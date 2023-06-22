Пентагон отримав запит від Данії щодо підтримки програми підготовки українських пілотів на F-16

США отримали офіційний запит від Данії щодо ухвалення рішення про початок підготовки українських пілотів на літаках F-16 на території європейських країн.

Про це заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми отримали від Данії запит щодо підтримки програми підготовки на F-16", - підтвердив представник Пентагону. Райдер уточнив, що, за процедурою, інші країни подають такі запити через Державний департамент США, які потім надходять для розгляду в Міністерство оборони.

Генерал пояснив, що оскільки йдеться про літак американського виробництва, необхідно пройти формальну процедуру, яка дозволить третій стороні використовувати свої F-16 для проведення навчань з українською стороною.

Райдер нагадав, що тема підготовки українських пілотів на літаках F-16 обговорювалася минулого тижня на засідання Контактної групи з питань оборони України в Брюсселі. У цьому зв’язку він зауважив, що за розробку цієї програми відповідають Нідерланди й Данія, які визначають терміни й місця для тренувань.

"Що ми очікуємо далі, це те, що до кінця року, вочевидь, навчання на F-16 розпочнуться десь у Європі. Сполучені Штати тісно співпрацюватимуть із нашими союзниками, щоби реалізувати цю підготовку",- зауважив представник оборонного відомства США.

