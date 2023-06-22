86% українців вірять у Зеленського як у головнокомандувача. До вторгнення було 32%, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА
Більшість українців вважають, що президент Володимир Зеленський здатен ефективно працювати як верховний головнокомандувач та організовувати оборону країни.
Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, інформує Цензор.НЕТ.
Автори дослідження зазначають, що перед повномасштабним вторгненням РФ лише третина українців вважали, що Зеленський може бути ефективним на посаді головнокомандувача. Тепер вони змінили свою думку: ефективним у цій ролі його вважають 86%.
"Підтверджується концепція "rally around the flag" ("гуртування навколо прапора") - згуртування населення довкола лідера у дуже важких ситуаціях, особливо - під час війни", - прокоментував результати опитування виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.
Опитування було проведено з 26 травня до 5 червня. Соціологи опитали телефоном 984 респондентів з усіх регіонів, крім Криму та окупованих територій Донбасу. Похибка не має перевищувати 3,4%.
Саме через одвічно "мудрий нарід" Україна весь час втрачала незалежність.
То червоним більшовикам повірять, бо зеленим.
Так що дивного в тому, нічого не немає.
https://texty.org.ua/articles/85618/Syla_tupyh_Pjat_fundamentalnyh_zakoniv_ludskoji_durosti-85618/ Сила тупих то страшна сила, але на виході дає тільки пшик.
Ну якій головнокомандувач з УХИЛЯНТА та ФІГЛЯРА?!!
Ніколи не повірю, що навіть ті, хто зараз за Зеленського вірять, що він хочь ЩОСЬ тямить у військовій справі!
а ви, зебіли, більше не скигліть: "ми нє етага хатєлі"
ХТО ЦЕ ?
Хотьпоржал! Хуженєстало?
Или это были 86 и 100 опрошенных в ОПе?
Залужний так, але це йому не потрібно. Він на своєму місці. Армія його поважає
А хто такий Цимбалюк?
Ще блогерів нам не вистачало.
Наберіться розуму.
"За словами Лубінця ( уповноважений по правам людини) , наразі 4,8 млн громадян України мають статус внутрішньо переміщених осіб всередині держави, понад 8 млн громадян України виїхали за кордон, 13 млн українців проживають або під окупацією, або в безпосередній близькості до лінії фронту...."
Джерело: https://censor.net/ua/n3420908
Да, соціологія - це та ще наука!)))