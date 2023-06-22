У Києві внаслідок вибуху у багатоповерхівці загинули три людини, - Кличко (оновлено). ВIДЕО
Під завалами в пошкодженій частині 16-поверхового будинку в Дніпровському районі, де стався вибух, рятувальники виявили тіло трьох загиблих.
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
Він додав, що пошуково-рятувальні роботи тривають. Причини вибуху зʼясовують фахівці.
Згодом Кличко повідомив про двох загиблих.
"Попередньо, дві людини загинули внаслідок вибуху в 16-поверховому будинку в Дніпровському районі столиці.
З пошкоджених квартир врятували 18 мешканців. Загалом евакуювали людей з усіх помешкань будинку", - зазначив він.
О 12:20 Кличко повідомив, що з-під завалів будинку в Дніпровському районі рятувальники дістали ще одне тіло - загиблої жінки.
Так, кількість жертв зросла до 3 осіб. Рятувальна операція триває.
Нагадаємо, вночі, 22 червня, у 16-поверхівці в Дніпровському районі Києва стався вибух, зруйновано 4 та пошкоджено 6 квартир.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Це мій район.
Мешкав в такому будинку на 13 поверсі, саме в такой торцевій 3 кімнатній квартирі. Будинок 78 року побудови. Газифікований. В мене був газ, у всіх був газ, навіть на 16му поверсі. Така серія будинку. Торцеві квартири 3х кімнатні і виходять на дві сторони. Тож газом наповнилась вся квартира. При вибуху видавило всі стіни квартири, але перегородки залишились Кухня (якщо дивитися на стоп кадр) находиться зліва, друга від торця.
План квартири:
Кухня, с/в | коридор | кімната
кімната | кладовка | кімната
Торець дома
Хіба що будівельники притягли для газозварки?
Випийте кави, розплюште такі.
СНиП 2.08.01-89
Дозволено використовувати газові плити до 9 поверху включно (додаток 9)
СНиП 31.01.2003
Заборонено ставити плити вище 11-го поверху (пункт 7.3.6)
Але це не відміняє що будинок побудований у радянській часи та нормами.
По фото можно ще багато чого сказати що до надто вже сумнівної версії із газом, але то все не має значення, бо в цьому випадку будівля НЕ Газофікована.
Теракт?
А мені відчувати не треба, по правді то і похєр. Корупція в Києві нічим не відрізняється від корупції по всій державі
Кіл 5 ТНТ - може.
Итого 3 3хкомнатные квартиры, 3 однокомнатные и 3 двухкомнатные. Минимум. Грустно, но это судьба - не *****, так просто случай.