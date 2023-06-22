Пєсков на слова Зеленського про можливість російського теракту на ЗАЕС: Це брехня
Офіційний Кремль заперечує, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на тимчасово захопленій Запорізькій АЕС.
Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російські ЗМІ.
"Це чергова брехня. Ви знаєте, щойно були контакти з МАГАТЕ там, на місці. Дуже висока оцінка з боку МАГАТЕ. Вони все бачили - все, що хотіли бачити", - сказав він журналістам.
Пєсков твердить, що росіяни планують нові контакти між главою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі та директором "Росатома" Олексієм Лихачовим.
"Наш діалог із міжнародним агентством триває", - заявив він.
Нагадаємо, 22 червня президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія розглядає в якості одного зі сценарієв теракт на Запорізькій АЕС, що призведе до витоку радіації.
" Пєсков інагда такую пургу нєсьот!.." ( ху*ло)
Та відомо чому, схопили бо могли, а далі шо робити хто зна...
Про Каховку я мовчу.
"2022-02-21 . Пєсков про нібито розмови про навалу його армії на Україну : "Ето абсалютниє видумкі заокєанских друзєй Зєлєнского ."
Требо розіміти , що посада пєскова так й називається "сци в глаза - то єсть божия роса" .
Тобто , якщо б воно не відверто брехало , то його давно там не було поряд з ****** !