Росія вночі атакувала Україну "шахедами" та ракетами, зафіксовані злети МіГ-31, - Повітряні сили
У Повітряних силах наразі уточнюють інформацію про кількість ракет та "шахедів".
Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Масштаб не такий масований, як раніше. Але маємо інформацію, вона ще уточнюється і ми оприлюднимо наслідки бойових ударів по Україні", - сказав він.
За його словами, це були і "Шахеди", і був зліт літаків Ту-22МЗ, з Азовського моря були пуски ракет, а також, імовірно, були і застосування з МіГ-31.
"Ця інформація уточнюється і згодом будемо мати остаточні дані про те, що саме відбулося. Тому що знаємо, які ракети може нести МіГ-31, це "Кинжали" ті ж самі. Тому уточнимо і подамо інформацію пізніше", - додав Ігнат.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мрачный скептик
показати весь коментар22.06.2023 09:51 Відповісти Мені подобається 6 Посилання
Hanka Panyanka
показати весь коментар22.06.2023 09:55 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Darnytsya Kyiv
показати весь коментар22.06.2023 10:07 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Чайка Київ
показати весь коментар22.06.2023 11:03 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль