У МАГАТЕ спростували російський фейк щодо перевезення палива з Рівненської АЕС на ЧАЕС

Українська сторона заздалегідь повідомила Міжнародному агентству з ядерної енергії про перевезення відпрацьованого ядерного палива з Рівненської АЕС на ЧАЕС. За контроль над процесом перевезення відповідали експерти Агентства. Зараз паливо знаходиться під гарантіями МАГАТЕ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється у розміщеному на сайті МАГАТЕ пресрелізі.

"МАГАТЕ також має постійні групи експертів на інших основних ядерних об'єктах України. Раніше цього місяця вони повідомляли, що розпочалося транспортування відпрацьованого ядерного палива з інших АЕС до централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива на Чорнобильській АЕС, причому перша партія з Рівненської АЕС прибула на Чорнобильський майданчик у травні", - йдеться у пресрелізі.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що "стосовно нещодавнього перевезення з Рівненської АЕС до Чорнобиля, то МАГАТЕ заздалегідь проінформували про угоди гарантії, укладеної з Україною, і Агентством було вжито всі необхідні заходи гарантій та верифікації".

Як відомо, раніше російські пропагандистські ЗМІ поширили фейкову інформацію про те, що "служба зовнішньої розвідки Росії отримала дані щодо рішення Держінспекції ядерного регулювання України відправити на перероблення партію опроміненого палива з Рівненської АЕС".

Було заявлено, що "це паливо переміщене у двох контейнерах на майданчик сховища у Чорнобилі", а "МАГАТЕ при цьому проінформовано не було". Як стверджувала російська пропаганда, "все це можна пояснити намірами України продовжити роботу над брудною ядерною бомбою".

