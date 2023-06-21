УКР
Новий пакет санкцій від Євросоюзу обмежить прибутки Росії і перекриє шляхи оминання санкцій, - Зеленський

Новий пакет санкцій Євросоюзу обмежить доходи Росії та перекриє шляхи обходу раніше введених санкцій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав у відеозверненні у середу 21 червня президент України Володимир Зеленський.

"Нарешті затверджується новий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії. Частина його норм підготовлена за пропозиціями Міжнародної санкційної групи, яка працює під головуванням Майкла Макфола та Андрія Єрмака. Цей пакет додатково обмежить доходи Росії, які вона досі отримувала в Європі, а також перекриє частина шляхів обходу раніше запроваджених санкцій", - сказав він.

За словами Зеленського, "це зараз одне з пріоритетних завдань. Усі наші партнери повністю поінформовані про те, наскільки критично перекрити усі шляхи обходу санкцій".

"Держава-терорист досі має доступ до різних продуктів і компонентів, технологічних і фінансових схем, створених тими у світі, хто все ж таки цінує свободу і міжнародне право", - сказав він.

"Росія має бути в повній ізоляції, поки головні експортні продукти Росії – це зло та смерть", - наголосив президент.

Топ коментарі
+7
а в нас ти вже все отжав у касабских власників?? так отож ..кловун брехливий
показати весь коментар
21.06.2023 23:49 Відповісти
+2
влепите Зеле пакет за то что на Виталика наезжает !
показати весь коментар
22.06.2023 07:08 Відповісти
+2
там где Ярма кусок - только коррупция и кумовство
показати весь коментар
22.06.2023 07:31 Відповісти
Интересно, кто в этом вопросе так хорошо разбирается, чтобы это утверждать.

Ктото сказал будут "санкции из ада", но по итогам 2022 года, доход россии увеличился на 110млрд$ в сравнении с 2021 годом, когда санкций не было.

Потом начали говорить, что это так быстро не работает...

Для Украины изменили закон про лендлиз, который состоит из 2 листков - которые можно прочесть и понять, что закон работает на 2022 и 2023 финансовые года, т.е. до 1 октября 2023 года.

Подписан 9 мая 2022 года.

Для Украины сняли ограничение по оплате в течении 5 лет, и не установили иного срока.

Но местные "эксперты" дружно уверяли, что лендлиз начнется 1 октября 2022 года

Например

https://suspilne.media/287539-zakon-ssa-pro-lend-liz-dla-ukraini-nabuv-cinnosti-stefancuk/

1 жовтня 2022 - Закон США про ленд-ліз для України набув чинності - Стефанчук

Руслан Олексійович Стефанчук
кандидат юридичних наук (2000 р.);
доцент (2003-2019 роки);доктор юридичних наук (2008 р.);
професор з 2008 р.;
член-кореспондент Національної академії правових наук України (з 2009 р.);
дійсний член (академік) Національної академії правових наук України (з 2020 р).

Т.е. полноценный професор юридических наук "увидел" в 2 листках то чего нет...

А с санкциями, все на порядок сложнее, и не 2 листочка текста...
показати весь коментар
22.06.2023 00:35 Відповісти
ДО СРАКИ САНКЦИИ
показати весь коментар
22.06.2023 02:53 Відповісти
новий пакет санкцій Євросоюзу проти кацапії. Частина його норм підготовлена за пропозиціями Міжнародної санкційної групи, яка працює під головуванням Майкла Макфола та Андрія Єрмака. Джерело:

вельминешановний кловун вЗесвіту, а без дЄрмака ти хоча б в туалет ходиш?
показати весь коментар
22.06.2023 02:58 Відповісти
не царское это дело самому задницу подтирать
показати весь коментар
22.06.2023 07:09 Відповісти
Вийшло аби шо проблєяло . А ТИ ЩО ЗРОБИВ ПРОТИ КРЕМЛІВСЬКИХ КРОТІВ У ВЛАДІ ? ПРОТИ КОРУПЦІЇ ЩО ЗРОБИВ ? ДЕ РОСЛІДУВАННЯ ЗА ЧОНГАР ? І НАРАЗІ ВІДПОВІДАЙ НА ВСІ ПИТАННЯ ЩО НА СТАДІОНІ ПОРОХУ ТИ ЗАДАВАВ , І ДЕЖ ТАКИ ТИ ЗАНИКАВ БАКАНОВА ДРУЖКА СВОГО?
показати весь коментар
22.06.2023 08:26 Відповісти
Новый пакет санкций поможет лучше соблюдать санкции, введённые для более качественного соблюдения санкций.
показати весь коментар
22.06.2023 08:59 Відповісти
Зеля може пишаться тільки тими діями, які вживає ЄС. Те що він вживае йде тільки на шкоду країні та Європі.
показати весь коментар
22.06.2023 11:15 Відповісти
 
 