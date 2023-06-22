На саміті НАТО не обговорюватиметься питання підтримки України зброєю, - глава МЗС Литви Ландсбергіс
На саміті НАТО у Вільнюсі не буде дискусії про підтримку України зброєю.
Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"За більш ніж рік війни НАТО так і не знайшла консенсусу в питанні про те, як забезпечити Україну зброєю. Або ЄС знайшов її через Європейську програму миру, або держави підтримують її на двосторонній основі. Тому дискусії про підтримку України зброєю у форматі НАТО не буде", - заявив він.
Міністр не виключив, що країни Північноатлантичного альянсу можуть обговорити інші зобов'язання щодо України.
"Можливо, можливі якісь інші зобов'язання, але поки що я їх не бачу, тому одна з головних дискусій - це політичний трек, тобто те, що НАТО може політично зобов'язати Україну. Поки що багато говорять про єдність, але ясно, що думки розходяться", - додав він.
СЛАВА ЗСУ!
За ЯКЕ проголосували в Україні, такі і наслідки…
СЛАВА ЗАХИСНИКАМ УКРАЇНИ ТА ЇХ СІМЯМ!