Протягом 21 червня росіяни 18 разів обстріляли Сумщину - зафіксовано 118 вибухів, - ОВА

Протягом дня росіяни здійснили 18 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 118 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Середино-Будська, Великописарівська, Хотінська, Есманська.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє Сумська ОВА.

У повідомленні зазначається: "Білопільська громада: були мінометні обстріли (28 вибухів). Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено чотири приватні житлові приміщення, літню кухню та господарче приміщення. Внаслідок ще одного обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок та літню кухню. Також з території рф ворожим гелікоптером здійснено пуск 5 некерованих ракет типу "НУРС" та зафіксовано обстріл з РПГ-7 (2 вибухи).

Юнаківська громада: здійснено мінометний обстріл (3 вибухи).

Середино-Будська громада: був обстріл з артилерії (21 вибух) та мінометів – 4 вибухи.

Великописарівська громада: зафіксовано обстріл з міномету (22 вибухи) та обстріл з артилерії (29 вибухів). Було попадання в фермерське господарство. Пошкодження уточнюються.

Хотінська громада: був обстріл з міномету (5 вибухів).

Есманська громада: зафіксовано мінометний обстріл (1 вибух)".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог обстріляв 7 громад на Сумщині, - ОВА