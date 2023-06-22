Протягом 21 червня росіяни завдали 39 авіаударів, здійснили 23 обстріли із РСЗВ, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів російських окупантів по території України 21 червня 2023 року.

У вечірньому зведенні зазначається: "Російська федерація продовжує вбивати мирне населення України, і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об’єктах.

Протягом доби противник завдав понад 30 авіаційних ударів, зокрема, було застосовано 6 іранських ударних БпЛА "Shahed-136/131". Усі "шахеди" знищено нашими захисниками.

Окрім того, окупанти здійснили 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені серед мирного населення, пошкоджено житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою".

