Пєсков на слова Зеленського про можливість російського теракту на ЗАЕС: Це брехня

пєсков

Офіційний Кремль заперечує, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на тимчасово захопленій Запорізькій АЕС.

Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російські ЗМІ.

"Це чергова брехня. Ви знаєте, щойно були контакти з МАГАТЕ там, на місці. Дуже висока оцінка з боку МАГАТЕ. Вони все бачили - все, що хотіли бачити", - сказав він журналістам.

Пєсков твердить, що росіяни планують нові контакти між главою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі та директором "Росатома" Олексієм Лихачовим.

Читайте: Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС наразі стабільний, фіксується незначне зниження, - "Енергоатом"

"Наш діалог із міжнародним агентством триває", - заявив він.

Нагадаємо, 22 червня президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія розглядає в якості одного зі сценарієв теракт на Запорізькій АЕС, що призведе до витоку радіації.

Пєсков Дмитро (1738) теракт (1058) Запорізька АЕС (1448)
Топ коментарі
+25
Значить планують.
показати весь коментар
22.06.2023 13:56 Відповісти
+23
Раз каже, що брехня, то, - правда.
показати весь коментар
22.06.2023 13:56 Відповісти
+15
Йоршик для чистки *********** дупи
показати весь коментар
22.06.2023 13:55 Відповісти
Йоршик для чистки *********** дупи
показати весь коментар
22.06.2023 13:55 Відповісти
С.Т.Аксаков: "Ох, как тяжко жить в России, в этом смердючем центре физического и морального разврата, подлости вранья и злодейства".
показати весь коментар
22.06.2023 15:34 Відповісти
Значить планують.
показати весь коментар
22.06.2023 13:56 Відповісти
Тобто мінування кацапи щдійснили виключно з пвзнавальною метою? Це все одно, що серійний маньяк-вбивця сказав би, що розпотрошив жертву не для того, щоб її вбити, а викьючно щоб пізнати її внутрішній світ.
показати весь коментар
22.06.2023 13:56 Відповісти
Раз каже, що брехня, то, - правда.
показати весь коментар
22.06.2023 13:56 Відповісти
Навіщо їм ще ядрьона бімба коли Зяма здав їм ЗАЕС?
показати весь коментар
22.06.2023 13:59 Відповісти
а навіщо їм потрібно було підривати гес?
показати весь коментар
22.06.2023 14:41 Відповісти
Для перевірки суспільства ''на вошивість''
показати весь коментар
30.06.2023 15:53 Відповісти
Вибачте панове, але зацитую класика:
" Пєсков інагда такую пургу нєсьот!.." ( ху*ло)
показати весь коментар
22.06.2023 13:57 Відповісти
То виидіть звідти -- якого хера ви там третися -- то в Чернобиль забігли --- шо там робити -- радіацію здіимати .
показати весь коментар
22.06.2023 13:58 Відповісти

Та відомо чому, схопили бо могли, а далі шо робити хто зна...
показати весь коментар
22.06.2023 18:34 Відповісти
Ага, терорист не планує теракт. Це як бджоли проти меду.
Про Каховку я мовчу.
показати весь коментар
22.06.2023 14:00 Відповісти
Кацап ворушить губами? Тоді точно бреше.
показати весь коментар
22.06.2023 14:00 Відповісти
Трохи історії :

"2022-02-21 . Пєсков про нібито розмови про навалу його армії на Україну : "Ето абсалютниє видумкі заокєанских друзєй Зєлєнского ."

Требо розіміти , що посада пєскова так й називається "сци в глаза - то єсть божия роса" .
Тобто , якщо б воно не відверто брехало , то його давно там не було поряд з ****** !
показати весь коментар
22.06.2023 14:00 Відповісти
Коли "БРЕХУНИ ВСЕСВІТНЬОГО МАСШТАБУ " заявляють "Це - брехня!" - я чомусь думаю навпаки!
показати весь коментар
22.06.2023 14:01 Відповісти
Ця вусата потвора сама і є суцільною брехнею
показати весь коментар
22.06.2023 14:05 Відповісти
про Каховскую ГЭС он то же самое говорил
показати весь коментар
22.06.2023 14:07 Відповісти
Хто з цих двох більше бреше?
показати весь коментар
22.06.2023 14:12 Відповісти
https://t.me/hyevuy_dnepr/55010 Момент ракетного удару по одному з мостів на Чонгарі
показати весь коментар
22.06.2023 14:12 Відповісти
*************** ****** ****..............................
показати весь коментар
22.06.2023 14:14 Відповісти
показати весь коментар
22.06.2023 14:15 Відповісти
Спростування на такі "спростування: "https://biz.censor.net/news/3426188/magate_pidtverdylo_minuvannya_rosiyanamy_zaporizkoyi_aes_sytuatsiya_na_stantsiyi_vkrayi_nestabilna_onovleno"
показати весь коментар
22.06.2023 14:15 Відповісти
Брехня і підрив дамби..теж брехня
показати весь коментар
22.06.2023 14:17 Відповісти
В заголовку зайві слова. Треба так: "Пєсков - це брехня"
показати весь коментар
22.06.2023 14:32 Відповісти
так це вже ж було! пєсков вже клявся: https://www.youtube.com/watch?v=CxBoJFiQlTk
показати весь коментар
22.06.2023 14:33 Відповісти
Я помню все , Я был не пьяный
показати весь коментар
22.06.2023 14:35 Відповісти
а на черной скамье , скамье подсудимых , там сидит путин и какой то Писюк
показати весь коментар
22.06.2023 14:33 Відповісти
Перекладаю - це чиста правда
показати весь коментар
22.06.2023 14:33 Відповісти
Ну якщо не планує, то ***** там сидіти? ******** звідти, підараси
показати весь коментар
22.06.2023 14:40 Відповісти
👍+++++++++++
показати весь коментар
22.06.2023 15:54 Відповісти
я більше довіряю Байдену
показати весь коментар
22.06.2023 15:11 Відповісти
показати весь коментар
22.06.2023 15:37 Відповісти
Та всі кругом брешуть, одна рашка "чєсная бєлая пушістая авєчка". Знаємо! Цю мерзоту не знають тільки ті везунчики, хто не мав з нею ніяких справ.
показати весь коментар
22.06.2023 15:53 Відповісти
Піська-є піська!
показати весь коментар
22.06.2023 18:32 Відповісти
Ответ Писькову должен быть следующим : При подрыве ЗАЭС и сильном ветре при определенной розе ветров радиация достигнет Киева где находятся официальные аккредитованные лица стран членов НАТО т.е. реальное нападение на НАТО. Хотя мне самому смешно , Московиты били по Киеву "Киджалами "и что какая реакция . Но радиацию не собьешь Патриотами . А вот прилет ракет по кремлю и другим центрам принятия решений -очень веский аргумент.
показати весь коментар
29.06.2023 18:22 Відповісти
Почувся голос з унітазу.
показати весь коментар
30.06.2023 15:54 Відповісти
 
 