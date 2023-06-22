86% українців вірять у Зеленського як у головнокомандувача. До вторгнення було 32%, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Більшість українців вважають, що президент Володимир Зеленський здатен ефективно працювати як верховний головнокомандувач та організовувати оборону країни.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, інформує Цензор.НЕТ.

Автори дослідження зазначають, що перед повномасштабним вторгненням РФ лише третина українців вважали, що Зеленський може бути ефективним на посаді головнокомандувача. Тепер вони змінили свою думку: ефективним у цій ролі його вважають 86%.

"Підтверджується концепція "rally around the flag" ("гуртування навколо прапора") - згуртування населення довкола лідера у дуже важких ситуаціях, особливо - під час війни", - прокоментував результати опитування виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.

Опитування було проведено з 26 травня до 5 червня. Соціологи опитали телефоном 984 респондентів з усіх регіонів, крім Криму та окупованих територій Донбасу. Похибка не має перевищувати 3,4%.