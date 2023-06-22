ЗСУ мають успіхи на півдні, знищили 21 одиницю військової техніки РФ та понад три роти росіян, - Тарнавський
На Таврійському напрямку Сили оборони продовжують рухатися вперед і мають успіхи на окремих ділянках.
Про це повідомив Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, передає Цензор.НЕТ.
"На Таврійському напрямку активна робота Сил оборони триває. Наші воїни продовжують рухатися вперед і мають успіхи на окремих ділянках.
Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1212 вогневих завдань.
За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали більше трьох рот.
Знищено 21 одиницю військової техніки противника.
Зокрема, 3 танки, 6 ББМ (БМП, МТЛБ), БпЛА "Zala", БпЛА "Орлан-10", самохідна артилерійська установка 2С9 "Нона", РЕБ "Поле-21", РЛС "Зоопарк" та автомобільна техніка.
Також було знищено 2 місця зберігання боєприпасів ворога.
Рухаємося вперед", - йдеться у повідомленні.
Ви - найкращі!
Слава Україні, і смерть москалям!
Сподіваюсь що Україна вистоїть. Героям слава!
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
Б) Згідно статистиці російських втрат, у них 500-1000 за добу (загиблими та пораненими). Це якраз і є втрата 2-3 рот в день. Що не так?
Тому що (при всій моїй повазі) я не вірю в такі цифри. Це дуже, ДУЖЕ багато. Тут щось не те з методікою підрахунку. Навіть в такій країні як путинська московія вже б волали самки чмобіків.
Звісно я б хотів щоб москалі дохли навіть більше ніж по 1000 в день, але це не схоже на реальні втрати. Більше схоже на приблизний підрахунок потенційних 200 та 300 разом.
там приводять такі цифри, 147 мільйонів населення. Age group 18-44 years - ~35%. Це 51 мільйон дієздатного населення, половина яких - жінки, а інша потенційно може воювати.
А тепер поділить 25 мільйонів чоловіків цього вікового проміжку на 220 тисяч. Це кожен сотий! Згідно з теорією шести рукотискань кожен має прямий зв'язок з приблизно 120 іншими людьми. Чи скільки там? Тобто у кожного з них зараз має бути хтось знайомий хто загинув! У кожного!
Ніхто б не зміг ігнорувати війну так як вони досі її ігнорують.
Західні аналітики погоджуються з цифрами, часто називають і більші, проте тут є одне але - ця статистика включає в себе багато померлих та поранених з боку так званої ЛНР та ДНР. У будь якому разі, якщо б в росії не були важкі втрати, вони б не робили таку масштабну мобілізацію, яка триває й досі.
Стосовно втрат. А що такого? Я от не дуже людяний, а от мій брат - так. В нього дуже багато знайомих, що загинули, а також знайомих знайомих, в яких хтось загинув. Ви також забуваєте той факт, що розподілення мобіків не однорідне, і у всяких Бурятіях гинуть більше, ніж в Московіі чи Пітері. В столицях давно би підняли гвалт, а от у всяких Мухосранськах... ви подивіться хоча б канал 1420 на Ютубі - вони ж там всі як зомбі ходять, хоч новий Resident Evil знімай. Вони або не думають, або раді, бо в них ще два сина ** щоб помирати за путіна.
Це так званий "мудрий нарід", він нікуди не подівся.
До речі, стосовно ботів - якщо є твіттер, подивіться відповіді ось цього, наприклад. Одразу стане ясно, чому така недовіра до таких коментарів. Проскролліть вниз дня два - сотні одних і тих самих твітів з різними згенерованими "аргументами" про брехливу владу і що час її міняти (я не фанат ні Зелі, ні Порошенка, проте будь-якому зрозуміло, що під час війни не до цього). Про те як повільно все йде і як ми потратили всю техніку. Таких ботів - сотні, пишуть одні і ті самі заготовки, всі посилаються на фейкові сайти з фейковими доменами. https://twitter.com/BernettaO30596/with_replies https://twitter.com/BernettaO30596/with_replies