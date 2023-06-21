Новий пакет санкцій від Євросоюзу обмежить прибутки Росії і перекриє шляхи оминання санкцій, - Зеленський
Новий пакет санкцій Євросоюзу обмежить доходи Росії та перекриє шляхи обходу раніше введених санкцій.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав у відеозверненні у середу 21 червня президент України Володимир Зеленський.
"Нарешті затверджується новий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії. Частина його норм підготовлена за пропозиціями Міжнародної санкційної групи, яка працює під головуванням Майкла Макфола та Андрія Єрмака. Цей пакет додатково обмежить доходи Росії, які вона досі отримувала в Європі, а також перекриє частина шляхів обходу раніше запроваджених санкцій", - сказав він.
За словами Зеленського, "це зараз одне з пріоритетних завдань. Усі наші партнери повністю поінформовані про те, наскільки критично перекрити усі шляхи обходу санкцій".
"Держава-терорист досі має доступ до різних продуктів і компонентів, технологічних і фінансових схем, створених тими у світі, хто все ж таки цінує свободу і міжнародне право", - сказав він.
"Росія має бути в повній ізоляції, поки головні експортні продукти Росії – це зло та смерть", - наголосив президент.
Ктото сказал будут "санкции из ада", но по итогам 2022 года, доход россии увеличился на 110млрд$ в сравнении с 2021 годом, когда санкций не было.
Потом начали говорить, что это так быстро не работает...
Для Украины изменили закон про лендлиз, который состоит из 2 листков - которые можно прочесть и понять, что закон работает на 2022 и 2023 финансовые года, т.е. до 1 октября 2023 года.
Подписан 9 мая 2022 года.
Для Украины сняли ограничение по оплате в течении 5 лет, и не установили иного срока.
Но местные "эксперты" дружно уверяли, что лендлиз начнется 1 октября 2022 года
Например
https://suspilne.media/287539-zakon-ssa-pro-lend-liz-dla-ukraini-nabuv-cinnosti-stefancuk/
1 жовтня 2022 - Закон США про ленд-ліз для України набув чинності - Стефанчук
Руслан Олексійович Стефанчук
кандидат юридичних наук (2000 р.);
доцент (2003-2019 роки);доктор юридичних наук (2008 р.);
професор з 2008 р.;
член-кореспондент Національної академії правових наук України (з 2009 р.);
дійсний член (академік) Національної академії правових наук України (з 2020 р).
Т.е. полноценный професор юридических наук "увидел" в 2 листках то чего нет...
А с санкциями, все на порядок сложнее, и не 2 листочка текста...
вельминешановний кловун вЗесвіту, а без дЄрмака ти хоча б в туалет ходиш?