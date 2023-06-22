Пєсков на слова Зеленського про можливість російського теракту на ЗАЕС: Це брехня

Офіційний Кремль заперечує, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на тимчасово захопленій Запорізькій АЕС.

Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков.

"Це чергова брехня. Ви знаєте, щойно були контакти з МАГАТЕ там, на місці. Дуже висока оцінка з боку МАГАТЕ. Вони все бачили - все, що хотіли бачити", - сказав він журналістам.

Пєсков твердить, що росіяни планують нові контакти між главою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі та директором "Росатома" Олексієм Лихачовим.

"Наш діалог із міжнародним агентством триває", - заявив він.

Нагадаємо, 22 червня президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія розглядає в якості одного зі сценарієв теракт на Запорізькій АЕС, що призведе до витоку радіації.