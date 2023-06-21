УКР
Студенти – не мішень для словесного насильства, - МОЗ відреагував на образливі слова львівського ректора Зіменковського. Той каже, що говорив це жартома при вимкненому мікрофоні

зіменковський

Скандал із ректором Львівського медуніверситету Борисом Зіменковським, який дозволив собі образливі та сексистські жарти й знущання з прізвищ студентів, отримав продовження. У МОЗ назвали поведінку ректора "неприпустимою". Сам ректор каже, що говорив ці образи для вузького кола працівників ректорату при вимкненому мікрофоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, пресслужба МОЗ оприлюднила офіційну інформацію з приводу даного інциденту.

У повідомленні зазначається: "Ситуація, що склалася у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького – неприпустима.

Міністерство охорони здоровʼя засуджує будь-які прояви сексизму та упередженого ставлення до студентів. За це кожен, хто був причетний до цієї ганебної ситуації, понесе відповідальність.

Наразі при МОЗ вже створена комісія для надання оцінки ситуації, що склалася у Львівському національному медуніверситеті ім. Данила Галицького під час розподілу студентів в інтернатуру. До її складу увійдуть представники керівництва МОЗ та відповідних департаментів.

Комісія проаналізує ситуацію та дасть детальну оцінку діям ректора та членам приймальної комісії. Окремим предметом розслідування стане бездіяльність представника МОЗ, який був присутній на засіданні через відеозвʼязок, однак жодним чином не відреагував на неприпустиму поведінку приймальної комісії університету.

Студенти, наші майбутні медики, які у війну продовжили навчання та планують будувати свою карʼєру в Україні, в жодному разі не мають ставати мішенями для словесного насильства.

Будь-які прояви сексизму, словесне насильство, упереджене ставлення чи образи в бік студентів – це ганьба для закладу вищої освіти та його керівництва. Такі дії не залишаться без покарання.

Міністерство охорони здоровʼя просить вибачення студентам, які стали учасниками цієї ганебної ситуації, що сталася.

Найближчим часом, будуть ухвалені відповідні кадрові рішення. Окрім того, будуть опрацьовані численні скарги студентів даного ЗВО, які стосуються процедури розподілу в інтернатуру загалом".

Скандал у Львівському медичному: ректор Зіменковський радив студентці "повіситися" і жартував, що жінка-хірург його "заріже". ВIДЕО

В свою чергу, ректор Зіменковський у коментарі "УП. Життя" зазначив: "Я нікому зі студентів нічого поганого не сказав. Я пожартував. Студенти моїх слів не чули. Коло мене сидів праворуч проректор і я тихенько їй говорив. Однак поряд був потужний мікрофон і вихопив", – сказав Борис Зіменковський.

Ректор розповів, що коли побачив педіатра з прізвищем "Волкодав", то сказав тихенько колезі: "А діти не настрашаться?"

Жарт про жінок, за словами Зіменковського, також був не для широкої аудиторії і студентів.

"Все ж таки хірургія – агресивна частина медицини. І не така проста. Я погоджуюся, що жінка може все, як і чоловік. Але на мою думку у медицині є більш жіночі професії. Наприклад, кому подобається жіночий бокс? Утім, якщо хтось прийняв мої слова на свій рахунок, я вибачаюсь", – зазначає ректор.

Борис Зіменковський також прокоментував розподіл випускників, який розкритикували студенти та медики за непрозорість та зміну правил на ходу, і назвав його "нормальним". Однак зазначив, що були помилки, як з боку деканату, так і з боку студентів.

Ректор пояснив, що це другий розподіл, коли місця для інтернатури розподіляються за рейтингом студентів. Тобто, студенти, які мають найвищий рейтинг за кількістю балів, мають право першими обирати місця для інтернатури.

Окрім того, цьогоріч студенти, які навчалися за напрямком "педіатрія", потрапили до загального списку, що також вплинуло на розподіл місць.

Утім, Борис Зіменковський вважає, що місця для розподілу студентів цьогоріч були "прекрасні", таких, за його словами, не було 20 років.

Топ коментарі
+26
Олена Зеленська, в народі відома як Скумбрія, передала українцям від своєї щедрої душі 38 000 ноутбуків з 50 000, які передали українцям спонсори компанії HP і Microsoft.

Куди ділися ще 12 000 ноутбуків, ніхто не знає, тому що "не на часі".
@chernobaiev

21.06.2023 23:39 Відповісти
+21
дайте йому затріщину. жартома. при вимкненій камері
прохфесор мля
21.06.2023 23:27 Відповісти
+14
старого дідугана на відпочинок, щоб не смердів... маразм, то його надійний друг і на завжди...
21.06.2023 23:32 Відповісти
в женский вагон его на сутки закрыть
21.06.2023 23:30 Відповісти
це звірство
21.06.2023 23:31 Відповісти
відкиздити...
21.06.2023 23:30 Відповісти
старому пердуну вже давно потрібно під сраку дати..
21.06.2023 23:38 Відповісти
ректор - жартунчик
21.06.2023 23:39 Відповісти
порохобот! як ти посмів?
21.06.2023 23:49 Відповісти
😅
22.06.2023 07:44 Відповісти
Азохенвей!
22.06.2023 00:13 Відповісти
Старий самозакоханий маразматик.
21.06.2023 23:40 Відповісти
А "вузьке коло" запопадливо хіхікало з "жартів"?
21.06.2023 23:40 Відповісти
а як не хіхікати, його все переобирають з 1998 р. на посаді ректора
22.06.2023 09:14 Відповісти
Цьому нафталіновому мамонту вже час на пенісію
21.06.2023 23:42 Відповісти
а мне кажестя что создают тайфун на месте ветерка умышленно разгоняя гвалт.. ну сказал и что *-ули делать ***уйню со слов важнее действвия которые никто не видит главная причина профессиональная ориентация будущего доктора и есть интернатура... а слова про баб фамилия.. а что если Волкодавов то в чем прикол.. или как там или баба хирург я согласен- что не всегда мужики выдерживают темп и объем работы в хирургии..и уходят... а женщины..да но много женщин врачей как и дур и дураков в медищине и по жизни... полно а вот КАК РЕЙТИНГ ТОТ ЛЕПИЛСЯ расскажите мне... вот вот о чем надо говорить.. он говорил приватно а микрофон словил... тут можно юристам толковать как нарушение приватности профессора Ляшко ну некуда трпатиить бюаюки бюджета как на вояжи из Киева МОЗ чинуш во Львов прошвырнуть и на каком простите основании? повторяю сказал бы это профессор на официальном выступлении официозе социальной сети по радио ТВ прессе таки да было бы о чем вэйкать а приватный спойманный разговор тут палка как бы имеет два конца...
21.06.2023 23:43 Відповісти
Корниенко: Аллахвердиева вообще красавица.

Арахамия: Да.

Корниенко: Такая поддутая чуть-чуть конечно. Тюнинг too much (слишком много - ред.). В общем баба рабочая, как корабельная сосна. Она здесь от*****т (отработает - ред.) триста встреч за 4 месяца и выиграет. Она такая вживую, энергетика.

Арахамия: Энергии много.

Корниенко: Ты к президенту ее заведешь, ты увидишь, он подпрыгнет. Выкурит все «айкосы» (электронная сигарета - ред.). Скажет: баба да, баба да».
22.06.2023 03:09 Відповісти
"Потік свідомості" зупинить ніколи не пробував? Часом пишеш нормальні коментарі Але, буває, ТАКЕ несеш! Прямо, як "Блазень" без суфлера!
22.06.2023 06:31 Відповісти
Жаль, шо розуму свого часу не було. Краще б у погромісти подався чи в моряки, ніж у нашу медицину
21.06.2023 23:44 Відповісти
ні.. все вірно.. що написано пером - не вирубиш топором... це не прохвесор.. так неможна себе вести...
21.06.2023 23:49 Відповісти
там хабарництво процвітає.....
21.06.2023 23:52 Відповісти
Тому що імпотент.
21.06.2023 23:57 Відповісти
Одразу видно квартального діда з юмором районної гопоти, часів юного якунОвоща !!!! Акакаяразніца … Він же ректор, йому можна…, бо вже клімакс в голові… А гроші із студентів, на пенсію не пускають…
22.06.2023 00:02 Відповісти
Интелект может так травмировать мОзги, шо прям гепсом!
22.06.2023 00:06 Відповісти
Подивись на своє іпалов в люстерко, секссимвол ти сраний!
22.06.2023 00:15 Відповісти
Трагедія української освіти полягає в великій кількості поверхнево окультурених селюків на вищих адміністративних посадах. При цьому всі без винятку мають наукові ступені доктора наук, але наукою не займались і ніколи займатися не будуть бо не здатні, а всі їх докторські крадені (замовні) або чистий плагіат. 87% українських ректорів є вихідцями з села і є "науковцями" в першому поколінні які зробили "наукову карєру" чисто по адміністративній або профспілковій лінії. А потім притягли на адміністративні посади кумів, сватів, родичів і знайомих з рідного села. Це наслідок керівництва наукою в Україні Палладіна та Патона. Перший агітував за сталінізм на закордонних конференціях, а всі адміністративні функції кулуарно вирішувала його жидівська дружина, а другий був "автором" більше 4000 наукових робіт, монографій, винаходів та статей в "співавторстві" з підлеглими науковими колективами в роботі яких взагалі не приймав ніякої участі, але отримував "левову долю". Палладін і Патон це два могильщики української науки в цілому. Саме за Патона зменшення фінансування науки в Україні дійшло до маразму - 0,17% ВВП. Нема грошей - нема науки. Дешева гуманітарна жуйка" нікому не потрібна бо не робить державу заможнішою і багатшою. А у нас армії юристів, філологів, психологів, педагогів Спершу припиняють фінансувати науку. Потім освіту і вже далі сміливо проголошують "ми бідні тому що дурні і дурні тому що бідні"... Ми всі можемо ознайомитись з рейтингом вузів. А як що до найгірших? Пропоную впровадити національний антирейтинг. Найгіршими університетами України на мою думку є Чернівецький медичний, педагогічний ім. Драгоманова в Києві, МАУП і в безумовному топі київський інститут культури "співучого ректора". Працювати і навчатися в цих тотально корумпованих інституціях соромно і ганебно. Відтак дипломи цих вишів не варті паперу на якому надруковані.
22.06.2023 00:27 Відповісти
"співучого ректора" (С) Кто такой? Неужели это: "Сникерс не шоколад, Поплавский не певец"
22.06.2023 00:41 Відповісти
Ти хочеш заборонити вихідцям з українського села займаити адміністативні посади в українських ВУЗах? Ти Впевнений, що ти не вживав сьогодні алкоголь чи наркотики?
22.06.2023 02:24 Відповісти
Адміністративні нехай займають. Але коли селюк починає "грати інтелігента і косити під інтелектуала то це викликає відразу. "Генії народжуються в провінції і помирають в Парижі". В Парижі, а не в Києві! У нас на жаль інше середовище. І коли ректор університету пліткує як селюк позаочі під тином щодо підлеглих та залежних осіб то це демонстрація жлобства. Такі невиховані особи мають торгувати на базарах...
22.06.2023 02:56 Відповісти
Цеж якою бидлякою в житті ображеною кимось із села треба бути, щоб усіх разом вихідців з сільської місцевості виставити тупуватим другим сортом? Ти коли починаєш грати в інтелігента та косити під інтелектуала, то навіть відразу відчути важко, бо відчуття жалю до тебе ображеного занадто велике.
22.06.2023 08:13 Відповісти
Не раджу переводити на особистості. Факт культурної та наукової відсталості в поєднанні з ганебним явищем масової корупції в українських вишах незаперечний. У нас найбільша кількість людей з вищою освітою в Європі. Здавалося б що ми маємо відповідно бути розвинутою країною. Але наявність дипломів ніяк не впливає на розвиток країни. Звідси дуже просто зрозуміти (додати 2+2) що наша освіта була і є другосортною. Здається за рік до війни 86% випускників шкіл стали студентами. А потім "за три кабана" отримають дипломи, бо у нас ніхто не ріже "дійну корову" і кожен, навіть дурень!, таки отримає свій диплом. Це абсурд і маразм - країна загальної вищої освіти...
22.06.2023 17:22 Відповісти
Ти говориш на скільки спотворені, необєктивні та маніпулятивні бидлоствердження, що аж противно. Уже в тебе й в корупції і другосортності освіти силюки винуваті.(напряму не сказав, але читається в контексті минулих висерів) Ти прочитай про що пишеш, бо в твоїх словах поєднуються думки, які поєднуватися не мають. Це ж як в дитинстві слони і верблюди додаються. Рвана, кострубата логіка явищ і тверджень з хибним причинно наслідковим звязком. Ти або спеціально спотворюєш думки, або просто дурень.
23.06.2023 08:21 Відповісти
Ректор МГУ В. Садовничий: У нас сейчас около 1000 заявлений от участников СВО на поступление. Не скрою, есть ребята, которые имели судимости, кто-то случайно убил бабушку, кто-то жену. На юридический факультет мы их не возьмём, но на другие специальности - учитесь на здоровье…

Джерело: https://twitter.com/BorisAbramich/status/1670811590751338497
22.06.2023 09:59 Відповісти
Трагедія української освіти полягає в тому, що дуже багато т.з. "експертів", які начиталися, якою має бути освіта. Якщо ви знаєте, як має розвиватися освіта, якою вона повинна бути - чому не працюєте в освіті, не "виправляєте трагедію"? ДИВАННІ ВЧИТЕЛІ.

Що ж до приватних коментарів ректора - так, вони негарні. Але, послухайте, як розмовляють люди довкола, як говоримо ми у приватних розмовах, зрештою, - почитаймо наші коментарі... Скалку в чужому оці бачимо, але самі ми "таааакі високоморальні"...

А щодо запису - комусь не сподобався розподіл (мабуть, були певні порушення), от і вирішив/ла таким чином "помститися". Зараз це "модно" - паплюжити працівників освіти (нешодавно була майже ідентична історія у КНЛУ).
22.06.2023 11:58 Відповісти
1) Викладач і науковець в пятому поколінні. Починав з лаборанта кафедри. Звільнився з посади завкафедрою. Працював в кращих університетах і витратив на це заняття понад 20 років. З них 10 років за кордоном (стаціонарна докторантура, захист робота). Коли сюди повернувся то мого "реформаторського ентузіазму" вистачило на 8 років. Існуюча система спрямована виключно на заробляння коштів, а не на належну підготовку студентів. Дійшло до того що витрачав на роботу більше ніж заробляв. Таке "донкіхотство" привело до синдрому вигорання. 2) У ректора на робочому місці в принципі не може бути "приватних коментарів". Приватні коментарі це тут - анонімні і незалежні. Тут висловлюють свою точку зору не представляючи наукову дисципліну і займану посаду. Не даремно ж кажуть "nobles oblige" - становище зобовязує. Звідси, висловлювання посадової особи суттєво мають відрізнятися за змістом і формою від суджень пересічних та анонімних приватних осіб. 3) Згоден. Так може й було. Але ректор сам дав підставу вважати себе хамлом і дискредитував себе, свій заклад, свою посаду і ту дисципліну в якій вважається професором.
22.06.2023 18:38 Відповісти
Ректор зробив маленький стрес-тест кандидатам. А вони його провалили.
22.06.2023 00:28 Відповісти
Шановні, а тепер усі перечитайте, що ви тут намарали, та подумайте, чим ви кращі?
22.06.2023 01:17 Відповісти
У нього в руках влада над чужими долями, він не має права бути скотинякою.
22.06.2023 01:27 Відповісти
Цікаво, скільки йому років? Мабуть, ще з "совка" там сидить і явно впевнений, що це довічна посада. Невже в цьому навчальному закладі чи в країні немає молодших фахівців, які гідні цієї посади, аби цей діяч відправився на пенсію? Гадаю, це не той випадок, коли викладач-пенсіонер вимушено працює бо за мізерну пенсію не проживеш і пан Зіменковський точно не бідуватиме відійшовши від справ.
22.06.2023 01:20 Відповісти
По суті, Дебейкі був нетерпимий до найменшої некомпетентності [6]. Відомо, що він був досить грубим до своєї хірургічної бригади у разі найменших недоліків у техніці. При цьому він був дуже інтелігентною, уважною і ввічливою людиною.
22.06.2023 02:16 Відповісти
Інформаційний привід зєлєботів , щоб відвернути увагу від невдалого наступу на фронті. Як шакали накинулися на заслуженого професора і влаштували йому гоніння. Коли захворієте, до кого підете лікуватися, як не до професора? Вік не грає ролі. Професор Федоров, якого Дебейкі назвав золотим фондом Росії, оперував у 103 роки. Ця ситуація- копія з американської шизофренії в боротьбі проти харасменту боротьби за права негрів.
22.06.2023 01:43 Відповісти
Уточнення. Не професор Федоров, в професор Федір Углов, який останнню свою операцію провів напередодні свого 99 -річчя. Та й професор Майкл Дебейкі останню операцію провів у віці 90 років.
22.06.2023 02:14 Відповісти
Майкл Дебейкі назвав Феора Углова за його унікальні операції НАЦІОНАЛЬНИМ НАДБАННЯМ РОСІЇ.
22.06.2023 02:18 Відповісти
Більшість наших шанованих "професорів" радо розпанахають пацієнта без потреби бо просто не володіють ******** технікою, яка доступна в більш розвинених країнах вже досить давно. Тому більшість забезпечених людей лікуються в США та ЄС, а не у цих "патріархів-різників".
22.06.2023 02:37 Відповісти
Знову ти пропонуєш літературний текст , висосаний з пальця. Звідки ти знаєш все про більшість наших шановних професорів? Те що в ЄС і США краща техніка не вина професорів, бо не вони фінансують медицину і науку взагалі. Претензії до Боневтіка і його попередника.
22.06.2023 02:42 Відповісти
У мене свого часу був такий "шанований" викладач в універі (ректором там був теж старий "шанований" професор), який на початку двохтисячних працював з приладами 1963 року і розповідав нам що японські бренди Sony та Panasonic це крадії, які всі свої вироби зробили на журналах "Радіотєхніка" і щиро радів терактам 11 вересня в США, а більшість лекцій були мішаниною з політики та застарілої інформації, в той час як практичні заняття у викладача якому було трохи більше тридцяти були цікавими, актуальними і без маячні про те, "какую страну патєрялі". Відтак, краще нехай ця "стара гвардія" сидить на пенсії, бо вона або живе минулим або просто не встигає за прогресом.
22.06.2023 02:22 Відповісти
А конкретніше ти не можеш надати інформацію? А то все бла-бла-бла. Чи може ти просто літератор- зєлєбот, який висосує тексти з пальця?.
22.06.2023 02:28 Відповісти
Тобто, якщо я вважаю, що людина досягши пенсійного віку має піти на заслужений відпочинок (особисто я пішов би бо не вважаю нормою працювати до смерті) то на вашу думку це робить мене фанатом ЗЕбілів? Хибна думка, бо хронічно не переношу Зеленського і ту мерзоту, яку він притягнув з собою, так само не сприймаю та не дивився всі ці квартали, дизельшоу, фільми Зеленського і т.п. непотріб і ніколи та за жодних обставин не голосував би за таке лайно. Відносно викладачів, то з часу мого навчання минуло понад двадцять років і я просто без поняття, чи вони ще працюють чи ще живі, (бо вже тоді були віком під 80) бо взагалі не цікавився цим питанням.
22.06.2023 03:04 Відповісти
Цей придурок навіть виправдовується, як сексист😆
22.06.2023 06:57 Відповісти
Цей ректор відчуває себе божком. І не безпідставно - до нього звертаються можновладці від місцевих до столичних, правильно пилить бюджетні гроші і розподіляє ставки, для мон робить якісь послуги, когось прилаштувати викладачем, комусь зробити хороше направлення, а зараз клондайк - взяти в аспірантуру ухилянтів
22.06.2023 07:07 Відповісти
22.06.2023 08:34 Відповісти
Львівський медунівер - один з найгірших закладів країни ,навчається родич по лінії сестри дружини . Безпосереднє відношення до медицини маю, тому можу аналізувати та зрівнювати рівень навчання різних закладів
22.06.2023 09:07 Відповісти
ректору 83 роки; пора на пенсію!
22.06.2023 13:24 Відповісти
 
 