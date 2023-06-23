Головний удар ще попереду, частину резервів ЗСУ буде задіяно пізніше, - Міноборони
Основні події українського контрнаступу ще попереду, частина резервів буде задіяно пізніше.
Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Справді, ми ще маємо основні події попереду. І головний удар ще попереду. Справді, частина резервів – це поетапні речі – буде задіяна пізніше", - зазначила вона.
За словами Маляр, у ворога спостерігається паніка, і окупанти кидають усі свої сили та перетягують і на південь, і на схід з інших напрямків.
"Вони перекидають уже цілими підрозділами та стягують найбільш потужні. Тобто вони десантно-штурмові підрозділи кидають і на південь, і на Схід. Повірте, їм дуже важко боронитися зараз", - додала вона.
Також вона заявила, що противник має величезні втрати. Зокрема, під час їхнього наступу на Лимано-Куп'янському напрямку, втрати ворога були такі самі, як під час "найгарячіших днів на Бахмутському напрямку".
З БНР?
І звідки у вас берется така впевненність що можливо було зупинити 20-30тис війск з перевагою у авіації та можливістю десантувати війська з гелікоптерів.
Хто зна, можливо краще розміняти территорію на користь тому щоб ця орда розтягнулася, щоб з меншими силами була можливість бити по логістики і тилам. що і було зробленно.
А що ми мали там на той час, 1-2бригади яку мали просто розшматувати якщо б вона там тримала оборону?
Укріпрайони треба було будувати вже при Порохе , таку оборону при якій ворог не міг десантувати війска у тил і не міг використовувати массово авіацію, з фаб 500.
