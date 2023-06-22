УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10576 відвідувачів онлайн
Новини Війна
5 516 49

Касетні боєприпаси були б корисними Україні проти російських окопів, - Пентагон

боєприпаси,касетні

У Пентагоні вважають, що касетні боєприпаси були б корисними для України у боротьбі з російськими військами.

Про це заявила у Конгресі США заступниця помічника міністра оборони, яка займається питаннями Росії та України, Лаура Купер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

"Наші військові аналітики підтвердили, що касетні боєприпаси були б особливо корисними проти окопів на російських позиціях на полі бою", – заявила Купер законодавцям під час слухань у Конгресі.

Водночас вона зазначила, що дозвіл на постачання Україні касетних боєприпасів не надається через чинні обмеження Конгресу, а також у зв'язку "з побоюваннями щодо єдності союзників".

ДОВІДКА. Касетні (кластерні) боєприпаси, DPICM, призначені для знищення піхоти та легкої бронетехніки на відкритій місцевості. DPICM розпадається на десятки дрібніших зарядів, які можуть залишатися на полі бою роками, якщо не вибухнуть одразу. Застосування DPICM обмежено міжнародними угодами: їх застосування не повинно загрожувати цивільним об'єктам та мирному населенню.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Столтенберг відкинув прохання України щодо касетних боєприпасів: "НАТО не рекомендувало і не постачало ці види зброї"

Автор: 

Пентагон (1455) США (24108) касетні боєприпаси (131)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
То чого вони ще не у нас?
показати весь коментар
22.06.2023 23:53 Відповісти
+8
- США, зброю передаєте?
- ні, тільки показуємо
показати весь коментар
23.06.2023 00:16 Відповісти
+6
То напишіть на них "герань" і передайте нам, скажімо, через Нігерію. Які проблеми?
показати весь коментар
22.06.2023 23:58 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
То чого вони ще не у нас?
показати весь коментар
22.06.2023 23:53 Відповісти
у нас еще остались живые украинцы, которых можно не считать
показати весь коментар
23.06.2023 00:40 Відповісти
Так ніби є вони, навіть відео було з САУ.
WTF?
показати весь коментар
22.06.2023 23:54 Відповісти
Це здається Естонія передала трохи
показати весь коментар
23.06.2023 00:01 Відповісти
Скоріше Туреччина.
показати весь коментар
23.06.2023 00:09 Відповісти
Туреччина. Тільки тихо.
показати весь коментар
23.06.2023 00:34 Відповісти
лучше дайте боеприпасы с цианидом или усыпляющим газом.. быстро эффективно тоже касетные облако распыления 150 метров..да на вйоне все средства гарные ЗАЭС *********** с усыпляющим газом весь гарнизон ЗАЭС вырубили а группы ССО и саперы зашли спящих упаковали или глотки перезали и поснимали детонаторы и проводку с взрывчатки...
показати весь коментар
22.06.2023 23:55 Відповісти
Засне персонал станції.
показати весь коментар
22.06.2023 23:58 Відповісти
В каком то кино я уже такое видел
показати весь коментар
23.06.2023 00:14 Відповісти
В курсі чому у другу світову нацисти отруйні речовини застосовували лише в концтаборах , а не на фронті ?
показати весь коментар
23.06.2023 00:21 Відповісти
В першу світову самі себе потравили?
показати весь коментар
23.06.2023 01:01 Відповісти
Ні , не тому , союзники попередили про наслідки. Коментар "давайте засиплемо ціанідом " виглядає як провокація саме на користь кацапів , вони уміють таке роздмухати.
показати весь коментар
23.06.2023 01:07 Відповісти
Не "фантазуй" Міжнародна конвенція про визнання хімічної зброї зброєю масового ураження та утримання від її застосування була прийнята лише після закінчення І Світової війни Останній випадок її масового застосування на полі бою був у війні Італії в Еритреї - у 30-ті роки минулого століття
показати весь коментар
23.06.2023 05:48 Відповісти
Бо Черчіль попередив Гітлера, що у випадку її застосування він "заллє територію Німеччини шаром іприту товщиною в два пальці" І Гітлер "забздів" - бо при щільності заселення Німеччини це було-б для нього катастрофою Тим більше, що він сам був жертвою хімічної атаки в І Світову, тимчасово осліп та довго лікувався - тому прекрасно знав про наслідки
показати весь коментар
23.06.2023 05:53 Відповісти
Тому і не дають!
«Водночас вона зазначила, що дозвіл на постачання Україні касетних *********** не надається через чинні обмеження Конгресу, а також у зв'язку "з побоюваннями щодо єдності союзників". Джерело: »
Це вам не вагнерівців зливати… акакаяразніца ..
показати весь коментар
22.06.2023 23:58 Відповісти
То напишіть на них "герань" і передайте нам, скажімо, через Нігерію. Які проблеми?
показати весь коментар
22.06.2023 23:58 Відповісти
Турция и Израиль не подписывали никаких обязательств по неприменению. Может там купить партию? Турция точно продаст.
показати весь коментар
22.06.2023 23:58 Відповісти
Турция точно продаст..., но только Украину
показати весь коментар
23.06.2023 00:02 Відповісти
Вы бы почитали, что поставляет Турция Украине. Причем поставляет открыто и никого не боясь. И даже прислуга пуйла, открыто говорит об этом, и говорит почему это надо терпеть.
показати весь коментар
23.06.2023 00:05 Відповісти
Практически ничего прямо не поставляет. Если что и попадает турецкого, то окольными путями. Исключение - байрактар.
показати весь коментар
23.06.2023 02:31 Відповісти
Але кацапі проти нас їх застосовують з перших тижнів війни
показати весь коментар
23.06.2023 00:00 Відповісти
Так і ми б могли застосовувати , якби свого часу на угоду заходу не знищили наявні , так само як і міни протипіхотні і ще дохріна чого .......
показати весь коментар
23.06.2023 00:23 Відповісти
"а також у зв'язку "з побоюваннями щодо єдності союзників"

Шо?
показати весь коментар
23.06.2023 00:01 Відповісти
Бо Аналєна буде проти.
показати весь коментар
23.06.2023 00:08 Відповісти
показати весь коментар
23.06.2023 00:17 Відповісти
У 2021 було дуже багато крику і болванчик аж вояж зробив та потім терендів, що об'єднав союзників, бо "кака" Трамп все розвалив.

А тут у мавпочки побоювання ...
показати весь коментар
23.06.2023 00:59 Відповісти
У 2021р байден, макрон і шольц переконували Зелю здати Донбас і визнати Крим - а то ***** тримає біля кордонів 150 тис. і нападе. Але Джонсон Борис врятував становище - байдену довелося перевзутися і навіть дати 100 Джавелінів

https://www.bbc.com/russian/news-59590039 Дайджест: "Никаких переговоров по Украине без участия Украины", и что стоит за словами Путина о геноциде в Донбассе - BBC News Русская служба
показати весь коментар
23.06.2023 02:29 Відповісти
А раптом уб'є когось? А це ескалація.
показати весь коментар
23.06.2023 00:09 Відповісти
- США, зброю передаєте?
- ні, тільки показуємо
показати весь коментар
23.06.2023 00:16 Відповісти
Та вони навіть не показуть.

Лише язиками плещуть.
показати весь коментар
23.06.2023 01:14 Відповісти
У Курську повітряна тривога і вибух (відео з веб камер) 😁
https://t.me/tipich_kursk/7773
https://t.me/tipich_kursk/7772
https://t.me/kurskbomond/26214
https://t.me/kurskbomond/26218
https://t.me/kurskbomond/26220
показати весь коментар
23.06.2023 00:18 Відповісти
Ворожий аеродром "засіяти" теж непогано
показати весь коментар
23.06.2023 00:19 Відповісти
Наші друзі на заході кажуть це буде негуманно. А Червоний Хрест каже що потрібно попереджувати противника. Щоб нашім мальчікам ноги не повідривало.
показати весь коментар
23.06.2023 00:24 Відповісти
Най кажуть. ЗСУ розбереться.
показати весь коментар
23.06.2023 01:02 Відповісти
чим його до аеродрому доставити ?
показати весь коментар
23.06.2023 00:25 Відповісти
"Стриж"
показати весь коментар
23.06.2023 00:25 Відповісти
В курсі коли і скільки їх виготовили , чи свято вірите що їх у нас стотисячмільйонів ?
показати весь коментар
23.06.2023 00:31 Відповісти
Серійне виробництво літака «141» було розгорнуто в https://uk.wikipedia.org/wiki/1979 1979 році на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Харківському авіаційному заводі , всього до моменту закінчення серії в https://uk.wikipedia.org/wiki/1989 1989 році завод випустив 152 екземпляри літака «141».

Станом на червень 2021 року БПЛА Ту-143 «Рейс» служили в Збройних Силах України як мішені під час навчань повітряних сил
показати весь коментар
23.06.2023 09:25 Відповісти
"служили в Збройних Силах України як мішені під час навчань повітряних сил " означає що після "служби" їх не у запас переводили , а вони ставали металобрухтом , ті кілька що залишилися цілком імовірно що вже використали.
показати весь коментар
23.06.2023 10:06 Відповісти
Не буває непрохідної оборони, буває мало снарядів...
показати весь коментар
23.06.2023 00:28 Відповісти
То якого ти випхалася ? Нам від твого тупого і порожнього базікання ні холодно, ні жарко.

воюваки пентагонівські щось там, бачте, вважають з припущеннями - "були б".

Якби ви збиралися допомагати, то звернулися б до конгресу з проханням зняти обмеження.

Про "єдність" союзників вже б не ганьбилися.

Але зараз скрізь ідіоти при владі та посадах, тому не дивно.
показати весь коментар
23.06.2023 01:02 Відповісти
Якщо вже всім пох.уй на відносини з росією і зрозуміло хто вони таки є - то чого дивитися на союзників? От щоб що? Тут має бути "я ось передав все що маю, а ви чого гальмуєте, панове?"
показати весь коментар
23.06.2023 01:11 Відповісти
От-от! "Саме те!" Причепить до бомб систему плануючого польоту і засипать ними позиції на Перекопі та Чонгарі - щоб носа боялися висунуть! А під прикриттям авіаударів підводить війська Частина касетних ***********, що впадуть навкруги, вибухнувши, при падінні ще може й ініціювать міни на підступах до позицій - менше саперам роботи А піднімуть кацапи "вереск" в ООН - так ми нагадаємо їхні "касетки" у Чернігові Перший удар по центру міста був 3 березня 2022 року Он - жменю шрапнелі зібрав коло дому На пам"ять!
(А "касетки" заборонено застосовувать по населених пунктах Ми ж будемо бить по польових позиціях за їх межами)
показати весь коментар
23.06.2023 05:40 Відповісти
та нєт, асфальт лучше, я вам атвечаю.
показати весь коментар
23.06.2023 08:42 Відповісти
треба в Польщi побудувати завод з виробництва дронiв на дальнi дистанцii
показати весь коментар
23.06.2023 15:44 Відповісти
 
 