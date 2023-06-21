УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10445 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні
13 497 79

Німецька компанія без дозволу на реекспорт поставила Україні 11 швейцарських броньовиків Eagle

eagle,бронеавтомобіль

Уряд Швейцарії заявив, що її броньовані автомобілі Eagle I опинилися в Україні в обхід заборони на реекспорт. Техніку без погодження передала німецька компанія.

Про це йдеться в результатах розслідування, яке проводив швейцарський Державний секретаріат з економічних питань (SECO), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Броньований автомобіль Eagle швейцарського виробництва помітили в Україні ще наприкінці березня 2023 року.

Як з'ясувалося, у 1990-х роках зі Швейцарії до Данії експортували 36 броньовиків Eagle. У 2013 році Данія експортувала 27 із них німецькій приватній компанії за згодою Швейцарії. Компанія, назва якої не розкривається, зобов’язалася не реекспортувати їх третім сторонам без погодження швейцарської сторони.

Але розслідування швейцарської влади встановило, що попри це 11 із 27 бронеавтомобілів Eagle I було експортовано компанією в Україну за погодженням з органами експортного контролю Німеччини.

"Колишній керівний директор [компанії] не звертався до SECO для погодження на експорт в Україну, оскільки через демілітаризований стан транспортних засобів (зняття броньованого захисного покриття та вікон) він припустив, що декларація про нереекспорт більше не актуальна", — зазначив швейцарський уряд.

Оскільки порушення декларації про нереекспорт скоїв колишній керівник компанії, а не німецька влада, "наслідки мають бути спрямовані винятково проти першого", стверджує влада Швейцарії. 

Також читайте: Ймовірно, Росія використовує у виробництві ракет швейцарські товари цивільного призначення, - уряд Швейцарії

Автор: 

Німеччина (7660) зброя (7685) Швейцарія (883)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+52
Пропоную представникам трьох зацікавлених країн набити Арахамії морду і на цьому мирно розійтися.
показати весь коментар
21.06.2023 23:50 Відповісти
+24
бедный немец. Теперь они его зачмарят. А швейцарцы могут спокойно подъехать под бахмут с белым флагом и забрать свой игл. Они ж нейтральные, им боятся нечего
показати весь коментар
21.06.2023 23:58 Відповісти
+22
Як громадянин Німеччини, офіційно виславляю Швейцарії дуже глибоку стурбованість и занепокоєння.
показати весь коментар
22.06.2023 00:15 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
хай розбираються там. нам треба, ми купили
показати весь коментар
21.06.2023 23:47 Відповісти
Мене дратують ці тупі заборони , особливо коли у нас війна 😠
Було ваше , стало наше , все 😠
показати весь коментар
22.06.2023 00:08 Відповісти
Усіх дратуть, але відмахнутится невийде. Ризики для України дуже великі, будь- який скадал нам потрібно загасити, навіть якщо ми третя сторона.
показати весь коментар
22.06.2023 00:56 Відповісти
отака стурбованість
показати весь коментар
21.06.2023 23:47 Відповісти
можете "подать на нас в суд" мы на них как раз и подьедем
показати весь коментар
21.06.2023 23:47 Відповісти
ми ні до чого. німці порушили умови
показати весь коментар
21.06.2023 23:48 Відповісти
ми ім шоколад рошен продамо по акціі
показати весь коментар
21.06.2023 23:48 Відповісти
Тільки доїла плитку Рошен. Даремно ви так.
показати весь коментар
21.06.2023 23:51 Відповісти
який краще- рошен чи швайцарский?
показати весь коментар
21.06.2023 23:54 Відповісти
у рошена є лакшері сегмент. кілька магазів в Європі, там не гірший за швейцарський
показати весь коментар
22.06.2023 00:02 Відповісти
Никакой шоколад нельзя сравнивать со швейцарским...
показати весь коментар
22.06.2023 00:04 Відповісти
не сотвори собі куміра.. да і каріес десь тут
показати весь коментар
22.06.2023 00:07 Відповісти
От 100%го по содержанию какао без сахара - вряд ли... Правда, не каждый сможет такой есть. Но я, как диабетик, иногда употребляю...
показати весь коментар
22.06.2023 00:14 Відповісти
100% какая ИМХО - перебор...90-95 - самое оно.
показати весь коментар
22.06.2023 01:17 Відповісти
Согласен, его приятней употреблять.
показати весь коментар
22.06.2023 19:19 Відповісти
Було...
показати весь коментар
22.06.2023 00:09 Відповісти
Рошен , найсмачніший шоколад у світі 👍🏼👍🏼👍🏼😕
показати весь коментар
22.06.2023 00:09 Відповісти
Купуйте українське!
показати весь коментар
22.06.2023 00:19 Відповісти
Можно. Латвийский, например.
показати весь коментар
22.06.2023 00:11 Відповісти
Попробуйте Бельгийский,мнение поменяется.
показати весь коментар
22.06.2023 00:48 Відповісти
Ага! У них етикетки не такі! Ти б ще порівняв його з ацтекським! У кожної фірми - свої рецепти А у кожної людини - свої смаки
показати весь коментар
22.06.2023 05:03 Відповісти
А який броньовик кращий, вітчизняний чи швейцарський? Який зараз є, такий і кращий
показати весь коментар
22.06.2023 08:22 Відповісти
100 пудов .. ти мій наймудріший
показати весь коментар
22.06.2023 08:25 Відповісти
Зовсім плутаюся в кацапських мірах ваги. Штірліц, приховайте свої вушка - стирчать
показати весь коментар
22.06.2023 08:28 Відповісти
ваня- я з повагою ти дійсно кажешь правду-а ти хамишь як касаб з архангельска
іди ти в дупу до шойгу
показати весь коментар
22.06.2023 08:30 Відповісти
І я "з повагою". Де ти побачив "хамиш"?
Іди ти в дупу до пригожина
показати весь коментар
22.06.2023 08:33 Відповісти
сраний ти штірліц куй петро іван ********
показати весь коментар
22.06.2023 12:06 Відповісти
О! тепер і внутрішній кацап поліз!
показати весь коментар
22.06.2023 13:43 Відповісти
пішов ти піда**рр знаешь сам .. петушара
показати весь коментар
22.06.2023 14:10 Відповісти
Кацапа як чорта виявити дуже просто - перехрестив і зразу пре зовні!
показати весь коментар
22.06.2023 14:32 Відповісти
"який краще- рошен чи швайцарский?" (С) Якось купила шок. рошен. Попробувала. Мыло мылом. Кот тоже есть отказался. Подозреваю, шо это боты для дискредитации сварганили и мне продали
показати весь коментар
22.06.2023 09:37 Відповісти
І навіщо нас у дитинстві лякали, що від солодкого дупа злипнеться? Краще сказали б правду, що від солодкого її рознесе!..
показати весь коментар
22.06.2023 10:07 Відповісти
А що вам моя дупа, ви свою бережіть.
показати весь коментар
22.06.2023 10:16 Відповісти
Пропоную представникам трьох зацікавлених країн набити Арахамії морду і на цьому мирно розійтися.
показати весь коментар
21.06.2023 23:50 Відповісти
показати весь коментар
21.06.2023 23:52 Відповісти
👍
показати весь коментар
22.06.2023 00:00 Відповісти
кращий консенсус годі шукати
показати весь коментар
22.06.2023 00:03 Відповісти
пропоную і шуфричу для баланса давно в нього мордяка не бита
показати весь коментар
22.06.2023 08:36 Відповісти
Тепер швейцарці три дні їсти не зможуть. Але виживуть.
показати весь коментар
21.06.2023 23:50 Відповісти
это полное нарушение девстнейтралитета. Теперь назад его уже не вернуть, он теперь где-то в степях Гуляйполя.
показати весь коментар
21.06.2023 23:50 Відповісти
...вобщим там, где надо
показати весь коментар
21.06.2023 23:53 Відповісти
Balls. Just balls. The kind that clangs when you walk. Balls of brass.
показати весь коментар
22.06.2023 00:04 Відповісти
пусть берут еще 10 и приезжают искать)
показати весь коментар
22.06.2023 00:04 Відповісти
швейцарці в другу світову були виключними виродками - зараз хочуть повторити
показати весь коментар
21.06.2023 23:51 Відповісти
Фюрер обзивав Швейцарію так, - "Прищ на тілі Європи!".

показати весь коментар
22.06.2023 00:14 Відповісти
А що відразу німецька компанія? Такі броньовики можна купити у будь-якому воєнторгу
показати весь коментар
21.06.2023 23:57 Відповісти
І ще в глибоко в шахтах на Донбасі стоять.
показати весь коментар
22.06.2023 08:23 Відповісти
бедный немец. Теперь они его зачмарят. А швейцарцы могут спокойно подъехать под бахмут с белым флагом и забрать свой игл. Они ж нейтральные, им боятся нечего
показати весь коментар
21.06.2023 23:58 Відповісти
показати весь коментар
22.06.2023 09:37 Відповісти
Дай, Боже, здоров'я колишньому директору компанії.
показати весь коментар
22.06.2023 00:02 Відповісти
Ну и что, подумаешь..
показати весь коментар
22.06.2023 00:02 Відповісти
Швейцарці, ви чого?! Нормально ж спілкувались!?)) 11 броньовичків туди 11 сюди - та хто їх взагалі рахує?! Та нормально все, ми ж не ображаємось. То ж німці все, що з них взяти?! Хай собі роблять той гешефт. Німці-Швейцарці-Українці - дружба навік!! Но-пасаран! Ми за Мир, Прєкратіть стрєлять!! Хінді-русі - а от тутїмхуй!! Гей, ромале - традас!!! Коротше, швейцарці - ви найкращі, то ж ото тримайтесь, нікого не слухайте все буде хіп-хоп, Sauber сила!! Клепайте ще броньовички та передавайте німцям, а ми їх самі а-та-та по нашому! Тримайтесь, не чхати як Люська Арестович кожний раз як ********!
показати весь коментар
22.06.2023 00:03 Відповісти
Людина трішечки помилилась, чого ви?
Зате, яку добру справу зробили і він, і ви. Хоч і ненароком. Скільки безцінних життів українських захисників врятували.
показати весь коментар
22.06.2023 00:03 Відповісти
Із таким би завзяттям слідкували за дотриманням санкцій стосовно парашки , як сторожують щоб нам ненароком нічого не продали .
показати весь коментар
22.06.2023 00:05 Відповісти
🙃Так це ж всього тест-драйв! 🙃
показати весь коментар
22.06.2023 00:06 Відповісти
Німецька компанія - молодці 👍
досить боятися

кожна нормальна людина повинна плювати на дурні правила, які допомагають хутіну продовжувати агресію

показати весь коментар
22.06.2023 00:08 Відповісти
Як громадянин Німеччини, офіційно виславляю Швейцарії дуже глибоку стурбованість и занепокоєння.
показати весь коментар
22.06.2023 00:15 Відповісти
++++
показати весь коментар
22.06.2023 00:18 Відповісти
11 бронеавто в умовах великої війни це мізер. Це навіть не порушення.
показати весь коментар
22.06.2023 00:21 Відповісти
Кантони грьобані.
показати весь коментар
22.06.2023 00:30 Відповісти
Треба надіслати Швейцарії подяку за чудові броньовики, які пройшли випробування у справжньому бою і чудово себе зарекомендували!! Вони заспокояться . - ще й за рекламу доплатять!
показати весь коментар
22.06.2023 00:40 Відповісти
Ну все: тепер швейцарським юдо-банкірам їх елітний сир стане поперек горла, а вино виливатиметься назад з рота, бо їх тарадайки допоможуть нищити гарматне м'ясо, яке відправлять на забій русняві VIP-клієнти їх банків
показати весь коментар
22.06.2023 01:01 Відповісти
так би розслідували рашистські активи в європі і блокували їх,

а не розслідують чому допомогли боротися проти фашистів
показати весь коментар
22.06.2023 01:13 Відповісти
Це відкат, за те що наша влада, без відповідної ліцензії, поставила Швейцарії унікальний генератор юридичного абсурду «Очко государєве» в якості послиці. На що, також не мала достатніх підстав.
показати весь коментар
22.06.2023 01:22 Відповісти
Швейцарія під час війн завжди збагачувалась завдяки своєму нейтралітету, поки інші країни стікали кров'ю. Ганьба
показати весь коментар
22.06.2023 01:44 Відповісти
Д, последствия для бывшего директора должны быть страшными! Пошлите ему письмо-порицание. Или пригрозите, что никогда больше ему ничего не продадите, клоуны.
показати весь коментар
22.06.2023 02:27 Відповісти
ой горе то яке
показати весь коментар
22.06.2023 06:44 Відповісти
Я выражаю озабоченность! Украинцы не будут покупать ваши часы. (Гм, да и так особо не покупал.)
показати весь коментар
22.06.2023 07:07 Відповісти
Треба коридор з ********** до Швейцарії зробити для кацапських заблукалих солдатів, які на учєніях. Хай там трохи роздупляться, що зараз відбувається 🤬
Як ГЕС підірвали, то навіть стурбованість не почули, про допомогу узагалі мовчу, а як передали 11 броньовиків, без озброєння, то супер скандал 🤦🤦🤦
показати весь коментар
22.06.2023 07:41 Відповісти
швейцарці їх розітруть на порошок. і стільки тієї Швейцарії, а армія їхня разом з резервістами мабуть більша ніж України. А скільки якісної зброї випускають? А ми все про банки та годинники... Совкові штампи так і не вивітрилися з голови.
показати весь коментар
22.06.2023 08:13 Відповісти
Нарушен договор, его условия, в Европе по законам живут, не нравится, лучше тогда не суйтесь туда со своим бардаком, вернитесь в Мордор.
показати весь коментар
22.06.2023 08:35 Відповісти
https://t.me/hyevuy_dnepr/54982 В тимчасово окупованому Криму вночі пролунало кілька потужних вибухів: кажуть, що сталося пошкодження декількох мостів, зокрема Чорнгарського.
показати весь коментар
22.06.2023 07:57 Відповісти
по повреждениям видно что это ХАЙМЕРС
показати весь коментар
22.06.2023 07:58 Відповісти
Колишнього директора компанії 1. Нагородити, 2. Запросити в Україну. 3. Надати високу керівничу посаду (наприклад в Укроборонпромі).
показати весь коментар
22.06.2023 08:26 Відповісти
Треба повернути швейцарцям ті колимаги 90-х років якщо жаба задавила. Але з вимогою до бравих швейцарців - най покатаються на них (там броні немає) пару днів на нолі. Може щось зрозуміють.
показати весь коментар
22.06.2023 09:28 Відповісти
Есть с кого брать пример а обходе санкций 😂😂
показати весь коментар
22.06.2023 09:52 Відповісти
У Швейцарии завышенное ЧСВ (чувство собственной важности).
Может забрать свои машинки в любое удобное время.
показати весь коментар
22.06.2023 10:18 Відповісти
Це прецедент. Може, й інші будуть так робити?
показати весь коментар
22.06.2023 11:15 Відповісти
 
 