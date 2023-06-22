УКР
Початок контрнаступу виявився менш успішним, ніж очікувалося, однак Захід "зберігає оптимізм", - CNN

Наразі контрнаступ України виявляється менш успішним, ніж очікував Захід, але варто враховувати, що це лише початкова стадія.

Про це повідомляє CNN із посиланням на неназваних двох західних посадовців і військового високопосадовця США, передає Цензор.НЕТ. 

Видання зазначає, що російські війська виявилися більш компетентними в обороні, ніж очікувалося, а ЗСУ виявились "вразливими" перед мінними полями.

За словами одного зі співрозмовників CNN, контрнаступ України "не виправдовує очікувань на жодному з фронтів" Російські оборонні лінії виявились добре укріпленими, а російським військам вдається підривати українську бронетехніку за допомогою ракет, мін, а також авіації. 

Водночас джерела CNN попередили, що контрнаступ все ще перебуває на ранній стадії, і США та їхні союзники "зберігають оптимізм" та вважають, що українські сили зможуть з часом звільнити більше території.

Читайте: Зеленський про контрнаступ: Буде так, як восени

Також джерела зауважили, що українські війська пристосувалися до тактики й оборони ворога, зокрема досягнули більшого успіху у виявленні цілей та знищенні російської авіації.

Зрештою, за словами одного із західних посадовців, контрнаступ стає "важким випробуванням" для України і Росії, причому обидві сторони зазнають великих втрат.

"Втрати серед українських військових великі, але не такі страшні, як це намагається подати Росія", – запевнив один зі співрозмовників CNN.

Також читайте: Шмигаль про контрнаступ: Це забере час, ми бережемо солдатів

Нагадаємо, Інститут вивчення війни припускає, що основний удар ЗСУ може бути ще попереду.

+40
Не треба було пів-року бубоніти про нього!
22.06.2023 17:50 Відповісти
+24
- без авіації

- без переваги в кількості артилерії

- без переваги в кількості військ

- на 3 лінії украплень

Та таке взагалі вперше в світовій історії. Навіть в першій світовій при наступі мали перевагу чи в артилерії чи в чомусь хоч
22.06.2023 17:57 Відповісти
+19
Цікаво наскільки успішною була б "Буря в пустелі" без панування у повітрі авіації США?
22.06.2023 17:56 Відповісти
после вывода всех войск РФ с территории Украины включая Крым
22.06.2023 20:09 Відповісти
лапоть думкою богатiе
22.06.2023 20:10 Відповісти
ПАРЄ підтримала вступ України в НАТО та українську формулу миру
показати весь коментар
22.06.2023 20:16 Відповісти
формулу Я описал выше
показати весь коментар
22.06.2023 20:17 Відповісти
кто вам вложил в голову эту тупую мысль? Это случайно не те же люди, которые хотели "загядывать путину в глаза" и "уверен, могу путина рассмешить" и "сойтись где-нибудь посередине"?
показати весь коментар
23.06.2023 13:48 Відповісти
Запад сам ставит палки в колеса!
США не дают F-16 и Атакамс. Англия не разрешает использовать Шедов по Крыму.
Вот основные причины медленного наступления Украины. Зеленский молчит об этом.
Малыми тактическими группами вскрывать созданные за полгода укрепрайоны - самое оптимальное решение с целью сберечь жизни украинцев на сегодняшний день.
Мясных штурмов не будет!
Украина пока что не плохо идет даже теми средствами, что есть. Контбатарейная работа просто вызывает восхищение! Каждый день рашисты теряют 30-40 стволов после первого же выстрела.
113 кв км за пару недель - есть с чем сравнить! Бахмут 40 кв км, за 10 месяцев! И это по спошь заминированным землям! Все будет Украина!
22.06.2023 20:23 Відповісти
лапоть не сцы в компот ,он сладкий
22.06.2023 20:34 Відповісти
по Чонгару били ХАЙМЕРСы
22.06.2023 20:38 Відповісти
Не хаймерсы точно. Для хаймерса разрушения серьезные и по расстоянию не долетит, а вот для шедов подходит идеально.
Ракета https://vikna.tv/ru/dlia-tebe/bezpeka/raketa-storm-shadow-harakteristiki/ Storm Shadow : характеристики снарядов SCALP, которые передали Украине.
показати весь коментар
23.06.2023 12:15 Відповісти
Западу что. Погибают ведь украинские парни. Пусть запад полностью вооружит. даст самолёты и дальнобойные ракеты. тогда можно поговорить. А идти мясом, себе дороже. Нужно украинские жизни беречь для дальнейшего решающего боя
22.06.2023 20:30 Відповісти
уже Конгресс и Сенат приняли Резолюцию по АТАКМС
22.06.2023 20:36 Відповісти
которую байден пох*рит
23.06.2023 01:07 Відповісти
Я смотрю все комментаторы нытики , а Я один Оптимист
22.06.2023 20:39 Відповісти
20:05

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/06/22/7408087/ Силы обороны продвигаются вперед на юге, наступление на 2 направлениях - Маляр
показати весь коментар
22.06.2023 20:41 Відповісти
ЦЕ ІЄЗУІТСТВО ЯКЕСЬ!!!
НЕ ДАТИ ЗБРОЮ, ЩОБ НЕ ВДАВСЯ КОНТРНАСТУП.
ПІСЛЯ ЧОГО НЕ ДАВАТИ ЗБРОЮ ТОМУ ЩО ВІН НЕ ВДАВСЯ!!!
22.06.2023 20:46 Відповісти
Захід, іди на...
22.06.2023 20:51 Відповісти
Якщо Захід піде на, то прийде русня і ви в жо...
показати весь коментар
22.06.2023 21:07 Відповісти
сама ти йди, дурепа
22.06.2023 21:10 Відповісти
У Украины лучше оружие(более технологическое, современное и всё такое...). Почти во-всём. Только в авиации они конкретно опережают, т.к. Украине так и не передали западные истребители. Но это будет впереди. Пока все их успехи связаны, что они имели много времени окопаться. Поэтому и контрнаступление буксует. Но с большими потерями(к сожалению) и временем, Украина прорвёт таки их оборону. На этом конечно война не закончится- грядёт масштабная мобилизация в ближайшее время в Украине, а затем и не менее масштабная на россии. А там уж как кому Бог больше поможет.
22.06.2023 20:57 Відповісти
Скажіть "спасибо" дерьмаку і його підопічному - зєлє. Вони саме й зробили усе можливе, щоб затягти початок контрнаступу, Це дало змогу русні укріпитися та замінувати рубежі. Бо так зєлє наказав патрушев - його безпосередній куратор. І не*уй тут на Захід наїжджати, нам дали ГОРИ озброєння, а всю ту мульку, що ми ще "не готові", розвели для лохів
22.06.2023 21:01 Відповісти
Причём тут они,Залужный сказал минимум 300 танков и 500 БМП получили пару десятков танков и может сотню БМП
22.06.2023 22:13 Відповісти
При тому, що дерьмак возив зєлю по усьому світу, де надо і де не надо (в основному), а світ благав: та починайте вже!!! Не*уй на Залужного валить, курво!
22.06.2023 22:35 Відповісти
А не надо благать,предупреждать,советовать.Дайте требуемое вооружение для превосходства в воздухе,артилерии и танках.
22.06.2023 23:35 Відповісти
Вместо того, чтоб звиздеть, надо было дать Атакамсы, другие дальнобойные ракеты, самолёты, ПВО, танки и т.д.
А так - они, видетели, ожидали большего!... Ждуны блин!... Сами попробуйте!
22.06.2023 22:10 Відповісти
Достаточно было просто посмотреть на карту оборонных фортификаций, чтобы понять - никаких прорывов там не будет и близко, только мега-медленное прогрызание.
Но нет, до последнего 90% цензора думало, что рррраз - и дошли до азовского побережья, "ну в Херсоне и Харькове же получилось". И только 10% скептиков не ошиблись.
22.06.2023 22:13 Відповісти
16.‎05.‎2023. Засідання радбезу рф. Засідання РБ РФ. Патрушев-Герасимову "Я гарантирую вам, что наступления на крымском направлении не будет. Ваша задача - удерживать позиционную мясорубку на бахмутском направлении. Нам нужно выиграть еше месяц. Все командование - в ваших руках. И уберите боеспособные части из Белорусии. Они там не нужны."
Гарантії патрушеву дав зєлєнський.

https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html
22.06.2023 22:42 Відповісти
Может хватит всяку муйню писать.
22.06.2023 23:37 Відповісти
А інстітут вивчення війни каже, що наступ йде ліпше, ніж очікувалося! Меньше читайте пресу, у тому числі зарубіжну, бо там той ще жабогадюкінг!

До того ж останній час (а насправді аж з 2014 року) CNN поводить себе, як філіал Рашкитудей!
22.06.2023 22:47 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 