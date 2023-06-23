УКР
Доходи від арештованих російських активів будуть залучені на відбудову України, це гарантії підтримки від ЄС, - ОП

Доходи від заморожених активів росіян передаватимуть на відбудову України. Також буде фінансова підтримка від ЄС на 4 роки.

Про ці та інші результати міжнародної Конференції з питань відновлення України повідомив у Фейсбуці заступник керівника Офісу Президента Ростислав Шурма, передає Цензор.НЕТ.

"У Лондоні закінчилася міжнародна Конференція з питань відновлення України (URC 2023). Які основні її результати: озвучені довгострокові фінансові гарантії підтримки України. Тільки з боку ЄС це 50 млрд євро на найближчі 4 роки; перший значний міжнародний прецедент в частині монетизації арештованих активів рф — доходи від заморожених активів (проценти) передаватимуться на відбудову. Працюємо над монетизацією основної суми. Скоро будуть цікаві рішення", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Партнери нададуть $60 млрд на відбудову, - підсумки конференції в Лондоні

Окрім цього, за його словами, офіційно оголошено про запуск Українського фонду розвитку (Ukrainian Development Fund), який створюється за допомогою Blackrock, JP Morgan та McKinsey. Вже є перші контрибутори як державні, так і приватні.

Також вперше організований майданчик по Green Steel одного з найбільших перспективних кластерів відбудови із залученням більшості можливих учасників цього процесу: Fortescue, Primemetals, POSCO, Voestalpine, ArcelorMittal, EBRD, Citibank, Rothschild, Metinvest.

Заступник керівника Офісу Президента зауважив, що вперше з початку війни на конференції була значна кількість міжнародного бізнесу: AECOM, FMG, CRH, Shell, BP, Hyundai, CAMECO.

Проте Шурма додав, що поки немає готовності міжнародного приватного бізнесу інвестувати масштабно вже зараз. На його думку, це можливо тільки після перемоги України.

Топ коментарі
+3
Ото зелені прибарахляться, правнукам вистачить.
показати весь коментар
23.06.2023 10:10 Відповісти
+3
ОП-🤮🤮🤮
показати весь коментар
23.06.2023 10:13 Відповісти
+1
шурме и остальной зеленой шушере на эти деньги рассчитывать не стоит.
показати весь коментар
23.06.2023 10:13 Відповісти
Ото зелені прибарахляться, правнукам вистачить.
показати весь коментар
23.06.2023 10:10 Відповісти
ОП-🤮🤮🤮
показати весь коментар
23.06.2023 10:13 Відповісти
шурме и остальной зеленой шушере на эти деньги рассчитывать не стоит.
показати весь коментар
23.06.2023 10:13 Відповісти
Стартували пленарні засідання головної міжнародної організації боротьби з відмиванням грошей FATF, в рамках яких може бути розглянуто питання включення Росії до «чорного» списку».
...якщо рашку включать до цього списку, ми побачимо обвал рубля та облігацій.

О 17:00 буде це рішення .
показати весь коментар
23.06.2023 10:15 Відповісти
поки немає готовності міжнародного приватного бізнесу інвестувати масштабно вже зараз \\\

проблема ринку робочої сили..Залишиться і після війни...(

"інвестиційна ємність" України 10 лярдів доларів в рік.(при середній ціні новоствореного робочого місця 30 000 доларів.
ВСЕ.

Хіба що допустити в Україну мільйон китайців...Хоча скоріше це будуть сирійці..(
показати весь коментар
23.06.2023 10:22 Відповісти
Білоруси
показати весь коментар
23.06.2023 10:34 Відповісти
Білоруси маломобільні "тєрпіли".тому будуть працювати вдома.
ЗА будьякої Влади(Лукашенко,чи Тіхановська-пофік)
показати весь коментар
23.06.2023 10:38 Відповісти
ОП може хвалитися лише успіхами Заходу.
показати весь коментар
23.06.2023 11:32 Відповісти
Вот это совсем другое дело - намечается распил бабла.
А то вы тут начинаете зраду: "мы еще не победили", "экономика в жопе", "ВПК никто так и не запустил" и т.п. Не отвлекайте власти подобной ерундой.
показати весь коментар
23.06.2023 11:54 Відповісти
 
 