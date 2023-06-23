Головний удар ще попереду, частину резервів ЗСУ буде задіяно пізніше, - Міноборони

Основні події українського контрнаступу ще попереду, частина резервів буде задіяно пізніше.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Справді, ми ще маємо основні події попереду. І головний удар ще попереду. Справді, частина резервів – це поетапні речі – буде задіяна пізніше", - зазначила вона.

За словами Маляр, у ворога спостерігається паніка, і окупанти кидають усі свої сили та перетягують і на південь, і на схід з інших напрямків.

"Вони перекидають уже цілими підрозділами та стягують найбільш потужні. Тобто вони десантно-штурмові підрозділи кидають і на південь, і на Схід. Повірте, їм дуже важко боронитися зараз", - додала вона.

Також вона заявила, що противник має величезні втрати. Зокрема, під час їхнього наступу на Лимано-Куп'янському напрямку, втрати ворога були такі самі, як під час "найгарячіших днів на Бахмутському напрямку".

