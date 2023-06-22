Чиновника КМДА Ткачука, заарештованого через закрите укриття, підозрюють в розтраті бюджетних коштів

Директору Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роману Ткачуку повідомлено про підозру у розтраті бюджетних коштів у особливо великих розмірах в умовах воєнного стану.

Про це повідомили у столичній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

За матеріалами слідства, 11 листопада 2022 року він уклав договір на закупку мініелектростанцій на суму понад 28,6 млн грн для пунктів обігріву в Києві. Ця категорія товарів звільнена від сплати ПДВ та ввізного мита. Але очолюваний Ткачуком департамент перерахував продавцю ПДВ.

Слідчі вважають, що таким чином було спричинено шкоду на суму 1,8 млн грн.

Читайте: Новим головою КМВА може стати очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, - джерело

Ткачуку повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України. Покарання за цією статтею - від 7 до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, напередодні Ткачуку повідомили про підозру в службовій недбалості через загибель людей біля зачинених дверей укриття 1 червня. Його відправили під домашній арешт.