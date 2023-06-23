УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10069 відвідувачів онлайн
Новини
3 875 101

Нетаньяху про те, чому Ізраїль не дає Україні зброю: "Може потрапити до рук Ірану"

нетаньяху,биньямин

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що його країна не передає озброєння Україні через побоювання, що воно може потрапити до рук Ірану.

Про це він сказав в інтерв'ю газеті The Jerusalem Post, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, Ізраїль перебуває в "особливій ситуації", оскільки має "тісний військовий кордон" із Росією.

"Наші пілоти летять поруч із російськими пілотами в небі Сирії. І я вважаю важливим, щоб ми зберігали нашу свободу дій проти спроб Ірану зайняти військову позицію на нашому північному кордоні", - сказав Нетаньяху.

Читайте: Ізраїль не ухвалював рішення про передачу Україні летальної зброї, - Нетаньяху

Він зазначив, що Ізраїль має побоювання, що будь-які системи, які отримає Україна, будуть використані проти нього, оскільки нібито можуть потрапити до рук Ірану.

"Ми оплакуємо трагедію в Україні, жахливу загибель людей. Ми хотіли б, щоб це закінчилося. І я думаю, що в майбутньому ми можемо стати в змозі допомогти покласти край цьому. Я не впевнений, що це станеться. Це може бути абсолютно гіпотетично", - резюмував політик.

Також читайте: Ізраїль веде переговори про продаж танків Merkava Польщі і Україні, - ЗМІ

Автор: 

Ізраїль (1819) Іран (2328) Нетаньягу Беньямін (187) зброя (7694)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+30
Що воно меле?
показати весь коментар
23.06.2023 09:59 Відповісти
+29
А от Іран не боїться, що його "Шахеди" потраплять до рук України і її партнерів.
показати весь коментар
23.06.2023 09:59 Відповісти
+29
то просто дайте снарядів. Ми прямо в руки росіян їх доправимо.
показати весь коментар
23.06.2023 09:59 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Не даєте зброю, забирайте Зелю разом з ОПою , з усім 95 бидлокварталом . Дуже будемо вам вдячні .
показати весь коментар
23.06.2023 13:26 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 