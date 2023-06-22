Глава Деснянської РДА Ратніков просував ідею зближення України з країнами СНД, - ЗМІ

В начальника Деснянської районної державної адміністрації Дмитра Ратнікова знайшли буремне політичне минуле. Окрім зв’язків з "Партією регіонів", в ньому він просував ідею інтеграції України з Росією, Білоруссю та іншими країнами колишнього СНД на противагу зближенню з ЄС.

У 2012 році тодішній президент Віктор Янукович і його ставленник у МЗС Леонід Кожара призначили Ратнікова послом з особливих доручень, радником-посланником посольства України в РФ, а також повноважним представником України в комісії при Економічній раді СНД.

Він обійняв ці посади попри відсутність дипломатичної освіти і будь-якого дипломатичного досвіду.

"Це призначення цілком відповідало кадровій політиці регіоналів, для яких головним критерієм була не професійність, а відданість. Не можна також виключати, що кандидатуру узгоджували і "російські товаріщі", - йдеться в матеріалі.

12 лютого 2014 року, за 8 днів до масового розстрілу учасників Революції Гідності в Києві, Ратніков головував на засіданні Комісії з економічних питань при Економічній раді СНД, що проходила в Москві. Там він адвокатував "подальшу тісну співпрацю і взаємну координацію в рамках СНД", виступав за підписання Угоди про вільну торгівлю послугами, Угоди про транзит трубопровідним транспортом держав – учасниць СНД, а також за скасування експортних мит.

"Завдяки відсутності в Україні інституту репутації, ексрегіонал і поборник зміцнення зв’язків усередині так званого СНД Ратніков не потрапив під люстрацію, не отримав навіть громадського осуду. Натомість застрибнув у зелений вагон "Слуг народу" і продовжив політичну кар’єру, наче нічого й не було", - пише видання.

Упродовж 15-річної політичної кар’єри Ратніков змінив 4 політичні сили. В різні періоди його пов’язували з Європейською партією України, "Батьківщиною" і Партією регіонів. Зокрема, у 2010 році він, будучи депутатом Київської обласної ради, перейшов у фракцію ПР і став одним з найзатятіших прогульників, пропустивши понад 50% засідань сесій.

