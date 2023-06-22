Касетні боєприпаси були б корисними Україні проти російських окопів, - Пентагон

У Пентагоні вважають, що касетні боєприпаси були б корисними для України у боротьбі з російськими військами.

Про це заявила у Конгресі США заступниця помічника міністра оборони, яка займається питаннями Росії та України, Лаура Купер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

"Наші військові аналітики підтвердили, що касетні боєприпаси були б особливо корисними проти окопів на російських позиціях на полі бою", – заявила Купер законодавцям під час слухань у Конгресі.

Водночас вона зазначила, що дозвіл на постачання Україні касетних боєприпасів не надається через чинні обмеження Конгресу, а також у зв'язку "з побоюваннями щодо єдності союзників".

ДОВІДКА. Касетні (кластерні) боєприпаси, DPICM, призначені для знищення піхоти та легкої бронетехніки на відкритій місцевості. DPICM розпадається на десятки дрібніших зарядів, які можуть залишатися на полі бою роками, якщо не вибухнуть одразу. Застосування DPICM обмежено міжнародними угодами: їх застосування не повинно загрожувати цивільним об'єктам та мирному населенню.

