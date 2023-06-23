Лідер правої німецької партії "AfD" Хрупалла порівняв Україну з нацистською Німеччиною
Лідер правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" Тіно Хрупалла під час теледебатів фактично порівняв Україну з нацистською Німеччиною, коли говорив про перспективи завершення війни.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.
Дебати Хрупалли та лідера фракції "Вільних демократів" Хрістіана Дюрра проходили у вечірній програмі ARD у середу, політики сперечалися про питання, пов’язані з війною Росії проти України.
Серед іншого, від Тіно Хрупалли пролунали заяви, що Україна за підсумками війни "програє, як і Росія, а виграють лише США", а також нарікання, що Німеччина більше не може купувати вигідний для неї російський газ і купує "брудний сланцевий газ з Америки". На обурення опонента, що йому ніби байдуже на смерті українців, Хрупалла заявив, що люди гинули також в Іраку й Афганістані, і тоді не можна купувати енергоресурси і в США.
Скандальне порівняння пролунало після запитання модераторки, чи вважає він, що Україна має припинити опір.
Хрупалла спершу сказав, що не має на увазі, що Україна повинна капітулювати, але що "метою має бути готовність говорити, щоб обидві сторони могли врятувати обличчя". Далі він додав, що "будь-який день, коли війна закінчиться швидше, навіть із втратою територій, буде хорошим днем".
Дюрр назвав такі міркування абсурдними та спитав, чи Хрупалла пропонував би те саме, якби йшлося про його власну країну.
Тіно Хрупалла сказав, що Німеччина фактично зробила це у 1945 році.
"Ви справді щойно сказали, що гітлерівську Німеччину, Вермахт, якому довелося капітулювати, можна порівняти з ситуацією України?" - перепитала модераторка.
Хрупалла після того спробував стверджувати, що пропозиція про те, що Україна має капітулювати, пролунала від модераторки, та не став ні підтверджувати свої слова, ні відмовлятися від них.
Він також заявив, що не бачить проблем з тим, що ходив у російське посольство на заходи до 9 травня, тому що "не святкував там і це день пам’яті".
При цьому соцопитування свідчать, що AfD обігнала у рейтингах партію канцлера Олафа Шольца та опинилася на 2-му місці після ХДС з рекордним для себе показником підтримки, пише DW.
Всі російськомовні за них голосують...
(Уинстон Черчилль)
Вроде бы говорят, что фраза ему не принадлежит, но все равно по смыслу абсолютно правильно.
Порівняти Україну з нацистською Німеччиною, це все одно, що назвати "нацистською німеччиною, не Німеччину часів другої світової, а окуповану у 1939 році нею Польщу чи Францію.
Чистий "*****".
Підарас - це стан душі.
Праваки, такі праваки...
Толерантність суспільства до ЛГБТ спільноти іноді хибно сприймається підірасами як "вседозволеність"!
От і маєте...
В расширительном смысле «англосаксы» - это англоязычные страны: Великобритания, США, Канада (кроме Квебека), Австралия, Новая Зеландия. Помимо языка, их объединяют и отличают от остального мира некоторые политические и правовые институты.
а хто ж тоді буде рублі хруппати?
Ось вам і відповідь, хто є ху!
Проросійські нарративи дуже сильно розповсюджуються навіть на людей що не знають рос.мову. Не треба думати "всі хто проти нас росіяни", бо це неправда, в світі дуже багато ідіотів.
перший великий захід під прапорами АфД- демонстрація у лейпцигу проти іноземців.
Що там відбулося найцікавішого? Прибуди автобуси з Баварії. З "демонстрантами" за права лейпцігців.
Антимайдан не нагадує?
Ще потім писалося за роздачу грошей після демонстрації новоприбулим "лейпцигцям"
Если кто ещё не понял, почему пуйло всеми силами старается затянуть эту войну- выборы, а там и обновление политических элит на западе, вот его план. Отсюда и давление с контрнаступлением от Запада. Действующим политикам у власти всё сложнее аргументировать своему электорату почему они должны хуже жить и потерпеть ещё ради Украины- Короче, теряют в рейтинге. Потому что АдГ на втором месте, это охренеть не встать- партия молодая, сделанная на коленки в кустарных условиях и теснит политических мастодонтов. Потому что работают на таких популярных лозунгах как: всех беженцев домой, все деньги немцам и всё в таком духе....
Другий Майдан був проти Януковича і його розвороту від Європи до підлягання під Росію.
А знать, что, если Россию не остановить, то она и на Польше не остановится - это жить хорошо ?
Christian Dürr und Tino Chrupalla über die Unzufriedenheit mit der Ampelregierung
https://www.ardmediathek.de/video/maischberger/christian-duerr-und-tino-chrupalla-*****-die-unzufriedenheit-mit-der-ampelregierung/das-erste/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL21lbnNjaGVuIGJlaSBtYWlzY2hiZXJnZXIvODhkNDMwNjAtYzUwMy00MmI3LTk0NTctYTZjNjY3MmRjMDEy
Там був представник від ФДП (вільні демократи) Дюррер та від АфД Хрупалла. Почали вони з обговорення закону про опалення. Три роки тому уряд субсидував і заохочував тих домовласників, які ставили собі газові котли, а сьогодні він хоче, щоб люди заміняли газове опалення на неефективні та дорогі теплові насоси (щоб їх установити у старому будинку, треба підривати підлогу разом із фундаментом, закопувати під фундамент змійовик, по якому циркулюватиме вода, знімати в будинку батареї опалення, зривати підлоги і заводитиме під них опалювальні трубки (це шалені гроші, яких у людей немає). Або ж встановлювати водневі котли, які ще ніде не випробувані і дуже вибухонебезпечні. Теплові насоси споживають до того ж багато електроенергії, якої вже сьогодні не вистачає після того, як уряд Меркель під тиском зелених зупинив майже всі АЕС.
Його опонент від ФДП Дюррер стверджував, що закон не змушує всіх встановлювати однаковий вид опалення, що до кожного будинку буде індивідуальний підхід. Але це лише інформаційний туман, за яким стоїть намір уряду пустити по вітру мільйони сімей, змушуючи їх брати кредити на реконструкцію будинку, і після того, як вони не зможуть ці кредити повернути банку, змусити їх дешево продавати свої будинки на аукціоні, які потім скуплять американські , британські та французькі олігархи.
АфД у принципі заперечує необхідність боротьби з викидом вуглекислого газу як чинника, що сприяє глобальному потеплінню. Один вулкан за один раз викидає більше СО2, ніж вся промисловість разом узята за рік. Крім того в історії Землі потепління та похолодання траплялися регулярно, причому за часів, коли людини на ній ще не було. Чому цього разу в потеплінні винна людина? Тому що комусь дуже вигідно на цій брехні зрубати шалені гроші.
Ведуча шоу поставила Хрупаллі питання: оскільки газ зростає в ціні через агресію Росії проти України, чи пропонує він повернутися до залежності від дешевого російського газу?
Хрупалла сказав, що він хотів би, щоб до Німеччини знову надходив російський газ, оскільки він дешевший, ніж американський сланцевий, і чистіший. Для прийому танкерів зі сланцевим газом на півночі Німеччини побудували три термінали, які забруднюють воду та повітря, та завдають шкоди туризму. Місцеві мешканці протестують проти цього.
Але тоді ми знову будемо на газовій російській голці, - сказала ведуча.
А зараз ми на американській газовій голці, - парирував Хрупалла, - і чим це краще?
Ми не можемо повернутись до того, що було раніше після того геноциду, який росія влаштувала в Україні, - сказав Дюррер.
А хіба США не вбивали в Іраку та Афганістані, хіба в Іраку не загинуло 50 тисяч дітей? - Запитав Хрупалла. Він вважає, що війну треба зупинити зараз, нехай при цьому Україна втратить частину території.
Ведуча запитала: чи має Україна, на його думку, капітулювати?
Хрупалла намагався уникнути відповіді, але зрештою сказав, що Третій рейх теж був змушений капітулювати.
Після цього всі обурилися таким порівнянням.
Хрупалла також назвав окупацію росією Донбасу громадянською війною в Україні і що росія Німеччині не загрожує. Тоді йому показали кадри із шоу Соловйова, де останній закликає бомбити Берлін та Дрезден і пригадали Хрупаллі його перебування у посольстві Росії в Берліні 9 травня.
Дюррер сказав, що агресія росії є прямою загрозою безпеці Німеччини, тому Україні треба допомагати, у т.ч. зброєю.
Хрупалла проти постачання зброї, т.к. на його думку, це лише підливає олію у вогонь.
то служба безопасности уже должна по нему работать.