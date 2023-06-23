Росіяни вдарили по району Антонівського мосту, така собі помста за Чонгар, - ОК "Південь"

На Херсонщині посилилися ворожі обстріли, загарбники тероризують правий берег. Після удару по Чонгарському мосту росіяни атакували район Антонівського мосту.

Про це заявила керівник об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Вода поступово відходить, з лівого берега трошки повільніше, ніж з правого. На деокупованій частині Херсонщини стан вже більш-менш стабільний, але на лівому березі ще є підтоплені райони. Тим не менш, ворог намагається повернутись на ті позиції, які були втрачені через високу воду, і водночас посилює обстріли, зокрема, за минулу добу ми фіксуємо вже підвищення кількості обстрілів до 91, чого не було кілька діб, поки йшла евакуація, поки вони знаходились на більш віддалених позиціях з урахуванням відкидання аж на 15 км на окремих ділянках. Зараз вони повертаються, починають обстрілювати сильніше, тероризуючи правий берег, зокрема за ніч застосували тактичну авіацію, в дещо нетиповий спосіб вдарили в район Антонівського мосту там, де вони раніше не бомбардували. Зараз така собі помста за Чонгар", - пояснила вона.

За словами Гуменюк, не всюди ґрунт дозволяє окупантам повернутись на позиції, але на деяких ділянках вони використовують в тому числі приватні подвір’я і другий поверх будівель для розташування вогневих позицій. Зокрема, за минулу добу Херсонщина дуже потерпала від мінометних та артилерійських обстрілів.

Нагадаємо, вранці 22 червня було завдано удару по Чонгарському мосту в окупованому Криму. Пізніше в мережі було опубліковане відео вибуху.

У ГУР МО заявили, що не можуть наразі коментувати інформацію, але зазначили, що "далі буде". Водночас російські загарбники сподіваються відремонтувати міст за кілька тижнів.

