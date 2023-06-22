Підрив Чонгарського мосту дуже ускладнив логістику для російських окупантів. Каланчак і Чаплинка не пристосовані для великих потоків транспорту, - Чубаров

Удар по Чонгарському мосту, який був завданий сьогодні вранці, дуже сильно ускладнив логістику російським загарбникам.

Про це в коментарі Укрінформу розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає Цензор.НЕТ.

"На рівні пропагандистів, політиків, що не ухвалюють рішень — я маю на увазі колаборантів — окупанти починають розкидуватися псевдовимогами, мовляв, слід вдарити по центрах прийняття рішень в Україні. Але вони нібито забули, що удари по Криму завдаються з 9 серпня минулого року. Почалося з військового аеродрому в Новофедорівці, потім були знищені склади боєприпасів під Джанкоєм, атаки дронів на штаб Чорноморського флоту у Чорноморському. Удар по Чонгарському мосту — один із тих ударів, який дає потужний сигнал, що в полі зору ЗСУ - інші, можливо, більш важливі об’єкти в тимчасово окупованому Криму. Я маю на увазі міст через Керченську протоку", - сказав Чубаров.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удар по Чонгарському мосту підірве логістику окупантів, - ОК "Південь"

Він зауважив, що Меджліс кримськотатарського народу відслідковує ситуацію в тимчасово окупованому Криму.

"Наразі ми бачимо, що там - велика розгубленість. Я думаю, що там, де розгубленість, там і відчай. Для окупантів дуже сильно ускладнилася логістика. Чонгарський міст — головна транспортна артерія, яка з’єднувала тимчасово окупований Крим з Росією через тимчасово окуповані території України, зокрема Маріуполь, Мелітополь. І нині ця артерія перекрита, принаймні на виїзд з Криму на Херсон", - зазначив Чубаров.

За його словами, загарбники почали спрямовувати транспортні колони в бік Красноперекопська, Армянська, через Каланчак і Чаплинку. Однак ці дороги не пристосовані для великих потоків транспорту.

"А дорога через Чонгарський міст відігравала важливу роль для постачання окупантами боєприпасів. Їх у такий спосіб доставляли із тимчасово окупованих територій Херсонської та Запорізької областей до Криму. Бо після підриву мосту через Керченську протоку окупанти побоюються його перевантажувати. Цей міст пошкоджений і є загроза, що може не витримати", - додав голова Меджлісу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти сподіваються за кілька тижнів відремонтувати Чонгарський міст

Чубаров зауважив, що наразі в України, очевидно, є всі можливості, аби знищити комунікації загарбників у тимчасово окупованому Криму.

Як повідомлялося, по Чонгарському мосту, що з'єднує тимчасово окупований Крим із материковою Україною, було завдано удару, рух мостом перекрито.