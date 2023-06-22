У Києві внаслідок вибуху у багатоповерхівці загинули три людини, - Кличко (оновлено). ВIДЕО

Під завалами в пошкодженій частині 16-поверхового будинку в Дніпровському районі, де стався вибух, рятувальники виявили тіло трьох загиблих.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Він додав, що пошуково-рятувальні роботи тривають. Причини вибуху зʼясовують фахівці.

Згодом Кличко повідомив про двох загиблих.

"Попередньо, дві людини загинули внаслідок вибуху в 16-поверховому будинку в Дніпровському районі столиці.

З пошкоджених квартир врятували 18 мешканців. Загалом евакуювали людей з усіх помешкань будинку", - зазначив він.

О 12:20 Кличко повідомив, що з-під завалів будинку в Дніпровському районі рятувальники дістали ще одне тіло - загиблої жінки.

Так, кількість жертв зросла до 3 осіб. Рятувальна операція триває.

Нагадаємо, вночі, 22 червня, у 16-поверхівці в Дніпровському районі Києва стався вибух, зруйновано 4 та пошкоджено 6 квартир.

