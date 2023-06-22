У Казахстані скасували концерт російського співака Лепса, який обіцяв платити за знищені танки ЗСУ
У Казахстані скасували концерт російського співака Григорія Лепса через невдоволення громадськості. Лепс обіцяв мільйон рублів кожному, хто знищить танк Збройних сил України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо свобода.
Компанія Makao Luxury Village Resort, яка надала свій концертний майданчик для виступу Григорія Лепса, 19 червня заявила про одностороннє припинення договору з організаторами концерту.
Концерт планувався на липень цього року у місті Конаєві Алматинської області, повідомляє Радио Азаттик.
Скасуванню концерту передувала дискусія у соціальних мережах Казахстану. Чимало користувачів висловлювало невдоволення приїздом російського артиста, який підтримує російську агресію. Новина про запланований концерт Григорія Лепса у Конаєві збіглася за часом з оголошенням, яке зробили Лепс та Микола Басков (інший російський співак. - Ред.): вручити один мільйон рублів кожному, хто знищить танк Збройних сил України. Як зазначає Радіо Азаттик, у казахстанських соцмережах негативно сприйняли новини про приїзд Лепса до Казахстану та вимагали скасувати його концерт.
Це не перший випадок, коли скасовують концерти російських артистів у "дружньому казахстані". У деяких випадках їхні концерти скасовувалися після того, як громадськість дізнавалася про прокремлівські погляди артистів. Так, не відбулися концерти Лариси Доліної, Поліни Гагаріної. Було скасовано виставу, в якій грає актор Сергій Глушко.
Водночас у листопаді 2022 року відбулися концерти Філіпа Кіркорова в Алмати та Астані.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Храбрые казахи назвали лепса «ублюдком», «разжигателем войны» и решили, что его пьяному вою не место в цивилизованной стране.
Концертный директор «рюмки водки» ( г-н Урюпинс) возмутился этим решением.
Он пояснил, что последние 20 лет певец живет в перманентной белой горячке. Что «говорит» не «помнит и не понимает».
Урюпинс сообщил, что лепс вообще не соображает , «о какой войне идет речь».
«Поймите», заявил директор, -
«григорий викторович - тупое животное, живая скрепа.
Он может только издавать звуки, которые выучил много лет назад. Он ходит в подгузниках, которые мы едва успеваем менять.
К нему не может быть никаких претензий!»
( и показал все справочки и заключения наркологов и психиатров).
Доводы Урюпинса были выслушаны и взвешены. Но даже хронический алкогольный делирий певца и его задокументированный идиотизм не стали «смягчающим обстоятельством».
Концерты запретили, поющую скрепу депортировали.
Урюпинс возмутился - «спятившие казахи обидели инвалида».
Минкульт РФ тоже разбухтелся но и он был послан вслед за лепсом и известным кораблем.
Невзоров
Пародія Юрія Великого.
Там цих пі@арів вже багатооо збирається. ЗСУ забезпечить повні зали рашистів у пеклі, навіть не сумнівайтеся пі@ари.
Слава ЗСУ!
По друге, - казахам велика дяка та пошана.
Вони все крадуть, наприклад історію Русі намагаються вкрасти.
знов пєльмєшкі
Может быть ОНО наконец-то раздуплится
https://www.youtube.com/watch?v=XEVvrw79cDc&list=RDXEVvrw79cDc&start_radio=1