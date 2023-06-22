УКР
Зафіксовано виліт 5 російських бомбардувальників Ту-95МС, орієнтовний час виходу на рубіж пуску ракет - 23:30, - Повітряні сили ЗСУ

Зафіксовано виліт 5 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС ВС РФ з аеродрому "Оленья", що здійснюють політ у південно-східному напрямку.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що орієнтовний час виходу літаків на рубіж пуску крилатих ракет у районі Каспійського моря - 23.30 22 червня.

У Повітряних силах загликають громадян не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія вночі атакувала Україну "шахедами" та ракетами, зафіксовані злети МіГ-31, - Повітряні сили

крилаті ракети (1088) ракети (4143) Повітряні сили (2947) повітряна тривога (964)
+14
В ответ надо бить по жилым кварталам мааац-квы. Но сперва откопать эти ракеты из-под асфальта.
22.06.2023 22:20 Відповісти
+10
Ага, у Запада от одной только дохлой Дугиной чуть сердце не разорвалось от печалей, а тут проблемы целому городу создавать.
Нет - на этой войне предрешено страдать от проблем с инфраструктурой только украинцам. Учитывая, что сообщения об этом стали повседневной нормой, это уже и считается как само собой разумеющееся.
22.06.2023 22:33 Відповісти
+9
В ответ надо расхерачить основные московские ТЭС.
Их выдают дымовые трубы - по 5-6 штук и близость ж/д путей.
Кстати, Москва-река по недосмотру московских властей может ринуться в метро.
22.06.2023 22:28 Відповісти
Помножте на 5.
22.06.2023 22:18 Відповісти
Більше 6 вони не ставлять. Там зараз може бути як по 1 ракеті, так і по 6. Але з огляду на те, що з Ту-95 вони вже днів 7-8 не стріляли може бути по максимуму.
22.06.2023 22:27 Відповісти
Медведі не літають з повною загрузкою, "по причині усталости".
А ще добавте керосин з мурманска
22.06.2023 22:32 Відповісти
Так, тому більше 6 ракет вони не ставлять. По максимуму я мав на увазі 6.
22.06.2023 22:35 Відповісти
Буданов сказав? A B-52 скільки зараз несе бомб порівняно з 1960-ми?
22.06.2023 22:37 Відповісти
Не буданов, статистика сказала. У буданова ракети вже давно закінчилися. Але це факт, більше 6 ракет вони не ставлять.
22.06.2023 22:40 Відповісти
они пытались вешать по максимум,но пошли корозии по крыльям,ото в взлетает дохера а пусков штук 10-15,
по поводу б52 должны беспокоиться козломордые сколько он может нести.
22.06.2023 22:42 Відповісти
Радий, що хоч у Вас є друзі-шпигуни з аеродрому "Оленья".
22.06.2023 22:46 Відповісти
Ага, у Запада от одной только дохлой Дугиной чуть сердце не разорвалось от печалей, а тут проблемы целому городу создавать.
Нет - на этой войне предрешено страдать от проблем с инфраструктурой только украинцам. Учитывая, что сообщения об этом стали повседневной нормой, это уже и считается как само собой разумеющееся.
22.06.2023 22:33 Відповісти
Так это ж по недосмотру властей !
22.06.2023 23:07 Відповісти
Поменяли график, зимой раз в неделю взлетали до 20 машин и запускали 60-80 ракет, теперь взлетают каждый день несколько самолетов и выпускают до десяти ракет.
22.06.2023 22:28 Відповісти
Сколько завод успел сделать.
22.06.2023 22:31 Відповісти
В зимку графік був кращий, раз в 10-14 днів днем, а зранку шахіди. А зараз вже 2 місяці майже кожну ніч щось летить, хоч по 2 шахіди але пускають тварюки. Чергова ніч без сну, бо бомбосховищ все одно немає, тільки на перший поверх з останнього спуститися можу.
22.06.2023 22:36 Відповісти
Коли вже навчаться їх збивати чи знищувати ще на аеродромах
22.06.2023 22:30 Відповісти
ніколи, після того як просрали воєнний потенціал 91 року.
22.06.2023 22:33 Відповісти
только диверсии,ибо до мурманска даже если бы и дали ракеты то пилять и пилять))))
22.06.2023 22:33 Відповісти
Могут опять попытать ударить по Криворожской дамбе, как прошлой ночью...
22.06.2023 22:41 Відповісти
А съезди радимай в Запорожье и увидишь.
22.06.2023 23:30 Відповісти
шобы понять, изучи сначала прошлогодние операции ВСУ под Изюмом и под Херсоном.
22.06.2023 23:31 Відповісти
Збережи і захисти Україну Всевишній. Залишайтесь живими
22.06.2023 22:43 Відповісти
1,6 місяців війни може щось придумають щоб збити цей мотлох нв підльотах.
22.06.2023 22:45 Відповісти
О чём речь, они с севера летят в район Каспийского моря и оттуда пускают ракеты.
22.06.2023 23:15 Відповісти
Трійка Су-27 споряджені рашистськими системами свій-чужий зі збитих в Україні і Хармами реально могли б просочитись і перехопити караван. Дальності доста. Очевидно потрібен дозвіл США на застосування Harm за поребриком. Я б ризикнув.
23.06.2023 00:43 Відповісти
Может, по ним сверху вжарить, ведь высоко они лететь не могут ?
Кто-то пару лет тому хвастался, что имеет на орбите лазерное оружие.
Или не на орбите, но самолётного базирования...
22.06.2023 23:05 Відповісти
22:30 прошли - никакой тревоги.
23.06.2023 00:12 Відповісти
 
 