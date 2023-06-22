Ворожа піхота вбита чи поранена, бк здетонував, вантажівки згоріли, - 129 бригада ТРО продемонструвала знищення російської роти. ВIДЕО
Керівник групи аеророзвідки "Люфтваффе" 129 бригади територіальної оборони Микола Колесник оприлюднив кадри знищення роти росіян, які тільки но зайшли на позиції.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у фейсбуці.
Колесник зазначив: "Відео як на позиції приїхала ворожа рота, але з розвантаженням не склалося. Робота в повітрі аеророзвідки 129 ОБр ТРО, влучна стрільба артилерії 47 ОМБр, контрольні від 55 ОАБр.
Дякую всім причетним! Приємного перегляду, ворожа піхота вбита чи поранена, бк здетонував, вантажівки згоріли".
🎬📽️ Кіно про те, як чотири підрозділи ЗСУ:— 🇺🇦 Мисягiн 🇺🇦 (@2uwmp) June 21, 2023
Працюючи разом знищують окупантів
Виявили підарську роту, яка заходила на свої позиції
Внаслідок точної роботи піхота частково вбита, або поранена, БК їх детонував більш ніж годину а вантажівки "УРАЛ" згоріли.https://t.co/nFBQmSObY0 pic.twitter.com/JGWgxiuuL1
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
...Авіація з артою відпрацювали і ми зайшли на їх позицію. А там таке, що навіть мене трохи нудило. Заступник по МПЗ каже:
- Порахуйте скільки знищених орків. Мені для звіту потрібно.
- А як їх рахувати, якщо вони сиділи купкою, коли був приліт. Там зараз якійсь конструктор лего. Можна зібрати різні варіанти. Ноги, руки... Є ще декілька голов. Так як їх нам рахувати?, - запитую в нього.
- ******* по парах. Одна людина - це або дві руки або дві ноги. Порахуйте скільки пар є чогось одного. Або по головах.
Пішов с Майклом, порахували. У нас дивна історія виходить. Ніг 9, а от рук вісім. З них шість лівих. А голів лише дві. Розповідаю про це заму по МПЗ і питаю, тож як це рахувати?
- Шість лівих? Ну теоретично вони могли бути однорукі. І рукожопі. Але це лише теоретично.
- Ага, або в них по дві ліві руки було з самого початку. Мутанти. І безголові.
- Мутанти... Мутанти - це ідея, але ні. ******* парами. А безголові вони всі, якщо приперлися до нас.
- Тоді парами в нас 4 дохлих орка і одна запасна рука. Виходить, як у тому мультфільмі - півтора землекопа. Але шість лівих рук натякають на те, що їх всеж могло бути як мінімум шість. Так?
- Так. Але рахуємо парами, або по головах. В мене інструкція. І мерщій. Нам ще сьогодні на нову позицію заходити.
А ви запитуєте - як рахують? От так і рахують орків. А якщо в клапті, то їм навіть у статистику не потрапити." (С)
від цього буде тільки ВСІМ легше: однозанчно вже на одного вбивцю, терориста або гвалтівника.....меньше!
Спасибо!
Шикарна злагодженість авіації, ствольної арти та аеророзвідки!
Слава ЗСУ!!! Слава Україні!!!
ху*ло і його посіпаки себе називають "антіфашісти" і воюють вони з "нацикамі і фашистамі" і що, Ви не вірите, я не вірю, союзники не вірять
кого які таргани в головіалюзії, я вище писав, ху*ло он з "нацистамі" воює.
Ви, також можете поборотися з назвою "військово повітряні сили" ******** україни бо так на українській називалися за часів СССР, а у нас дєсовєтизація ж
Якщо Вам не зрозуміло, що використання нацистських символів абсолютно недоречне, то це ваші проблеми.
П.С.
оті всі ваші аргументи про люфтваффе ФРН це блюзнірство, яке Ви звичайно запозичили у москалів. оце вони так ********** ссяти в очі.
Блюзнірство і москальщина - це Ваше вовтузіння з символами 100 річної давнини і зацикленність на них. Ви мені ще повтирайте про "дідиваєвалі" і "можемпавтаріть"
Я - мешканець "дурнувате село" з "невиліковна провінційність" стверджую, що тільки недалека людина думає не штампами, а не про суть явища.
Нехай дехто одягне футболку з емблемою отого "люфтваффе" і піде десь у Польщі , Ізраілі або в ФРН погуляти десь в публічному місці. А коли його візьмуть за сраку, тоді нехай пробекає ваші аргументи про символи 100-річної давнини.
П.С.
ми живемо в світі символів. тризуб Володимира має вік під 900 років і живе повнокровним життям зараз.
а від Від вашого невігластва смердить 95-м кварталом.
Коли "дехто одягне футболку з емблемою отого "люфтваффе" і його "візьмуть за сраку," . а того хто одіне з символом "ваєннакасмічєскіх сіл расії" за сраку не беруть, то це свідчить тільки про те, що бєрущих за сраку поки ще жарений півень не дзьобнув - все ще попереду. Нас,українців, вже дзьобнув, тому пора свідомість міняти і Вам, дорослій і здатній до критичного мислення ( я надіюсь) людині.
******* нацисити і фашики: Ху* ло і підх*ловники називають себе антифашистами так і надрочують на "фашісти, нацисти, люфтвафє, дідиваєвалі"... Ви теж. Може час почати думати головою, а не савєцькім васпітанієм?