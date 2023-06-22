ЗСУ мають успіхи на півдні, знищили 21 одиницю військової техніки РФ та понад три роти росіян, - Тарнавський

На Таврійському напрямку Сили оборони продовжують рухатися вперед і мають успіхи на окремих ділянках.

Про це повідомив Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, передає Цензор.НЕТ.

"На Таврійському напрямку активна робота Сил оборони триває. Наші воїни продовжують рухатися вперед і мають успіхи на окремих ділянках.

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1212 вогневих завдань.

За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали більше трьох рот.

Знищено 21 одиницю військової техніки противника.

Зокрема, 3 танки, 6 ББМ (БМП, МТЛБ), БпЛА "Zala", БпЛА "Орлан-10", самохідна артилерійська установка 2С9 "Нона", РЕБ "Поле-21", РЛС "Зоопарк" та автомобільна техніка.

Також було знищено 2 місця зберігання боєприпасів ворога.

Рухаємося вперед", - йдеться у повідомленні.