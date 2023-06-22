Без зброї та фінансової підтримки США в Росії будуть усі шанси окупувати нас, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський вдячний Сполученим Штатам Америки за двопартійну підтримку й розраховує на її продовження.
Про це він сказав в інтерв'ю ВВС, передає Цензор.НЕТ.
Журналістка звернула увагу, що за результатами опитувань у США багато виборців-республіканців хочуть, щоб США знизили підтримку Києва. Вона наголосила, що продовження допомоги від партнерів залежить, імовірно, і від швидкості контрнаступу української армії.
Зеленський зауважив, що Україна вдячна президенту США Джо Байдену, Конгресу і двопартійній підтримці.
"Я знаю, що є різні меседжі, різні кандидати у президенти. Але коли ми сідаємо за стіл перемовин із нашими партнерами, коли до нас приїжджають представники демократів або республіканців, Конгресу в цілому, вони завжди об'єднані в підтримці України. Принаймні мені вони постійно про це говорять", – сказав президент.
На запитання журналістки ВВС, чи вірить він, коли американці кажуть, що залишатимуться з Україною до кінця, Зеленський відповів: "А які є варіанти?"
Він нагадав, що США – "безумовно, лідер у допомозі" Україні.
"І я розумію, що без зброї Сполучених Штатів, без фінансів, якими вони підтримують наш бюджет, у Росії будуть усі шанси окупувати нас. Нам ця допомога дуже, дуже необхідна", – сказав Зеленський.
Він додав, що не може прогнозувати, як довго союзники допомагатимуть. За його словами, хоча Україна вірить партнерам, вона розуміє, що має розраховувати на себе і тому запускає виробництва, сама випускає зброю.
"Але цього замало. Росія все своє життя живе війною. Вони планували нас окупувати, і вони в сорок разів більші за нас. Тому нам потрібна допомога партнерів", – резюмував президент.
.https://index.minfin.com.ua/economy/index/inflation/2022/
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=UA
тільки не кажіть що World Bank пише дурню
Показник необробленого ВВП, визначений наведеними вище рівняннями, називається номінальним, історичним або поточним ВВП. Коли порівнюють показники ВВП за рік до року, бажано компенсувати зміни вартості грошей - вплив інфляції чи дефляції. Щоб зробити його більш значущим для порівнянь рік до року, його можна помножити на співвідношення між вартістю грошей у році, коли вимірюється ВВП, і вартістю грошей у базовому році.
Наприклад, припустимо, що ВВП країни в 1990 р. становив100 мільйонів доларів , а його ВВП у 2000 році становив300 мільйонів доларів . Припустимо також, що за цей період інфляція вдвічі знизила вартість його валюти. Щоб суттєво порівняти його ВВП у 2000 році з ВВП у 1990 році, ми могли б помножити ВВП у 2000 році на половину, щоб зробити його відносно 1990 року як базового року. У результаті ВВП у 2000 р. дорівнює300 мільйонів доларів × 1⁄ 2 =150 мільйонів доларів у грошовому еквіваленті 1990 року. Ми побачимо, що ВВП країни реально зріс на 50 https://en.wikipedia.org/wiki/Percentage#Percentage_increase_and_decrease відсотків за цей період, а не на 200 відсотків, як це може здатися з необроблених даних про ВВП. ВВП, скоригований таким чином на зміни вартості грошей, називається реальним https://en.wikipedia.org/wiki/Real_gross_domestic_product або постійним ВВП .
Коефіцієнт, який таким чином перетворює ВВП із поточних значень у постійні, називається https://en.wikipedia.org/wiki/GDP_deflator дефлятором ВВП . На відміну від https://en.wikipedia.org/wiki/Consumer_price_index індексу споживчих цін , який вимірює інфляцію або дефляцію цін на споживчі товари для домогосподарств, дефлятор ВВП вимірює зміни в цінах на всі товари та послуги, вироблені в країні, включно з інвестиційними товарами та державними послугами, а також споживчі товари для домогосподарств. https://en.wikipedia.org/wiki/Gross_domestic_product#cite_note-33 [33]
Показники постійного ВВП дозволяють нам розрахувати темпи зростання ВВП, які вказують на те, наскільки збільшилося виробництво країни (або зменшилося, якщо темпи зростання від'ємні) порівняно з попереднім роком.
Темпи зростання реального ВВП за рік n =(Реальний ВВП за рік n ) − (Реальний ВВП за рік n − 1)/(Реальний ВВП за рік n − 1)
Ще одна річ, яку може бути бажано враховувати, це зростання населення. Якщо ВВП країни подвоївся за певний період, але її населення зросло втричі, зростання ВВП може не означати підвищення рівня життя жителів країни; середня людина в країні виробляє менше, ніж раніше. ВВП на душу населення є показником зростання населення.
ті ціни що я спостерігаю досить сильно корелюють з курсом долара (як завжди відстають держ послуги і комунальні) тобто вся інфляція (ну майже вся) врахована в курсі долара в якому і показана спірна таблиця
не думаю що вона аж настільки НЕ репрезентативна щоб ламати об неї списи
GOD bless America! GOD save America!
Щиро дякуємо любі та дорогі українському народу Сполучені Штати Америки!
Ми надзвичайно високо цінуємо все, що зробили та ще зроблять Сполучені Штати Америки задля України під час війни із рашистами!
Слава ЗСУ! Слава Україні!
Це шапіто є головною небезпекою, яку українці мають усвідомити. І - "ніколи знову".
Раз сами уходить не хотят, нужно настойчиво попросить уйти.
Это же кацапские кроты.
А зараз припиніть красти-розбазарювати і будуть гроші, багато грошей.
Виходить, що брехали по Оманські…
Так ще невідомо, якщо Трамп зі своїми республіканцями переможе, чи буде підтримка та, мабуть, зарано дякувати
сша ще навіть і близько не починали СЕРЙОЗНО допомагати.
То можливо Зеленському потрібен тайожний союз... ??????
Вже трошки тепліше, Зе.
Треба дякувати за ДВОПАРТІЙНУ ПІДТРИМКУ і жодній морді ні з укр. політикуму, ні, тим більше, журношлюхотні і продажним лівацьким грантоїдам ""аналітикам-експертам-блогерам" не сміти лізти в ам політику загалом, ні у ВИБОРИ. Задовбали ідіоти. Тільки оскандалюються щоразу і створюють проблеми Україні.
А чого ж про ленд-ліз нічого не сказав, га ?
Що тобі істуканчик пасталакав-обіцяв ? Чому саботує ? Чому не дає літаки, атакамси і решту ?