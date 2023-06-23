Росіяни під час атак не змінюють тактику, шукають обхідні шляхи для ракет, - Повітряні сили

Російські загарбники під час обстрілів намагаються створювати обхідні маршрути, щоб якомога більше ракет долетіли до потенційних цілей.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.

"Нічого нового вони не вигадають, тому завдають удару в черговий раз по військових об’єктах - це військовий аеродром, знаєте, на Хмельниччині. Буквально позавчора туди прилітали "шахеди", знаємо, що там успішно відпрацювала протиповітряна оборона, цього разу вже бачимо крилаті ракет, випущені з Каспію десь опівночі. Попереджали ми.

Робить усе для того, щоб ракети долітали до своїх цілей, тобто мають вони маршрути, обхідні шляхи, щоб якомога більше ракет долетіли до своїх потенційних цілей. Цього разу 13 ракет знищено, а також знищено розвідувальний дрон, який, очевидно, проводив повітряну розвідку результатів удару", - пояснив він.

За словами Ігната, характеристики Х-101 значно завищені.

"Х-101 - це крилата ракета повітряного базування, бойова частина понад 400 кг, заявлена дальність ураження ракети 5 500 км, одразу хочу сказати, що багато фахівців твердять, що це надто завищена цифра щодо дальності польоту. Але ми розуміємо, що тисяча кілометрів мінімум там є. Тому що ракета летить доволі далеко. Якщо запускають їх з Каспію, вони досягають і західних кордонів. Ця ракета є однією з найновіших поряд із такими ракетами як "Кинджал". На жаль, їх продовжують сьогодні виготовляти і виробництво працює", - додав він.

