Росія вночі атакувала Україну "шахедами" та ракетами, зафіксовані злети МіГ-31, - Повітряні сили

У Повітряних силах наразі уточнюють інформацію про кількість ракет та "шахедів".

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Масштаб не такий масований, як раніше. Але маємо інформацію, вона ще уточнюється і ми оприлюднимо наслідки бойових ударів по Україні", - сказав він.

За його словами, це були і "Шахеди", і був зліт літаків Ту-22МЗ, з Азовського моря були пуски ракет, а також, імовірно, були і застосування з МіГ-31.

"Ця інформація уточнюється і згодом будемо мати остаточні дані про те, що саме відбулося. Тому що знаємо, які ракети може нести МіГ-31, це "Кинжали" ті ж самі. Тому уточнимо і подамо інформацію пізніше", - додав Ігнат.

Украина сражается в неравных условиях. Нет возможности наносить регулярные удары по всей территории московии. Имея своё серийное производство ракет и беспилотников, ломать лица московитам было бы значительно проще. Но, шо имеем, то имеем.
показати весь коментар
22.06.2023 09:51 Відповісти
ракети певно були - в якомусь телеграм каналі показали вирву десь у Кривому Розі, просто величезну..., дуже схоже на вирву від удару ракетою...
показати весь коментар
22.06.2023 09:55 Відповісти
Щось не там "гуляють" хлопці з РДК та Легіону Свобода, йой не там. Хлопці! брянська, курська, саратовська область та каспій Вас зачекалися!
показати весь коментар
22.06.2023 10:07 Відповісти
Дякуємо, рідненькі. З Богом
показати весь коментар
22.06.2023 11:03 Відповісти
 
 