На Івано-Франківщині не забороняли госпіталізувати мешканців без погодження з ТЦК, - ОВА

Івано-Франківська ОВА отримала від ТЦК запит на заборону планових госпіталізацій без погодження, але ще не ухвалила рішення.

Про це заявив заступник голови Івано-Франківської ОВА Віталій Ільчишин.

Він підтвердив, що ОВА отримала від ТЦК лист із запитом на заборону планових госпіталізацій без погодження з територіальним центром комплектування. Це питання розглядали на засіданні Ради оборони області, але рішення не ухвалили.

"Було лише доручено опрацювати та підготувати своє рішення департаменту охорони здоровʼя про заборону або ні. Наразі ніяких заборон на госпіталізацію немає", - сказав Ільчишин.

Він додав, що ОВА працює в рамках законодавства і не порушить закріплене в Конституції право людини на якісну медичну допомогу.

За словами Ільчишина, є військовозобовʼязані чоловіки, які отримали бойові повістки, мають на руках рішення військово-лікарської комісії, що вони придатні, проте звертаються в заклади охорони здоровʼя з минулими хворобами і знаходять лазівки, щоб не йти на фронт. Це, на його думку, і стало підставою для такого запиту від територіального центру комплектування.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв з посиланням на місцеві ЗМІ, що на Прикарпатті заборонили планові госпіталізації військовозобов’язанихбез погодження з військкоматом.