Протягом 21 червня росіяни завдали 39 авіаударів, здійснили 23 обстріли із РСЗВ, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив  інформацію щодо ударів російських окупантів по території України 21 червня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У вечірньому зведенні зазначається: "Російська федерація продовжує вбивати мирне населення України, і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об’єктах.

Протягом доби противник завдав понад 30 авіаційних ударів, зокрема, було застосовано 6 іранських ударних БпЛА "Shahed-136/131". Усі "шахеди" знищено нашими захисниками.

Окрім того, окупанти здійснили 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені серед мирного населення, пошкоджено житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою".

Також читайте: Протягом 20 червня росіяни завдали 35 ударів дронами, 8 ракетами, здійснили 72 авіаудари та 36 обстрілів із РСЗВ, - Генштаб

Генштаб ЗС (7114) обстріл (30361)
БУТУСОВ ЗВІЛЬНИ ЦЬОГО ПИСАКУ ЩОБ БІЛЬШЕ НЕ НАЗИВАВ РАШИСТІВ РОСІЯНАМИ
22.06.2023 00:46 Відповісти
22.06.2023 00:51 Відповісти
‼️‼️‼️ Блин, ну і де ці F16 ???? УКРАІНЕ зараз необхідні літаки

Даля ГРИБОУСКАЙТЕ
«Захід досі не розуміє, що в Україні йде європейська війна. Або ти береш участь у цьому і борешся з агресором, або стаєш співучасником військових злочинів, просто стоячи і спостерігаючи, як нищиться Україна та її народ. Так, співучасник.

Якщо ми не зупинимо Путіна в Україні, нам все одно доведеться вести війну, але в наших країнах.

Україна просить реальної допомоги, а ми дивимося, як на наших телеекранах зносяться житлові квартали, і весь час говоримо, що "сильно підтримуємо Україну".
22.06.2023 00:49 Відповісти
 
 