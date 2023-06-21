Міноборони почало укладати договори на постачання продуктів харчування для ЗСУ за результатами торгів у Prozorro
Міністерством оборони України за результатами проведених через систему Prozorro торгів станом на 21 червня укладено перші три договори з компаніями-переможцями на постачання продуктів харчування для Збройних Сил України відповідно до Каталогу продуктів харчування.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.
У Міноборони зазначають, що всього вже визначено 19 переможців з 22. Ще по 16 переможцями конкурсу наразі здійснюється підготовка договорів для їх підписання, внесення переможцями конкурсу депозитів на рахунок міністерства, як того вимагає тендерна документація.
Ще по трьох процедурах із загальних 22 були відхилені всі учасники у звʼязку із невідповідністю їхніх цінових пропозицій умовам оголошення. По них оголошено повторні торги – ця інформація висвітлена в системі Prozorro (по двох процедурах кінцевий термін подачі документів 22.06.2023, по третьому - до 27.06.2023).
"Також триває низка судових процесів, на яких розглядаються позови окремих учасників торгів. Зміст позовних заяв різний, але здебільшого їх суть полягає у претензіях до роботи Колегіального органу Міністерства оборони України з питань оборонних закупівель.
При цьому з метою максимального громадського контролю за процесом закупівель та задля дотримання принципів транспарентності, Міністерство оборони ввело до складу Колегіального органу з питань оборонних закупівель представника Громадської Антикорупційної Ради при Міноборони", - йдеться у повідомленні.
А... НІХТО!!!
Скажу більше:
Через 3-4 місяці вони спробують тихесенько повернути всі схеми назад!
дерево три, стовп два