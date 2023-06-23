У Сенаті США пропонують вважати нападом на НАТО застосування Росією ядерної зброї в Україні

Якщо Росія використає ядерну зброю в Україні, таку атаку країни НАТО мають вважати нападом на самий Альянс. Відповідний проект резолюції у Сенаті зареєстрували демократ Річард Блументал і республіканець Ліндсі Грем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Ми вважаємо, що ядерна зброя, використана в Україні, здійснить викид радіації на великі території у Європі, де розташовані союзники НАТО", - заявив Грем під час пресконференції у Конгресі й процитував слова президента США Джо Байдена про те, що загроза використання Росією ядерної зброї реальна.

Грем додав, що розміщення російської ядерної зброї в Білорусі викликає занепокоєння і є провокативним, а також сказав, що загроза використання Росією ядерної зброї - найвища з часів Карибської кризи, й найкращий спосіб запобігти цьому - це чітко пояснити росіянам наслідки таких дій.

"І наше повідомлення до тих, хто оточує Путіна, що якщо ви зробите це, якщо ви виконаєте його наказ, якщо він колись його дасть, ви можете очікувати на масивну відповідь від НАТО, і ви опинитесь у війні проти НАТО".

Із тим, як українці матимуть все більше успіху на полі бою й відвойовуватимуть власні землі, Путін матиме все більше спокуси використати ядерну зброю проти України або підірвати найбільшу у Європі Запорізьку атомну електростанцію, заявив сенатор Блументал.

"Будь-яка з цих дій матиме нищівні наслідки для здоров'я українців, але й також сусідніх країн НАТО. Польща - під безпосереднім ризиком. Адже використання тактичної ядерної зброї чи знищення АЕС поширить радіацію й майже напевно завдасть шкоди людям, - сказав законодавець від Демократичної партії США. - Це не якась безвідповідальна або панічна резолюція, вона заснована на фактах і науці й призначена для того, щоб відправити послання Володимиру Путіну та його військовикам: вони будуть знищені, їх буде стерто, якщо вони використають тактичну ядерну зброю чи якщо вони знищать АЕС таким чином, що це загрожуватиме довколишнім країнам НАТО. Стаття 5 (статуту НАТО про колективну оборону - ред.) існує не просто так. Вона захищає не лише проти конкретних перетинів кордонів з боку військовиків, але шкода, заподіяна нашим союзникам по НАТО, задіює наші зобов'язання, коли йдеться про ворожу силу".