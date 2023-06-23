УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10282 відвідувача онлайн
Новини Війна
6 722 21

Головний удар ще попереду, частину резервів ЗСУ буде задіяно пізніше, - Міноборони

війна,зсу

Основні події українського контрнаступу ще попереду, частина резервів буде задіяно пізніше.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Справді, ми ще маємо основні події попереду. І головний удар ще попереду. Справді, частина резервів – це поетапні речі – буде задіяна пізніше", - зазначила вона.

За словами Маляр, у ворога спостерігається паніка, і окупанти кидають усі свої сили та перетягують і на південь, і на схід з інших напрямків.

"Вони перекидають уже цілими підрозділами та стягують найбільш потужні. Тобто вони десантно-штурмові підрозділи кидають і на південь, і на Схід. Повірте, їм дуже важко боронитися зараз", - додала вона.

Також вона заявила, що противник має величезні втрати. Зокрема, під час їхнього наступу на Лимано-Куп'янському напрямку, втрати ворога були такі самі, як під час "найгарячіших днів на Бахмутському напрямку".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ зупинили наступ ворога на двох напрямках, - Генштаб

Автор: 

Маляр Ганна (525) контрнаступ (437)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Вдачі, наснаги, терпінння наші рідні ВОЇНИ! Бережи Вас Боже Українські ВОЯКИ! Україна на Ваших плечах! Слава ЗСУ!
показати весь коментар
23.06.2023 10:43 Відповісти
+7
Це вона для чого і кого сказала?
показати весь коментар
23.06.2023 11:20 Відповісти
+5
Пояснює, що це не "провал наступу", а така "спеціальна тактика". А то наші "західні помогатори" вже починають дуже неприємні речі говорити про рівень розвідки, планування та командування.
показати весь коментар
23.06.2023 12:12 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вдачі, наснаги, терпінння наші рідні ВОЇНИ! Бережи Вас Боже Українські ВОЯКИ! Україна на Ваших плечах! Слава ЗСУ!
показати весь коментар
23.06.2023 10:43 Відповісти
а хіба дописувач побажав воїнської вдачі чиновникам??
показати весь коментар
23.06.2023 14:25 Відповісти
та перетягують і на південь, і на схід з інших напрямків. Джерело:
З БНР?
показати весь коментар
23.06.2023 10:47 Відповісти
Це вона для чого і кого сказала?
показати весь коментар
23.06.2023 11:20 Відповісти
Пояснює, що це не "провал наступу", а така "спеціальна тактика". А то наші "західні помогатори" вже починають дуже неприємні речі говорити про рівень розвідки, планування та командування.
показати весь коментар
23.06.2023 12:12 Відповісти
справді "зелене брехливе бла бла бла " українському народові
показати весь коментар
23.06.2023 11:54 Відповісти
Дійсно, ви ж зрадо%би вірите що вже нічого не зосталось, усе знищенно.
показати весь коментар
23.06.2023 13:17 Відповісти
краще вірити західним партнерам,котрі за пів-року до початку війни попереджали кулєбу загентом єрмаком,що в лютому рашист нападе і потрібно копати окопи,на що "зе зрадники" відповіли ударними темпами підготовки дорожньої інфраструктури для швидкої рашистської окупації України із щоденним завіренням всіх органів "зелених"слуг ,що рашист не нападатиме,а західні партнери наганяють паніку,котра шкодить іміджу України,як і про контрнаступ західні партнери України кажуть,що надали Україні необхідну зброю для наступу. і якби "зелені зрадо% би не розмінували Чонгар,та не здали Південь України все було би без "зрадо,,,обства зеленого".але українське
показати весь коментар
23.06.2023 17:13 Відповісти
Так так, продовжуйте нити в подушку.
І звідки у вас берется така впевненність що можливо було зупинити 20-30тис війск з перевагою у авіації та можливістю десантувати війська з гелікоптерів.
Хто зна, можливо краще розміняти территорію на користь тому щоб ця орда розтягнулася, щоб з меншими силами була можливість бити по логістики і тилам. що і було зробленно.
показати весь коментар
23.06.2023 19:58 Відповісти
як думаєш, хто і для чого поставив міни, і як думаєш,хто і для чого їх зняв.?Хоча в манкуртів немає мозгів думати,що поставили міни для того,щоб не пропустити ворога на Південь України і після оманського гешефту(продажі України) їх зняли "зе зрадники.щою відбулося те,що зараз має вся Україна і її народ.Свої "мокрі фантазії" залиш для собі подібних
показати весь коментар
23.06.2023 20:10 Відповісти
Міни, ви серьйозно? як міни можуть когось зупинити, кацапи просто по дорозі проїхали, якщо б навіть підірвали мости Чангар та Генічевс, то це не панацея, а тільки сповільнило максимум на 1день, поки не навели переправу(до 100метрів), а ось зі сторони Армянську, там зовсім немає ніяких перешкод для руку колон техніки.
А що ми мали там на той час, 1-2бригади яку мали просто розшматувати якщо б вона там тримала оборону?
Укріпрайони треба було будувати вже при Порохе , таку оборону при якій ворог не міг десантувати війска у тил і не міг використовувати массово авіацію, з фаб 500.
показати весь коментар
23.06.2023 21:16 Відповісти
комісар,проходиш і думаєш про те для чого міни і чому рашист замінував Каховську греблю.???А ЩО МИ МАЛИ НА ТОЙ ЧАС.???ТАК АСВАЛЬТУ І КАТКІВ ДО ХЕРА МАЛИ.
показати весь коментар
24.06.2023 00:13 Відповісти
Як я і казав, у разі підриву мосту в 24.02.22, міг зупинити колони техніки тільки на деякий час.

Росіяни звели понтонну переправу після удару по Чонгарському мосту Джерело:
показати весь коментар
24.06.2023 01:43 Відповісти
"замполіт" не втирай тут НІКОМУ куйню ,(((https://www.youtube.com/watch?v=KshRXhEg_Rc )))
показати весь коментар
24.06.2023 10:13 Відповісти
а враження таке, ніби в Маляр паніка.
показати весь коментар
23.06.2023 14:23 Відповісти
В моєму розумінні, якщо до кінця цього літа Україна не відвоює хоча б одне більш меньш крупне місто накшталт Мелітополя, чи бодай Енергодара, Нової Каховки або Макеевки, то це буде об'єктивний провал і Телемарафон "Єдині новини" нічого не викрутить і "лапши" не навішає....... Сподіваємося до цього не дійде і контрнаступ наших героїв ВСУ буде ефективним і успішним. Слава Україні!!!
показати весь коментар
23.06.2023 15:02 Відповісти
І "викрутить" і "навішає". Прецеденти навіть в найближчій історії України були. Ще 10 серій "Голобородько у контрнаступі" і...
показати весь коментар
23.06.2023 15:21 Відповісти
для чого битись, як дебіли об мінні поля і окопи, якщо можна безперешкодно дійти аж до самої маААааААскви?
показати весь коментар
23.06.2023 20:22 Відповісти
 
 