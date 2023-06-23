МВС розгорнуло штаби й дало інструкції на випадок теракту на ЗАЕС

В Україні розгорнуто роботу штабів на випадок теракту РФ на Запорізькій атомній станції. Для громадян головне - протягом доби залишатися вдома.

Про це міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

"Що стосується ЗАЕС. Той радіоактивний фон, який можливо буде після будь-яких заходів у повітрі, буде зберігатися приблизно одну добу. На 80% ми зменшимо радіоактивний фон саме протягом доби", - сказав він.

Клименко наголосив, що за цей час, якщо не буде евакуаційних заходів, кожен громадянин має закритися в своєму приміщенні, закрити вентиляцію, вимкнути кондиціонери. Також треба ущільнити всі отвори, які є в будинках або квартирах, вологою тканиною або скотчем.

"Ми будемо чітко давати всі вказівки і всі правила поведінки протягом цього часу", - сказав Клименко.

У найближчі дні, за його словами, буде проведено відповідні навчання з перекриттям доріг, розгортанням санітарних блокпостів. Клименко зазначив, що все обладнання для виміру радіації, яке має Україна, готове до використання.

"Всі громадяни, які захочуть виїхати з цієї території, будуть забезпечені відповідним транспортом", - сказав очільник МВС, уточнивши, що йдеться про 200-кілометрову зону навколо ЗАЕС. За його розрахунками, це близько 500 000 громадян.

Також він додав, що на час "ситуації, яка може виникнути", люди не повинні виходити з укриттів без команди.

Якщо людина знаходиться на вулиці, вона має скористатися респіратором або медичною маскою.

"Це все, що необхідно знати. І звичайно, дивитися ЗМІ..." - сказав Клименко.