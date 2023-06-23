УКР
Жоден сценарій подій на ЗАЕС не потребує проведення йодної профілактики, - ДНТЦ з ядерної та радіаційної безпеки

Жоден сценарій подій на Запорізькій АЕС не потребує проведення йодної профілактики.

Про це йдеться у заяві Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки, інформує Цензор.НЕТ.

Йодна профілактика – це насичення щитоподібної залози стабільним йодом для унеможливлення поглинання нею радіоактивних ізотопів йоду та попередження її опромінення. Радіоактивний йод утворюється тільки за умови роботи енергоблока на потужності. Тобто, тоді, коли енергоблок АЕС генерує електроенергію. Останній діючий енергоблок Запорізької АЕС було переведено в стан зупину у вересні 2022 року. А це означає, що енергоблоки ЗАЕС знаходяться в зупині щонайменше 9 місяців та не генерують електроенергію протягом цього часу.

Зазначається, що найдовший період напіврозпаду, коли кількість радіоактивної речовини зменшується в два рази, з ізотопів йоду має йод I-131, котрий становить близько 8 діб. Решта ізотопів радіоактивного йоду має ще коротший період напіврозпаду. Це в свою чергу означає, що з моменту зупину енергоблоків ЗАЕС пройшло щонайменше 34 періоди напіврозпаду даного ізотопу йоду. Тобто, його активність в останньому зупиненому реакторі на ЗАЕС зменшилась в мільярди разів порівняно з вереснем 2022 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ дав поради, як діяти у разі радіаційної аварії. ІНФОГРАФІКА

Таким чином, йодопрофілактика має сенс тоді і лише тоді, коли є реальна загроза надходження радіоактивного йоду в організм. А його на ЗАЕС немає. Отже, при гіпотетичній аварії чи теракті на ЗАЕС викид радіоактивних речовин не міститиме ізотопів йоду. Саме тому, йодопрофілактика не потрібна.

"Вживання препарату калію йодиду за таких умов є не лише марним, але й шкідливим. Проковтування настоянки йоду, Бетадину або розчину Люголя можуть викликати серйозні опіки слизової та отруєння", - попереджать у ДНТЦ з ядерної та радіаційної безпеки.

радіація (188) Запорізька АЕС (1448)
Особливо коли вона за пару км гепнеться (( У нас усе через жопу робиться , замість того щоб забезпечити кожну аптечку препаратами і інструкцією у якому випадкові що приймати , ці придурки знову намагаються заспокоїти тих , кого вже нагодували шашликами , а потім розповідали що у магазинах все є і не зникне (( Так розумію що від завтра знову йоду днем з вогнем ніде не купиш , бо раз сказано що непотрібний , то бігом у чергу і купувати ((
Дивися, Світе, це - твоя лояльність,
Твоя стурбованість...
А це - її лице!
А це - її основ фундаментальність:
Вбивати, нищити і поливать свинцем!
Дивися, Світе, це - твої вагання:
"А що?", "А може?", "Згодом" та "Колись".
Вона ж без роздумів вчиняє руйнування,
Й нахабно бреше, в очі сміючись.
Це твої, Світе, з нею загравання,
Твоя невпевненість та млявість твоїх дій.
Вона ж виношує одне бажання:
Тебе злякати і скорити.
То ж не мрій,
що її рук кривавих не побачиш,
Що відірвати шмат від Тебе досить їй!
Не зчуєшся, і сам навзрид заплачеш!
То ж обирай:
Дивися або дій!

06.06.2023р
Марія Тимченко
Нічого НАТО не буде робити особисто проти росії, а просто надасть більшу допомогу нам, щоб не бути втягнутим у конфлікт. Могли ще б попередити росію, що не слід захоплювати ЗАЕС і я особисто на це розраховував, а вони мовчали.
А ядерна бомба?)
Від ядерної бомби набагато менше зараження, ніж від пожеж/вибухів на АЕС.
показати весь коментар
23.06.2023 00:56 Відповісти
Особливо коли вона за пару км гепнеться (( У нас усе через жопу робиться , замість того щоб забезпечити кожну аптечку препаратами і інструкцією у якому випадкові що приймати , ці придурки знову намагаються заспокоїти тих , кого вже нагодували шашликами , а потім розповідали що у магазинах все є і не зникне (( Так розумію що від завтра знову йоду днем з вогнем ніде не купиш , бо раз сказано що непотрібний , то бігом у чергу і купувати ((
Їжте. На здоров'я. Але це шкідливо точно.
Я десь тут писав що йоду хочу ? До речі , ви в курсі що після 40 він не просто не потрібний , а шкодить (( Десь у статті про це хтось хоч обмовився ?
P.S. Йод у мене для ран і для винограду від хвороб , а ви учіться читати що люди пишуть , бо інакше ваш коментар як гавкіт цуцика у пустий простір ((
весели ще.
Тебе веселити потреби немає , можеш від душі із своєї тупості поіржати
Сходи в клозет. Може попусте.
Він тобою зайнятий , до того ж розсмердівся там ти знатно , аж через інтернет запах доходить ((
Як би йод настільки шкодив, після 40 років не було би проблем з щитовидкою у багатьох, і не назначали людям препарати йоду і еутірокс.
Щоб не вступати у полеміку краще відповім словами приказки : " До сорока років ми знущаємося над своїм організмом , а після сорока він нам віддячує ". Вношу уточнення для вас - у дозах передбачених як "аварійні " під час НП . Щодо решти , ви йод щодня з харчами вживаєте , а там де його не вистачає - із кухонною сіллю. При усій підлості совка , у часи наземних ядерних випробувань , на території України дітям препарати йоду у школах давали з контролем прийому вчителями , саме дітям , дорослим цього не робили.
Дякую за пояснення.
Світ вибрав давати потрохи зброю і дивитися... на скільки вистачить українців...
А може світ звик рахувати українців людинами третього сорту після негрів ? І усі 30 років жодна влада не зруйнувала це ставлення ДО УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІІ ,бо була зайнята розкраданням держави для себе , коханих.
Якщо росія використає ядерну зброю в Україні, вона опиниться у війні проти НАТО - Сенат США

"Це не якась безвідповідальна або панічна резолюція, вона заснована на фактах і науці й призначена для того, щоб відправити послання володимиру путіну та його військовим: вони будуть знищені, їх буде стерто, якщо вони використають тактичну ядерну зброю чи якщо вони знищать АЕС таким чином, що це загрожуватиме довколишнім країнам НАТО. Стаття 5 (статуту НАТО про колективну оборону - ред.) існує не просто так. Вона захищає не лише проти конкретних перетинів кордонів з боку військовиків, але шкода, заподіяна нашим союзникам по НАТО, містить наші зобов'язання, коли йдеться про ворожу силу", - додав республіканець.23 червня 2023, 03:02
Нічого НАТО не буде робити особисто проти росії, а просто надасть більшу допомогу нам, щоб не бути втягнутим у конфлікт. Могли ще б попередити росію, що не слід захоплювати ЗАЕС і я особисто на це розраховував, а вони мовчали.
Штати не кидають слів на вітер, ще х..ло і не слуги ...
Вони бояться росію, у нейтральній зоні їхній безпілотник знищили росіяни, а вони нічо, проковтнули.
Нічого вони не забули, просто вони не діють як бидло, все вернеться рашці сполна ))
то самi КАЦАПИ зроблять .....Ватажок ПВК "Вагнер" евгеній https://www.pravda.com.ua/news/2023/06/23/7408266/ пригожин заявив , що регулярна армія росії завдала ракетний удар по тилових таборах найманців. За словами пригожина, міністр оборони сергій шойгу прилітав у Ростов, де особисто провів операцію по знищенню найманців. За його словами, 25 тисяч його найманців йдуть "відновлювати справедливість". Він також просить не називати це " військовим переворотом". рригожин додав, що ойгу боягузливо втік із Ростова і "цю тварюку буде зупинено". У міноборони реФе інформацію назвали провокацією.російському диктатору володимиру https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/06/23/7408276/ путіну уже доповіли про конфлікт між ватажком ПВК "вагнер" евгенієм пригожиним і міністром оборони реФе сергієм шойгу. Щодо пригожина порушили кримінальну справу про заклик до збройного заколоту. 24 06 2023
Мене здивувала давня заява США , що якщо раша применить ЯО, то вони розгромлять Черноморский флот . Ця заява дае уяву, що США слабо ориентуется в можливостях раши , БО ЦІ КОНСЕРВНІ ******** НИЧОГО НЕ ВАРТІ якщо на БОСФОРІ і у Констанці стоять військові бази НАТО
А ЧОМУ Б НЕ РОЗГРОМИТИ ТИХООКЕАНСЬКИЙ ФЛОТ ?
Вже проходили, коли Чорнобиль рвонув. Влада замилювала очі і пізділа що нічого не сталось.

Ці обмудки хочуть повторити таке ж. Хрен ви вже кого намахаєте ідіоти. Суки хочете вже всіх винищити, трохи на війні загине а решту від радіації. А ви ****@боли чемодани в руки і сєбете куди подальше.
Із ********* засобами радіаційного контролю "повторити таке ж" вже не вийде.
Ну правильно, там реактори вже 9 місяців як вимкнуті, йод весь розпався за цей час.
плюс ті реактори реально в бункерах стоять і зроблені зі сталі в 25см товщиною, це вам не Чорнобильська каструля в сараї
заес - найбільша в європі. 7 енергоблоків. якщо не рахувати, що кожен потужніший за чорнобильський, то після вибуху будуть 7 чорнобилів.
Не каструля. Точно. У 7 раз потужніше.

І якщо я тут собі рахую, що після вибуху хмарки будуть через 2 тиждні у німеччині, то польща почує про підрив, який вчинить рифи, набагато раніше.

Те, що московити вміють підривати, всі вже побачили
Те, що вони не вміють передбачати наслідки - теж побачили
І те, що їм начхати на своїх - ледь не кожного місяця бачили (пригадайте окопи в рудому лісі)

Так що не треба самозаспокоюватися, як зє перед вторгненням.

Якщо дід забуде випити пігулки, то він віддасть наказ про підрив.
Не 7, а 6. Не потужніші, а точно такі - 1 ГВат. Різниця в конструкції.
На своїх їм начхати, це факт, але їм не начхати на себе. Тому їм і передали чорну мітку: спробуєте - вам пінда ...
Заспокоїли, що немає радіоізотопів йоду, але інших ізотопів буде багато і щоб вони не потрапили в організм, ти самим виключити внутрішнє опромінювання слід захистити органи дихання-респіратор пелюсток, протигаз, ущільнити квартиру, закрити вентіляцію, харчі, документи в целофанові пакети і чекати повідомлень про евакуацію.
Ну не йод пити.
I куди ж нам всiм эвакуiроватись?!
Як це не потрібен, а якщо буде віброс радіації. Що за дичину вони несуть
Читати уважно вмієш? Спробуй ще раз.
просто атомам и инфузориям он не поможет..
