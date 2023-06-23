УКР
Доба на Харківщині: обстріли житлових будинків, господарчих споруд, знищено сільськогосподарську техніку, без постраждалих, - ОВА

харківщина

Минулої доби російські окупанти продовжували обстрілювати населені пункти Харківського, Куп’янського, Чугуївського та Ізюмського районів області.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

У Кругляківці Куп'янського району внаслідок обстрілів  пошкоджено щонайменше 3 житлові будинки, господарчі споруди, будівлю магазину, знищено сільськогосподарську техніку одного з фермерських господарств.

У с. Петропавлівка Куп'янського району через ворожий обстріл горів житловий будинок. Внаслідок обстрілів м. Куп’янськ сталася лісова пожежа.

У с. Бударки Чугуївського району пошкоджено будівлі приватного домогосподарства.

