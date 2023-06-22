У Казахстані скасували концерт російського співака Лепса, який обіцяв платити за знищені танки ЗСУ

У Казахстані скасували концерт російського співака Григорія Лепса через невдоволення громадськості. Лепс обіцяв мільйон рублів кожному, хто знищить танк Збройних сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо свобода.

Компанія Makao Luxury Village Resort, яка надала свій концертний майданчик для виступу Григорія Лепса, 19 червня заявила про одностороннє припинення договору з організаторами концерту.

Концерт планувався на липень цього року у місті Конаєві Алматинської області, повідомляє Радио Азаттик.

Скасуванню концерту передувала дискусія у соціальних мережах Казахстану. Чимало користувачів висловлювало невдоволення приїздом російського артиста, який підтримує російську агресію. Новина про запланований концерт Григорія Лепса у Конаєві збіглася за часом з оголошенням, яке зробили Лепс та Микола Басков (інший російський співак. - Ред.): вручити один мільйон рублів кожному, хто знищить танк Збройних сил України. Як зазначає Радіо Азаттик, у казахстанських соцмережах негативно сприйняли новини про приїзд Лепса до Казахстану та вимагали скасувати його концерт.

Це не перший випадок, коли скасовують концерти російських артистів у "дружньому казахстані". У деяких випадках їхні концерти скасовувалися після того, як громадськість дізнавалася про прокремлівські погляди артистів. Так, не відбулися концерти Лариси Доліної, Поліни Гагаріної. Було скасовано виставу, в якій грає актор Сергій Глушко.

Водночас у листопаді 2022 року відбулися концерти Філіпа Кіркорова в Алмати та Астані.

