
Тобі написано, що частка айфлайтів є незначна, чи ти даун?
22.06.2023 16:51 Відповісти
і чим замінять ?
21.06.2023 21:41 Відповісти
санкції китайцям від Мадяра
21.06.2023 21:41 Відповісти
Він давно китайцям мстить, в минулий раз вкра 1,5 млрд доларів китайського кредиту.
21.06.2023 22:03 Відповісти
ого
21.06.2023 22:12 Відповісти
О і дарма, китайці ж і мавіки виробляють, цікаво чим їх замінять?
21.06.2023 21:43 Відповісти
Мавик это тип дрона их многие производят
21.06.2023 21:49 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/GoPro_Karma GoPro Karma - квадрокоптер американской фирмы GoPro
21.06.2023 21:51 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/Parrot_AR.Drone Parrot AR.Drone - квадрокоптер французской фирмы Parrot
21.06.2023 21:53 Відповісти
від того тільки кацапи виграють, непродумане рішення в умовах війни та дефіциту дронів, є можливість закупати - треба брати.
21.06.2023 21:45 Відповісти
чайники бракоделы
21.06.2023 21:48 Відповісти
чайники бракоделы , Я сам не раз пострадал из за их дерьма
21.06.2023 21:47 Відповісти
Ну курва, якщо купляти гімно за 1 доллар і надіятись що то на 100
22.06.2023 16:53 Відповісти
як на мене тупе рішення,і толку що відмовимось,просто та партія що мала йти до нас піде до москалів.Це якщо б ми відмовились і на ту компанію санкції по повній вліпили ну тоді так,а це собі вистрілили в ногу.Треба було того виробника якось перетягувати на свій бік а не відмовлятись від їхньої продукції.
21.06.2023 21:59 Відповісти
тебе же сказали что в Нас собирают дроны с деталей
21.06.2023 22:00 Відповісти
поставщиков запчастей для FPV-дронов более сотни, а доля iFlight в украинском парке FPV-дронов незначительна.
21.06.2023 22:01 Відповісти
Це часом не той Роберт Йосипович Бровді, який підозрюється у розкраданні чималих коштів під час перебування на посаді першого заступника голови правління ПАТ "ДПЗКУ"?
21.06.2023 22:01 Відповісти
Саме це ''молодое дарование'', людина Іванющенко.
21.06.2023 22:05 Відповісти
Ті хто не з Україною- лузери...і ніхто їх не поважатиме...
21.06.2023 22:03 Відповісти
Гм... Наскільки відомо, зараз американські чиновники просять сі, щоб з ними зустрівся...
21.06.2023 22:29 Відповісти
Мадяр херню упорол, наехавши на китайскую компанию.
Точнее, он бросил клич в своём канале телеграм, а полезные идиоты побежали бомбить китайцев на разных платформах.
И теперь все производственные мощности упомянутой компании будут работать на россиян, так как на территории россии нет боевых действий и поставки дронов туда возможны.
А те кто закупал дроны для зсу столкнутся с проблемами.
21.06.2023 23:10 Відповісти
На зло кондуктора трамвая я піду пішки.
Таких ідіотів ще треба пошукати, кому ви що зробите дибіли, срати китайці хотіли на вас та на ваш бойкот - москалям буде більше дронів. Не маєте нічого свого, не вмієте робити нічого свого крім корупції і вони ще хочуть комусь щось доказати.
Казав, кажу та буда казати після того як 73% дебілів обрали клоуна я зрозумів що цій країні хана, і так воно є.
Сомалі версія 2.0 Вітаю
23.06.2023 09:49 Відповісти
 
 