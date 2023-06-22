Росія вночі атакувала Україну "шахедами" та ракетами, зафіксовані злети МіГ-31, - Повітряні сили

У Повітряних силах наразі уточнюють інформацію про кількість ракет та "шахедів".

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Масштаб не такий масований, як раніше. Але маємо інформацію, вона ще уточнюється і ми оприлюднимо наслідки бойових ударів по Україні", - сказав він.

За його словами, це були і "Шахеди", і був зліт літаків Ту-22МЗ, з Азовського моря були пуски ракет, а також, імовірно, були і застосування з МіГ-31.

"Ця інформація уточнюється і згодом будемо мати остаточні дані про те, що саме відбулося. Тому що знаємо, які ракети може нести МіГ-31, це "Кинжали" ті ж самі. Тому уточнимо і подамо інформацію пізніше", - додав Ігнат.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Одеській області збили три "шахеди", є влучання, - ОК "Південь"