УКР
Новини Війна
9 604 125

У Сенаті США пропонують вважати нападом на НАТО застосування Росією ядерної зброї в Україні

зброя,ядерна,тактична

Якщо Росія використає ядерну зброю в Україні, таку атаку країни НАТО мають вважати нападом на самий Альянс. Відповідний проект резолюції у Сенаті зареєстрували демократ Річард Блументал і республіканець Ліндсі Грем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Ми вважаємо, що ядерна зброя, використана в Україні, здійснить викид радіації на великі території у Європі, де розташовані союзники НАТО", - заявив Грем під час пресконференції у Конгресі й процитував слова президента США Джо Байдена про те, що загроза використання Росією ядерної зброї реальна.

Грем додав, що розміщення російської ядерної зброї в Білорусі викликає занепокоєння і є провокативним, а також сказав, що загроза використання Росією ядерної зброї - найвища з часів Карибської кризи, й найкращий спосіб запобігти цьому - це чітко пояснити росіянам наслідки таких дій.

"І наше повідомлення до тих, хто оточує Путіна, що якщо ви зробите це, якщо ви виконаєте його наказ, якщо він колись його дасть, ви можете очікувати на масивну відповідь від НАТО, і ви опинитесь у війні проти НАТО".

Із тим, як українці матимуть все більше успіху на полі бою й відвойовуватимуть власні землі, Путін матиме все більше спокуси використати ядерну зброю проти України або підірвати найбільшу у Європі Запорізьку атомну електростанцію, заявив сенатор Блументал.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Загроза застосування тактичної ядерної зброї Путіним є реальною, - Байден

"Будь-яка з цих дій матиме нищівні наслідки для здоров'я українців, але й також сусідніх країн НАТО. Польща - під безпосереднім ризиком. Адже використання тактичної ядерної зброї чи знищення АЕС поширить радіацію й майже напевно завдасть шкоди людям, - сказав законодавець від Демократичної партії США. - Це не якась безвідповідальна або панічна резолюція, вона заснована на фактах і науці й призначена для того, щоб відправити послання Володимиру Путіну та його військовикам: вони будуть знищені, їх буде стерто, якщо вони використають тактичну ядерну зброю чи якщо вони знищать АЕС таким чином, що це загрожуватиме довколишнім країнам НАТО. Стаття 5 (статуту НАТО про колективну оборону - ред.) існує не просто так. Вона захищає не лише проти конкретних перетинів кордонів з боку військовиків, але шкода, заподіяна нашим союзникам по НАТО, задіює наші зобов'язання, коли йдеться про ворожу силу".

Автор: 

НАТО (6724) ядерна зброя (1206) Сенат США (625) Грем Ліндсі (123)
Топ коментарі
+26
Це взагалі то прямо випливає з підписаного США Будапештського меморандума.
23.06.2023 00:19 Відповісти
+14
За яким Україна добровільно віддала ЯЗ.
23.06.2023 00:20 Відповісти
+12
к сожалению, эти американцы - это исключение из правила. И применение яо сведется к тому, что мы уже видели (какая ракета? это еще надо доказать....какой подрыв ГЭС? Это Украина могла сама себя взорвать), и слышали ( вы там воюйте, но поаккуратнее, главное - чтоб нас не втянуть)
23.06.2023 00:37 Відповісти
якби Джонсон (Британія) були би для Байдена указом, то Байден підтримав би Воллеса на посаду генсека НАТО. Те, що Джонсон своїм раптовим приїздом відмовив зелених підписувати капітуляцію, то факт. Але не маючи підтримки від американцв, він би мабуть і не приїхав би в Київ. бо не потягнула би Британія самостійно ту військову допомогу Україні, яку надають нам зараз Штати. Американцям ті кацапи ********* може навіть ще більше, ніж британцям. просто не показують вони це так на показ, а послідовно роблять свою справу. так, звичайно, нам би дуже хотілось, щоб тої військової допомоги було нам більше і швидше, проте краще дякувати за те, що дають, ніж бикувати, що нам дають мало. і паралельно потрібно зосередитися на боротьбі з корупццією у міноборони та і у всій системі нинішньої зе влади. бо коли в нас тут корупція, повно фсбшних кротів як у владі, так і в силових структурах, то те бикування, що нам дають мало зброї виглядає дуже і дуже негарно.
23.06.2023 13:30 Відповісти
"якби Джонсон (Британія) були би для Байдена указом, то Байден підтримав би Воллеса на посаду генсека НАТО"

Байден, Меркель, Макрон, Шольц = усі ліві, социнтерн. А Джонсон, Воллес - це партія Торі, праві, вороги социнтерну.

Социнтерн завжди лицемірно всіх здавав і продавав, починаючи з Рузвельта, який визнав Радянську совдепию і любив сталіна. Він побудував сраліну 500 військових заводів і через це сталася Друга світова війна. Ліві завжди дружили з Московією і торгували з нею. І зараз вони хотіли продати Україну, як Чехословаччину в 1938 р. Але в 1938 р. Чехословаччина не стала чинити опір, а Україна стала. Тільки тому ліваки були змушені давати зброю - інакше люди на наступних виборах викинуть їх у відро для сміття.
23.06.2023 13:59 Відповісти
праві, ліві вороги між собою і друзі путіна... то якась дичина. викиньте цю дичину з голови. бо по цій вашій дичині виходить, що американські ліві - це є друзі путіна і вороги правих американців. ) і в угоду путіну вони почнуть в Америці громадянську війну? )) та зараз і серед правих (крило МАГА) американців є палкі противники військової допомоги Україні. виходить, що вони теж друзі путєна?
Радіоактивне забруднення краін НАТО, це і так 5 стаття.
23.06.2023 00:59 Відповісти
ну что вы. Это загрязнение еще надо доказать. Может его и не было. А может Украина сама виновата. А может это ветром надуло. И вообще надо все хорошенько расследовать... лет 10-20....
https://suspilne.media/460244-ssa-peredaut-ukraini-datciki-radiacii-dla-viavlenna-adernih-vibuhiv-nyt/ https://suspilne.media/460244-ssa-peredaut-ukraini-datciki-radiacii-dla-viavlenna-adernih-vibuhiv-nyt/


https://suspilne.media/tag/ssa/ Сполучені Штати встановлюють в Україні датчики, які можуть виявити сплески радіації від https://suspilne.media/tag/aderna-zbroa/ ядерної зброї або "брудної" бомби та підтвердити особу нападника. Про це https://www.nytimes.com/2023/04/28/science/ukraine-nuclear-radiation-sensors.html пише The New York Times.

За даними видання, Федеральне Національне управління з ядерної безпеки США створює ******* мережу, яка може ідентифікувати особу зловмисника. Частково це робиться для того, щоб якщо Росія підірве радіоактивну зброю на українській землі, можна було би визначити її атомний слід і довести провину Москви.

Ви вірите, що ситі лицеміри і циніки на це підуть ? Це ж ескалація ! Ніззя !
Та вони Україну швидше обкладуть санкціями і зроблять винною.
23.06.2023 01:08 Відповісти
23.06.2023 01:05 Відповісти
з інтернету
»Бен Ладен підірвав два хмарочоси, після чого був визнаний міжнародним терористом і ‼️знищений світовою спільнотою. Але якби він зібрав армію в 200 тисяч і зруйнував ракетами тисячі будинків - то його би запрошували на самміти і вели з ним перемовини?
Я правильно розумію, питає Андрій Алхимов.
Так Андрію, я також не розумію що діється в світі, нас затоплюють водою, нас засипають ракетами, нас вбивають, катують, зникають цілі міста і ‼️цілий світ дивиться на це і не може впоратись з ‼️одною не ‼️адекватною, ‼️хворою людиною, котра керує ‼️руйнуванням цілої держави.»
Угорщина поставить вето
показати весь коментар
23.06.2023 01:41 Відповісти
Яке "вето"? Де вона його поставить? У ООН? А потавить в НАТО - так сама себе "підставить" Бо у разі вибуху на ЗАЕС "дістане і по їх території
так, в Нато поставить
Думаю - коли його американці та європейці "просвітять" - не ризикне!
США е головний партнер України в війні проти руських нацистів.

Крапка.
пропоную маразматичному сенату вважати нападом на нато застосування БУДЬ-ЯКОЇ зброї проти України. як це і було записано в будапештському меморандумі!!!!
нато мало напасти на мосКАЛів ЩЕ ДЕВ'ЯТЬ РОКІВ НАЗАД!!!!

але, як бачимо, нато не існує....
Не мели дурниць! Ти той Меморандум читав?
Меморандум
про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України
до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї
 4. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх зобов'язання домагатися негайних дій з боку Ради
Безпеки Організації Об'єднаних Націй з метою надання допомоги
Україні як державі-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної
зброї ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_098 995_098 ), що не володіє ядерною зброєю, в разі, якщо
Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією з
використанням ядерної зброї.
А тепер дивися: Росія - член Ради Безпеки Будь-яке порушення цього питання буде блоковане Росією через використання права "вето" Кому ми повиння сказать "дякую" за це? Кравчуку та Кучмі ! Перший погодився з такою "викладкою, а другий його підписав! То при чому тут американці з британцями?
будь-яке чп на ЗАЄС також треба додати
Xorosaja inciatyva,nado takuju utverdit.Amerikansem nebylo bi problemi unictozit i putlera i vsiu ejio armiju za neskolko dnej
Це було б дуже доречно
Не при Байдені.
Давно пора розовым пони проснуться и на конец то понять что они имеют дело с антицивилизацией.
А подрыв АЭС это как надо понимать ?
техногенная катастрофа
На жаль, досвід демонструє, що це все тільки слова! Я пам'ятаю, як Обама кричав: "Ми блискавично втрутимося у конфлікт, якщо побачимо перший російський танк на українській землі!". Завтра тих танків зайшло три, і шо? Крутили головою: "Деее? Ми не бачимо!" І 33 не бачили...
Боюся, буде, як з рашен-ракетою у Польщі, чи з Каховською дамбою: "Ой, ми не впевнені! А може, то не росія? А може, то Україна сама себе підірвала? А де докази, пруфи, відео?.."
Рашка це вже добре знає. Вона не буде тиснути кнопку, вона довбане щось з Білорусі, чи щось брудне на кшталт сховища ядерних відходів, і буде волати, що те - українські діверсанти. А Захід буде старанно в це вірити і нічого не робити, як завжди.
Вибачаюсь за песимізм, але щось оптімізму в мене замало залишається...
США розрулили "Карибську кризу", де реально пахло ядерною війною, змусили самознищитися СРСР, сприяли ліквідації ядерних арсеналів б.союзних республік і чомусь визнали рассеюшку правонаступницею "Союзу Непорушного"..., а з неадекватним кгбшним диктатором донині заграють ... Одне з двох - або немає бажання, або не в силах...
Два з двох.
