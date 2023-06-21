УКР
Новини
2 979 17

Міноборони почало укладати договори на постачання продуктів харчування для ЗСУ за результатами торгів у Prozorro

харчування,військових

Міністерством оборони України за результатами проведених через систему Prozorro торгів станом на 21 червня укладено перші три договори з компаніями-переможцями на постачання продуктів харчування для Збройних Сил України відповідно до Каталогу продуктів харчування.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

У Міноборони зазначають, що всього вже визначено 19 переможців з 22. Ще по 16 переможцями конкурсу наразі здійснюється підготовка договорів для їх підписання, внесення переможцями конкурсу депозитів на рахунок міністерства, як того вимагає тендерна документація.

Ще по трьох процедурах із загальних 22 були відхилені всі учасники у звʼязку із невідповідністю їхніх цінових пропозицій умовам оголошення. По них оголошено повторні торги – ця інформація висвітлена в системі Prozorro (по двох процедурах кінцевий термін подачі документів 22.06.2023, по третьому - до 27.06.2023).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час перших торгів через Prozorro у Міноборони вдалося заощадити 25% коштів, це близько 6,3 млрд грн, - журналістка Ніколаєнко

"Також триває низка судових процесів, на яких розглядаються позови окремих учасників торгів. Зміст позовних заяв різний, але здебільшого їх суть полягає у претензіях до роботи Колегіального органу Міністерства оборони України з питань оборонних закупівель.

При цьому з метою максимального громадського контролю за процесом закупівель та задля дотримання принципів транспарентності, Міністерство оборони ввело до складу Колегіального органу з питань оборонних закупівель представника Громадської Антикорупційної Ради при Міноборони", - йдеться у повідомленні.

Читайте: Аудиторська служба: "Міноборони дійсно купляло яйця по 17 гривень за штуку, 170 гривень за десяток"

Автор: 

Міноборони (7633) оборона (4880) Prozorro (2010) закупівлі (3538)
Топ коментарі
+8
над клоунами треба з цепом стояти та пздити за кожну спробу вкрасти
показати весь коментар
21.06.2023 22:39 Відповісти
+5
стовпи і дерева в центрі Києва стоять. чекають...
дерево три, стовп два
показати весь коментар
21.06.2023 23:20 Відповісти
+3
За 8 місяців до виборів? А так все всіх влаштовувало?Бариги і мародери!!!
показати весь коментар
21.06.2023 22:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
тепер яйця в кубах за 1000 шт .... або в складометрах... складояйцях на кв м
показати весь коментар
21.06.2023 22:23 Відповісти
Ось це все фігня: E=mc²... Пан резніков вам доведе що Ейнштейн просто нічого не розумів у матерії.

показати весь коментар
21.06.2023 22:31 Відповісти
він тільки лохам може шось довести а такій старій скотиняці як я ....
показати весь коментар
21.06.2023 23:58 Відповісти
банани будуть в літрах, чи в метрах?
показати весь коментар
21.06.2023 22:25 Відповісти
В барелях або фунтах
показати весь коментар
21.06.2023 22:31 Відповісти
В бочках !
показати весь коментар
22.06.2023 00:22 Відповісти
в бочках будут апельсины - это ж классика, а бананы будут в ярдах.
показати весь коментар
22.06.2023 02:41 Відповісти
Хтось слідкує за іхніми руками .
показати весь коментар
21.06.2023 22:30 Відповісти
Знов їм залишиться тільки шашлик і асфальт . Ще й байка про Оман, яку ніхто крім них не знає..
показати весь коментар
21.06.2023 22:38 Відповісти
над клоунами треба з цепом стояти та пздити за кожну спробу вкрасти
показати весь коментар
21.06.2023 22:39 Відповісти
Яйка, яйка по якій ціні?
показати весь коментар
21.06.2023 22:44 Відповісти
За 8 місяців до виборів? А так все всіх влаштовувало?Бариги і мародери!!!
показати весь коментар
21.06.2023 22:52 Відповісти
А хто відповість за три роки розграбування Оборотного Бюджету?
А... НІХТО!!!
Скажу більше:
Через 3-4 місяці вони спробують тихесенько повернути всі схеми назад!
показати весь коментар
21.06.2023 23:14 Відповісти
стовпи і дерева в центрі Києва стоять. чекають...
дерево три, стовп два
показати весь коментар
21.06.2023 23:20 Відповісти
..... колише вітер тушки гопоти.....
показати весь коментар
22.06.2023 00:24 Відповісти
Закуповуватимуть в кого найвища ціна? )
показати весь коментар
21.06.2023 23:46 Відповісти
Кто из корешей Президента Ермака и Зе команды сел за грабеж армии или расстрелян???
показати весь коментар
22.06.2023 07:22 Відповісти
 
 