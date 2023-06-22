Чиновника КМДА Ткачука, заарештованого через закрите укриття, підозрюють в розтраті бюджетних коштів
Директору Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роману Ткачуку повідомлено про підозру у розтраті бюджетних коштів у особливо великих розмірах в умовах воєнного стану.
Про це повідомили у столичній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.
За матеріалами слідства, 11 листопада 2022 року він уклав договір на закупку мініелектростанцій на суму понад 28,6 млн грн для пунктів обігріву в Києві. Ця категорія товарів звільнена від сплати ПДВ та ввізного мита. Але очолюваний Ткачуком департамент перерахував продавцю ПДВ.
Слідчі вважають, що таким чином було спричинено шкоду на суму 1,8 млн грн.
Ткачуку повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України. Покарання за цією статтею - від 7 до 12 років позбавлення волі.
Нагадаємо, напередодні Ткачуку повідомили про підозру в службовій недбалості через загибель людей біля зачинених дверей укриття 1 червня. Його відправили під домашній арешт.
справа виглядає дуже заплутана і шита білими нитками ... хіба доведуть що цей чиновник мав безпосередній зиск від цієї оборудки ...
- в Україні нема незалежного парламениу;
- в Україні нема незалежного кабміну;
- в Україні нема незалежних судів;
- в Україні нема правосуддя взагалі;
- в Україні нема незалежних телеканалів;
- в Україні нема свободи слова;
- в Україні нема гарантованих конституцією прав людини;
- в Україні знищується місцеве самоврядування...
А взамін культ особистості ЗЄ та мафія Єрмака-Татарова всюди.
В Європу вони зібралися...
ВР керується з ОП.
КМ керується з ОП.
Суди керуються з ОП.
ГПУ, СБУ, ДБР керуються з ОП.
Телеканали керуються з ОП.
Всі опозиційні телеканали випиляні з ефіру за вимогою та під контролем ОП.
Під приводом військового стану порушуються основні права громадян, які були гарантовані Конституцією.
На неугодних мерів ручні суди вішають вироки за звинуваченнями ручних силовиків та прокуратур.
Цікаво з чого ти взяв, що диктатура шахраїв виключає узурпацію.
Щодо "диктатури" та "узурпації"... Диктатура і є узурпацією!
Вони особисто відповідають за готовність бомбосховищ, а «підвязують» на кримінал осіб із сфери управління Кличком, співпадіння чи прокурорська недбалість і некомпетентність під час Воєнного стану?!?!
Вимальовується група осіб з держорганів, які співпрацюють з агентурою *****!!!
Співпадіння….?
А яйца по 17 грн?
Т.е. свои воруют - "это другое".
А тут на Виталю наехать захотели??
А военная администрация тут не причем?
Виставляти рахунки - це функція Продавця, а функція Покупця - оплачувати ці рахунки.
Якщо Продавець зареєстрований в податковій, як платник ПДВ, то він НЕ МАЄ ПРАВА виставляти рахунки без ПДВ і не платити ПДВ податковій. Інакше Продавця оштрафує податкова за ухиляння від сплати податків.
Знать, натуру має:
Чого тілько не вкраде -
То так розбиває!"
(С. Руданський)
1859 р.