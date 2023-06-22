Угорщина хоче звинуватити Україну в небажанні обмінюватися полоненими з РФ, - Лубінець

Угорщина, прийнявши від РФ 11 українських полонених, готує інформаційно-психологічну операцію для того, щоб звинуватити Україну в ігноруванні обміну полоненими з країною-агресором, заявив український омбудсмен Дмитро Лубінець під час телемарафону.

"Я вважаю, що Угорщина порушила гуманітарне право, тому що не можна просто взяти з території РФ і забрати військовополонених. Навіть якщо у вас (Угорщини - ІФ-У) були якісь гуманітарні підстави, то насамперед необхідно було проінформувати Україну. Треба було поінформувати Міжнародний комітет Червоного Хреста", - сказав він.

Як наголосив Лубінець, сьогодні вранці він зустрічався з головою місії Міжнародного комітету в Україні Юргом Егліном, який повідомив, що не отримував жодної інформації про передачу Росією Угорщині 11 українських військовополонених.

Також омбудсмен запевнив, що у разі перебування на території Угорщини, ці українці втрачають статус військовополонених. Тому, з його слів, він не розуміє чому Угорщина обмежує їхню свободу і контакти.

"Ми намагаємося встановити з ними контакт. Ми знаємо, де вони перебувають. Ми не розуміємо позиції Угорщини, чому досі наших дипломатів до них не допустили. Фактично вони перебувають в ізоляції. У них обмежене коло спілкування. У них забрали мобільні телефони, які їм дали для спілкування з родичами. Так, ми знаємо, що до декого змогли приїхати родичі, проте деталі нам не відомі, як і те, чому ці громадяни України, перебуваючи на території Угорщини, фактично перебувають у такому становищі як військовополонені", - запевнив він.

На думку Лубінця, "така поведінка Угорщини - це підігравання російській пропаганді".

За словами омбудсмена, він уже надіслав листи російському та угорському колегам, щоб вони пояснили, яким чином українські військовополонені потрапили до Угорщини.

Раніше повідомлялося, що МЗС вимагає допустити українського консула до наших військовополонених в Угорщині.

Наразі вдалося повернути 3 з 11 полонених до України.

