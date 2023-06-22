УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10101 відвідувач онлайн
Новини
6 126 38

У Казахстані скасували концерт російського співака Лепса, який обіцяв платити за знищені танки ЗСУ

лепс

У Казахстані скасували концерт російського співака Григорія Лепса через невдоволення громадськості. Лепс обіцяв мільйон рублів кожному, хто знищить танк Збройних сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо свобода.

Компанія Makao Luxury Village Resort, яка надала свій концертний майданчик для виступу Григорія Лепса, 19 червня заявила про одностороннє припинення договору з організаторами концерту.

Концерт планувався на липень цього року у місті Конаєві Алматинської області, повідомляє Радио Азаттик.

Скасуванню концерту передувала дискусія у соціальних мережах Казахстану. Чимало користувачів висловлювало невдоволення приїздом російського артиста, який підтримує російську агресію. Новина про запланований концерт Григорія Лепса у Конаєві збіглася за часом з оголошенням, яке зробили Лепс та Микола Басков (інший російський співак. - Ред.): вручити один мільйон рублів кожному, хто знищить танк Збройних сил України. Як зазначає Радіо Азаттик, у казахстанських соцмережах негативно сприйняли новини про приїзд Лепса до Казахстану та вимагали скасувати його концерт.

Це не перший випадок, коли скасовують концерти російських артистів у "дружньому казахстані". У деяких випадках їхні концерти скасовувалися після того, як громадськість дізнавалася про прокремлівські погляди артистів. Так, не відбулися концерти Лариси Доліної, Поліни Гагаріної. Було скасовано виставу, в якій грає актор Сергій Глушко.
Водночас у листопаді 2022 року відбулися концерти Філіпа Кіркорова в Алмати та Астані.

Також читайте: У Казахстані засудили за сепаратизм двох прихильників "русского мира"

Казахстан (886) росія (67230) шоу-бізнес (113)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+20
Нехай цей підор пойот кацапобидлу.
показати весь коментар
22.06.2023 16:38 Відповісти
+20
Епілепс йде за кораблем.
показати весь коментар
22.06.2023 16:40 Відповісти
+18
Концертики «Лепса» в Казахстане красиво и технично придушили.
Храбрые казахи назвали лепса «ублюдком», «разжигателем войны» и решили, что его пьяному вою не место в цивилизованной стране.

Концертный директор «рюмки водки» ( г-н Урюпинс) возмутился этим решением.

Он пояснил, что последние 20 лет певец живет в перманентной белой горячке. Что «говорит» не «помнит и не понимает».

Урюпинс сообщил, что лепс вообще не соображает , «о какой войне идет речь».
«Поймите», заявил директор, -
«григорий викторович - тупое животное, живая скрепа.

Он может только издавать звуки, которые выучил много лет назад. Он ходит в подгузниках, которые мы едва успеваем менять.
К нему не может быть никаких претензий!»
( и показал все справочки и заключения наркологов и психиатров).

Доводы Урюпинса были выслушаны и взвешены. Но даже хронический алкогольный делирий певца и его задокументированный идиотизм не стали «смягчающим обстоятельством».
Концерты запретили, поющую скрепу депортировали.
Урюпинс возмутился - «спятившие казахи обидели инвалида».

Минкульт РФ тоже разбухтелся но и он был послан вслед за лепсом и известным кораблем.

Невзоров
показати весь коментар
22.06.2023 16:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нехай цей підор пойот кацапобидлу.
показати весь коментар
22.06.2023 16:38 Відповісти
Лепсу мабуть моча в голову вдарила .
показати весь коментар
22.06.2023 16:38 Відповісти
Вона не вдарила. Вона там була з моменту його народження.
показати весь коментар
22.06.2023 16:47 Відповісти
Концертики «Лепса» в Казахстане красиво и технично придушили.
Храбрые казахи назвали лепса «ублюдком», «разжигателем войны» и решили, что его пьяному вою не место в цивилизованной стране.

Концертный директор «рюмки водки» ( г-н Урюпинс) возмутился этим решением.

Он пояснил, что последние 20 лет певец живет в перманентной белой горячке. Что «говорит» не «помнит и не понимает».

Урюпинс сообщил, что лепс вообще не соображает , «о какой войне идет речь».
«Поймите», заявил директор, -
«григорий викторович - тупое животное, живая скрепа.

Он может только издавать звуки, которые выучил много лет назад. Он ходит в подгузниках, которые мы едва успеваем менять.
К нему не может быть никаких претензий!»
( и показал все справочки и заключения наркологов и психиатров).

Доводы Урюпинса были выслушаны и взвешены. Но даже хронический алкогольный делирий певца и его задокументированный идиотизм не стали «смягчающим обстоятельством».
Концерты запретили, поющую скрепу депортировали.
Урюпинс возмутился - «спятившие казахи обидели инвалида».

Минкульт РФ тоже разбухтелся но и он был послан вслед за лепсом и известным кораблем.

Невзоров
показати весь коментар
22.06.2023 16:52 Відповісти
Реально цікаво, невже на це позоріще ще хтось ходить, та ще й за свої бабки? Я завжди думав, що на таких адмінресурс збирають, всяких там бабусь-прибиральщиць з державних підприємств...
показати весь коментар
22.06.2023 16:38 Відповісти
Ну что сказать,горжусь земляками.Алга Казахстан!
показати весь коментар
22.06.2023 16:38 Відповісти
Казахи расчєловєчілі улюбленця москворотих.
показати весь коментар
22.06.2023 16:40 Відповісти
Епілепс йде за кораблем.
показати весь коментар
22.06.2023 16:40 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=v5zveObxaaE Как заслуженный алкаш ЛЕПС оккупантов в Донецке развлекал 😂

Пародія Юрія Великого.
показати весь коментар
22.06.2023 19:48 Відповісти
От нагуя казахам слухати таке гімно, коли у них є Дімаш Кудайберген, від якого огуєває увесь світ!
показати весь коментар
22.06.2023 16:40 Відповісти
Ахан Отиншиєв.Якщо не помиляюсь - "шуюн боюнда" - москалям пі...да!
показати весь коментар
22.06.2023 17:12 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ZOkowTbUVKs Ахан Отыншиев - Шудың бойында 2 - YouTube
показати весь коментар
22.06.2023 17:41 Відповісти
Хм. Интересно Гуголь переводит: "Вместе с шумом" . Правильно: "В Чуйской долине" 🤪
показати весь коментар
22.06.2023 17:49 Відповісти
Нехай пі@дує до свого корєша кабздона і там із ним разом співає лаптєногим. Берлусконі буде хлопати.
Там цих пі@арів вже багатооо збирається. ЗСУ забезпечить повні зали рашистів у пеклі, навіть не сумнівайтеся пі@ари.
Слава ЗСУ!
показати весь коментар
22.06.2023 16:40 Відповісти
Вас цураюця ваші вчьорашні друзі. Ви виродки роду людського. Вже зараз паспорт з куркою мутантом це соромно, а завтра це буде неприйнятно
показати весь коментар
22.06.2023 16:41 Відповісти
Рюмка водки и лепс идут за расейским военным кораблём..
показати весь коментар
22.06.2023 16:42 Відповісти
По перше, - рестораний лабух та типу півун ротом парашного блатніка та шансону лепс співак? Це тех саме шо плагіатор та імітатор гри піпіськой на роялі артист.
По друге, - казахам велика дяка та пошана.
показати весь коментар
22.06.2023 16:43 Відповісти
Пєвєц блатняка, але не шансону. Шансон -то зовсім інше. Просто кацапня назву "шансон" у французів украла. Як і все, між іншим, що вони "ісконно русскім" називають.
показати весь коментар
22.06.2023 22:18 Відповісти
Шансону, шансону. Руського шансону. Коли звучить французській шансон уявляешь собі круасани, кофе, Монмартю А коли звучить руській шансон то уявляешь собі баланду, чіфір, Колиму.
показати весь коментар
23.06.2023 07:59 Відповісти
Принципово не згоден Немає "русскава шансона". Назву "шансон" кацапи вкрали, щоб за красивим словм приховати злодійський тюремний БЛАТНЯК.
Вони все крадуть, наприклад історію Русі намагаються вкрасти.
показати весь коментар
23.06.2023 10:48 Відповісти
Так так, згоден, крадуть, крали та будут красти.
показати весь коментар
23.06.2023 11:03 Відповісти
Казахи це дуже відкриті, прямі і справедливі люди. І 90 процентів казахів-за Уккраїну
показати весь коментар
22.06.2023 16:44 Відповісти
Где ж он теперь мильйон труплей за танк искать будет?
показати весь коментар
22.06.2023 16:46 Відповісти
М'ясо пiд Бахмут, спiваки-поцреоти пiд Астану. Совпаденiе?
показати весь коментар
22.06.2023 16:47 Відповісти
ху.ло вже "знищило" сотню леопардів, Лепсерун збанкрутиться
показати весь коментар
22.06.2023 16:49 Відповісти
Шо, ґріґорій, "чьто то пошло нє так?"
показати весь коментар
22.06.2023 16:53 Відповісти
всьо. мільйона не буде.
знов пєльмєшкі
показати весь коментар
22.06.2023 17:00 Відповісти
Казахам - РЕСПЕКТ! У них є своя музика і своя культура, а не слухати цих нелюдів.
показати весь коментар
22.06.2023 17:05 Відповісти
Чому досі цих артистів не подали до інтерполу в розшук? Там явні ознаки фінансування тероризму,вони самі сказали під камери.Треба негайно подавати тоді вони взагалі з болота не виїдуть нікуди.
показати весь коментар
22.06.2023 17:12 Відповісти
Очкасте чмо... яке ж воно мерзенне... казахи зрозуміли, що воно таке.
показати весь коментар
22.06.2023 17:25 Відповісти
Казахи красавы,респект и уважуха им!
показати весь коментар
22.06.2023 17:39 Відповісти
Хоть кто-нибудь налейте ему рюмку водки

Может быть ОНО наконец-то раздуплится
показати весь коментар
22.06.2023 18:01 Відповісти
Они и проукраинскому Галкину отменили концерт. Да еще начали расследование за мошенничество.
показати весь коментар
22.06.2023 18:21 Відповісти
Московити такими і залишилися …
https://www.youtube.com/watch?v=XEVvrw79cDc&list=RDXEVvrw79cDc&start_radio=1
показати весь коментар
22.06.2023 19:16 Відповісти
Токаев и чиновники топят за Путина, простой народ - за Украину. Несмотря на то, что отменили Лепса, власти все же продавливают приезд Z-певицы Дубцовой. Концерт будет 28 июня, билеты в свободной продаже.
показати весь коментар
22.06.2023 19:20 Відповісти
Там ще ніби то узбеки теж збираються його "канцерти" відмінити. Тобто казахстанці, вірніше казахи, передали естафету узбекам.
показати весь коментар
22.06.2023 22:15 Відповісти
предлагаю всем начать писать жалобы в Spotify, что рашистов забанили.
показати весь коментар
23.06.2023 08:20 Відповісти
 
 