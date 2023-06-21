Новий пакет санкцій від Євросоюзу обмежить прибутки Росії і перекриє шляхи оминання санкцій, - Зеленський

Новий пакет санкцій Євросоюзу обмежить доходи Росії та перекриє шляхи обходу раніше введених санкцій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав у відеозверненні у середу 21 червня президент України Володимир Зеленський.

"Нарешті затверджується новий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії. Частина його норм підготовлена за пропозиціями Міжнародної санкційної групи, яка працює під головуванням Майкла Макфола та Андрія Єрмака. Цей пакет додатково обмежить доходи Росії, які вона досі отримувала в Європі, а також перекриє частина шляхів обходу раніше запроваджених санкцій", - сказав він.

За словами Зеленського, "це зараз одне з пріоритетних завдань. Усі наші партнери повністю поінформовані про те, наскільки критично перекрити усі шляхи обходу санкцій".

"Держава-терорист досі має доступ до різних продуктів і компонентів, технологічних і фінансових схем, створених тими у світі, хто все ж таки цінує свободу і міжнародне право", - сказав він.

"Росія має бути в повній ізоляції, поки головні експортні продукти Росії – це зло та смерть", - наголосив президент.

