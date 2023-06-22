УКР
18 713 39

Ворожа піхота вбита чи поранена, бк здетонував, вантажівки згоріли, - 129 бригада ТРО продемонструвала знищення російської роти. ВIДЕО

Керівник групи аеророзвідки "Люфтваффе"  129 бригади територіальної оборони Микола Колесник оприлюднив кадри знищення роти росіян, які тільки но зайшли на позиції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у фейсбуці.

Колесник  зазначив: "Відео як на позиції приїхала ворожа рота, але з розвантаженням не склалося. Робота в повітрі аеророзвідки 129 ОБр ТРО, влучна стрільба артилерії 47 ОМБр, контрольні від 55 ОАБр.

Дякую всім причетним! Приємного перегляду, ворожа піхота вбита чи поранена, бк здетонував, вантажівки згоріли".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Rusni pizda!" - австралійське телебачення розповіло про девіз та роботу аеророзвідки 129-ї бригади ТРО. ВIДЕО

🎬📽️ Кіно про те, як чотири підрозділи ЗСУ:

Працюючи разом знищують окупантів

Виявили підарську роту, яка заходила на свої позиції
Внаслідок точної роботи піхота частково вбита, або поранена, БК їх детонував більш ніж годину а вантажівки "УРАЛ" згоріли.https://t.co/nFBQmSObY0 pic.twitter.com/JGWgxiuuL1

— 🇺🇦 Мисягiн 🇺🇦 (@2uwmp) June 21, 2023

Автор: 

Колесник (25) ЗСУ (7844) аеророзвідка (26)
+15
"Історія не моя, але мені дозволили розповісти. Переказую.

...Авіація з артою відпрацювали і ми зайшли на їх позицію. А там таке, що навіть мене трохи нудило. Заступник по МПЗ каже:

- Порахуйте скільки знищених орків. Мені для звіту потрібно.

- А як їх рахувати, якщо вони сиділи купкою, коли був приліт. Там зараз якійсь конструктор лего. Можна зібрати різні варіанти. Ноги, руки... Є ще декілька голов. Так як їх нам рахувати?, - запитую в нього.

- ******* по парах. Одна людина - це або дві руки або дві ноги. Порахуйте скільки пар є чогось одного. Або по головах.

Пішов с Майклом, порахували. У нас дивна історія виходить. Ніг 9, а от рук вісім. З них шість лівих. А голів лише дві. Розповідаю про це заму по МПЗ і питаю, тож як це рахувати?

- Шість лівих? Ну теоретично вони могли бути однорукі. І рукожопі. Але це лише теоретично.

- Ага, або в них по дві ліві руки було з самого початку. Мутанти. І безголові.

- Мутанти... Мутанти - це ідея, але ні. ******* парами. А безголові вони всі, якщо приперлися до нас.

- Тоді парами в нас 4 дохлих орка і одна запасна рука. Виходить, як у тому мультфільмі - півтора землекопа. Але шість лівих рук натякають на те, що їх всеж могло бути як мінімум шість. Так?

- Так. Але рахуємо парами, або по головах. В мене інструкція. І мерщій. Нам ще сьогодні на нову позицію заходити.

А ви запитуєте - як рахують? От так і рахують орків. А якщо в клапті, то їм навіть у статистику не потрапити." (С)
22.06.2023 07:03 Відповісти
+12
Ох і вломили. Там і химери видно доклались, враження масованого авіаудару...
22.06.2023 00:48 Відповісти
+12
Кацапська рота терміново відправилась до пекла 😠👍🏼👍🏼👍🏼
22.06.2023 00:57 Відповісти
Ох і вломили. Там і химери видно доклались, враження масованого авіаудару...
22.06.2023 00:48 Відповісти
Одне слово Соколи. До речі,слухаю регулярно, піднімає тонус на цілий день і не тільки ця пісня
22.06.2023 08:26 Відповісти
Кацапська рота терміново відправилась до пекла 😠👍🏼👍🏼👍🏼
22.06.2023 00:57 Відповісти
Відправили!
22.06.2023 01:04 Відповісти
22.06.2023 07:03 Відповісти
Немає різниці як здохне кацап: чи від холєри, чи від Української кулі, чи від ножа в спину від сваїх чи його з`їла акула.... хороший кацап - дохлий кацап!
від цього буде тільки ВСІМ легше: однозанчно вже на одного вбивцю, терориста або гвалтівника.....меньше!
22.06.2023 09:46 Відповісти
Прекрасний документально-художній фільм! Дякую всьому творчому колективові!
22.06.2023 01:03 Відповісти
Вспомнилась история. Колониальные Британские войска с пулеметами против зулу.
22.06.2023 01:05 Відповісти
Камрады, дайте, плз, прямую ссыль на видось.
Спасибо!
22.06.2023 01:06 Відповісти
https://www.facebook.com/NikolayKolesnyk/videos/1217940358925453/?ref=embed_video
22.06.2023 01:13 Відповісти
Дякую!
22.06.2023 01:18 Відповісти
Нема за що... насолоджуйтесь....
22.06.2023 01:22 Відповісти
Супер!!!
Шикарна злагодженість авіації, ствольної арти та аеророзвідки!
Слава ЗСУ!!! Слава Україні!!!
22.06.2023 01:19 Відповісти
ну кривбасс жжёт Да кстати кацапы даже мтлб- уже пролюбили что на автотранспорте пехоту возят на позиции
22.06.2023 05:44 Відповісти
Чтобы перевезти роту нужно 4 Урала. А сколько штук нужно мотолыг или сколко ходок должны сделать те же 4 шт чтобы перетаскать 120 человек?
22.06.2023 08:12 Відповісти
ОК!
22.06.2023 01:58 Відповісти
Хто виконує цей варінт пісні "Гей, соколи"?
22.06.2023 05:07 Відповісти
чудово, але загравання з нацистською символікою виглядає , як дурнуватий сільський несмак. яке у сраку "люфтваффе"?
22.06.2023 06:01 Відповісти
Та досить Вам вже в "дідиваєвалі" гратися! 100 років прошло - це вже історія. На нашій землі прямо тут і прямо зараз і так вистачає нацистів і фашистів які прийшли нас вбити, а нашу землю захопити!
22.06.2023 08:18 Відповісти
а. ну то нехай просто нацистську свастику на себе почеплять. наші союзники це оцінять
22.06.2023 10:45 Відповісти
Свастику ніхто не чіпляє, не пересмикуйте. А з якою назвою б'є ворога мені байдуже, аби бив. Підіть на фронт і назвіться як хочете хоч "рабочє-крєстянская красная армія" я про Вас так же скажу.
ху*ло і його посіпаки себе називають "антіфашісти" і воюють вони з "нацикамі і фашистамі" і що, Ви не вірите, я не вірю, союзники не вірять
22.06.2023 11:22 Відповісти
Люфтва́ффе нем. Luftwaffe - буквально: небесные войска.
22.06.2023 09:42 Відповісти
ой не треба з себе дурня клеїти. алюзія до нацистської символіки очевидна
22.06.2023 10:46 Відповісти
Ой, не треба з себе дурня клеїти! ******* повітряні сили Бундесверу ФРН (наші союзники, на хвилиночку) так і називаються "Luftwaffe", тому що це слово буквально означає "повітряні війська" і не має ніякої негативної коннотації. А про в кого які таргани в голові алюзії, я вище писав, ху*ло он з "нацистамі" воює.
Ви, також можете поборотися з назвою "військово повітряні сили" ******** україни бо так на українській називалися за часів СССР, а у нас дєсовєтизація ж
22.06.2023 11:33 Відповісти
основна проблема України - це невиліковна провінційність. По простому : дурнувате село.
Якщо Вам не зрозуміло, що використання нацистських символів абсолютно недоречне, то це ваші проблеми.
П.С.
оті всі ваші аргументи про люфтваффе ФРН це блюзнірство, яке Ви звичайно запозичили у москалів. оце вони так ********** ссяти в очі.
22.06.2023 12:39 Відповісти
Основна Ваша проблема - це невиліковний апломб і снобізм. Я би ще сказав і "дурість" але не хочеться уподібнюватися до Вас ("дурнувате село").
Блюзнірство і москальщина - це Ваше вовтузіння з символами 100 річної давнини і зацикленність на них. Ви мені ще повтирайте про "дідиваєвалі" і "можемпавтаріть"
Я - мешканець "дурнувате село" з "невиліковна провінційність" стверджую, що тільки недалека людина думає не штампами, а не про суть явища.
22.06.2023 13:41 Відповісти
"штампами"
22.06.2023 13:42 Відповісти
Ага то це Ви у себе вирішили, що символи 100-річної давнини нічого не значать. А реальність інша.
Нехай дехто одягне футболку з емблемою отого "люфтваффе" і піде десь у Польщі , Ізраілі або в ФРН погуляти десь в публічному місці. А коли його візьмуть за сраку, тоді нехай пробекає ваші аргументи про символи 100-річної давнини.
П.С.
ми живемо в світі символів. тризуб Володимира має вік під 900 років і живе повнокровним життям зараз.
а від Від вашого невігластва смердить 95-м кварталом.
22.06.2023 13:58 Відповісти
Я не вирішую - вирішує історія. Колись "хвашистом" був Атілла, потім Чінгісхан... ну і де засудження їхніх символів ( а вони співвідносно кількості населення багато більше вбили чим гітлер), так це ж історія скажете Ви? Так і я про що ж. Тому засуньте собі "німєцкіхфашистаф" в дупу.
Коли "дехто одягне футболку з емблемою отого "люфтваффе" і його "візьмуть за сраку," . а того хто одіне з символом "ваєннакасмічєскіх сіл расії" за сраку не беруть, то це свідчить тільки про те, що бєрущих за сраку поки ще жарений півень не дзьобнув - все ще попереду. Нас,українців, вже дзьобнув, тому пора свідомість міняти і Вам, дорослій і здатній до критичного мислення ( я надіюсь) людині.
******* нацисити і фашики: Ху* ло і підх*ловники називають себе антифашистами так і надрочують на "фашісти, нацисти, люфтвафє, дідиваєвалі"... Ви теж. Може час почати думати головою, а не савєцькім васпітанієм?
22.06.2023 14:22 Відповісти
П.С. 1. Якщо Ви такий "віглас" то мали б знати, що князь Володимир був на той час завойовник не гірший за путіна. Але це ніяк не заважає нам користуватися дуже симпатичним на мій погляд а наразі вже й героїчним гербом. Тому, що це вже історія, про що я задовбався таким як Ви роз'яснювати.
22.06.2023 14:31 Відповісти
Шановний Іване, йдіть будь ласка в сраку разом зі своїми жалюгідними аргументами, дякую за увагу.
23.06.2023 13:23 Відповісти
Шановний Аноніме, дякую за напрямок, але тільки після Вас . Бажаю Вам і далі успішно сприймати дійсність через радянскі = російські міфи
23.06.2023 13:48 Відповісти
Шо? Ніяк совок не вивітриться? Ну, то тоді повторюй за московитами про німецькі танки знову на "нашій" землі.
28.07.2023 03:08 Відповісти
це не в мене совок, а у тебе дурнувате село ніяк не вивітриться.
28.07.2023 09:08 Відповісти
"Люфтваффе" - что бы выводить из себя орков.
22.06.2023 09:14 Відповісти
ага. а тепер уявіть , що наші союзники в Ізраілі дивляться на оцю емблему і думають "продати танки Україні че ні" ?
22.06.2023 10:49 Відповісти
Хто співає? Дзідзьо? Зрозумів через слово Ну, може, через два Якийсь дуже цікавий діалект
22.06.2023 09:36 Відповісти
 
 