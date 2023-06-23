УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10282 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
1 133 7

Байден і Моді наголосили на серйозному впливі агресії Росії проти України на економічну систему світу

байден,моді

Президент США і прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді погодилися, що повномасштабна війна Росії проти України сильно вплинула на глобальну економіку.

Як повідомляє агентство Інтерфакс-Україна про це йдеться у спільній заяві двох лідерів під час зустрічі у Вашингтоні, передає Цензор.НЕТ.

"Президент Байден і прем'єр-міністр Моді наголосили на серйозному та дедалі більшому впливі конфлікту в Україні на глобальну економічну систему, включно з продовольчою, паливною та енергетичною безпекою, а також найважливішими ланцюжками постачань", - ідеться в спільній заяві за підсумками переговорів.

Зазначається, що Вашингтон і Делі "зобов'язуються продовжувати надавати гуманітарну допомогу народу України".

Читайте також: У МВФ попередили про зростання ризиків для світової фінансової стабільності

Автор: 

Байден Джо (2898) економіка (953) Нарендра Моді (51)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так, Моді - головний спонсор цієї агресії.
показати весь коментар
23.06.2023 11:54 Відповісти
Це гівно за 2022 рік збільшило в 10 разів торгівлю з агресором
показати весь коментар
23.06.2023 12:46 Відповісти
Хай перестане цей мудило купувати російську нафту і все закінчиться луже швидко. А то на словах ляпає за мир, а нафти купують у... 10 разів більше!
показати весь коментар
23.06.2023 11:59 Відповісти
Індус просто почвара цинічна.
показати весь коментар
23.06.2023 12:15 Відповісти
Если убрать дипломатическую шелуху, то это звучит так:
"Когда рф напала на Украину, и Украина вынуждена вести войну, а не участвовать в торговых отношениях, то МЫ НЕ ОЖИДАЛИ, ЧТО УКРАИНА НАСТОЛЬКО ЦЕННА ДЛЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ.".
И это Украина еще не начинала, а вам уже нехорошо.
показати весь коментар
23.06.2023 12:29 Відповісти
Моді-шМоді!
показати весь коментар
23.06.2023 13:22 Відповісти
Індусів уже більше ніж китайців. Зібрали мільйонну армію і вперед, на Краснодар наближати покращання світової економіки.
показати весь коментар
23.06.2023 13:51 Відповісти
 
 