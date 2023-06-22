Зафіксовано виліт 5 російських бомбардувальників Ту-95МС, орієнтовний час виходу на рубіж пуску ракет - 23:30, - Повітряні сили ЗСУ
Зафіксовано виліт 5 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС ВС РФ з аеродрому "Оленья", що здійснюють політ у південно-східному напрямку.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що орієнтовний час виходу літаків на рубіж пуску крилатих ракет у районі Каспійського моря - 23.30 22 червня.
У Повітряних силах загликають громадян не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.
ZoV KobZona
22.06.2023 22:20
Thomas Torquemada
22.06.2023 22:33
Colt
22.06.2023 22:28
А ще добавте керосин з мурманска
по поводу б52 должны беспокоиться козломордые сколько он может нести.
Их выдают дымовые трубы - по 5-6 штук и близость ж/д путей.
Кстати, Москва-река по недосмотру московских властей может ринуться в метро.
Нет - на этой войне предрешено страдать от проблем с инфраструктурой только украинцам. Учитывая, что сообщения об этом стали повседневной нормой, это уже и считается как само собой разумеющееся.
Кто-то пару лет тому хвастался, что имеет на орбите лазерное оружие.
Или не на орбите, но самолётного базирования...