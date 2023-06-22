УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10101 відвідувач онлайн
Новини Допомога Україні
7 861 149

Без зброї та фінансової підтримки США в Росії будуть усі шанси окупувати нас, - Зеленський

володимир,зеленський

Президент України Володимир Зеленський вдячний Сполученим Штатам Америки за двопартійну підтримку й розраховує на її продовження.

Про це він сказав в інтерв'ю ВВС, передає Цензор.НЕТ.

Журналістка звернула увагу, що за результатами опитувань у США багато виборців-республіканців хочуть, щоб США знизили підтримку Києва. Вона наголосила, що продовження допомоги від партнерів залежить, імовірно, і від швидкості контрнаступу української армії.

Зеленський зауважив, що Україна вдячна президенту США Джо Байдену, Конгресу і двопартійній підтримці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна домовляється зі США про ракети ATACMS, - Кулеба

"Я знаю, що є різні меседжі, різні кандидати у президенти. Але коли ми сідаємо за стіл перемовин із нашими партнерами, коли до нас приїжджають представники демократів або республіканців, Конгресу в цілому, вони завжди об'єднані в підтримці України. Принаймні мені вони постійно про це говорять", – сказав президент.

На запитання журналістки ВВС, чи вірить він, коли американці кажуть, що залишатимуться з Україною до кінця, Зеленський відповів: "А які є варіанти?"

Він нагадав, що США – "безумовно, лідер у допомозі" Україні.

"І я розумію, що без зброї Сполучених Штатів, без фінансів, якими вони підтримують наш бюджет, у Росії будуть усі шанси окупувати нас. Нам ця допомога дуже, дуже необхідна", – сказав Зеленський.

Він додав, що не може прогнозувати, як довго союзники допомагатимуть. За його словами, хоча Україна вірить партнерам, вона розуміє, що має розраховувати на себе і тому запускає виробництва, сама випускає зброю.

"Але цього замало. Росія все своє життя живе війною. Вони планували нас окупувати, і вони в сорок разів більші за нас. Тому нам потрібна допомога партнерів", – резюмував президент.

Автор: 

Зеленський Володимир (25133) США (24064)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+34
показати весь коментар
22.06.2023 17:57 Відповісти
+27
Ну тоді слухай Америку та не вимахуйся.
Сказав Байден боротися з корупцією, то борись.
А не так як зараз, вся влада безбожно краде, як перед кінцем світу.
показати весь коментар
22.06.2023 18:02 Відповісти
+19
ну да - одні зелені шворки все уявляють
показати весь коментар
22.06.2023 18:17 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Ви що дійсно не розумієте про що пишете, чи прикидаєтесь? Номінальний дивитись не треба, в сусідній колонці, реальний. Номінальний це шляхом інфляції, можна збільшити інфляцію й обігнати США по ВВП.
.https://index.minfin.com.ua/economy/index/inflation/2022/
показати весь коментар
22.06.2023 19:12 Відповісти
ну візьміть збільшіть інфляцію або зменшіть наче це так просто
показати весь коментар
22.06.2023 19:17 Відповісти
Збільшити інфляцію дуже просто тому рахують реальний ВВП, економіка росла до 4 кварталу 2019 поки при владі ще був кабмін Порошенка, з четвертого кварталу 2019 тільки деградація.
показати весь коментар
22.06.2023 19:21 Відповісти
але графіки показують інше
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=UA
тільки не кажіть що World Bank пише дурню
показати весь коментар
22.06.2023 19:27 Відповісти
Не смішіть ні себе, ні людей графіки показують номінальний з інфляцією, окрім того, вони самі не рахують, а використовують наші дані.
показати весь коментар
22.06.2023 19:30 Відповісти
ні - це Ви не смішіть - така організація - фуфло без перевірки не розмістить
показати весь коментар
22.06.2023 19:31 Відповісти
Якщо Ви профан в економіці, то краще проконсультуйтесь в фахівців, а не пишіть дурню.Візьміть наш реальний ВВП курс долара інфляцію, всі дані є і порахуйте, якщо вмієте і знаєте як. А усі солідні організації беруть наші дані й рахують, а що ми подаємо це відомо одному богу.
показати весь коментар
22.06.2023 19:36 Відповісти
так і запишу, економіст Левицький стверджує, що World Bank дурить людей
показати весь коментар
22.06.2023 19:51 Відповісти
Не маніпулюй, виглядиш бараном, World Bank використовує показники ВВП номінальні, а не реальні, з інфляцією, ми не випустили більше продукції й не надали більше послуг, а зросла ціна.Але що дурному барану і дешевому боту розповідати, якщо воно тупе. Запиши економіст Левицький стверджує що ти довбойоб.
показати весь коментар
22.06.2023 19:59 Відповісти
Вчись, може щось поможе твоїй тупій голові.

Показник необробленого ВВП, визначений наведеними вище рівняннями, називається номінальним, історичним або поточним ВВП. Коли порівнюють показники ВВП за рік до року, бажано компенсувати зміни вартості грошей - вплив інфляції чи дефляції. Щоб зробити його більш значущим для порівнянь рік до року, його можна помножити на співвідношення між вартістю грошей у році, коли вимірюється ВВП, і вартістю грошей у базовому році.

Наприклад, припустимо, що ВВП країни в 1990 р. становив100 мільйонів доларів , а його ВВП у 2000 році становив300 мільйонів доларів . Припустимо також, що за цей період інфляція вдвічі знизила вартість його валюти. Щоб суттєво порівняти його ВВП у 2000 році з ВВП у 1990 році, ми могли б помножити ВВП у 2000 році на половину, щоб зробити його відносно 1990 року як базового року. У результаті ВВП у 2000 р. дорівнює300 мільйонів доларів × 1⁄ 2 =150 мільйонів доларів у грошовому еквіваленті 1990 року. Ми побачимо, що ВВП країни реально зріс на 50 https://en.wikipedia.org/wiki/Percentage#Percentage_increase_and_decrease відсотків за цей період, а не на 200 відсотків, як це може здатися з необроблених даних про ВВП. ВВП, скоригований таким чином на зміни вартості грошей, називається реальним https://en.wikipedia.org/wiki/Real_gross_domestic_product або постійним ВВП .

Коефіцієнт, який таким чином перетворює ВВП із поточних значень у постійні, називається https://en.wikipedia.org/wiki/GDP_deflator дефлятором ВВП . На відміну від https://en.wikipedia.org/wiki/Consumer_price_index індексу споживчих цін , який вимірює інфляцію або дефляцію цін на споживчі товари для домогосподарств, дефлятор ВВП вимірює зміни в цінах на всі товари та послуги, вироблені в країні, включно з інвестиційними товарами та державними послугами, а також споживчі товари для домогосподарств. https://en.wikipedia.org/wiki/Gross_domestic_product#cite_note-33 [33]

Показники постійного ВВП дозволяють нам розрахувати темпи зростання ВВП, які вказують на те, наскільки збільшилося виробництво країни (або зменшилося, якщо темпи зростання від'ємні) порівняно з попереднім роком.
Темпи зростання реального ВВП за рік n =(Реальний ВВП за рік n ) − (Реальний ВВП за рік n − 1)/(Реальний ВВП за рік n − 1)

Ще одна річ, яку може бути бажано враховувати, це зростання населення. Якщо ВВП країни подвоївся за певний період, але її населення зросло втричі, зростання ВВП може не означати підвищення рівня життя жителів країни; середня людина в країні виробляє менше, ніж раніше. ВВП на душу населення є показником зростання населення.
показати весь коментар
22.06.2023 20:20 Відповісти
бачете - можете і нормально спілкуватися

ті ціни що я спостерігаю досить сильно корелюють з курсом долара (як завжди відстають держ послуги і комунальні) тобто вся інфляція (ну майже вся) врахована в курсі долара в якому і показана спірна таблиця

не думаю що вона аж настільки НЕ репрезентативна щоб ламати об неї списи
показати весь коментар
22.06.2023 20:37 Відповісти
Тут якраз і заковика з курсом долара, вам написали що держборг зріс, а це говорить про те що частина доларів була просто витрачена на утримання штучного курсу, щоб вписатись в показники.
показати весь коментар
22.06.2023 20:53 Відповісти
невже?
показати весь коментар
22.06.2023 18:08 Відповісти
Зеля думає з якої руки НАТО дулю зкрутити. Татаров говорить з правої, а Єрмак говорить краще з лівої руки.
показати весь коментар
22.06.2023 18:09 Відповісти
... і з'їсти наші шашлики!
показати весь коментар
22.06.2023 18:13 Відповісти
Найвеличнівшиве, а ти допоможи США - і почни з Бєні та дермака з татаровим
показати весь коментар
22.06.2023 18:16 Відповісти
Grand Respect and Great Love from Ukraine to the United States of America!
GOD bless America! GOD save America!
Щиро дякуємо любі та дорогі українському народу Сполучені Штати Америки!
Ми надзвичайно високо цінуємо все, що зробили та ще зроблять Сполучені Штати Америки задля України під час війни із рашистами!
Слава ЗСУ! Слава Україні!
показати весь коментар
22.06.2023 18:16 Відповісти
Перефразуючи нещодавно бачений коментар: сподіваюсь, антропологи майбутнього не будуть писати дисертації на тему "Як серіал знищив націю".
Це шапіто є головною небезпекою, яку українці мають усвідомити. І - "ніколи знову".
показати весь коментар
22.06.2023 18:19 Відповісти
Чомусь "ніколи знову" повторюється періодично
показати весь коментар
22.06.2023 21:48 Відповісти
дуже шкода, що порохоботи живут в одній країні з дібілами, що обрали нинішню владу, привели джо війни і руїни, а тепер зтикають тих, хто просив їх це не робити. Нажаль, країна з білшістю дібілів приречена.
показати весь коментар
22.06.2023 18:29 Відповісти
То що не треба було готовитись і рити окопи як казали нам на заході?
показати весь коментар
22.06.2023 18:38 Відповісти
еще один ублюдок, в спам
показати весь коментар
22.06.2023 18:49 Відповісти
І саме тому за наказом і з відома верховного говнокомандуючого в 2020 році було знищено 3 мле. протипіхотних мін, а з 20 по 22-й 85 знищено мінних тралів, все правильно зесрань, я тебе вірно зрозумів?
показати весь коментар
22.06.2023 18:59 Відповісти
Хороший шанс у них був нас окупувати, це коли ти розброїв армію, не відмобілізував війська, і відкрив кацапам дорогу на Київ, Маріуполь, Херсон, і український народ дорогою ціною зупинив агресора.
показати весь коментар
22.06.2023 18:46 Відповісти
кроме зброи и финансовой пидтримки нужно еще одно условие - перестрелять нах.й всех тех, кто кричал что "война у вас в головах" и что "россия не нападет".

Раз сами уходить не хотят, нужно настойчиво попросить уйти.

Это же кацапские кроты.
показати весь коментар
22.06.2023 18:48 Відповісти
А перед війною треба було ВПК фінансувати а не асфальти вкладати!
А зараз припиніть красти-розбазарювати і будуть гроші, багато грошей.
показати весь коментар
22.06.2023 18:49 Відповісти
Гниль зелена. США не зобов'язані вічно терпіти на шиї твоє кодло і "мудний нарід", який обрав клоуна під час війни. І те що ти шукав "мір в глазах путіна", скорочував армію, поставив фсбшних кротів на керівні посади - це не вина США. І якщо паРаша знищить Україну - це буде не вина США, а твоя і твоєї кодли в купі з " мудним нарітом". Щоб ви усі згоріли в пеклі!
показати весь коментар
22.06.2023 18:50 Відповісти
За період з 01.01.2020 по 01.01.2022 з місць зберігання Державного резерву було списано і реалізовано як металобрухт 85 КМТ-7 (мінний трал, СССР)https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html?m=1
показати весь коментар
22.06.2023 19:06 Відповісти
Може новоє ліцо від камер відірвеш, і підеш працювати? Нахрена нам такий презедент, який абсолютно не займається державними справами?
показати весь коментар
22.06.2023 19:08 Відповісти
Рахамія з монозбродом та єрмаком, про інше торочили з ВРУ по телеках у 2021-22 роках…
Виходить, що брехали по Оманські…
показати весь коментар
22.06.2023 19:10 Відповісти
Брешуть, крадуть, а "наріду" все по... Найкращі гинуть, а бидло в тилу жирує...
показати весь коментар
22.06.2023 19:16 Відповісти
вдячний Сполученим Штатам Америки за двопартійну підтримку Джерело:

Так ще невідомо, якщо Трамп зі своїми республіканцями переможе, чи буде підтримка та, мабуть, зарано дякувати
показати весь коментар
22.06.2023 19:29 Відповісти
Во запалює наш Головком - "вони у сорок разів більше нас"! Як ти це вирахував? За якою методикою? Можна подивитися на розрахунки? Казав би вже відразу - "у сто разів більше нас"! Глядиш - США переймуться цими жахливими цифрами - 1 у сто разів збільшать величину допомоги!!!
показати весь коментар
22.06.2023 19:34 Відповісти
На шо намекает, когда говорит про финансовую помощь? Типа шо американцы должны ему дать больше, чем русские пообещали в Омане?
показати весь коментар
22.06.2023 19:41 Відповісти
Невже розумнішає, прямо на очах ? Не вірю !
показати весь коментар
22.06.2023 19:44 Відповісти
так, поки що Україна встояла виключно за рахунок власних резервів і ресурсів найближчих сусідів, які прекрасно знають, що таке мосКАЛь!
сша ще навіть і близько не починали СЕРЙОЗНО допомагати.
показати весь коментар
22.06.2023 19:56 Відповісти
А хто здав південь України за один день ? А де баканов, а де трубіцин ? А кому не потрібен ( по суті, а не бла-бла-бла ) Євросоюз та НАТО ? Вдумайтесь, за чотри роки тільки 2 із 7 умов ..
То можливо Зеленському потрібен тайожний союз... ??????
показати весь коментар
22.06.2023 19:56 Відповісти
Зебілам потрібна гільйотина!
показати весь коментар
22.06.2023 20:50 Відповісти
Ну так витрачай бл гроші на зброю, а не приймаєш милостиню як героїня німецького фільму з усіх сторін. Бабло є, бо якщо порахувати всі корупційні схеми вашої шобли, що розкопали тільки журналісти за 1,5 року то ви бариги й..ані вже суму як пів бюджету "освоїли". А це тільки те що на поверхні , а скільки яйцекрад освоїв на засекречених закупівлях?
показати весь коментар
22.06.2023 21:03 Відповісти
а это Нарко Дэбил и должно было произойти после того как ты разминировал Чангар, провалил закупки оборонпрома, встречи в Омане ,дело клистронов, сдача позиций, вагнеровцы и цемах, фсбэшники тобою пригретые во главе с Елдаком и т.д а остался ты что бы подписать капитуляцию...но не срослось, теперь нужно играть роль великого боневтика для ЗЕледрочеров...
показати весь коментар
22.06.2023 21:04 Відповісти
Знову обпльовують республіканців.

Вже трошки тепліше, Зе.

Треба дякувати за ДВОПАРТІЙНУ ПІДТРИМКУ і жодній морді ні з укр. політикуму, ні, тим більше, журношлюхотні і продажним лівацьким грантоїдам ""аналітикам-експертам-блогерам" не сміти лізти в ам політику загалом, ні у ВИБОРИ. Задовбали ідіоти. Тільки оскандалюються щоразу і створюють проблеми Україні.

А чого ж про ленд-ліз нічого не сказав, га ?

Що тобі істуканчик пасталакав-обіцяв ? Чому саботує ? Чому не дає літаки, атакамси і решту ?
показати весь коментар
22.06.2023 21:05 Відповісти
Главное, что бы президент Ермак и Зе- Арахамия- Татаровы фсбшникии эту финансовую помощь не с#издили. Зе термиты жрут все.
показати весь коментар
23.06.2023 07:39 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 