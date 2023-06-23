Кремль буде погрожувати диверсіями на ЗАЕС, щоб відтягнути контрнаступ на Запоріжжі, - ISW

Російська влада може залякувати ймовірним терактом на Запорізькій АЕС, щоб відтягнути контрнаступальні дії на Запорізькому напрямку.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

Аналітики ISW зазначають, що російські сили можуть сигналізувати про те, що вони готуються до диверсій на Запорізької АЕС, щоб відмовити українські сили від проведення контрнаступальних операцій у цьому районі.

"Кремль регулярно використовує погрози ядерної ескалації та попереджає про загрози (переважно з боку Росії) безпеці ЗАЕС, намагаючись чинити тиск на Україну, щоб вона стримала свої військові дії. Також такі провокаційні заяви покликані, щоб зменшити надходження допомоги від Заходу", - йдеться у звіті.

