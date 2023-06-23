МВС розгорнуло штаби й дало інструкції на випадок теракту на ЗАЕС
В Україні розгорнуто роботу штабів на випадок теракту РФ на Запорізькій атомній станції. Для громадян головне - протягом доби залишатися вдома.
Про це міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
"Що стосується ЗАЕС. Той радіоактивний фон, який можливо буде після будь-яких заходів у повітрі, буде зберігатися приблизно одну добу. На 80% ми зменшимо радіоактивний фон саме протягом доби", - сказав він.
Клименко наголосив, що за цей час, якщо не буде евакуаційних заходів, кожен громадянин має закритися в своєму приміщенні, закрити вентиляцію, вимкнути кондиціонери. Також треба ущільнити всі отвори, які є в будинках або квартирах, вологою тканиною або скотчем.
"Ми будемо чітко давати всі вказівки і всі правила поведінки протягом цього часу", - сказав Клименко.
У найближчі дні, за його словами, буде проведено відповідні навчання з перекриттям доріг, розгортанням санітарних блокпостів. Клименко зазначив, що все обладнання для виміру радіації, яке має Україна, готове до використання.
"Всі громадяни, які захочуть виїхати з цієї території, будуть забезпечені відповідним транспортом", - сказав очільник МВС, уточнивши, що йдеться про 200-кілометрову зону навколо ЗАЕС. За його розрахунками, це близько 500 000 громадян.
Також він додав, що на час "ситуації, яка може виникнути", люди не повинні виходити з укриттів без команди.
Якщо людина знаходиться на вулиці, вона має скористатися респіратором або медичною маскою.
"Це все, що необхідно знати. І звичайно, дивитися ЗМІ..." - сказав Клименко.
Стукати в барабани?
@tZEinform
В ответ
https://twitter.com/tZEinform @tZEinform
"уставших от войны" глядачів "Кварталу", президент Зеленський це ДЕМОНТАЖ Чонгарської зони оборони ..." Винний президент України Зеленський Винний Кабінет міністрів України. Між початком агресії і фактичним захопленням ядерного об'єкту часовий відрізок складає більше тижня.
Що повинна робити в такому стані влада України ? 1. Президент України і РНБО повинні прийняти рішення щодо ситуації. 2. Спеціалізований орган Кабінету міністрів, який відповідає за безпеку і ядерні матеріали, * Державна інспекція ядерного регулювання України, повинна провести
процедуру блокування роботи АЕС, заблокувати технологічний доступ до систем АЕС, ввести в дію спеціалізований код безпеки, що унеможливлює відновлення роботи без процедури МАГАТЕ. *ПОСТАНОВА від 20 серпня 2014 р. № 363Київ Про затвердження Положення про ДІЯР України
3. Кабінет Міністрів прийняти рішення про евакуацію персоналу з території станції персоналу і документації. 4. Президент України офіційно доводить до міжнародної спільноти заяву про втрату контролю за ядерним об'єктом і знімає з країни відповідальність за можливі наслідки.
Результат - противник отримує недsючий об'єкт, доступ до радіоактивних матеріалів заблоковано. Розблокування потребує колосальних інженерних зусиль і наявності спеціалізованої техніки. Що з цього було зроблено ? Нічого.