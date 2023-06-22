УКР
Підрив Чонгарського мосту дуже ускладнив логістику для російських окупантів. Каланчак і Чаплинка не пристосовані для великих потоків транспорту, - Чубаров

Удар по Чонгарському мосту, який був завданий сьогодні вранці, дуже сильно ускладнив логістику російським загарбникам.

Про це в коментарі Укрінформу розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає Цензор.НЕТ.

"На рівні пропагандистів, політиків, що не ухвалюють рішень — я маю на увазі колаборантів — окупанти починають розкидуватися псевдовимогами, мовляв, слід вдарити по центрах прийняття рішень в Україні. Але вони нібито забули, що удари по Криму завдаються з 9 серпня минулого року. Почалося з військового аеродрому в Новофедорівці, потім були знищені склади боєприпасів під Джанкоєм, атаки дронів на штаб Чорноморського флоту у Чорноморському. Удар по Чонгарському мосту — один із тих ударів, який дає потужний сигнал, що в полі зору ЗСУ - інші, можливо, більш важливі об’єкти в тимчасово окупованому Криму. Я маю на увазі міст через Керченську протоку", - сказав Чубаров.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удар по Чонгарському мосту підірве логістику окупантів, - ОК "Південь"

Він зауважив, що Меджліс кримськотатарського народу відслідковує ситуацію в тимчасово окупованому Криму.

"Наразі ми бачимо, що там - велика розгубленість. Я думаю, що там, де розгубленість, там і відчай. Для окупантів дуже сильно ускладнилася логістика. Чонгарський міст — головна транспортна артерія, яка з’єднувала тимчасово окупований Крим з Росією через тимчасово окуповані території України, зокрема Маріуполь, Мелітополь. І нині ця артерія перекрита, принаймні на виїзд з Криму на Херсон", - зазначив Чубаров.

За його словами, загарбники почали спрямовувати транспортні колони в бік Красноперекопська, Армянська, через Каланчак і Чаплинку. Однак ці дороги не пристосовані для великих потоків транспорту.

"А дорога через Чонгарський міст відігравала важливу роль для постачання окупантами боєприпасів. Їх у такий спосіб доставляли із тимчасово окупованих територій Херсонської та Запорізької областей до Криму. Бо після підриву мосту через Керченську протоку окупанти побоюються його перевантажувати. Цей міст пошкоджений і є загроза, що може не витримати", - додав голова Меджлісу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти сподіваються за кілька тижнів відремонтувати Чонгарський міст

Чубаров зауважив, що наразі в України, очевидно, є всі можливості, аби знищити комунікації загарбників у тимчасово окупованому Криму.

Як повідомлялося, по Чонгарському мосту, що з'єднує тимчасово окупований Крим із материковою Україною, було завдано удару, рух мостом перекрито.

+16
А прикинь, как бы он осложнил, если бы был подорван совсем в ночь на 24.02.2022...
22.06.2023 21:59 Відповісти
+8
Треба добити, коли ремонтувати почнуть.
22.06.2023 22:00 Відповісти
+7
А яйца по 17 другого мнения.
22.06.2023 22:02 Відповісти
А прикинь, как бы он осложнил, если бы был подорван совсем в ночь на 24.02.2022...
22.06.2023 21:59 Відповісти
А яйца по 17 другого мнения.
22.06.2023 22:02 Відповісти
яйця курку не вчать
22.06.2023 22:05 Відповісти
Поц канабисный, лови про себя, чмо наркоманское.
22.06.2023 22:40 Відповісти
Фуфел сраный, так ты в этой хрущёвке живёшь? Это Киев? Я тебя там по твоей дебильной морде сразу вычислю, молодец, что подсказал. Выходи из дома- оглядывайся теперь.
22.06.2023 22:44 Відповісти
Я тебе, чмо, уже всё сказал. Я на твою поганую шкурку пару минут времени не пожалею. Заеду скоро в гости...
22.06.2023 22:49 Відповісти
Поставишь, если успеешь. Зря ты, фуфел, свой адрес написал. Я проверю, жди...
22.06.2023 22:57 Відповісти
Тебя неправильно просили. Тебя в дурку давно надо было принудительно отправить. Ты посмотри, чмо, что ты сейчас написало. Или ты с Боневтиком одну дорогу по вечерам дуешь? Не похоже, у того кокс забористый, а ты всякую ху#ню мычишь, причём чем позже вечером- тем более тупую. Ещё раз перечитай свой пердёж- это же готовый диагноз.
22.06.2023 23:15 Відповісти
Я вообще поражаюсь Киевлянам. С Вами рядом живёт зебильное чмо (хотя судя по его постам он из данецка, а не из Киева), и это чмо ещё живое и срёт здесь. Пора исправлять...
22.06.2023 22:51 Відповісти
Га#дон ты штопаный, чмо ты зебильное, я здесь о Порохе хоть слово написал, ху#сос ты за@роченный? А я думаю, чего этот фуфел рыго-анальный так возбудился?
22.06.2023 23:02 Відповісти
Подоляцкий бот с 2-мя никами, ты же видишь, как половинку тебя Админ уже забанил, сейчас забанит и вторую. Но ты ещё можешь исправиться. Скажи (только честно), за кого голосовал в 1-м туре Президентских выборов 2010-го и 2019-го гг. Я могу сказать за себя честно и не стесняюсь этого: 2010-й Ющенко, 2019-й Кошулинский. А в 2014-м за Яроша, а ты мне тут Пороха лепишь.
показати весь коментар
23.06.2023 06:59 Відповісти
Підрив Чонгару та укріплення на 7-10 км на Перекопі унеможливили б окупацію всієї Таврії і не було б трагедії Маріка
23.06.2023 02:06 Відповісти
Різати до кінця ту пуповину, різати!
22.06.2023 21:59 Відповісти
Треба добити, коли ремонтувати почнуть.
22.06.2023 22:00 Відповісти
Крим відразу потрібно було перетворювати на острів і будувати обхідний канал. Ще в 2014-15 роках.
22.06.2023 22:12 Відповісти
Нажаль, це б не зупинило *****.
23.06.2023 02:16 Відповісти
Можливо. Але дуже б ускладнило, а шанси захопити Маріуполь стали б значно меншими.
23.06.2023 02:47 Відповісти
Тепер чекаємо на ще 2 мости в Армянську через канал. Залізничний та автомобільний. Автомобільний більш важливий
22.06.2023 22:24 Відповісти
 
 