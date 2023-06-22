Глава Деснянської РДА Ратніков просував ідею зближення України з країнами СНД, - ЗМІ
В начальника Деснянської районної державної адміністрації Дмитра Ратнікова знайшли буремне політичне минуле. Окрім зв’язків з "Партією регіонів", в ньому він просував ідею інтеграції України з Росією, Білоруссю та іншими країнами колишнього СНД на противагу зближенню з ЄС.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Delo.ua.
У 2012 році тодішній президент Віктор Янукович і його ставленник у МЗС Леонід Кожара призначили Ратнікова послом з особливих доручень, радником-посланником посольства України в РФ, а також повноважним представником України в комісії при Економічній раді СНД.
Він обійняв ці посади попри відсутність дипломатичної освіти і будь-якого дипломатичного досвіду.
"Це призначення цілком відповідало кадровій політиці регіоналів, для яких головним критерієм була не професійність, а відданість. Не можна також виключати, що кандидатуру узгоджували і "російські товаріщі", - йдеться в матеріалі.
12 лютого 2014 року, за 8 днів до масового розстрілу учасників Революції Гідності в Києві, Ратніков головував на засіданні Комісії з економічних питань при Економічній раді СНД, що проходила в Москві. Там він адвокатував "подальшу тісну співпрацю і взаємну координацію в рамках СНД", виступав за підписання Угоди про вільну торгівлю послугами, Угоди про транзит трубопровідним транспортом держав – учасниць СНД, а також за скасування експортних мит.
"Завдяки відсутності в Україні інституту репутації, ексрегіонал і поборник зміцнення зв’язків усередині так званого СНД Ратніков не потрапив під люстрацію, не отримав навіть громадського осуду. Натомість застрибнув у зелений вагон "Слуг народу" і продовжив політичну кар’єру, наче нічого й не було", - пише видання.
Упродовж 15-річної політичної кар’єри Ратніков змінив 4 політичні сили. В різні періоди його пов’язували з Європейською партією України, "Батьківщиною" і Партією регіонів. Зокрема, у 2010 році він, будучи депутатом Київської обласної ради, перейшов у фракцію ПР і став одним з найзатятіших прогульників, пропустивши понад 50% засідань сесій.
А йому без різниці яка влада - головне щоб біля корита..
Може вже пора провести переатестацію чи люстрацію
всіх сільських та містечкових чиновників..
Тільки "інтеграторів"!
https://t.me/Kyiv_by_Grishyn/5984
зебіли вам вкотре підтвердили, що зробили себе разом.. ідіоти (хто ще досі закоханий у земафію)
Хтось же в ОПУ таких в столиці на посади в райони, призначав їх не дарма!!!
Готувалися до параду орків на Хрещатику «за трі дня, тілько бровью паведут», а воно он, як неловко для них вийшло…, уже більше 220 тисяч орків *****, і бровами не ворушать…. Ну, то таке…
Мертвечук з кулінічем та деркачами, баєм, мехедою, та іншими зрадниками України, можуть це підтвердити особисто…
А от ті самі в ОПУ, що підбирали таке лайно, на посади в СТОЛИЦЮ України під час Воєнного стану, і далі таке продовжують підсовувати в Указах херанту???
Ну, крім отих, послиць… майстринь по…отому,….манєту…
АРМІЯ ! МОВА! ВІРА!
регіоналів********* слуг народа, для яких головним критерієм була не професійність, а відданість. Не можна також виключати, що кандидатуру узгоджували і "російські товаріщі"
Добре, що вже не " неначасі" і перестають мовчати.
В слугах один непотріб - повіі, авантюристи, латентні зрадники «ка-
ка-я разніца?», злодіі та блазні.
ЗеБіли просувають лише таких…