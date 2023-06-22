УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10445 відвідувачів онлайн
Новини
23 072 67

У Києві внаслідок вибуху у багатоповерхівці загинули три людини, - Кличко (оновлено). ВIДЕО

Під завалами в пошкодженій частині 16-поверхового будинку в Дніпровському районі, де стався вибух, рятувальники виявили тіло трьох загиблих.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Він додав, що пошуково-рятувальні роботи тривають. Причини вибуху зʼясовують фахівці.

Згодом Кличко повідомив про двох загиблих. 

"Попередньо, дві людини загинули внаслідок вибуху в 16-поверховому будинку в Дніпровському районі столиці.

З пошкоджених квартир врятували 18 мешканців. Загалом евакуювали людей з усіх помешкань будинку", - зазначив він.

О 12:20 Кличко повідомив, що з-під завалів будинку в Дніпровському районі рятувальники дістали ще одне тіло - загиблої жінки.

Так, кількість жертв зросла до 3 осіб. Рятувальна операція триває.

Нагадаємо, вночі, 22 червня, у 16-поверхівці в Дніпровському районі Києва стався вибух, зруйновано 4 та пошкоджено 6 квартир.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У будинку в Бучі вибухнув балон з газом. Постраждав господар. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

вибух (4588) газ (10594) Київ (20025) Кличко Віталій (3551)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+22
Не можна виключати теракт,кацапська нечисть лютує
показати весь коментар
22.06.2023 08:07 Відповісти
+18
В цій серії 16-ти поверхових будинків підводився газ, це 70-х років забудова.
показати весь коментар
22.06.2023 09:26 Відповісти
+12
Який газ може бути в 16-типоверхівці??!!
Хіба що будівельники притягли для газозварки?
показати весь коментар
22.06.2023 07:50 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Газ ?.
показати весь коментар
22.06.2023 07:24 Відповісти
Не можна виключати теракт,кацапська нечисть лютує
показати весь коментар
22.06.2023 08:07 Відповісти
У домах вище 10 поверхів мережа газу відсутня. Це норма. Тож гепнуло щось принесене додому від газового балону або іншої вибухонебезпечної речовини до вибухового пристрою.
показати весь коментар
22.06.2023 09:07 Відповісти
В цій серії 16-ти поверхових будинків підводився газ, це 70-х років забудова.
показати весь коментар
22.06.2023 09:26 Відповісти
Конкретно у цих 16-типоверхівках по вул. Малишка плити газові.
Це мій район.
показати весь коментар
22.06.2023 09:54 Відповісти
Так, це газ скоріше за все.

Мешкав в такому будинку на 13 поверсі, саме в такой торцевій 3 кімнатній квартирі. Будинок 78 року побудови. Газифікований. В мене був газ, у всіх був газ, навіть на 16му поверсі. Така серія будинку. Торцеві квартири 3х кімнатні і виходять на дві сторони. Тож газом наповнилась вся квартира. При вибуху видавило всі стіни квартири, але перегородки залишились Кухня (якщо дивитися на стоп кадр) находиться зліва, друга від торця.

План квартири:
Кухня, с/в | коридор | кімната
кімната | кладовка | кімната
Торець дома
показати весь коментар
22.06.2023 10:08 Відповісти
Зовнішні стіни огороджувальні (не несучі), тому їх і "видавило"
показати весь коментар
22.06.2023 10:32 Відповісти
Так, але одну несучу, судячи по фото (зовнішню по відношеню до цієї квартири) винесло в сторону сусідньої двушки.(на скриншоті справа). Я так розумію що внунрішньоквартирни перегородки несучи/не несучи залишились тому що спалах був одночасний (газ був у всіх приміщеннях) і тиск був однаковий з двух сторін на внутрішні стіни. На відео не бачу, але мені здається що з лівого боку стіна з кухні теж залетіла в кухню сусідської однушки.
показати весь коментар
22.06.2023 11:25 Відповісти
Який газ може бути в 16-типоверхівці??!!
Хіба що будівельники притягли для газозварки?
показати весь коментар
22.06.2023 07:50 Відповісти
Це нижчі поверхи...уважно подивись відео.
показати весь коментар
22.06.2023 08:09 Відповісти
І що?
показати весь коментар
22.06.2023 08:20 Відповісти
дивний допис, мабуть людина живе у лісі... в будівлі або газ є, або немає незважаючи на поверх. тут мабуть хтось щось не те дому притягнув...
показати весь коментар
22.06.2023 08:21 Відповісти
Вибухо винесло панелі із обох сторін дому і слава будівельникам вціліла ****** стіна? Так бути не може! Як би хтось щось притяг, то винесло б тількі із однієї сторони. Отже вибухи були по обидві сторони від ******* стіни.
показати весь коментар
22.06.2023 08:31 Відповісти
Не вірний висновок - вибухова хвиля розповсюджується в усі боки а у ******** домах взагалі не має якихось несущих стін бо в них каркасна конструкція. Стіни з пінобетону не роблять значних перешкод руйнуючій силі вибухової хвилі. Навіть при несущих стінах маємо у них отвори для проходу, по яких вибухова хвиля також розповсюджується в усі боки!!!
показати весь коментар
22.06.2023 09:14 Відповісти
Це стара панельна будівля із центральною, глухою, ******* стіною, на фото все добре видно.
Випийте кави, розплюште такі.
показати весь коментар
22.06.2023 09:29 Відповісти
При чому тут поверхи? Згідно правил, будинки які вищі ніж 10 етажів негазофіковані. Там стоять електроплити.
показати весь коментар
22.06.2023 10:03 Відповісти
"Газове обладнання з 1 червня 2020 року можна буде встановлювати у багатоквартирних будинках до 10 поверху включно."
СНиП 2.08.01-89
Дозволено використовувати газові плити до 9 поверху включно (додаток 9)
СНиП 31.01.2003
Заборонено ставити плити вище 11-го поверху (пункт 7.3.6)
показати весь коментар
22.06.2023 08:34 Відповісти
Вибух стався попередньо на 7-му поверсі будинку побудованого за радянської доби, місцеві мешканці довкола цього будинку теж кажуть, що будинки газофіковані.
показати весь коментар
22.06.2023 08:53 Відповісти
Не існує будівель з гібридною системою газопостачання де б дозволялось встановлювати систему газопостачання до якогось поверху а вище ні. Тож якщо мешканці дому й встановили газове обладнання, то тільки балонне та самостійно без узгодження!!! Причина обмеження по поверхах у небезпеці високого тиску у системі що призводить до ймовірності витоку газу з неї.
показати весь коментар
22.06.2023 09:20 Відповісти
В Одесі та інших містах саме так, можливо тільки в Києві по іншому.
Але це не відміняє що будинок побудований у радянській часи та нормами.
показати весь коментар
22.06.2023 09:31 Відповісти
Ну і при чому 2000 рік? Будинок збудовано десь на початку 1970-х. Тоді, по можливості, все газифікувалося.
показати весь коментар
22.06.2023 09:35 Відповісти
В Києві є 20поверхові будинки де є газ. Не розумію запитання?
показати весь коментар
22.06.2023 09:40 Відповісти
Пропан-бутан
показати весь коментар
22.06.2023 09:56 Відповісти
При Совке делали 16 этажки с газом при позднем Совке уже запретили выше 9 этажа. Я-бы вобще запретил гз в многоэтажках в принципе. Если газовое отопление-то общедомовой газовый котел на крыше здания-где все газопроводы идут НАРУЖНО и даже при утечке-взрыва быть не может
показати весь коментар
22.06.2023 10:14 Відповісти
Газ може бути лише максимум у 12и поверхівках.
По фото можно ще багато чого сказати що до надто вже сумнівної версії із газом, але то все не має значення, бо в цьому випадку будівля НЕ Газофікована.
Теракт?
показати весь коментар
22.06.2023 08:27 Відповісти
Гірше - людська тупість!!!
показати весь коментар
22.06.2023 09:23 Відповісти
Це ви самі вирішили, що газ максимум у 12 поверхівках?
показати весь коментар
22.06.2023 09:41 Відповісти
Це будівельні норми із часів царя гороха що діють і до тепер.
показати весь коментар
22.06.2023 10:26 Відповісти
не пишите чушь. Лично жил в таком доме выше 12ого. И там был газ
показати весь коментар
23.06.2023 01:45 Відповісти
Я тобі не вірю ти брешиш..
показати весь коментар
23.06.2023 02:01 Відповісти
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://dreamdim.ua/wp-content/uploads/2019/04/DBN-V2520-18_Gas.pdf&ved=2ahUKEwijn7L9rNb_AhUBP-wKHdl4BN0QFnoECBUQAQ&usg=AOvVaw1PukH-nJpDDNB8TVhZwTf- Будівельні норми для газифікованих будівель.ПДФ. все є у 1-14 пунктах. щасти вам!)
показати весь коментар
22.06.2023 10:33 Відповісти
КЛУБ ЗНАТОКОВ 16-ти ЭТАЖКИ ГАЗОФИЦИРОВАНЫ С 1-го по 16-й ЭТАЖ!!! ОДИН БАБУИН ПРИДУМАЛ, ОСТАЛЬНЫЕ РАЗНЕСЛИ!
показати весь коментар
22.06.2023 08:31 Відповісти
Ніколи шиснарики в Києві ТОЧНО, не газифікують! Заборонено!
показати весь коментар
22.06.2023 08:32 Відповісти
очевидное и невероятное! санитара тут шызик
показати весь коментар
22.06.2023 10:05 Відповісти
Не можнаи відкидати що це справа ворожих деверсантів ,ворогу потрібний хаос.
показати весь коментар
22.06.2023 08:45 Відповісти
лепить горбатого не надо)какой хаос из за взрыва бытового газа,еще скажи квартирные кражи дело рук кацаподеверсантов
показати весь коментар
22.06.2023 09:09 Відповісти
для снятия Кличка это нужно зеленым ******
показати весь коментар
22.06.2023 13:21 Відповісти
когось ліквідували, на жаль...
показати весь коментар
22.06.2023 09:01 Відповісти
шойгу,герасимова)
показати весь коментар
22.06.2023 09:07 Відповісти
нічого собі..., але на фото дуже схоже, що зруйновано 6 квартир, а не 4...
показати весь коментар
22.06.2023 09:07 Відповісти
Вибухівка, в 16 етажках електричні плити, при малому балоні, 3 поверхи не вилетіли б
показати весь коментар
22.06.2023 09:20 Відповісти
Та ще й з обох сторін від ******* стіни, отже вибухи було два, із однієї сторони і з іншої від ******* стіни.
показати весь коментар
22.06.2023 09:31 Відповісти
Може це і дивно, але в несучих стінах бувають отвори для дверей
показати весь коментар
22.06.2023 10:37 Відповісти
Ну ще раз глянте на фото, там де був вибух, стіна саме - глуха.
показати весь коментар
22.06.2023 10:41 Відповісти
Там нижче є план поверху і все зрозуміло.
показати весь коментар
22.06.2023 10:43 Відповісти
Які в біса електричні плити в хрущовці?
показати весь коментар
22.06.2023 09:43 Відповісти
16-поверхова хрущовка
показати весь коментар
22.06.2023 09:52 Відповісти
Для Вєталі одні неприємності, то бомбосховище, то ця трагедія. Щось відчуваю що недовго йому господарювати в Києві, зелені таки добються свого
показати весь коментар
22.06.2023 09:26 Відповісти
Кіма на місце Попко...а потім на місце Кличка будуть просувати..занафіга нам мер немісцевий??
показати весь коментар
22.06.2023 10:10 Відповісти
ти краще відчувай шо зєльоній шоблі після цього недовго господарювати в Україні!
показати весь коментар
22.06.2023 13:22 Відповісти
В Чернігові змістили законно вибраного мера. І що після цього сталось? Тисячні мітинги чи барикади з палаючими шинами? Нічого, піпл зхавав. І до Вєталі вже підібрались впритул.
А мені відчувати не треба, по правді то і похєр. Корупція в Києві нічим не відрізняється від корупції по всій державі
показати весь коментар
22.06.2023 13:31 Відповісти
У будь якому випадку вибух, за наслідками, був об'ємним. Тобто якийсь газ заповнив простір а потім вибухнув через займання від відкритого полум'я або від електричної іскри. Теоретично це може бути не тільки газ, а й випари палива, або іншої легкозаймистої речовини.
показати весь коментар
22.06.2023 09:27 Відповісти
Люди добрі !Я точно знаю.Що всіх будинках проведено газ.Сам в них жив . Та знаю адресу де це сталося .Будинок старий ,70 років .
показати весь коментар
22.06.2023 09:49 Відповісти
За часів УРСР було заборонено споруджувати житлові будинки з умовною висотою (рівнем підлоги останнього житлового поверху) вище від 73,5 м, лише 5 =хмарочосів= (як тоді казали) збудували всупереч закону - Будинок торгівлі, Готель «Турист» і Будинок МЦА в Києві, і дві висотки масиву «Перемога» у Дніпрі. Також у радянські часи почали будувати ще декілька хмарочосів: Київський телецентр і Будинок Міністерства меліорації УРСР у Києві й Готель «Парус» у Дніпрі. Тож цій будівлі ніяк не може бути більше 30 років. А от те, що правила по газовій мережі могли не виконувати, то можливо, бо які тільки правила в нас не обходили, на жаль.
показати весь коментар
22.06.2023 10:19 Відповісти
Цікаво,хто це о четвертій ранку лазив палити газ?Невже запаху не було чути?
показати весь коментар
22.06.2023 10:11 Відповісти
Маленької іскри від вимикача світла досить
показати весь коментар
22.06.2023 10:38 Відповісти
показати весь коментар
22.06.2023 10:11 Відповісти
Повітряно-газова суміш при атмосферному тиску таких руйнувань не дає.
Кіл 5 ТНТ - може.
показати весь коментар
22.06.2023 11:45 Відповісти
В домах свыше 13 этажей нет газа!!!!! Газ в домах до 13 этажей. В высотоэтажках всегда было электричество. Видел раз как взорвалась квартира с газом и такого ******* не было. Чтобы с разрушением этажей - точно не газ
показати весь коментар
22.06.2023 12:03 Відповісти
бред. Он там есть. мы жили в таком доме
показати весь коментар
23.06.2023 01:48 Відповісти
Утечка газа на 8 этаже 3х комнатной квартиры. Спорить о газификации дома = кретинизм. Жильцы скорее всего задохнулись не проснувшись. Взрыв явно объемный, наружные стены НЕ несущие - разлетелись наверняка целыми панелями. 7му и 9му этажам досталось "за компанию". Принесенное твердое ВВ можно не рассматривать - наблюдался бы явный ЦЕНТР взрыва - разнесенный в щебень пустой объем В ОДНОМ ИЗ углов квартиры и, возможно, частичное обрушение верхней квартиры и дыра в перекрытии сторону нижней (врядли ВВ подвешивали - лежало БЫ на полу).
Итого 3 3хкомнатные квартиры, 3 однокомнатные и 3 двухкомнатные. Минимум. Грустно, но это судьба - не *****, так просто случай.
показати весь коментар
22.06.2023 13:15 Відповісти
Хорошая попытка! А на шкафу ВВ конечно лежать не могло! Только "подвесить"
показати весь коментар
22.06.2023 13:25 Відповісти
Як мінімум дві з чотирьох зовнішніх стін НЕСУЧі, інакше бути не може.
показати весь коментар
22.06.2023 14:44 Відповісти
Це рязанський сахарок під'їхав на допомогу зєльоним ****** проти Кличка
показати весь коментар
22.06.2023 13:24 Відповісти
слышал три быстрых взрыва, что это может значить?
показати весь коментар
22.06.2023 15:35 Відповісти
Дуже ймовірно що теракт ,кацап не спить ,а з такими розвідниками як буданов і сбу типу баканова Київ вільний для проникнення , хай провірят єрмака ця сволота точно знає.
показати весь коментар
22.06.2023 16:28 Відповісти
 
 