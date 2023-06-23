УКР
Окупанти минулої доби 91 раз обстріляли Херсонщину, 7 людей зазнали поранень, - ОВА

Російська армія за минулу добу, 23 червня, здійснила 91 обстріл Херсонської області.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу противник здійснив 91 обстріл, випустивши 415 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА та авіації. По місту Херсону ворог випустив 26 снарядів", - зазначив він.

Прокудін зазначив, що рашисти знову били по житлових кварталах населених пунктів, а також поцілили у будівлі двох заводів області.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські війська обстрілюють Херсон, у місті чути автоматні черги

