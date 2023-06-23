З 24 квітня 2022 року з російського полону визволено вже понад 2500 людей

З 24 квітня 2022 року в рамках роботи штабу з питань поводження з військовополоненими з російської неволі визволено вже 2529 людей.

Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, інформує Цензор.НЕТ.

"Серед них є як військовослужбовці, так і цивільні, важкопоранені та громадяни іноземних країн, які воювали на боці України. Ми боремося за кожного та кожну, робимо все можливе, аби всі наші люди якнайшвидше були звільнені", - йдеться в повідомленні.

