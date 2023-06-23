Байден і Моді наголосили на серйозному впливі агресії Росії проти України на економічну систему світу
Президент США і прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді погодилися, що повномасштабна війна Росії проти України сильно вплинула на глобальну економіку.
Як повідомляє агентство Інтерфакс-Україна про це йдеться у спільній заяві двох лідерів під час зустрічі у Вашингтоні, передає Цензор.НЕТ.
"Президент Байден і прем'єр-міністр Моді наголосили на серйозному та дедалі більшому впливі конфлікту в Україні на глобальну економічну систему, включно з продовольчою, паливною та енергетичною безпекою, а також найважливішими ланцюжками постачань", - ідеться в спільній заяві за підсумками переговорів.
Зазначається, що Вашингтон і Делі "зобов'язуються продовжувати надавати гуманітарну допомогу народу України".
"Когда рф напала на Украину, и Украина вынуждена вести войну, а не участвовать в торговых отношениях, то МЫ НЕ ОЖИДАЛИ, ЧТО УКРАИНА НАСТОЛЬКО ЦЕННА ДЛЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ.".
И это Украина еще не начинала, а вам уже нехорошо.