Глава Деснянської РДА Ратніков просував ідею зближення України з країнами СНД, - ЗМІ

ратніков

В начальника Деснянської районної державної адміністрації Дмитра Ратнікова знайшли буремне політичне минуле. Окрім зв’язків з "Партією регіонів", в ньому він просував ідею інтеграції України з Росією, Білоруссю та іншими країнами колишнього СНД на противагу зближенню з ЄС.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Delo.ua.

У 2012 році тодішній президент Віктор Янукович і його ставленник у МЗС Леонід Кожара призначили Ратнікова послом з особливих доручень, радником-посланником посольства України в РФ, а також повноважним представником України в комісії при Економічній раді СНД.

Він обійняв ці посади попри відсутність дипломатичної освіти і будь-якого дипломатичного досвіду.

"Це призначення цілком відповідало кадровій політиці регіоналів, для яких головним критерієм була не професійність, а відданість. Не можна також виключати, що кандидатуру узгоджували і "російські товаріщі", - йдеться в матеріалі.

Читайте також: Деснянська РДА просить Кличка преміювати главу адміністрації Ратнікова. ДОКУМЕНТ

12 лютого 2014 року, за 8 днів до масового розстрілу учасників Революції Гідності в Києві, Ратніков головував на засіданні Комісії з економічних питань при Економічній раді СНД, що проходила в Москві. Там він адвокатував "подальшу тісну співпрацю і взаємну координацію в рамках СНД", виступав за підписання Угоди про вільну торгівлю послугами, Угоди про транзит трубопровідним транспортом держав – учасниць СНД, а також за скасування експортних мит.

"Завдяки відсутності в Україні інституту репутації, ексрегіонал і поборник зміцнення зв’язків усередині так званого СНД Ратніков не потрапив під люстрацію, не отримав навіть громадського осуду. Натомість застрибнув у зелений вагон "Слуг народу" і продовжив політичну кар’єру, наче нічого й не було", - пише видання.

Упродовж 15-річної політичної кар’єри Ратніков змінив 4 політичні сили. В різні періоди його пов’язували з Європейською партією України, "Батьківщиною" і Партією регіонів. Зокрема, у 2010 році він, будучи депутатом Київської обласної ради, перейшов у фракцію ПР і став одним з найзатятіших прогульників, пропустивши понад 50% засідань сесій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голови районів Києва від "Слуги народу" закупили в укриття овочерізку і сковорідки за 1,5 млн грн

Автор: 

Київ (20025) РДА (200) Ратніков Дмитро (5)
+30
зараз у владі половина таких. і все оточення Зеленского, начолі ним самим.
22.06.2023 16:45 Відповісти
+22
у зе владі більшість таких - совків і малоросів, що тужать за здохлою 32 роки тому червоною імперією зла і тюрмою народів (срср) !!!



22.06.2023 16:46 Відповісти
+15
А кого ж іще зелені призначали на керівні посади?!
Тільки "інтеграторів"!
22.06.2023 16:46 Відповісти
А тепер шо -- перевзувся -- і затарується .
22.06.2023 16:44 Відповісти
...
А йому без різниці яка влада - головне щоб біля корита..
...
Може вже пора провести переатестацію чи люстрацію
...
всіх сільських та містечкових чиновників..
...
22.06.2023 17:00 Відповісти
Так само як і пів країни латентної зеленої вати після 24.02 різко стали патріотами
22.06.2023 20:59 Відповісти
зараз у владі половина таких. і все оточення Зеленского, начолі ним самим.
22.06.2023 16:45 Відповісти
І хто його призначив?
22.06.2023 16:46 Відповісти
Ну звісно хто, "вороги" підсунули хлопчику Вові "поганого" дядька. А Вова, шо? А нічо! Вова за мір і кукурузу.
22.06.2023 17:21 Відповісти
А кого ж іще зелені призначали на керівні посади?!
Тільки "інтеграторів"!
22.06.2023 16:46 Відповісти
у зе владі більшість таких - совків і малоросів, що тужать за здохлою 32 роки тому червоною імперією зла і тюрмою народів (срср) !!!



22.06.2023 16:46 Відповісти
Зелено-синя чи синьо-зелена шобла (не знаю, навіть, як правильніше) все сподівається, шо у неї є майбутнє. Ну, ну, почекаємо кінця війни. А перемога буде, звісно ж, за нами.
22.06.2023 16:50 Відповісти
В партії зелених шмарклів таких багато
22.06.2023 16:50 Відповісти
Цікаво, що на місце його запропонував сам Кличко свого часу.
https://t.me/Kyiv_by_Grishyn/5984
22.06.2023 16:51 Відповісти
цьому підарасу працівники РДА премії хотіли?? писали лист в КМДА.., він заслужив лише хе ром по ї балу.
22.06.2023 16:51 Відповісти
Абсолютно беспринципный человек получается. То есть настоящий украинский политик новой формации
22.06.2023 16:51 Відповісти
Ти одне слово у лапки не взяв.
22.06.2023 17:06 Відповісти
22.06.2023 16:52 Відповісти
отже зеля з бандой заборонила ригов-опзжопників, щоб подєшовке їх усих взяти собі на службу..
зебіли вам вкотре підтвердили, що зробили себе разом.. ідіоти (хто ще досі закоханий у земафію)
22.06.2023 16:54 Відповісти
Это вы еще в Зеленском не копались. Покапайтесь, вы там и не такое найдете.
22.06.2023 16:55 Відповісти
Господи....А з українськими прізвищами у теперішню владу не беруть?*
22.06.2023 16:57 Відповісти
до чого тут прізвища? безугла та ківа подобаються?
22.06.2023 16:59 Відповісти
22.06.2023 16:58 Відповісти
От тому МИ не в НАТІ і сьогодні!!!
Хтось же в ОПУ таких в столиці на посади в райони, призначав їх не дарма!!!
Готувалися до параду орків на Хрещатику «за трі дня, тілько бровью паведут», а воно он, як неловко для них вийшло…, уже більше 220 тисяч орків *****, і бровами не ворушать…. Ну, то таке…
Мертвечук з кулінічем та деркачами, баєм, мехедою, та іншими зрадниками України, можуть це підтвердити особисто…
А от ті самі в ОПУ, що підбирали таке лайно, на посади в СТОЛИЦЮ України під час Воєнного стану, і далі таке продовжують підсовувати в Указах херанту???
Ну, крім отих, послиць… майстринь по…отому,….манєту…
АРМІЯ ! МОВА! ВІРА!
22.06.2023 17:00 Відповісти
Та там як копнути призначенців влади, то більшість виявиться з сумнівним душком
22.06.2023 17:03 Відповісти
На парашу, мразота!
22.06.2023 17:05 Відповісти
Такі наравити вже не раз завуальовано вкидають на марафоні - типу війна скінчиться і хоч хароших сруцьких нема, але потрібно буде все одно налагоджувати з ними зв'язки.
22.06.2023 17:09 Відповісти
Хіба це сенсація? Та навіть не новина: бо зелена банда сьогодні - це реінкарнація тих самих ригів.
22.06.2023 17:10 Відповісти
Уся гидота України, найшла прихист у партії пройдисвітів та злодіїв під брендом сн.
22.06.2023 17:18 Відповісти
Та ще гнида.
22.06.2023 17:24 Відповісти
Ну а що ви хотіли, що це не буде черговий риг якого підібрав Бубочка?
22.06.2023 17:26 Відповісти
Єрмак притягнув до влади усіх недобитих риг слуги зради це і є риги.
22.06.2023 17:26 Відповісти
99 3і ста чиновників в верxаx ратнікови список відомий
22.06.2023 17:35 Відповісти
Кулиничей у клоуна еще много,еще много украинской крови они попьют.
22.06.2023 17:38 Відповісти
Робив виключно те, що заповів великий Боневтік!
22.06.2023 17:38 Відповісти
"Це призначення цілком відповідало кадровій політиці регіоналів ********* слуг народа, для яких головним критерієм була не професійність, а відданість. Не можна також виключати, що кандидатуру узгоджували і "російські товаріщі"
22.06.2023 17:39 Відповісти
Не дивно, що саме йому влада доручила записати виступ від імені голів РДА із закликом, щоб Кличко пішов у відставку. Справжній відмінник у бортьбі за незаконне захоплення влади в Києві
22.06.2023 17:40 Відповісти
А чому саме зараз випливає ця інфа? Хто її вкидає?
22.06.2023 17:57 Відповісти
Vot i maloje *****.
22.06.2023 18:19 Відповісти
Нема чому дивуватись. Вся зелена шобла на чолі найвиличнішого,і є ідеалістами інтеграції з Росією.
Добре, що вже не " неначасі" і перестають мовчати.
22.06.2023 18:54 Відповісти
.

В слугах один непотріб - повіі, авантюристи, латентні зрадники «ка-

ка-я разніца?», злодіі та блазні.

ЗеБіли просувають лише таких…
22.06.2023 20:08 Відповісти
потомок настоящих рускогаварящих. В дуета грінпоців ну немає українців, в грінпоців такий собі манкурт чалий кадрує корифанами.
22.06.2023 20:23 Відповісти
И в том, что такой выродок занимает руководящий пост тоже виноваты европейцы и США? Бо в какие комментары не зайти, везде чужие злые дядьки гадят белым, добрым и пушистым украинцам.
22.06.2023 23:21 Відповісти
 
 