У Сенаті США пропонують вважати нападом на НАТО застосування Росією ядерної зброї в Україні
Якщо Росія використає ядерну зброю в Україні, таку атаку країни НАТО мають вважати нападом на самий Альянс. Відповідний проект резолюції у Сенаті зареєстрували демократ Річард Блументал і республіканець Ліндсі Грем.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
"Ми вважаємо, що ядерна зброя, використана в Україні, здійснить викид радіації на великі території у Європі, де розташовані союзники НАТО", - заявив Грем під час пресконференції у Конгресі й процитував слова президента США Джо Байдена про те, що загроза використання Росією ядерної зброї реальна.
Грем додав, що розміщення російської ядерної зброї в Білорусі викликає занепокоєння і є провокативним, а також сказав, що загроза використання Росією ядерної зброї - найвища з часів Карибської кризи, й найкращий спосіб запобігти цьому - це чітко пояснити росіянам наслідки таких дій.
"І наше повідомлення до тих, хто оточує Путіна, що якщо ви зробите це, якщо ви виконаєте його наказ, якщо він колись його дасть, ви можете очікувати на масивну відповідь від НАТО, і ви опинитесь у війні проти НАТО".
Із тим, як українці матимуть все більше успіху на полі бою й відвойовуватимуть власні землі, Путін матиме все більше спокуси використати ядерну зброю проти України або підірвати найбільшу у Європі Запорізьку атомну електростанцію, заявив сенатор Блументал.
"Будь-яка з цих дій матиме нищівні наслідки для здоров'я українців, але й також сусідніх країн НАТО. Польща - під безпосереднім ризиком. Адже використання тактичної ядерної зброї чи знищення АЕС поширить радіацію й майже напевно завдасть шкоди людям, - сказав законодавець від Демократичної партії США. - Це не якась безвідповідальна або панічна резолюція, вона заснована на фактах і науці й призначена для того, щоб відправити послання Володимиру Путіну та його військовикам: вони будуть знищені, їх буде стерто, якщо вони використають тактичну ядерну зброю чи якщо вони знищать АЕС таким чином, що це загрожуватиме довколишнім країнам НАТО. Стаття 5 (статуту НАТО про колективну оборону - ред.) існує не просто так. Вона захищає не лише проти конкретних перетинів кордонів з боку військовиків, але шкода, заподіяна нашим союзникам по НАТО, задіює наші зобов'язання, коли йдеться про ворожу силу".
Байден, Меркель, Макрон, Шольц = усі ліві, социнтерн. А Джонсон, Воллес - це партія Торі, праві, вороги социнтерну.
Социнтерн завжди лицемірно всіх здавав і продавав, починаючи з Рузвельта, який визнав Радянську совдепию і любив сталіна. Він побудував сраліну 500 військових заводів і через це сталася Друга світова війна. Ліві завжди дружили з Московією і торгували з нею. І зараз вони хотіли продати Україну, як Чехословаччину в 1938 р. Але в 1938 р. Чехословаччина не стала чинити опір, а Україна стала. Тільки тому ліваки були змушені давати зброю - інакше люди на наступних виборах викинуть їх у відро для сміття.
https://suspilne.media/tag/ssa/ Сполучені Штати встановлюють в Україні датчики, які можуть виявити сплески радіації від https://suspilne.media/tag/aderna-zbroa/ ядерної зброї або "брудної" бомби та підтвердити особу нападника. Про це https://www.nytimes.com/2023/04/28/science/ukraine-nuclear-radiation-sensors.html пише The New York Times.
За даними видання, Федеральне Національне управління з ядерної безпеки США створює ******* мережу, яка може ідентифікувати особу зловмисника. Частково це робиться для того, щоб якщо Росія підірве радіоактивну зброю на українській землі, можна було би визначити її атомний слід і довести провину Москви.
Ви вірите, що ситі лицеміри і циніки на це підуть ? Це ж ескалація ! Ніззя !
Та вони Україну швидше обкладуть санкціями і зроблять винною.
»Бен Ладен підірвав два хмарочоси, після чого був визнаний міжнародним терористом і ‼️знищений світовою спільнотою. Але якби він зібрав армію в 200 тисяч і зруйнував ракетами тисячі будинків - то його би запрошували на самміти і вели з ним перемовини?
Я правильно розумію, питає Андрій Алхимов.
Так Андрію, я також не розумію що діється в світі, нас затоплюють водою, нас засипають ракетами, нас вбивають, катують, зникають цілі міста і ‼️цілий світ дивиться на це і не може впоратись з ‼️одною не ‼️адекватною, ‼️хворою людиною, котра керує ‼️руйнуванням цілої держави.»
Крапка.
нато мало напасти на мосКАЛів ЩЕ ДЕВ'ЯТЬ РОКІВ НАЗАД!!!!
але, як бачимо, нато не існує....
Меморандум
про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України
до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї
4. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх зобов'язання домагатися негайних дій з боку Ради
Безпеки Організації Об'єднаних Націй з метою надання допомоги
Україні як державі-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної
зброї ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_098 995_098 ), що не володіє ядерною зброєю, в разі, якщо
Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією з
використанням ядерної зброї.
А тепер дивися: Росія - член Ради Безпеки Будь-яке порушення цього питання буде блоковане Росією через використання права "вето" Кому ми повиння сказать "дякую" за це? Кравчуку та Кучмі ! Перший погодився з такою "викладкою, а другий його підписав! То при чому тут американці з британцями?
Боюся, буде, як з рашен-ракетою у Польщі, чи з Каховською дамбою: "Ой, ми не впевнені! А може, то не росія? А може, то Україна сама себе підірвала? А де докази, пруфи, відео?.."
Рашка це вже добре знає. Вона не буде тиснути кнопку, вона довбане щось з Білорусі, чи щось брудне на кшталт сховища ядерних відходів, і буде волати, що те - українські діверсанти. А Захід буде старанно в це вірити і нічого не робити, як завжди.
Вибачаюсь за песимізм, але щось оптімізму в мене замало залишається...