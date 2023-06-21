Німецька компанія без дозволу на реекспорт поставила Україні 11 швейцарських броньовиків Eagle

Уряд Швейцарії заявив, що її броньовані автомобілі Eagle I опинилися в Україні в обхід заборони на реекспорт. Техніку без погодження передала німецька компанія.

Про це йдеться в результатах розслідування, яке проводив швейцарський Державний секретаріат з економічних питань (SECO), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Броньований автомобіль Eagle швейцарського виробництва помітили в Україні ще наприкінці березня 2023 року.

Як з'ясувалося, у 1990-х роках зі Швейцарії до Данії експортували 36 броньовиків Eagle. У 2013 році Данія експортувала 27 із них німецькій приватній компанії за згодою Швейцарії. Компанія, назва якої не розкривається, зобов’язалася не реекспортувати їх третім сторонам без погодження швейцарської сторони.

Але розслідування швейцарської влади встановило, що попри це 11 із 27 бронеавтомобілів Eagle I було експортовано компанією в Україну за погодженням з органами експортного контролю Німеччини.

"Колишній керівний директор [компанії] не звертався до SECO для погодження на експорт в Україну, оскільки через демілітаризований стан транспортних засобів (зняття броньованого захисного покриття та вікон) він припустив, що декларація про нереекспорт більше не актуальна", — зазначив швейцарський уряд.

Оскільки порушення декларації про нереекспорт скоїв колишній керівник компанії, а не німецька влада, "наслідки мають бути спрямовані винятково проти першого", стверджує влада Швейцарії.

