На Івано-Франківщині не забороняли госпіталізувати мешканців без погодження з ТЦК, - ОВА
Івано-Франківська ОВА отримала від ТЦК запит на заборону планових госпіталізацій без погодження, але ще не ухвалила рішення.
Про це заявив заступник голови Івано-Франківської ОВА Віталій Ільчишин, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на місцеве видання Галка.
Він підтвердив, що ОВА отримала від ТЦК лист із запитом на заборону планових госпіталізацій без погодження з територіальним центром комплектування. Це питання розглядали на засіданні Ради оборони області, але рішення не ухвалили.
"Було лише доручено опрацювати та підготувати своє рішення департаменту охорони здоровʼя про заборону або ні. Наразі ніяких заборон на госпіталізацію немає", - сказав Ільчишин.
Він додав, що ОВА працює в рамках законодавства і не порушить закріплене в Конституції право людини на якісну медичну допомогу.
За словами Ільчишина, є військовозобовʼязані чоловіки, які отримали бойові повістки, мають на руках рішення військово-лікарської комісії, що вони придатні, проте звертаються в заклади охорони здоровʼя з минулими хворобами і знаходять лазівки, щоб не йти на фронт. Це, на його думку, і стало підставою для такого запиту від територіального центру комплектування.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв з посиланням на місцеві ЗМІ, що на Прикарпатті заборонили планові госпіталізації військовозобов’язанихбез погодження з військкоматом.
у нас це слово використовується доволі часто, я б сказав часто ...
так само з польської використовуюиться токі слова:
склеп - магазин
склад - гуртівня
костьйол - храм, церква ...
і ще з 100 слів з польської мови ... ніхто тим не переймається ...
"Должность" у воєнкома хлібна у мирні дні, а з початком війни стала ще "прибутковішою".
Але де ж "всєвідящєє осударєво око"?
Батальйон Іспанія": ЗМІ показали маєток та офіс родини одеського військкома Борисова. Джерело:
Неприємно дивує, що там сидять зовсім неадекватні створіння, які навіть не розуміють наслідків своїх ідіотських рішень.
«У вас було право на життя і здоров'я, а тепер дозвіл будете брати у мене. Конституція? Та в мене є наказ МОЗ №374!».
Це сказав я - всесильний воєнком Івано-Франківська, який вкотре відзначився на всю країну черговим «вишуканим» наказом про те, що тепер всі військовозобов'язані можуть розміщуватися на госпіталізацію тільки з дозволу ТЦК.
Якщо ви гадаєте, що подібні речі виносяться на публіку без погодження, то помиляєтеся. Робиться це з єдиною метою: перевірити реакцію суспільства. (с)