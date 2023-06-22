УКР
86% українців вірять у Зеленського як у головнокомандувача. До вторгнення було 32%, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

зеленський

Більшість українців вважають, що президент Володимир Зеленський здатен ефективно працювати як верховний головнокомандувач та організовувати оборону країни.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, інформує Цензор.НЕТ.

Автори дослідження зазначають, що перед повномасштабним вторгненням РФ лише третина українців вважали, що Зеленський може бути ефективним на посаді головнокомандувача. Тепер вони змінили свою думку: ефективним у цій ролі його вважають 86%.

86% українців вірять у Зеленського як у головнокомандувача. До вторгнення було 32%, - опитування КМІС 0186% українців вірять у Зеленського як у головнокомандувача. До вторгнення було 32%, - опитування КМІС 02

"Підтверджується концепція "rally around the flag" ("гуртування навколо прапора") - згуртування населення довкола лідера у дуже важких ситуаціях, особливо - під час війни", - прокоментував результати опитування виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.

Опитування було проведено з 26 травня до 5 червня. Соціологи опитали телефоном 984 респондентів з усіх регіонів, крім Криму та окупованих територій Донбасу. Похибка не має перевищувати 3,4%.

Зеленський Володимир (25133) опитування (2013) КМІС (351)
+73
Якщо це правда, то діагноз не втішний.
22.06.2023 14:45 Відповісти
+57
Як завжди. Зельоний марафон з темниками у всьому. А нічого, що було опитування, і 82% українців хочуть зміни влади після перемоги?
22.06.2023 14:46 Відповісти
+41
Ого, скільки дебілів... І ще хтось дивується, що Україна 30 років бовталася, як гівно в ополонці, а "мудний нарід" постійно після євроорієнтованого президента обирав совкове лайно? Та це якийсь дурдом, причому - невиліковний.
22.06.2023 14:48 Відповісти
Сторінка 3 з 3
как только у зеленского в команде ловят воров и предателей, сразу проводится опрос для электората нелоха!
22.06.2023 16:05 Відповісти
Це вирок Україні як державі звісно якщо це правда!!!
22.06.2023 16:07 Відповісти
І, нa жаль, це правда.
Саме через одвічно "мудрий нарід" Україна весь час втрачала незалежність.
То червоним більшовикам повірять, бо зеленим.
23.06.2023 01:40 Відповісти
Не буду багатослівною: дебіли, *****!!!!
22.06.2023 16:08 Відповісти
86 % єто с давно умершими или как??, При том , что на сегодня 10-12 млн граждан Украины ,а єто 30-32% всего населения Украины, находится за границей!!!... Что то наши зелёные гавнюки, быстро научились врать не хуже путина!!
22.06.2023 16:18 Відповісти
За кордоном трішки більше 6 млн, ще декілька під окупацією. Не мало, але не стільки як ти вказуєш!
22.06.2023 16:35 Відповісти
На каких лохов рассчитан єтот рейтинг?
22.06.2023 16:24 Відповісти
Де ж вони стільки дебілів знайшли?
22.06.2023 16:25 Відповісти
Ефект Парето так само працює і в соціології(загалом майже у всьому).
Так що дивного в тому, нічого не немає.
https://texty.org.ua/articles/85618/Syla_tupyh_Pjat_fundamentalnyh_zakoniv_ludskoji_durosti-85618/ Сила тупих то страшна сила, але на виході дає тільки пшик.
22.06.2023 17:38 Відповісти
та то в дурдомі опитування проводили)))
22.06.2023 21:15 Відповісти
Там нема стільки дебілів. Я неодноразово бачив контенгент в двох дурках, коли допомагав двом добрим знайомим справитись з психічними розладами, підтримати їх і сім'ї чисто по людськи і матеріально, коли навіть рідні вже не вірили у нормалізацію. Дякувати Богу все закінчилось хепі ендом. Так от, там в основному люди з психічними розладами і маніями, але не дурні.
22.06.2023 23:33 Відповісти
на цензоре)
23.06.2023 01:28 Відповісти
ПОВНА МАЯЧНЯ!!!
Ну якій головнокомандувач з УХИЛЯНТА та ФІГЛЯРА?!!
Ніколи не повірю, що навіть ті, хто зараз за Зеленського вірять, що він хочь ЩОСЬ тямить у військовій справі!
22.06.2023 16:26 Відповісти
якщо це правда, то 73%ві ідіоти невиліковні і прогресують у своїй дебільності і притомним людям, походу, можна валити звідси, хто не дуже старий..
а ви, зебіли, більше не скигліть: "ми нє етага хатєлі"
22.06.2023 16:29 Відповісти
Я теж звалив би, якщо (не дай Бог) після Пермоги боневтіка знову оберуть. Але в моєму віці кому я десь потрібен?
22.06.2023 22:28 Відповісти
Не пожаліли бабла? Чи зебілів побільшало?
22.06.2023 16:29 Відповісти
Перше!
22.06.2023 16:36 Відповісти
2%-ні нігадуют
22.06.2023 16:48 Відповісти
ти постійно пишеш про якихось 2-процентних.

ХТО ЦЕ ?
22.06.2023 18:57 Відповісти
Бачу смішно тобі. 20% території окуповано. Понад 100000 загиблих лише військових, цивільних ніхто не рахував. Знищені міста. Підірвана ГЕС. Щоденні ракетні обстріли. А тобі смішно.
Хотьпоржал! Хуженєстало?
23.06.2023 01:38 Відповісти
Какое зеленое г.. проводило это "опрос"?

Или это были 86 и 100 опрошенных в ОПе?
22.06.2023 16:48 Відповісти
Воно може організувати оборону країни? Воно може тільки її знищити! Маразм поширюється.
22.06.2023 16:50 Відповісти
клоуновіри
22.06.2023 17:07 Відповісти
ЭТО ****** !!!! ОДНА НАДЕЖДА НА ВОЕННЫХ .
22.06.2023 17:09 Відповісти
Стерненко Цимбалюк Притула Залужний і ще багато інших гідних людей. А цей будівельник любитель очей путі на*
22.06.2023 17:12 Відповісти
Нуууу, ***. Степаненко, Цимбалюк, Притула - в президенти?
Залужний так, але це йому не потрібно. Він на своєму місці. Армія його поважає
А хто такий Цимбалюк?
Ще блогерів нам не вистачало.
Наберіться розуму.
22.06.2023 17:20 Відповісти
Стерненко
22.06.2023 17:21 Відповісти
X H P!
22.06.2023 17:56 Відповісти
Порохоботи, ви такі смішні!!!
22.06.2023 18:05 Відповісти
Вам с Америки виднее лучше как нам здесь в Украине под постоянными обстрелами живется и думается и что мы граждане Украины хотим и требуем от власти ?
22.06.2023 19:58 Відповісти
И пожалуйста не следуйте москальским норативам как при беглом яныке пиарщики пуйла делили народ на три сорта а вы сейчас делите на два сорта тем самым внося конфликт в Украинский народ,мы как бы там не ругались,цапались мы остаемся едины и в отличие от москалей имеем право поддерживать кого хотим,критиковать кого хотим тем самым давая пенделя власти чтобы не тормозила в принятиях решений,и я думаю мы не скатимся к москальщине где существует один царь и его слова и мысли повторяет весь народ как адепты одной секты,и иная мысль или фраза против царя считается кромольной и предательской.
22.06.2023 20:12 Відповісти
Шпонько, а ти ще не насміявся зі свого криворогого недонаполіона?
22.06.2023 22:46 Відповісти
А цих потерпілих опитали, чи лише глядачів "зельоного кварталу"...?
"За словами Лубінця ( уповноважений по правам людини) , наразі 4,8 млн громадян України мають статус внутрішньо переміщених осіб всередині держави, понад 8 млн громадян України виїхали за кордон, 13 млн українців проживають або під окупацією, або в безпосередній близькості до лінії фронту...."

Джерело: https://censor.net/ua/n3420908
22.06.2023 18:23 Відповісти
Яке чмо проводило це опитування?
22.06.2023 18:27 Відповісти
Брехня. Но спроба була гарна.
22.06.2023 18:40 Відповісти
Порохоботи ідіть за руським кораблем) . Ми воюємо з країною у якоі зброї було накопичено з часів Другоі світової , і не людей там гаразд як більше і вчаться вони теж . так що без підтримки заходу ні одна країна у Європі не вистояла б . Це серьйозний ворог , а хто так не важає може піти у штурм групи , і якщо залишитесь живі , тоді і будете базікать щось.
22.06.2023 18:43 Відповісти
ти розумово-відсталий дебіл,бо ***** в 14 ні вся та зброя ні його орки нее помогли,а якась фількіна бумажка його зупинила,тому ***** сам шуруй.
22.06.2023 21:36 Відповісти
При какой бы не было власти этих опросов,каждый раз удивляюсь что опросы предоставляют как от всего Украинского народа и общества,хотя ни меня ни моих знакомых и родственников даже в телефонном режиме никто ни разу не опрашивал.
22.06.2023 19:41 Відповісти
Зеля вкладывает украинцам в уши ,что мы ему доверяем, тошнит от этого брехливого лицемера
22.06.2023 22:39 Відповісти
для Зеленского все эти дутые "опросы" и "рейтинги" все равно что - мертвому припарки... не помогут, и отвечать ему за все совершенные преступления придется на скамье подсудимых.
23.06.2023 00:20 Відповісти
Хотілося б вірити. Але, на жаль, більшість безнадійно тупа.
23.06.2023 01:34 Відповісти
Це якийсь сюр, дилетант в політиці, тактиці, стратегії, військовій справі, уклоніст-рецидівіст неочікувано стає неперевершеним головнокомандуючим...Цю статистику малювала М.Безугла не інакше.
23.06.2023 00:34 Відповісти
Безнадійна країна. Тупий, обмежений, інфантильний люд.
23.06.2023 01:33 Відповісти
*******. **** *******. Кмікс херня
11.09.2023 23:12 Відповісти
Ого, якщо вірити дослідженням кміс, то кількість українців готових знову проголосувати "по-приколу" зросла: було 73% а стало 86%.
Да, соціологія - це та ще наука!)))
20.12.2023 12:38 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 