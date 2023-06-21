Студенти – не мішень для словесного насильства, - МОЗ відреагував на образливі слова львівського ректора Зіменковського. Той каже, що говорив це жартома при вимкненому мікрофоні

Скандал із ректором Львівського медуніверситету Борисом Зіменковським, який дозволив собі образливі та сексистські жарти й знущання з прізвищ студентів, отримав продовження. У МОЗ назвали поведінку ректора "неприпустимою". Сам ректор каже, що говорив ці образи для вузького кола працівників ректорату при вимкненому мікрофоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, пресслужба МОЗ оприлюднила офіційну інформацію з приводу даного інциденту.

У повідомленні зазначається: "Ситуація, що склалася у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького – неприпустима.

Міністерство охорони здоровʼя засуджує будь-які прояви сексизму та упередженого ставлення до студентів. За це кожен, хто був причетний до цієї ганебної ситуації, понесе відповідальність.

Наразі при МОЗ вже створена комісія для надання оцінки ситуації, що склалася у Львівському національному медуніверситеті ім. Данила Галицького під час розподілу студентів в інтернатуру. До її складу увійдуть представники керівництва МОЗ та відповідних департаментів.

Комісія проаналізує ситуацію та дасть детальну оцінку діям ректора та членам приймальної комісії. Окремим предметом розслідування стане бездіяльність представника МОЗ, який був присутній на засіданні через відеозвʼязок, однак жодним чином не відреагував на неприпустиму поведінку приймальної комісії університету.

Студенти, наші майбутні медики, які у війну продовжили навчання та планують будувати свою карʼєру в Україні, в жодному разі не мають ставати мішенями для словесного насильства.

Будь-які прояви сексизму, словесне насильство, упереджене ставлення чи образи в бік студентів – це ганьба для закладу вищої освіти та його керівництва. Такі дії не залишаться без покарання.

Міністерство охорони здоровʼя просить вибачення студентам, які стали учасниками цієї ганебної ситуації, що сталася.

Найближчим часом, будуть ухвалені відповідні кадрові рішення. Окрім того, будуть опрацьовані численні скарги студентів даного ЗВО, які стосуються процедури розподілу в інтернатуру загалом".

В свою чергу, ректор Зіменковський у коментарі "УП. Життя" зазначив: "Я нікому зі студентів нічого поганого не сказав. Я пожартував. Студенти моїх слів не чули. Коло мене сидів праворуч проректор і я тихенько їй говорив. Однак поряд був потужний мікрофон і вихопив", – сказав Борис Зіменковський.

Ректор розповів, що коли побачив педіатра з прізвищем "Волкодав", то сказав тихенько колезі: "А діти не настрашаться?"

Жарт про жінок, за словами Зіменковського, також був не для широкої аудиторії і студентів.

"Все ж таки хірургія – агресивна частина медицини. І не така проста. Я погоджуюся, що жінка може все, як і чоловік. Але на мою думку у медицині є більш жіночі професії. Наприклад, кому подобається жіночий бокс? Утім, якщо хтось прийняв мої слова на свій рахунок, я вибачаюсь", – зазначає ректор.

Борис Зіменковський також прокоментував розподіл випускників, який розкритикували студенти та медики за непрозорість та зміну правил на ходу, і назвав його "нормальним". Однак зазначив, що були помилки, як з боку деканату, так і з боку студентів.

Ректор пояснив, що це другий розподіл, коли місця для інтернатури розподіляються за рейтингом студентів. Тобто, студенти, які мають найвищий рейтинг за кількістю балів, мають право першими обирати місця для інтернатури.

Окрім того, цьогоріч студенти, які навчалися за напрямком "педіатрія", потрапили до загального списку, що також вплинуло на розподіл місць.

Утім, Борис Зіменковський вважає, що місця для розподілу студентів цьогоріч були "прекрасні", таких, за його словами, не було 20 років.