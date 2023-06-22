Зафіксовано виліт 5 російських бомбардувальників Ту-95МС, орієнтовний час виходу на рубіж пуску ракет - 23:30, - Повітряні сили ЗСУ

Зафіксовано виліт 5 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС ВС РФ з аеродрому "Оленья", що здійснюють політ у південно-східному напрямку.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що орієнтовний час виходу літаків на рубіж пуску крилатих ракет у районі Каспійського моря - 23.30 22 червня.

У Повітряних силах загликають громадян не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.

