Жоден сценарій подій на ЗАЕС не потребує проведення йодної профілактики, - ДНТЦ з ядерної та радіаційної безпеки
Жоден сценарій подій на Запорізькій АЕС не потребує проведення йодної профілактики.
Про це йдеться у заяві Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки, інформує Цензор.НЕТ.
Йодна профілактика – це насичення щитоподібної залози стабільним йодом для унеможливлення поглинання нею радіоактивних ізотопів йоду та попередження її опромінення. Радіоактивний йод утворюється тільки за умови роботи енергоблока на потужності. Тобто, тоді, коли енергоблок АЕС генерує електроенергію. Останній діючий енергоблок Запорізької АЕС було переведено в стан зупину у вересні 2022 року. А це означає, що енергоблоки ЗАЕС знаходяться в зупині щонайменше 9 місяців та не генерують електроенергію протягом цього часу.
Зазначається, що найдовший період напіврозпаду, коли кількість радіоактивної речовини зменшується в два рази, з ізотопів йоду має йод I-131, котрий становить близько 8 діб. Решта ізотопів радіоактивного йоду має ще коротший період напіврозпаду. Це в свою чергу означає, що з моменту зупину енергоблоків ЗАЕС пройшло щонайменше 34 періоди напіврозпаду даного ізотопу йоду. Тобто, його активність в останньому зупиненому реакторі на ЗАЕС зменшилась в мільярди разів порівняно з вереснем 2022 року.
Таким чином, йодопрофілактика має сенс тоді і лише тоді, коли є реальна загроза надходження радіоактивного йоду в організм. А його на ЗАЕС немає. Отже, при гіпотетичній аварії чи теракті на ЗАЕС викид радіоактивних речовин не міститиме ізотопів йоду. Саме тому, йодопрофілактика не потрібна.
"Вживання препарату калію йодиду за таких умов є не лише марним, але й шкідливим. Проковтування настоянки йоду, Бетадину або розчину Люголя можуть викликати серйозні опіки слизової та отруєння", - попереджать у ДНТЦ з ядерної та радіаційної безпеки.
"Це не якась безвідповідальна або панічна резолюція, вона заснована на фактах і науці й призначена для того, щоб відправити послання володимиру путіну та його військовим: вони будуть знищені, їх буде стерто, якщо вони використають тактичну ядерну зброю чи якщо вони знищать АЕС таким чином, що це загрожуватиме довколишнім країнам НАТО. Стаття 5 (статуту НАТО про колективну оборону - ред.) існує не просто так. Вона захищає не лише проти конкретних перетинів кордонів з боку військовиків, але шкода, заподіяна нашим союзникам по НАТО, містить наші зобов'язання, коли йдеться про ворожу силу", - додав республіканець.23 червня 2023, 03:02
А ЧОМУ Б НЕ РОЗГРОМИТИ ТИХООКЕАНСЬКИЙ ФЛОТ ?
Ці обмудки хочуть повторити таке ж. Хрен ви вже кого намахаєте ідіоти. Суки хочете вже всіх винищити, трохи на війні загине а решту від радіації. А ви ****@боли чемодани в руки і сєбете куди подальше.
плюс ті реактори реально в бункерах стоять і зроблені зі сталі в 25см товщиною, це вам не Чорнобильська каструля в сараї
Не каструля. Точно. У 7 раз потужніше.
І якщо я тут собі рахую, що після вибуху хмарки будуть через 2 тиждні у німеччині, то польща почує про підрив, який вчинить рифи, набагато раніше.
Те, що московити вміють підривати, всі вже побачили
Те, що вони не вміють передбачати наслідки - теж побачили
І те, що їм начхати на своїх - ледь не кожного місяця бачили (пригадайте окопи в рудому лісі)
Так що не треба самозаспокоюватися, як зє перед вторгненням.
Якщо дід забуде випити пігулки, то він віддасть наказ про підрив.