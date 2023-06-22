УКР
Угорщина хоче звинуватити Україну в небажанні обмінюватися полоненими з РФ, - Лубінець

лубінець

Угорщина, прийнявши від РФ 11 українських полонених, готує інформаційно-психологічну операцію для того, щоб звинуватити Україну в ігноруванні обміну полоненими з країною-агресором, заявив український омбудсмен Дмитро Лубінець під час телемарафону.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я вважаю, що Угорщина порушила гуманітарне право, тому що не можна просто взяти з території РФ і забрати військовополонених. Навіть якщо у вас (Угорщини - ІФ-У) були якісь гуманітарні підстави, то насамперед необхідно було проінформувати Україну. Треба було поінформувати Міжнародний комітет Червоного Хреста", - сказав він. 

Як наголосив Лубінець, сьогодні вранці він зустрічався з головою місії Міжнародного комітету в Україні Юргом Егліном, який повідомив, що не отримував жодної інформації про передачу Росією Угорщині 11 українських військовополонених.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Угорщина порушила міжнародне право, коли прийняла від РФ військовополонених українців, - Лубінець

Також омбудсмен запевнив, що у разі перебування на території Угорщини, ці українці втрачають статус військовополонених. Тому, з його слів, він не розуміє чому Угорщина обмежує їхню свободу і контакти.

"Ми намагаємося встановити з ними контакт. Ми знаємо, де вони перебувають. Ми не розуміємо позиції Угорщини, чому досі наших дипломатів до них не допустили. Фактично вони перебувають в ізоляції. У них обмежене коло спілкування. У них забрали мобільні телефони, які їм дали для спілкування з родичами. Так, ми знаємо, що до декого змогли приїхати родичі, проте деталі нам не відомі, як і те, чому ці громадяни України, перебуваючи на території Угорщини, фактично перебувають у такому становищі як військовополонені", - запевнив він. 

На думку Лубінця, "така поведінка Угорщини - це підігравання російській пропаганді".

За словами омбудсмена, він уже надіслав листи російському та угорському колегам, щоб вони пояснили, яким чином українські військовополонені потрапили до Угорщини.

Раніше повідомлялося, що МЗС вимагає допустити українського консула до наших військовополонених в Угорщині.

Наразі вдалося повернути 3 з 11 полонених до України

Також читайте: Налагодити комунікацію з омбудсменом Угорщини щодо українських полонених не вийшло, - Лубінець

Угорщина (2411) військовополонені (1047) Лубінець Дмитро (630)
+10
Це характерна кацапська звичка - звинуватить противника в тому що робиш сам!
22.06.2023 14:50 Відповісти
+7
Ну, якщо щось ходить як качка, виглядає як качка, і крякає як качка, то це скоріш всього качка. А що ще можна подумати, якщо ОП демонструє не радість від звільнення українців, а надуває губи і лізе в скандали? Бо Зелю не пропіарили?
22.06.2023 14:49 Відповісти
+4
Якщо московити планували чергову інформаційну провокацію з використанням наших військовополонених, яка була б розрахована на країни ЄС та НАТО, то тоді зрозуміло, чому саме Угорщина. А розголос та сумнівність в законності переміщення Громадян України на територію Угорщини поставили на цьому хрест і орбаняткам сіяртовичам треба зараз крутитися, як вугор на пательні, щоб хоч якось відсторонитися від цієї "історії"...
22.06.2023 14:57 Відповісти
Ці танці Кулеби і Лубінця по наших полонених коли закінчаться? Ти, Лубінець, невдоволений формою визволення полонених із полону рф? Так давай тебе, Лубінець, посадити у російський полон- побачимо яку пісню будеш співати! Негідники.
22.06.2023 17:37 Відповісти
Точно з РФ? Чи може угорщина хоче щоб ми захотіли обмінюватися полоненними з нею?
У нас на кордоні з білоруссю трошки військ стоїть, можемо на кордон з угорщиною частину перевести
22.06.2023 14:54 Відповісти
Родини полонених українських воїнів неодноразово зверталися до угорської влади із проханням сприяти визволенню солдатів із російського полону, на підставі того, що вони ще й мають угорське громадянство. *******, довго противилися, бо то є для Угорщини юридичною проблемою. Слава Богу- хлопців визволили. Але Угорщина їх розглядає, як повноправних громадян, із усіма правами і обов'язками. Замість того, що би без лишнього розголосу цієї ситуації, сприянню переїзду людей в Україну, Кулеба і Лубінець влаштували шоу. Це кардинально ускладьнює процес, тому що став публічним. Тепер владі Угорщини неможна "втиху" передати громадян. І що робити, щоби непору6ити власних, угорських законів ще не придумали.
22.06.2023 17:47 Відповісти
Проблема в тому, що в Угорщині уйоббіки і в Україні уйоббіки, і це реальне життя, а не світ наших уявлених бажань. Орбан своєю політикою сам створив патову ситуацію для Угорщини і, надіюсь угорські політики вже сьогодні відчувають: наскільки важко сидіти на двох стільцях...
22.06.2023 19:21 Відповісти
Тепер переклади українською мовою, що саме ти хотів сказати по конкретній справі?
22.06.2023 21:20 Відповісти
Іноді тобі краще помовчати та тим часом вивчати українську мову і деякі інші предмети, про які я краще помовчу щоби тебе не ображати публічно...
22.06.2023 21:28 Відповісти
Шкода, що "що не можна просто взяти" лубінця і відправити, суку, в москальський полон...
22.06.2023 15:02 Відповісти
надсилати листа москальовій було зайвим...
22.06.2023 15:03 Відповісти
 
 