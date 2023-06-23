УКР
Новини Санкції проти Росії
Економіка РФ під санкціями поступово слабшатиме, якщо партнери будуть більш жорсткими в обмеженнях, - нардеп "Голосу" Рахманін

рахманін

Попри те, що російська економіка адаптувалась до санкцій, тривалий вплив економічних обмежень в довгій перспективі буде гнітючим.

Про це заявив нардеп "Голосу", член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія навчилась обходити санкції, виживати в умовах санкцій. Її фінансова система виявилася достатньо гнучкою, збут переорієнтовується, економіка активно залучає "сірі" схеми задля так званого імпортозаміщення. Але чи витримає вона подальші обмеження, чи адаптується до більш складних викликів, прогнозувати складно", - зазначив парламентар.

За його словами, вже зараз РФ стикнулась з браком технологій, обладнання та фахівців. Посилення, поглиблення санкцій здатне позбавити агресора реальних економічних перспектив.

"Росії бракує робочих рук через мобілізацію, еміграцію, загибель і каліцтво учасників бойових дій. Їй починає серйозно бракувати профільних фахівців, сучасних технологій і нового обладнання. "Сірі" схеми й транзитні "хаби" дозволяють триматися на плаву, вони зменшують біль, але не лікують хворобу. Якщо наші партнери будуть не тільки послідовними, а й більш принциповими, жорсткими й винахідливими у своїх санкційних діях, ця хвороба може перетворитися для агресора на смертельну", - підсумував Рахманін.

Також читайте: НАТО напрацьовує формулу відносин з Україною за прикладом США та Ізраїлю,- Рахманін

Автор: 

росія (67301) санкції (12582) Рахманін Сергій (137)
Коментувати
Сортувати:
Та де, це ж буде ескалація.
23.06.2023 10:50 Відповісти
На превеликий жаль, для каців економіка слабшає, це коли не тільки з сусідів, а й зрідні з'їсти вже нікого. А на падіння в відсотках їм начхати.
23.06.2023 10:58 Відповісти
все це можна було б спрогнозувати - й гнучкість, й можливості переорієнтування... й використання сірих схем..., але, я так розумію, не було великого бажання, та й зараз немає, для більшості залучених в процес - це просто бізнес й не важливо з яким людожерським режимом його вести...
23.06.2023 11:02 Відповісти
Знову партнери мають щось робити і бути жорсткіші та сміливіше в той час ми будемо продовжувати дивитися крізь пальці на бізнез пов'язаний з рашкой та зрадниками та продовжувати політеси з"харошими русскими" забруднюючи українцям мозок "россияне тоже люди"
23.06.2023 13:19 Відповісти
 
 