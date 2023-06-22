УКР
Новини
Чиновника КМДА Ткачука, заарештованого через закрите укриття, підозрюють в розтраті бюджетних коштів

Директору Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роману Ткачуку повідомлено про підозру у розтраті бюджетних коштів у особливо великих розмірах в умовах воєнного стану.

Про це повідомили у столичній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

За матеріалами слідства, 11 листопада 2022 року він уклав договір на закупку мініелектростанцій на суму понад 28,6 млн грн для пунктів обігріву в Києві. Ця категорія товарів звільнена від сплати ПДВ та ввізного мита. Але очолюваний Ткачуком департамент перерахував продавцю ПДВ.

Слідчі вважають, що таким чином було спричинено шкоду на суму 1,8 млн грн.

Читайте: Новим головою КМВА може стати очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, - джерело

Ткачуку повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України. Покарання за цією статтею - від 7 до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, напередодні Ткачуку повідомили про підозру в службовій недбалості через загибель людей біля зачинених дверей укриття 1 червня. Його відправили під домашній арешт.

КМДА (2394) прокуратура (3732) розтрата (274) підозра (850)
+10
Ага. І намагання ОПЗЄ звалити обраного киянами Кличка тут зовсім ні до чого.
22.06.2023 15:41 Відповісти
+10
В підсумку:
- в Україні нема незалежного парламениу;
- в Україні нема незалежного кабміну;
- в Україні нема незалежних судів;
- в Україні нема правосуддя взагалі;
- в Україні нема незалежних телеканалів;
- в Україні нема свободи слова;
- в Україні нема гарантованих конституцією прав людини;
- в Україні знищується місцеве самоврядування...

А взамін культ особистості ЗЄ та мафія Єрмака-Татарова всюди.

В Європу вони зібралися...
22.06.2023 15:47 Відповісти
+9
А скільки було розтрачено в особливо великих розмірах, для прикладу, на яйцях по 17 грн? Нікого ж не посадили! Це називається "в своем глазу и бревна не замечаем". То ж цілий міністр Рєзніков, а тут якийсь Ткачук!
22.06.2023 15:44 Відповісти
Новий прикол. Це в нас виявляється департаменти пдв начисляють, не податкова? Зелені довбойоби, як ви заїбали!!!
22.06.2023 15:40 Відповісти
пдв нараховує продавець, якщо це цільові кошти, то платися вони через Казначейство і воно, через таке порушення мало цей договір, відповідно рахунок на оплату не пропустити - воно не пропускає рахунки і з меншили ляпами !!! з останнім висловлюванням згоден 100% ...
22.06.2023 15:58 Відповісти
Ну в будь-якому разі не керівник департаменту муніципальної безпеки повертає пдв, чи не так?
22.06.2023 16:06 Відповісти
там ще бухгалтер департаменту, по ідеї, має підписати рахунок і договір ...
справа виглядає дуже заплутана і шита білими нитками ... хіба доведуть що цей чиновник мав безпосередній зиск від цієї оборудки ...
22.06.2023 16:10 Відповісти
Схема має смисл якщо компанія, що продавала товар, належить або керівникові департаменту, або його родичам чи близьким. Іанкше для чого це все?
показати весь коментар
Де, ***, ПДВ з яєць по 17? Скільки рєзніков буде стрибати з хусткою з літаком? Банда зелених йовбаків!
22.06.2023 16:15 Відповісти
У день звільнення Херсону! Герой, мля!
22.06.2023 15:46 Відповісти
22.06.2023 18:43 Відповісти
В Україні диктатура плутократії! І тому немає нічого з перерахованого!
22.06.2023 21:06 Відповісти
По всіх пунктах - повна узурпація та контроль ОПЗЄ.

ВР керується з ОП.
КМ керується з ОП.
Суди керуються з ОП.
ГПУ, СБУ, ДБР керуються з ОП.
Телеканали керуються з ОП.
Всі опозиційні телеканали випиляні з ефіру за вимогою та під контролем ОП.
Під приводом військового стану порушуються основні права громадян, які були гарантовані Конституцією.
На неугодних мерів ручні суди вішають вироки за звинуваченнями ручних силовиків та прокуратур.

Цікаво з чого ти взяв, що диктатура шахраїв виключає узурпацію.
22.06.2023 21:23 Відповісти
А мені потрібно було по кожній позиції зазначати: "Дійсно, немає!"?
Щодо "диктатури" та "узурпації"... Диктатура і є узурпацією!
22.06.2023 21:41 Відповісти
Бий, барабан!!! Тепер у Зеленського є наглядний доказ для Байдена про грандіозні успіхи в боротьбі з корупцією
22.06.2023 15:48 Відповісти
Глибоко погрузили у лайні призначенці указами хєранта на посади райВійсДержАдміністрацій!!
Вони особисто відповідають за готовність бомбосховищ, а «підвязують» на кримінал осіб із сфери управління Кличком, співпадіння чи прокурорська недбалість і некомпетентність під час Воєнного стану?!?!
Вимальовується група осіб з держорганів, які співпрацюють з агентурою *****!!!
Співпадіння….?
22.06.2023 15:51 Відповісти
А как же барабаны???

А яйца по 17 грн?

Т.е. свои воруют - "это другое".
А тут на Виталю наехать захотели??

А военная администрация тут не причем?
22.06.2023 15:52 Відповісти
Грошами на облаштування укриттів і не тільки розпоряджалися голови районних адміністрацій Києва, яких призначав Зенелох. Де звіт про розкрадання цих грошей, зелене падло?
22.06.2023 15:57 Відповісти
Ткачук оплатив рахунок, який виставив ПРОДАВЕЦЬ.
Виставляти рахунки - це функція Продавця, а функція Покупця - оплачувати ці рахунки.
Якщо Продавець зареєстрований в податковій, як платник ПДВ, то він НЕ МАЄ ПРАВА виставляти рахунки без ПДВ і не платити ПДВ податковій. Інакше Продавця оштрафує податкова за ухиляння від сплати податків.
22.06.2023 15:57 Відповісти
"Кременчуцький нафтопереробний завод встояв перед ударами російських ракет. Але не вистояв перед оборудками податкової. Сокур просто анулював його ліцензію. Як вважають експерти, саме на замовлення Гетманцева", - додається у сюжеті "Грошей".
22.06.2023 15:58 Відповісти
А розбазарювання державних коштів МО зелених не хвилює??? Чи ''ета другоє''?!
22.06.2023 15:59 Відповісти
Теж мені новина. В нас що не чиновник - то аферист.
22.06.2023 16:01 Відповісти
Доповнення. Постанова КМУ 1260 від 9 листопада 2022 набуває чинності з дати опублікування, яке відбулося 11 листопада 2022. Це раз. По друге, продавець генераторів, який нарахував ПДВ в ціні до сплати, одночасно отримав податкове зобов"язання на суму нарахованого ПДВ. В підсумку маємо - перерахувавши ПДВ продавцю, який надалі перерахував його до загальнодержавного бюджету, міська влада помилково поповнила загальнодержавний бюджет коштами місцевого бюджету. В зв"язку з цим як виборець категорично вимагаю від київської міської влади відстояти права місцевого самоуправління і не допустити зажерливих зелених кровосись до Великого Пограбування київського міського бюджету
22.06.2023 16:29 Відповісти
Піде помічником посла Тарана в Словенію.
22.06.2023 16:33 Відповісти
"Таку-то вже наш козак,
Знать, натуру має:
Чого тілько не вкраде -
То так розбиває!"

(С. Руданський)
1859 р.
22.06.2023 16:37 Відповісти
Ощущение, шо чиновники, при назначении на должность дают клятву на Библии, шо воны украдут столько, сколько увидят и всё, что увидят (уверенность)
22.06.2023 20:23 Відповісти
 
 