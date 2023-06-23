УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10069 відвідувачів онлайн
Новини Війна
677 5

Не виключено, що РФ знову обстрілюватиме енергетику. Треба більше ППО, - ГУР МО

київ

Російські загарбники восени знову можуть обстрілювати об’єкти енергетики в Україні.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, окупанти наростили виробництво ракет, тому можливість обстрілів енергетичних об'єктів не виключена.

"Ми не виключаємо такої можливості. По-перше, як я вже сказав, виробництво (ракет. - Ред.) є. В першу таку кампанію вони не досягли свого результату, тому що наша система енергоживлення, виробництва електроенергії вистояла. Ми, по суті, нормально пережили зиму",- зазначив Скібіцький.

Також читайте: Росія на місяць виготовляє 25 "Калібрів", 2 "Кинджали", 35 Х-101, 5 балістичних ракет 9М723 до "Іскандер-М", - ГУР МО

Водночас, додав він, Україна готується до цього.

"Через те здійснюються всі заходи з посилення нашої системи протиповітряної оборони, отримання нових комплексів ППО. На це була також спрямована конференція в форматі "Рамштайн". Одне з ключових і пріоритетних питань на сьогодні – протиповітряна оборона, це ракети, це можливість збільшення кількості сучасних комплексів ППО.

Територія України дуже велика. Для того, щоб прикрити стратегічні об'єкти – не тільки війська, просто навіть наші цивільні міста і села необхідно більше комплексів протиповітряної оборони. Потрібно вдосконалювати наші знання і уміння для використання іноземних комплексів протиповітряної оборони. Вони доволі ефективні, набагато ефективніші по своєму застосування і по своєму потенціалу, ніж ракети російського виробництва. Про це свідчить відсоток, скільки ми збиваємо – навіть наші іноземні партнери дивуються, наскільки професійно працюють наші військові", - пояснив Скібіцький.

Представник ГУР МО додав, що протиповітряна оборона – це один із пріоритетів на сьогоднішній день для підвищення спроможності Збройних Сил України.

Також читайте: У найближчі 2-3 місяці будуть активні бої, - заступник начальника ГУР Скібіцький

Автор: 

обстріл (30447) енергетика (2660) Скібіцький Вадим (297)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ГУР МО - 🤡🤡🤡
показати весь коментар
23.06.2023 10:14 Відповісти
х 50 а я пауер банк в атб не купил за 450 грн примерно..шайтан я пархатый(
показати весь коментар
23.06.2023 10:29 Відповісти
Буде, бо ціни на електрику підняли вдвічи, а не в 4 рази, а от потім різко перестане.
показати весь коментар
23.06.2023 10:47 Відповісти
Скільки таких комплексів можна було б придбати, якби не засекречені контракти на десятки мільярдів для "Укравтодору", сотні мільйонів фітнес-тренеркам, стадіони, басейни, ремонти фонтанів, проектні документації за десятки мільйонів, піар лісникам, м'ячі і т.п. "необхідні витрати" під час війни?
показати весь коментар
23.06.2023 12:28 Відповісти
Саме зимою будуть обстрілювати. Зеля українців певно за повних лохів вже тримає.
показати весь коментар
23.06.2023 15:31 Відповісти
 
 