Без зброї та фінансової підтримки США в Росії будуть усі шанси окупувати нас, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вдячний Сполученим Штатам Америки за двопартійну підтримку й розраховує на її продовження.

Про це він сказав в інтерв'ю ВВС, передає Цензор.НЕТ.

Журналістка звернула увагу, що за результатами опитувань у США багато виборців-республіканців хочуть, щоб США знизили підтримку Києва. Вона наголосила, що продовження допомоги від партнерів залежить, імовірно, і від швидкості контрнаступу української армії.



Зеленський зауважив, що Україна вдячна президенту США Джо Байдену, Конгресу і двопартійній підтримці.

"Я знаю, що є різні меседжі, різні кандидати у президенти. Але коли ми сідаємо за стіл перемовин із нашими партнерами, коли до нас приїжджають представники демократів або республіканців, Конгресу в цілому, вони завжди об'єднані в підтримці України. Принаймні мені вони постійно про це говорять", – сказав президент.



На запитання журналістки ВВС, чи вірить він, коли американці кажуть, що залишатимуться з Україною до кінця, Зеленський відповів: "А які є варіанти?"



Він нагадав, що США – "безумовно, лідер у допомозі" Україні.



"І я розумію, що без зброї Сполучених Штатів, без фінансів, якими вони підтримують наш бюджет, у Росії будуть усі шанси окупувати нас. Нам ця допомога дуже, дуже необхідна", – сказав Зеленський.



Він додав, що не може прогнозувати, як довго союзники допомагатимуть. За його словами, хоча Україна вірить партнерам, вона розуміє, що має розраховувати на себе і тому запускає виробництва, сама випускає зброю.



"Але цього замало. Росія все своє життя живе війною. Вони планували нас окупувати, і вони в сорок разів більші за нас. Тому нам потрібна допомога партнерів", – резюмував президент.