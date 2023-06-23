УКР
Кремль буде погрожувати диверсіями на ЗАЕС, щоб відтягнути контрнаступ на Запоріжжі, - ISW

Російська влада може залякувати ймовірним терактом на Запорізькій АЕС, щоб відтягнути контрнаступальні дії на Запорізькому напрямку.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

Аналітики ISW зазначають, що російські сили можуть сигналізувати про те, що вони готуються до диверсій на Запорізької АЕС, щоб відмовити українські сили від проведення контрнаступальних операцій у цьому районі.

"Кремль регулярно використовує погрози ядерної ескалації та попереджає про загрози (переважно з боку Росії) безпеці ЗАЕС, намагаючись чинити тиск на Україну, щоб вона стримала свої військові дії. Також такі провокаційні заяви покликані, щоб зменшити надходження допомоги від Заходу", - йдеться у звіті.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МЗС закликало визнати Росію терористом на тлі можливої підготовки вибуху на Запорізькій АЕС: "РФ до цього часу не відчула наслідків за свої злочини"

АЕС (1169) Запорізька АЕС (1448) ISW (653)
+5
Цього Зеля ніяк не міг передбачити, коли здавав ЗАЄС.
показати весь коментар
23.06.2023 07:07 Відповісти
+3
Підем в наступ -- вони опиняться в напів - оточенні -- самі здриснут .
показати весь коментар
23.06.2023 07:31 Відповісти
+2
Пусть тогда готовятся и к диверсиям на Курской, Нововоронежской и Ростовской АЭС, чтобы задержать освобождение ЗСУ исконных Украинских территорий.
показати весь коментар
23.06.2023 06:52 Відповісти
Сегодня ночью напомнили рашистам ударами бпла по Курску, что в случае диверсии на ЗАЭС прилетит на Курскую АЭС, но уже точки У или Смерчи.
показати весь коментар
23.06.2023 08:28 Відповісти
Володя,прикратіть херню писать,ти мабуть теж там був,коли він здавав АЕС,щоб ти розумів коли почалась війна за Зелю було 32%,а зараз було опитування 83% населення його підтримує,а ви аби щось писать,Американці не дурніші тебе,уже давно все з ним вирішили б,а ти чув звін да не знаєш де він.
показати весь коментар
23.06.2023 07:50 Відповісти
Та в том то й біда, що його підтримує населення, а не народ. І амереканці не дурні, допомагають воне не зе, а народу України, який боронить свою землю.
показати весь коментар
23.06.2023 08:03 Відповісти
Ситаація хренова! Коли кажуть, що раша може застосувати ядерну зброю, то виникає питання: а на фіга, якщо у них є ЗАЕС. Підірвуть і, як завжди, звинуватять Україну! Каховка була лиш лакмусовим папірцем: як світ відреагує? Проковтнули! Тепер можна й надалі підвищувати ставки...
показати весь коментар
23.06.2023 07:14 Відповісти
Подорвут холодные реакторы, а в ответ могут получить три Чернобыля на Курской АЭС.
показати весь коментар
23.06.2023 08:30 Відповісти
*****, може вже досить світовій спільноті з цими підарами панькатися?! Штати, коли дуже цього захотіли, швидко усунули відомих світових терористів, а не приурочували їх знищення до чергових президентських виборів. Величезне спасибі союзникам за надану зброю, але доки за весь світ будуть страждати українці?
показати весь коментар
23.06.2023 07:29 Відповісти
А можна імена? Не треба робити із спецслужб всемогуторів. Те саме ЦРУ так і не змогло вбити Фіделя Кастро хоча намагалося безліч раз. Ніхто не буде убивати лідера іншої країни, це такий негласний договір що існуе між вищими чинами влади різних країн. І він усім вигідний.
показати весь коментар
23.06.2023 08:20 Відповісти
І кого вони "усунули"? Фідель своєю смертю помер. Кім досі править в КНДР. Мадуро сидить у Венесуелі, хоча США свого часу визнали президентом Гуайдо. Усунули фактично лише Хусейна, але для цього довелолся проводити американську СВО. Теж стосується і Каддафі...
показати весь коментар
23.06.2023 12:04 Відповісти
Мілошевича забули. Усім, кого ви назвали, до ***** дуже і дуже далеко. Вони, як мінімум, не знищували інші країни з усієї можливої зброї та не погрожували ядерною зброєю
показати весь коментар
23.06.2023 12:32 Відповісти
"Кремль регулярно використовує погрози ядерної ескалації та попереджає про загрози ) безпеці ЗАЕС, намагаючись чинити тиск на Україну, щоб вона стримала свої військові дії. Також такі провокаційні заяви покликані, щоб зменшити надходження допомоги від Заходу",

Прикритися АЕС, дитячими садочками, школами, лікарнями - населенням.
показати весь коментар
23.06.2023 08:04 Відповісти
 
 