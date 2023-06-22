УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8959 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні
1 578 9

На саміті НАТО не обговорюватиметься питання підтримки України зброєю, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

ландсбергіс

На саміті НАТО у Вільнюсі не буде дискусії про підтримку України зброєю.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"За більш ніж рік війни НАТО так і не знайшла консенсусу в питанні про те, як забезпечити Україну зброєю. Або ЄС знайшов її через Європейську програму миру, або держави підтримують її на двосторонній основі. Тому дискусії про підтримку України зброєю у форматі НАТО не буде", - заявив він.

Міністр не виключив, що країни Північноатлантичного альянсу можуть обговорити інші зобов'язання щодо України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Саміт НАТО у Вільнюсі буде історичним за досягненнями чи за втраченими можливостями, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

"Можливо, можливі якісь інші зобов'язання, але поки що я їх не бачу, тому одна з головних дискусій - це політичний трек, тобто те, що НАТО може політично зобов'язати Україну. Поки що багато говорять про єдність, але ясно, що думки розходяться", - додав він.

Автор: 

НАТО (6718) зброя (7685) Ландсбергіс Габріелюс (215)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ясно. Понятно.

СЛАВА ЗСУ!
показати весь коментар
22.06.2023 16:29 Відповісти
Краінам Балтіі нема про що дискутувати -- віддають все шо мають -- респект .
показати весь коментар
22.06.2023 16:30 Відповісти
Натякають мудрому наріду. Або ви приберете Віслюка і його шоблу і все буде, або будете іще роками воювати і гинути.
показати весь коментар
22.06.2023 16:33 Відповісти
Будут обсуждать темы кулинарных рецептов.
показати весь коментар
22.06.2023 16:36 Відповісти
Так пусть хоть колбасы дадут--- триста бочек арестантов!
показати весь коментар
22.06.2023 16:41 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4042416.html

За ЯКЕ проголосували в Україні, такі і наслідки…
СЛАВА ЗАХИСНИКАМ УКРАЇНИ ТА ЇХ СІМЯМ!
показати весь коментар
22.06.2023 16:47 Відповісти
короче , все ясно , войну по тихому замораживают , и скорее всего это связано с корупцией и воровством , а по простому - нам не доверяют , бабло ********** , гуманитарку ********** , органы управления - не работают , внутри рады сидят долбоебы обслуживающие интересы алигархов , тотальная коррупция во всех ветвях государства , и тд , и ни хера не меняется не смотря на год войны и десятки тысяч погибших , ........зе- ****** уже мечтают о миллиардах мирового банка на восстановление ,.................при таких раскладах война закончится через пару месяцев сдачей оккупированых территорий и договорняком , но есть еще один выход - выностить вперед ногами всю зе- ********* и начинать чистить органы управления жесткими методами , другого варианта не существует.
показати весь коментар
22.06.2023 16:56 Відповісти
По зброї працює "Рамштайн". Нема необхідності дублювати та витрачати додатковий час.
показати весь коментар
22.06.2023 17:33 Відповісти
Про підтримку, непохитну підтримку, про все що завгодно, тільки не про війну. НАТО - це найбільший фейк цієї війни. І це довів пукін.
показати весь коментар
22.06.2023 18:30 Відповісти
 
 