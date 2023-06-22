УКР
Новини
На Івано-Франківщині не забороняли госпіталізувати мешканців без погодження з ТЦК, - ОВА

лікарня

Івано-Франківська ОВА отримала від ТЦК запит на заборону планових госпіталізацій без погодження, але ще не ухвалила рішення.

Про це заявив заступник голови Івано-Франківської ОВА Віталій Ільчишин, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на місцеве видання Галка.

Він підтвердив, що ОВА отримала від ТЦК лист із запитом на заборону планових госпіталізацій без погодження з територіальним центром комплектування. Це питання розглядали на засіданні Ради оборони області, але рішення не ухвалили.

"Було лише доручено опрацювати та підготувати своє рішення департаменту охорони здоровʼя про заборону або ні. Наразі ніяких заборон на госпіталізацію немає", - сказав Ільчишин.

Читайте: В Івано-Франківській області заборонили планові госпіталізації військовозобов’язаних без погодження з військкоматом. ВIДЕО

Він додав, що ОВА працює в рамках законодавства і не порушить закріплене в Конституції право людини на якісну медичну допомогу.

За словами Ільчишина, є військовозобовʼязані чоловіки, які отримали бойові повістки, мають на руках рішення військово-лікарської комісії, що вони придатні, проте звертаються в заклади охорони здоровʼя з минулими хворобами і знаходять лазівки, щоб не йти на фронт. Це, на його думку, і стало підставою для такого запиту від територіального центру комплектування.

Дивіться: "Батальйон Іспанія": ЗМІ показали маєток та офіс родини одеського військкома Борисова. ВIДЕО

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв з посиланням на місцеві ЗМІ, що на Прикарпатті заборонили планові госпіталізації військовозобов’язанихбез погодження з військкоматом.

лікарня (1374) військкомат (433) Івано-Франківська область (979)
Топ коментарі
+25
зебіли просто вчергове обіср*лися - тепер відкотують назад, бо вофчик самий правельний ...
22.06.2023 11:33 Відповісти
22.06.2023 11:33 Відповісти
+21
" За словами Ільчишина, є військовозобовʼязані чоловіки, які отримали бойові повістки, мають на руках рішення військово-лікарської комісії, що вони придатні, проте звертаються в заклади охорони здоровʼя з минулими хворобами і знаходять лазівки, щоб не йти на фронт. " --Звісно, бо ви всіх на ВЛК ставити придатними: і інвалидів і сердечників, і діабетчиків, і з будь якою хворобою.
22.06.2023 11:33 Відповісти
22.06.2023 11:33 Відповісти
+20
ку*ва, знову всі не так зрозуміли😆
22.06.2023 11:32 Відповісти
22.06.2023 11:32 Відповісти
З Одеси чи не найбільше підтверджених відео про насилля ТЦК над людьми.)
22.06.2023 14:09 Відповісти
22.06.2023 14:09 Відповісти
так ти за віком тцк-шникам не дуже цікавий. Але ж в Одесі, і цьому багато відео-, фото- і докпідтверджень, чи не найзпекліше сафарі вже більше, ніж півроку
24.06.2023 12:02 Відповісти
24.06.2023 12:02 Відповісти
У вас це в Ейнтховені чи Амстердамі?
показати весь коментар
22.06.2023 11:57 Відповісти
у на це на Галичині, приблизно 30 км. від столиці Бандерштату м. Львова ...
показати весь коментар
22.06.2023 11:59 Відповісти
Ага! І "у вас" на Галичині усі тільки й мріють себе називати дядьками (вуйками) як це ********** робити рашисти чомусь вирішивши для себе (мабуть через відсутність розуміння того, що це слово означає) що слово "вуйко" є "образливим"!
22.06.2023 12:21 Відповісти
22.06.2023 12:21 Відповісти
вуйко це слово з польської мови, у вузкому означає брат матері, в широкому те саме що - дятько !!! брата батька кличуть у нас - стрийко !!! чо не так ???
22.06.2023 12:25 Відповісти
22.06.2023 12:25 Відповісти
Не так те, що ЖОДЕН зі знайомих мені галичан, що по службі у армії, що по навчанню у інституті, що по роботі з якими й досі спілкуюсь, жодного разу не використовував це слово ПРОСТО ТАК, та дуже не розуміли з якого будуна рашисти так ********** називати "вуйками" галичан та й не тільки, а розуміючи під цим УСІХ мешканців західної України використовуючи це слово поперемінно разом із словом "западенєц"! А самого себе так називати зовсім не розумно, бо ти що - сам собі "вуйко"?!
22.06.2023 12:34 Відповісти
22.06.2023 12:34 Відповісти
І для інформації: слова «вуй» або «уй» - «дядько по матері», «материн брат». Традиція походить з часів, принаймні, Київської Русі. І це не "польське" слово, хоча у польській мові воно можливо й є, як є спільні слова у багатьох мовах!!!
22.06.2023 12:37 Відповісти
22.06.2023 12:37 Відповісти
не заю Вам напевно попадалися якісь "неправельні" галичани ...
у нас це слово використовується доволі часто, я б сказав часто ...
так само з польської використовуюиться токі слова:
склеп - магазин
склад - гуртівня
костьйол - храм, церква ...
і ще з 100 слів з польської мови ... ніхто тим не переймається ...
22.06.2023 12:40 Відповісти
22.06.2023 12:40 Відповісти
Використовують КОЛИ ТРЕБА, а не КОЛИ ЗАВГОДНО. Тож досить вже пояснювати явну недотепність. А стосовно "неправильних галичан" я в них запитаю, а Віктор Конюк той взагалі запальний чоловік, було б кумедно подивитись твоє з ним спілкування з цього питання!
22.06.2023 12:50 Відповісти
22.06.2023 12:50 Відповісти
Слизька скотиняка. Зрозуміла що діло тхне кримінальною відповідальністю за порушення Конституції України та юлить як смердюча шавка смикаючи хвостом!!! Це, виявляється, заклади охорони здоров'я винні були ОВА, у якої під час військового стану повна влада, відповісти ТАК чи НІ на звернення про заборону на планові операції без дозволу з боку ТЦК, а не ОВА прийняти остаточне рішення як бути надавше відповідне розпорядження?! От же ссикло, за власні вчинки не здатне відповідати!!!
22.06.2023 11:42 Відповісти
22.06.2023 11:42 Відповісти
воно вже стільки конституцію, порушовуло, одні оманські договорняки чого варта - так що одним разом менше, одним більше ... вофка зе будує в Україні зменшену копію паРаші )(уйло !!!





22.06.2023 11:51 Відповісти
22.06.2023 11:51 Відповісти
нам до національного законодавства та Конституції немає діла, ми Зебандити, зробимо громадян України кріпаками Разом.
22.06.2023 11:42 Відповісти
22.06.2023 11:42 Відповісти
ухилянти раптом всі захворіли... інвалідність їм полагається?
22.06.2023 11:43 Відповісти
22.06.2023 11:43 Відповісти
Як чоловікам-призовникам повезло, пройти медкомісію через центр призову за безкоштовно тепер без проблем, економія коштів і нервів суттєва...
22.06.2023 11:47 Відповісти
22.06.2023 11:47 Відповісти
Якщо ти вважаєш, що коли Зеленський має тебе в дупу, то краще ніж бурят, то таке, на любителя ,як то кажуть Я взагалі не хочу ні якого " царя")
22.06.2023 13:48 Відповісти
22.06.2023 13:48 Відповісти
про хотіть, не хотіть царя, лише вшиві кацапи можуть хрюкати, ти як сюди потрапив, "любітєль"? адже сайт в кацапії заборонений.
22.06.2023 17:21 Відповісти
22.06.2023 17:21 Відповісти
Вова, ти якось скромніше себе поводь.. і не стрибай вище Конституції.. тим паче коли ситуація того не потребує.. чи "шатуном" вирішив стати??
22.06.2023 11:48 Відповісти
22.06.2023 11:48 Відповісти
Це часткові рішення. Треба просто заборонити їм дихати. Або краще масові розстріли.
22.06.2023 12:06 Відповісти
22.06.2023 12:06 Відповісти
В Україні кожне гівно переберає на себе конституційні повноваження. То ТЦК, то жОПа, то поліцаї. Закінчився геноцид по говнокороновірусу почалочя від тск.
22.06.2023 11:57 Відповісти
22.06.2023 11:57 Відповісти
Фраера знову дали назад? Знову не проканали методи совка.
22.06.2023 12:34 Відповісти
22.06.2023 12:34 Відповісти
Перерозподіл ринку між "людьми в білих халатах" і воєнкомами з їх прирученими комісіями?

"Должность" у воєнкома хлібна у мирні дні, а з початком війни стала ще "прибутковішою".

Але де ж "всєвідящєє осударєво око"?

Батальйон Іспанія": ЗМІ показали маєток та офіс родини одеського військкома Борисова. Джерело:

22.06.2023 12:38 Відповісти
22.06.2023 12:38 Відповісти
Ну от і з'явилось пояснення.... Чому хотіли заборонити госпіталізації. Бо чарівне ВЛК яке проводиться формально та на якому всім "жалобщикам" кажуть :"у всіх так, нічого страшного". А потім вручають повістку на відправлення. Звичайно люди які роками лікувались звертаються до своїх лікарів ,щоб отримати підставу для скасування формального , а по суті незаконного рішення. То й тут надумали як людей притиснути....
22.06.2023 12:45 Відповісти
22.06.2023 12:45 Відповісти
Справжні ухилянти вже давно у Монако. А це невдалі.
22.06.2023 13:17 Відповісти
22.06.2023 13:17 Відповісти
Гандони викручуються як глисти. Воєнкоматівські комісії навіть для тих, кого раніше самі визнали непридатним в результаті якогось каліцтва чи хронічного захворювання, тепер скасовуют свої ж висновки.
22.06.2023 13:39 Відповісти
22.06.2023 13:39 Відповісти
Зрозуміли, пітари що справа тхне зовсім негарно, й увімкнули павліка. Не дай боже, хтось би помер не дочекавшись медичної допомоги, тут можна вже подавати в суд на державу до ЄСПЛ.
Неприємно дивує, що там сидять зовсім неадекватні створіння, які навіть не розуміють наслідків своїх ідіотських рішень.
22.06.2023 14:01 Відповісти
22.06.2023 14:01 Відповісти
Стався інсульт? Спершу біжіть отримати дозвіл на госпіталізацію від ТЦК і тільки потім їдьте до лікарні. Збив автомобіль? Ну, то бувши непритомним нагадайте лікарям, щоб заїхали за дозволом на госпіталізацію в ТЦК.

«У вас було право на життя і здоров'я, а тепер дозвіл будете брати у мене. Конституція? Та в мене є наказ МОЗ №374!».

Це сказав я - всесильний воєнком Івано-Франківська, який вкотре відзначився на всю країну черговим «вишуканим» наказом про те, що тепер всі військовозобов'язані можуть розміщуватися на госпіталізацію тільки з дозволу ТЦК.

Якщо ви гадаєте, що подібні речі виносяться на публіку без погодження, то помиляєтеся. Робиться це з єдиною метою: перевірити реакцію суспільства. (с)
22.06.2023 14:07 Відповісти
22.06.2023 14:07 Відповісти
Не будьте наївними - те, що не зроблять відкрито будуть робити приховано.
22.06.2023 15:26 Відповісти
22.06.2023 15:26 Відповісти
Кратко кажучі - зелені знову дали у задню ,вони не можуть без цього ...
22.06.2023 18:02 Відповісти
22.06.2023 18:02 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 