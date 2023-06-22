Сили оборони продовжують наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках, - Міноборони
Сили оборони України продовжують наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках. На деяких ділянках просунулись вперед та закріплюються на досягнутих рубежах.
Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"На півдні наступ наших сил оборони триває, ми поступово просуваємося вперед, маємо часткові успіхи, відтісняємо противника і вирівнюємо фронт.Ворог підтягує та застосовує резерви, намагається відновити втрачені позиціі. Несе великі втрати", - йдеться в повідомленні.
Тим часом на сході, додає Маляр, протягом доби ЗСУ вели як оборонні так і наступальні дії.
"Наші сили оборони продовжують ефективно стримувати наступ російських військ на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Маріїнському напрямках. На жоден метр ворог не просунувся.На всіх напрямках тривають бої. Найважчі, зокрема на Лиманському напрямку в районах Діброва, Серебрянське лісництво та Григорівка Донецької області", - пише вона.
Вона зазначає, що Сили оборони протягом доби вели наступальні дії на напрямку Білогорівка – Діброва, мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.
"Окупант щодня втрачає живу силу і техніку, але продовжує атакувати, намагаючись виконуючи вказівки кремля щодо повної окупації Донеччини та Луганщини", - зауважила Маляр.
