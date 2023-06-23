Економіка РФ під санкціями поступово слабшатиме, якщо партнери будуть більш жорсткими в обмеженнях, - нардеп "Голосу" Рахманін

Попри те, що російська економіка адаптувалась до санкцій, тривалий вплив економічних обмежень в довгій перспективі буде гнітючим.

"Росія навчилась обходити санкції, виживати в умовах санкцій. Її фінансова система виявилася достатньо гнучкою, збут переорієнтовується, економіка активно залучає "сірі" схеми задля так званого імпортозаміщення. Але чи витримає вона подальші обмеження, чи адаптується до більш складних викликів, прогнозувати складно", - зазначив парламентар.

За його словами, вже зараз РФ стикнулась з браком технологій, обладнання та фахівців. Посилення, поглиблення санкцій здатне позбавити агресора реальних економічних перспектив.

"Росії бракує робочих рук через мобілізацію, еміграцію, загибель і каліцтво учасників бойових дій. Їй починає серйозно бракувати профільних фахівців, сучасних технологій і нового обладнання. "Сірі" схеми й транзитні "хаби" дозволяють триматися на плаву, вони зменшують біль, але не лікують хворобу. Якщо наші партнери будуть не тільки послідовними, а й більш принциповими, жорсткими й винахідливими у своїх санкційних діях, ця хвороба може перетворитися для агресора на смертельну", - підсумував Рахманін.

