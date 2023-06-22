Початок контрнаступу виявився менш успішним, ніж очікувалося, однак Захід "зберігає оптимізм", - CNN
Наразі контрнаступ України виявляється менш успішним, ніж очікував Захід, але варто враховувати, що це лише початкова стадія.
Про це повідомляє CNN із посиланням на неназваних двох західних посадовців і військового високопосадовця США, передає Цензор.НЕТ.
Видання зазначає, що російські війська виявилися більш компетентними в обороні, ніж очікувалося, а ЗСУ виявились "вразливими" перед мінними полями.
За словами одного зі співрозмовників CNN, контрнаступ України "не виправдовує очікувань на жодному з фронтів" Російські оборонні лінії виявились добре укріпленими, а російським військам вдається підривати українську бронетехніку за допомогою ракет, мін, а також авіації.
Водночас джерела CNN попередили, що контрнаступ все ще перебуває на ранній стадії, і США та їхні союзники "зберігають оптимізм" та вважають, що українські сили зможуть з часом звільнити більше території.
Також джерела зауважили, що українські війська пристосувалися до тактики й оборони ворога, зокрема досягнули більшого успіху у виявленні цілей та знищенні російської авіації.
Зрештою, за словами одного із західних посадовців, контрнаступ стає "важким випробуванням" для України і Росії, причому обидві сторони зазнають великих втрат.
"Втрати серед українських військових великі, але не такі страшні, як це намагається подати Росія", – запевнив один зі співрозмовників CNN.
Нагадаємо, Інститут вивчення війни припускає, що основний удар ЗСУ може бути ще попереду.
США не дают F-16 и Атакамс. Англия не разрешает использовать Шедов по Крыму.
Вот основные причины медленного наступления Украины. Зеленский молчит об этом.
Малыми тактическими группами вскрывать созданные за полгода укрепрайоны - самое оптимальное решение с целью сберечь жизни украинцев на сегодняшний день.
Мясных штурмов не будет!
Украина пока что не плохо идет даже теми средствами, что есть. Контбатарейная работа просто вызывает восхищение! Каждый день рашисты теряют 30-40 стволов после первого же выстрела.
113 кв км за пару недель - есть с чем сравнить! Бахмут 40 кв км, за 10 месяцев! И это по спошь заминированным землям! Все будет Украина!
Ракета https://vikna.tv/ru/dlia-tebe/bezpeka/raketa-storm-shadow-harakteristiki/ Storm Shadow : характеристики снарядов SCALP, которые передали Украине.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/06/22/7408087/ Силы обороны продвигаются вперед на юге, наступление на 2 направлениях - Маляр
НЕ ДАТИ ЗБРОЮ, ЩОБ НЕ ВДАВСЯ КОНТРНАСТУП.
ПІСЛЯ ЧОГО НЕ ДАВАТИ ЗБРОЮ ТОМУ ЩО ВІН НЕ ВДАВСЯ!!!
А так - они, видетели, ожидали большего!... Ждуны блин!... Сами попробуйте!
Но нет, до последнего 90% цензора думало, что рррраз - и дошли до азовского побережья, "ну в Херсоне и Харькове же получилось". И только 10% скептиков не ошиблись.
Гарантії патрушеву дав зєлєнський.
https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html
До того ж останній час (а насправді аж з 2014 року) CNN поводить себе, як філіал Рашкитудей!