Ворожа піхота вбита чи поранена, бк здетонував, вантажівки згоріли, - 129 бригада ТРО продемонструвала знищення російської роти. ВIДЕО

Керівник групи аеророзвідки "Люфтваффе" 129 бригади територіальної оборони Микола Колесник оприлюднив кадри знищення роти росіян, які тільки но зайшли на позиції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у фейсбуці.

Колесник зазначив: "Відео як на позиції приїхала ворожа рота, але з розвантаженням не склалося. Робота в повітрі аеророзвідки 129 ОБр ТРО, влучна стрільба артилерії 47 ОМБр, контрольні від 55 ОАБр.

Дякую всім причетним! Приємного перегляду, ворожа піхота вбита чи поранена, бк здетонував, вантажівки згоріли".

