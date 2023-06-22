УКР
Новини Війна
ЗСУ мають успіхи на півдні, знищили 21 одиницю військової техніки РФ та понад три роти росіян, - Тарнавський

олександр,тарнавський

На Таврійському напрямку Сили оборони продовжують рухатися вперед і мають успіхи на окремих ділянках.

 Про це повідомив Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, передає Цензор.НЕТ.

"На Таврійському напрямку активна робота Сил оборони триває. Наші воїни продовжують рухатися вперед і мають успіхи на окремих ділянках.

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1212 вогневих завдань.

За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали більше трьох рот.

Знищено 21 одиницю військової техніки противника.

Зокрема, 3 танки, 6 ББМ (БМП, МТЛБ), БпЛА "Zala", БпЛА "Орлан-10", самохідна артилерійська установка 2С9 "Нона", РЕБ "Поле-21", РЛС "Зоопарк" та автомобільна техніка.

Також було знищено 2 місця зберігання боєприпасів ворога.

Рухаємося вперед", - йдеться у повідомленні.

Тарнавський Олександр (278) контрнаступ на Півдні (345)
Бережи Вас Боже, хлопці!

Ви - найкращі!

Слава Україні, і смерть москалям!
Кожен день гинуть наші. Серце болить, кацапів як саранчі і кінця-краю не видно.

Сподіваюсь що Україна вистоїть. Героям слава!
Героям слава !!!
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
Ой, бот, що тільки-но зареєструвався і кричить шо все пропало. Іди поїж ЩИ, москальонок
шо не так он сказал? аппелируй к аргументам, а не к личности.
А) Будь-хто, в кого є мізки, розуміє, що контрнаступ - це дуже складна операція, а тому той хто зараз постійно кричить у дусі "Что так мєдлєнно, почему не как в Голлівудє, я жду екшона ценой жізні наших мальчіков" або россійскьий бот, або корисний дурник.
Б) Згідно статистиці російських втрат, у них 500-1000 за добу (загиблими та пораненими). Це якраз і є втрата 2-3 рот в день. Що не так?
отут пункт Б) я не зрозумів, що це за "статистика російських втрат"? Можна посилання на ерефіянські джерела де вони вказують втрати по 500-1000 на добу? Де вони їх ховають?

Тому що (при всій моїй повазі) я не вірю в такі цифри. Це дуже, ДУЖЕ багато. Тут щось не те з методікою підрахунку. Навіть в такій країні як путинська московія вже б волали самки чмобіків.

Звісно я б хотів щоб москалі дохли навіть більше ніж по 1000 в день, але це не схоже на реальні втрати. Більше схоже на приблизний підрахунок потенційних 200 та 300 разом.
я тільки що зайшов на https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Russia

там приводять такі цифри, 147 мільйонів населення. Age group 18-44 years - ~35%. Це 51 мільйон дієздатного населення, половина яких - жінки, а інша потенційно може воювати.

А тепер поділить 25 мільйонів чоловіків цього вікового проміжку на 220 тисяч. Це кожен сотий! Згідно з теорією шести рукотискань кожен має прямий зв'язок з приблизно 120 іншими людьми. Чи скільки там? Тобто у кожного з них зараз має бути хтось знайомий хто загинув! У кожного!

Ніхто б не зміг ігнорувати війну так як вони досі її ігнорують.
РФські джерела? Лол, та в них до сих пір майже потєрь нєт. І так, я і маю на увазі, що в це число входять також і поранені. Можна тоді сказати, що якщо включно із пораненими, то загиблих у два рази менше. Можливо, але також і російське число військових теж роздуте.
Західні аналітики погоджуються з цифрами, часто називають і більші, проте тут є одне але - ця статистика включає в себе багато померлих та поранених з боку так званої ЛНР та ДНР. У будь якому разі, якщо б в росії не були важкі втрати, вони б не робили таку масштабну мобілізацію, яка триває й досі.

Стосовно втрат. А що такого? Я от не дуже людяний, а от мій брат - так. В нього дуже багато знайомих, що загинули, а також знайомих знайомих, в яких хтось загинув. Ви також забуваєте той факт, що розподілення мобіків не однорідне, і у всяких Бурятіях гинуть більше, ніж в Московіі чи Пітері. В столицях давно би підняли гвалт, а от у всяких Мухосранськах... ви подивіться хоча б канал 1420 на Ютубі - вони ж там всі як зомбі ходять, хоч новий Resident Evil знімай. Вони або не думають, або раді, бо в них ще два сина ** щоб помирати за путіна.
В) Звісно, зараз багато хто реєструється на цензорі, але я доволі часто вивчаю це явище, коли акаунти віком в один-два дні почитають бомбардувати всі медіа, від цензора до Ютуба і Реддіта, як все повільно і все пропало і шо все брехня.
вибачте але мені здається ви перебільшуєте в даному випадку. Навряд чи це якесь іпсо. Я не дуже багато спілкуюсь з людьми, але з того що я бачу - у нас дійсно багато людей які втомились від війни. І навіть більше того, це ті ж самі люди, що "втомились від війни" ще за порошенка, і дивились на зеленського з надією що от він зараз прийде і війна скінчиться. І тепер кажуть щось типу "зеленський такий самий, так само заробляє на війні як і порошенко".

Це так званий "мудрий нарід", він нікуди не подівся.
Всі втомлені морально, але принаймні в моїх колах знайомих (я раніше написав, що не дуже людяний в реалі, проте в мене мати - вчитель, вона півміста знає, брат - ще той балагур, ну і в мене 15 тисяч фоловерів в твіттері, з них є процент українців), то попри втому все одно проти будь-яких перемовин. У всіх різні політичні погляди, всі сперечаються, але практично для всіх військові - то справжні авторитети і в їх словах ніхто не сумнівається.
я б ще додав, що чим більше буде пресувати самоцензура та держпропаганда (той самий безальтернативний телемарафон) - тим більше буде таких людей, які зневірились і не вірять нікому.
Ці марафони хтось дивиться ?
До речі, стосовно ботів - якщо є твіттер, подивіться відповіді ось цього, наприклад. Одразу стане ясно, чому така недовіра до таких коментарів. Проскролліть вниз дня два - сотні одних і тих самих твітів з різними згенерованими "аргументами" про брехливу владу і що час її міняти (я не фанат ні Зелі, ні Порошенка, проте будь-якому зрозуміло, що під час війни не до цього). Про те як повільно все йде і як ми потратили всю техніку. Таких ботів - сотні, пишуть одні і ті самі заготовки, всі посилаються на фейкові сайти з фейковими доменами. https://twitter.com/BernettaO30596/with_replies https://twitter.com/BernettaO30596/with_replies
