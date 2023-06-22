МЗС закликало визнати Росію терористом на тлі можливої підготовки вибуху на Запорізькій АЕС: "РФ до цього часу не відчула наслідків за свої злочини"

Міністерство закордонних справ у четвер увечері закликало міжнародну спільноту відреагувати на інформацію української розвідки про можливу підготовку Росією теракту на окупованій Запорізькій атомній електростанції.

Про це йдеться в заяві українського МЗС, передає Цензор.НЕТ.

"Мінування та інші форми мілітаризації Запорізької АЕС з боку Росії становлять безпосередню загрозу ядерного інциденту на найбільшій в Європі атомній електростанції.

За інформацією українських розвідувальних органів, Росія розглядає сценарій скоєння терористичного акту на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС. Такий теракт матиме глобальні наслідки.

Окупувавши ЗАЕС, Росія грубо порушує міжнародне право та норми і стандарти ядерної безпеки, включно сім основоположних принципів МАГАТЕ щодо ядерної безпеки і захищеності.

Очікуємо чіткої оцінки Генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі щодо злочинних дій Росії.

Рівень викликів і загроз, які сьогодні постають перед світовим режимом ядерної безпеки внаслідок війни РФ проти України, є надзвичайно високим та вимагає консолідації і посилення міжнародних зусиль з недопущення ядерної катастрофи.

Росія як держава-терорист порушила всі ключові принципи міжнародного права з ядерної безпеки і переважну більшість своїх власних договірних зобов’язань, проте до цього часу не відчула справедливих наслідків за свої злочини.

Закликаємо міжнародну спільноту, зокрема Групу Семи та ЄС, вжити термінових заходів задля недопущення ядерної катастрофи на Запорізькій АЕС, зокрема запровадити посилені обмежувальні заходи щодо російської атомної галузі та військово-промислового комплексу РФ.

Наполягаємо на необхідності визнати Росію державою-терористом та забезпечити невідворотність політичних, економічних і правових наслідків за всі скоєні нею злочини і протиправні дії", - йдеться у заяві.