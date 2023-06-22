УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8927 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
4 783 5

Сили оборони продовжують наступ на Мелітопольському, Бердянському та Лиманському напрямках, - Генштаб

війна,зсу

На напрямку Рівнопіль – Старомайорське мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.

Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Military Media Center.

"Українські війська там "завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - йдеться в повідомленні.

На Лиманському напрямку Сили оборони вели наступальні дії у напрямку населених пунктів Білогорівка та Діброва, мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.

Українські війська продовжують стримувати наступ окупантів на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Маріїнському напрямках.

"Особливо важкі бої тривають на Лиманському напрямку в районах на північний захід від Діброви, біля Серебрянського лісництва та північніше Григорівки Донецької області", - додав Громов. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Тяжкі бої тривають на 4 напрямках, за добу відбулося понад 40 боєзіткнень, - Генштаб

Автор: 

Генштаб ЗС (7114) бойові дії (4488) ЗСУ (7844)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Снребрянський ліс просто знищується...добре,що хоч з орками. Чекаємо на оновлення карти..
показати весь коментар
22.06.2023 08:32 Відповісти
мечтай,мечтай)
показати весь коментар
22.06.2023 08:46 Відповісти
Всремо тобі в рота, кацапська наволочь!
показати весь коментар
22.06.2023 08:48 Відповісти
Тільки це я прочитав, чи можливо я помилився:"про це повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов," "особливо важкі бої тривають на Лиманському напрямку в районах на північний захід від Діброви, біля Серебрянського лісництва та північніше Григорівки Донецької області", - додав Громов. Це колись слідчий писав в карний розшук направив окремене доручкння по кримінальній справі"..в ніч на и15.6. невідомі вкрали корову... керуючись статтями ..КПК прошу встановити і вилучити молочний бідон..."
показати весь коментар
22.06.2023 09:41 Відповісти
 
 