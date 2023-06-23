Відкриті торги Міноборони стали першим кроком до позитивного реформування системи закупівель, - Асоціація рітейлерів України

Асоціація рітейлерів України підтвердила прозорість проведених торгів по закупівлях харчування для Міноборони. Учасники організації безпосередньо беруть участь у робочих групах Міністерства.

Нещодавно в медіа з'явилася інформація про те, що великі рітейлери не беруть участі у закупівлях продуктів харчування для Міністерства оборони України через систему Prozorro. Проте ця інформація не відповідає дійсності, заявили учасники Асоціації рітейлерів України.

Вони підтвердили свою залученість у процес, зокрема в частині надання пропозицій, які могли б поліпшити умови державних закупівель. Асоціація пропонувала залучати національних виробників продуктів харчування для забезпечення стабільних поставок за встановленою ціною на весь період контракту.

"В умовах війни для рітейлу головним завданням залишається забезпечення продовольчої безпеки та достатньої кількості продовольчих запасів для населення, швидке реагування на форс-мажорні обставини, які можуть виникати у зв’язку з агресією російської федерації. В своїх пропозиціях рітейлери пропонували на даний час залучити до закупівель саме національних виробників продуктів харчування, які б змогли забезпечити гарантовану кількість поставок продуктів харчування за сталою та прогнозованою ціною на весь час дії контракту. Адже вартість товарів роздрібного ринку є залежною від зміни закупівельних цін, які встановлюються виробниками (постачальниками) та, які можуть змінюватись набагато частіше, ніж це визначено умовами контрактів з Міноборони", - йдеться в заяві Асоціації рітейлерів України.

За словами представників організації, такий механізм дозволить чітко сформувати найнижчу ціну за лот продуктів харчування, а також окремо за послуги логістичних операторів. Щоб мати змогу розрахувати мінімальну вартість логістики, учасники повинні також розуміти плановість та чітко визначені регіони доставки продуктів на весь період дії контракту.

"Враховуючи вже досягнуті позитивні результати щодо зниження ціни по лотах, які відбулись в системі закупівель Prozorro, рітейл вітає початок змін та готовий надалі брати участь в обговоренні та удосконаленні моделі проведення державних закупівель Міністерством оборони України, яка б дозволила найбільшій кількості учасників долучитись до даного процесу", - підсумовує Асоціація рітейлерів України.

