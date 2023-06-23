Доходи від арештованих російських активів будуть залучені на відбудову України, це гарантії підтримки від ЄС, - ОП

Доходи від заморожених активів росіян передаватимуть на відбудову України. Також буде фінансова підтримка від ЄС на 4 роки.

Про ці та інші результати міжнародної Конференції з питань відновлення України повідомив у Фейсбуці заступник керівника Офісу Президента Ростислав Шурма, передає Цензор.НЕТ.

"У Лондоні закінчилася міжнародна Конференція з питань відновлення України (URC 2023). Які основні її результати: озвучені довгострокові фінансові гарантії підтримки України. Тільки з боку ЄС це 50 млрд євро на найближчі 4 роки; перший значний міжнародний прецедент в частині монетизації арештованих активів рф — доходи від заморожених активів (проценти) передаватимуться на відбудову. Працюємо над монетизацією основної суми. Скоро будуть цікаві рішення", - написав він.

Окрім цього, за його словами, офіційно оголошено про запуск Українського фонду розвитку (Ukrainian Development Fund), який створюється за допомогою Blackrock, JP Morgan та McKinsey. Вже є перші контрибутори як державні, так і приватні.

Також вперше організований майданчик по Green Steel одного з найбільших перспективних кластерів відбудови із залученням більшості можливих учасників цього процесу: Fortescue, Primemetals, POSCO, Voestalpine, ArcelorMittal, EBRD, Citibank, Rothschild, Metinvest.

Заступник керівника Офісу Президента зауважив, що вперше з початку війни на конференції була значна кількість міжнародного бізнесу: AECOM, FMG, CRH, Shell, BP, Hyundai, CAMECO.

Проте Шурма додав, що поки немає готовності міжнародного приватного бізнесу інвестувати масштабно вже зараз. На його думку, це можливо тільки після перемоги України.

