Доходи від арештованих російських активів будуть залучені на відбудову України, це гарантії підтримки від ЄС, - ОП
Доходи від заморожених активів росіян передаватимуть на відбудову України. Також буде фінансова підтримка від ЄС на 4 роки.
Про ці та інші результати міжнародної Конференції з питань відновлення України повідомив у Фейсбуці заступник керівника Офісу Президента Ростислав Шурма, передає Цензор.НЕТ.
"У Лондоні закінчилася міжнародна Конференція з питань відновлення України (URC 2023). Які основні її результати: озвучені довгострокові фінансові гарантії підтримки України. Тільки з боку ЄС це 50 млрд євро на найближчі 4 роки; перший значний міжнародний прецедент в частині монетизації арештованих активів рф — доходи від заморожених активів (проценти) передаватимуться на відбудову. Працюємо над монетизацією основної суми. Скоро будуть цікаві рішення", - написав він.
Окрім цього, за його словами, офіційно оголошено про запуск Українського фонду розвитку (Ukrainian Development Fund), який створюється за допомогою Blackrock, JP Morgan та McKinsey. Вже є перші контрибутори як державні, так і приватні.
Також вперше організований майданчик по Green Steel одного з найбільших перспективних кластерів відбудови із залученням більшості можливих учасників цього процесу: Fortescue, Primemetals, POSCO, Voestalpine, ArcelorMittal, EBRD, Citibank, Rothschild, Metinvest.
Заступник керівника Офісу Президента зауважив, що вперше з початку війни на конференції була значна кількість міжнародного бізнесу: AECOM, FMG, CRH, Shell, BP, Hyundai, CAMECO.
Проте Шурма додав, що поки немає готовності міжнародного приватного бізнесу інвестувати масштабно вже зараз. На його думку, це можливо тільки після перемоги України.
...якщо рашку включать до цього списку, ми побачимо обвал рубля та облігацій.
О 17:00 буде це рішення .
проблема ринку робочої сили..Залишиться і після війни...(
"інвестиційна ємність" України 10 лярдів доларів в рік.(при середній ціні новоствореного робочого місця 30 000 доларів.
ВСЕ.
Хіба що допустити в Україну мільйон китайців...Хоча скоріше це будуть сирійці..(
ЗА будьякої Влади(Лукашенко,чи Тіхановська-пофік)
А то вы тут начинаете зраду: "мы еще не победили", "экономика в жопе", "ВПК никто так и не запустил" и т.п. Не отвлекайте власти подобной ерундой.