Лідер правої німецької партії "AfD" Хрупалла порівняв Україну з нацистською Німеччиною

тіно,хрупалла

Лідер правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" Тіно Хрупалла під час теледебатів фактично порівняв Україну з нацистською Німеччиною, коли говорив про перспективи завершення війни.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

Дебати Хрупалли та лідера фракції "Вільних демократів" Хрістіана Дюрра проходили у вечірній програмі ARD у середу, політики сперечалися про питання, пов’язані з війною Росії проти України.

Серед іншого, від Тіно Хрупалли пролунали заяви, що Україна за підсумками війни "програє, як і Росія, а виграють лише США", а також нарікання, що Німеччина більше не може купувати вигідний для неї російський газ і купує "брудний сланцевий газ з Америки". На обурення опонента, що йому ніби байдуже на смерті українців, Хрупалла заявив, що люди гинули також в Іраку й Афганістані, і тоді не можна купувати енергоресурси і в США.

Скандальне порівняння пролунало після запитання модераторки, чи вважає він, що Україна має припинити опір.

Хрупалла спершу сказав, що не має на увазі, що Україна повинна капітулювати, але що "метою має бути готовність говорити, щоб обидві сторони могли врятувати обличчя". Далі він додав, що "будь-який день, коли війна закінчиться швидше, навіть із втратою територій, буде хорошим днем".

Дюрр назвав такі міркування абсурдними та спитав, чи Хрупалла пропонував би те саме, якби йшлося про його власну країну.

Тіно Хрупалла сказав, що Німеччина фактично зробила це у 1945 році.

"Ви справді щойно сказали, що гітлерівську Німеччину, Вермахт, якому довелося капітулювати, можна порівняти з ситуацією України?" - перепитала модераторка.

Хрупалла після того спробував стверджувати, що пропозиція про те, що Україна має капітулювати, пролунала від модераторки, та не став ні підтверджувати свої слова, ні відмовлятися від них.

Він також заявив, що не бачить проблем з тим, що ходив у російське посольство на заходи до 9 травня, тому що "не святкував там і це день пам’яті".

При цьому соцопитування свідчать, що AfD обігнала у рейтингах партію канцлера Олафа Шольца та опинилася на 2-му місці після ХДС з рекордним для себе показником підтримки, пише DW.

Німеччина (7667) нацизм (159)
Топ коментарі
+38
Класичні "антифашисти" на підсосі у *****!
Всі російськомовні за них голосують...
показати весь коментар
23.06.2023 11:33 Відповісти
+35
нацики обвиняют кого-то в нацизме🤦
показати весь коментар
23.06.2023 11:33 Відповісти
+27
Проплачена рашистами гидка морда.
показати весь коментар
23.06.2023 11:35 Відповісти
нацики обвиняют кого-то в нацизме🤦
показати весь коментар
23.06.2023 11:33 Відповісти
Що це за чергове ***** німецького походження?😬
показати весь коментар
23.06.2023 11:35 Відповісти
******* нацисти (у Німеччині та Росії) звинувачують у нацизмі своїх жертв
показати весь коментар
23.06.2023 12:48 Відповісти
Класичні "антифашисти" на підсосі у *****!
Всі російськомовні за них голосують...
показати весь коментар
23.06.2023 11:33 Відповісти
AfD завжди були класичними фашистами.
показати весь коментар
23.06.2023 11:43 Відповісти
Саме тому і в лапках написав.
показати весь коментар
23.06.2023 13:12 Відповісти
Байстрюк кгбешний
показати весь коментар
23.06.2023 11:34 Відповісти
Іпанько! Подавися ти дурнику кацапськими грошима
показати весь коментар
23.06.2023 11:34 Відповісти
нацисти за рашку. не може бути
показати весь коментар
23.06.2023 11:34 Відповісти
То нацисти за нацистів.
показати весь коментар
23.06.2023 11:42 Відповісти
та отож
показати весь коментар
23.06.2023 11:43 Відповісти
Ай, какой маладец!... сам то фашист, небійсь...
показати весь коментар
23.06.2023 11:34 Відповісти
"Мы против нацистов, но..." - вот такая у них пока риторика.
показати весь коментар
23.06.2023 13:26 Відповісти
Вы, Шариков, чепуху говорите и возмутительнее всего то, что говорите ее безапелляционно и уверенно. Водки мне, конечно, не жаль, тем более, что она не моя, а Филиппа Филипповича. Просто - это вредно. Это - раз, а второе - вы и без водки держите себя неприлично.
показати весь коментар
23.06.2023 11:35 Відповісти
Проплачена рашистами гидка морда.
показати весь коментар
23.06.2023 11:35 Відповісти
Отакии собі Хрупалла -- но німці ж иого підтримують .
показати весь коментар
23.06.2023 11:36 Відповісти
Так саме, як українці підтримують шарія.
показати весь коментар
23.06.2023 11:47 Відповісти
Шаріи -- це зрадник і в розшуку а Хрупалла -- добропорядочнии бюргер .
показати весь коментар
23.06.2023 11:51 Відповісти
зрадник і в розшуку то таке собі, особливо для українських судів - Червлинський ото "зрадник" - ********** за вагнергейт злопам'ятна, ****. А шарій зеленскому нічого особисто не зробив.
показати весь коментар
23.06.2023 11:55 Відповісти
***** забашляв цьому підору, щоб потім це кретити на кацапсячих помийках для свого бидла.
показати весь коментар
23.06.2023 11:37 Відповісти
"Фашисты будущего назовут себя антифашистами".
(Уинстон Черчилль)

Вроде бы говорят, что фраза ему не принадлежит, но все равно по смыслу абсолютно правильно.
показати весь коментар
23.06.2023 11:37 Відповісти
AfD це класичні фашисти, вони ніколи себе антифашистами і не називали. Вона порівняла Україну із режимом, про якій сама мріє і коли їй на це вказали, вона не знайшлася що відповісти.
показати весь коментар
23.06.2023 11:45 Відповісти
Московиты совершают одно военное преступление за другим, интернет забит зверскими видеодоказательствами. Но всё равно находятся человекообразные, которые без малейшего угрызения совести повторяют московитскую пропаганду.
показати весь коментар
23.06.2023 11:38 Відповісти
воно точно читає новини світу??
Порівняти Україну з нацистською Німеччиною, це все одно, що назвати "нацистською німеччиною, не Німеччину часів другої світової, а окуповану у 1939 році нею Польщу чи Францію.
Чистий "*****".
показати весь коментар
23.06.2023 11:39 Відповісти
Ну це модератор тих дебатів притянула що це порівняння. Насправді він зробив ще гірший зашквар, назвав нацистську Німеччину своєю країною, маючи на увазі державу. Тож можна сказати що модератор спробувала зберегти йому лице.
показати весь коментар
23.06.2023 11:46 Відповісти
Ну так це ж AfD, вони за нацизм.
показати весь коментар
23.06.2023 11:49 Відповісти
Це нам чомусь зрозуміло, і можливо німцям теж. Але відкрити себе так тупо це зашквар. В першу чергу для тих хто за нацизм але прикривається турботою про Німеччину.
показати весь коментар
23.06.2023 11:54 Відповісти
Ну тут не те що "відкрити", все й так відкрито і зрозуміло з AfD. Тут скоріше зашквар в тому, що він в рамках дебатів відпрацьовуючі іноземну методичку, спочатку обісрав Україну, а в кінці прирівняв її до свого партійного ідеалу, на досягнення якого спрямована вся партійна політика AfD. Тому воно і замовкло, бо зрозуміло де і як тільки що обісралося)
показати весь коментар
23.06.2023 12:01 Відповісти
Ну я не настільки глибоко розбираюсь в політичних партіях Німеччини щоб доходити до таких висновків, але всеж думаю що частина людей які підтримують цю партію жодним чином не хочуть щоб їх вважали нацистами чи послідовниками ідей і методів Гітлера. Тай опоненти можуть з гімном змішати.
показати весь коментар
23.06.2023 12:06 Відповісти
Не те щоб хочуть чи не хочуть, їм пофіг насправді, ким там їх вважатимуть. Опоненти їх завжди з гівном змішують, але вони виїжджають на антимігрантській темі, яка так чи інакше актуальна у Германії. Вони більш популярні у сфері впливу КГБ (Східна Германія) і це не просто "дали гроші - ляпнув щось"), це також жорстокість ведення війни у Сирії та Україні, яка спрямована на генерацію потоку біженців в Європу, лукашенківська контрабанда мігрантів і багато інших багаторічних комплексних заходів, спрямованих на посилення профашистських настроїв.
показати весь коментар
23.06.2023 12:18 Відповісти
Дякую за розяснення.
показати весь коментар
23.06.2023 12:27 Відповісти
Іншими словами, методичка кремля для фашистів, які видають з себе антифашистів, а ці AfD нічого з себе не видають, а відкрито декларують фашизм і тому такий крінж вийшов.
показати весь коментар
23.06.2023 12:04 Відповісти
Значить моє твердження було помилковим.
показати весь коментар
23.06.2023 12:07 Відповісти
Хрупалла в россійському посольстві святкує 9 травня .
показати весь коментар
23.06.2023 11:41 Відповісти
********** - це медичний термін.
Підарас - це стан душі.
показати весь коментар
23.06.2023 11:44 Відповісти
**********, це загальновживаний розмовний термін. Медичний, це "педофілія".
показати весь коментар
23.06.2023 12:06 Відповісти
Значить https://mediclab.com.ua/index.php?newsid=26173 медичний словник збрехав.
показати весь коментар
23.06.2023 14:09 Відповісти
А шо воно хрупалло?
показати весь коментар
23.06.2023 11:42 Відповісти
рублі
показати весь коментар
23.06.2023 13:49 Відповісти
якщо лідер "правопопулістської партії" "порівняв Україну з нацистською Німеччиною", це в його вустах нам комплімент виходить?
показати весь коментар
23.06.2023 11:43 Відповісти
"та не став ні підтверджувати свої слова, ні відмовлятися від них"

Праваки, такі праваки...
показати весь коментар
23.06.2023 11:47 Відповісти
Фінансово-ідеологічна рука кремля пройшла пряму кишку і добралася до гланд Хрупалли...
показати весь коментар
23.06.2023 11:43 Відповісти
Она оттуда никогда не вылезала. АфД повторяют нарративы кремля сколько существуют.
показати весь коментар
23.06.2023 13:28 Відповісти
Ну зате не клятий лівак! Oh wait
показати весь коментар
23.06.2023 11:44 Відповісти
Німецька "альтернатива для Германії" це те саме, що й медведчуковський "український вибір", тобто кремлівський проект. Дивно, що Берлін й досі толерує рашизм.
показати весь коментар
23.06.2023 11:45 Відповісти
А до чого тут Берлін? У них демократія, і будь-які партії можуть існувати, хоч ліві, хоч праві. Хочете, щоб була лише одна партія, знову проголосуйте за слуг, вони вам прислужать
показати весь коментар
23.06.2023 11:50 Відповісти
У них така ж корумпована демократія, як у нас. Це наслідки радянської окупації.
показати весь коментар
23.06.2023 11:53 Відповісти
Усе це означає лише одне - ми повинні самі бути готовими себе захищати. І не з такими, як зелені гниди. Он навіть їхня рідня побоюється, що ізраїльська зброя може опинитись в іранців - це ж треба?
показати весь коментар
23.06.2023 11:47 Відповісти
Un crétin de plus, la liste devient longue, très longue.
показати весь коментар
23.06.2023 11:48 Відповісти
Нездивований...
Толерантність суспільства до ЛГБТ спільноти іноді хибно сприймається підірасами як "вседозволеність"!
От і маєте...
показати весь коментар
23.06.2023 11:56 Відповісти
до чого лгбт тобто геї та лезбухи до підерасів ?
показати весь коментар
23.06.2023 12:15 Відповісти
... От і маєте нетолерантних до ЛГБТ і толерантних до рашизму.
показати весь коментар
23.06.2023 12:19 Відповісти
***** німецький, так віддай частину своєї землі, а що робити українцям, без тебе пітараса недобитого, розберуться.
показати весь коментар
23.06.2023 12:02 Відповісти
Да не Украина его волнует,а невозможность создать кулак ввиде Китай ,РФ,Германия в противовес англосакскому миру.Макрель была ещё той пионэркой.
показати весь коментар
23.06.2023 12:02 Відповісти
вообще-то саксы, это немецкие племена были) В Саксонии жили.
показати весь коментар
23.06.2023 12:08 Відповісти
Саксофон тоже оттель?))

В расширительном смысле «англосаксы» - это англоязычные страны: Великобритания, США, Канада (кроме Квебека), Австралия, Новая Зеландия. Помимо языка, их объединяют и отличают от остального мира некоторые политические и правовые институты.
показати весь коментар
23.06.2023 12:51 Відповісти
Хай врятує обличчя адольфу гітлеру. Заступиться за земляка.
показати весь коментар
23.06.2023 12:12 Відповісти
це ніззя. за німецьким законом за виправдання нацизму загремить у дюссельдор років на 5.
а хто ж тоді буде рублі хруппати?
показати весь коментар
23.06.2023 13:58 Відповісти
А нічого що нинішній президент України з проституткою... Навіщо когось правого слухати,коли самі вибрали такого ж і рахуєте його реально наполеоном
показати весь коментар
23.06.2023 12:12 Відповісти
Чогось абревіатура цієї партії виглядає як імя одного **********.
показати весь коментар
23.06.2023 12:12 Відповісти
Все правильно! Він у російське посольство ходив не святкувать Він ходив туди по гроші Святкував він вже вдома - коли прийшов з грошима
показати весь коментар
23.06.2023 12:25 Відповісти
Я впевнений на 146% відсотків. Що це кацапи вкидують десятки мільярдів доларів, все що в них є, щоб привести до влади у ЄС партії, які проти допомоги Україні.
показати весь коментар
23.06.2023 12:28 Відповісти
За щекой у него давно ничего не хрупало?
показати весь коментар
23.06.2023 12:34 Відповісти
з 9 травня там порожньо. він сам сказав
показати весь коментар
23.06.2023 13:59 Відповісти
9 мая в российском посольстве ? Там, наверное, день зарплаты.
показати весь коментар
23.06.2023 12:35 Відповісти
А тепер уявляємо, як на наступних виборах оцей непотріб приходить до влади в Німеччині, у Франції така сама Лєпенша та Трамп у США які дуже швидко заблокують грошову і військову допомогу. Скільки протримається Україна? Дуже недовго, саме тому х*йло не надто переймається втратами - час грає на нього.
показати весь коментар
23.06.2023 12:36 Відповісти
АфД - то повністю проросійська партія, яка з'явилась на гроші і на замовлення раші, і левова доля партійців там російськомовні. Тобто то така навіть не п'ята колона, а просто зібрались нацики-росіяни (хто вже з німецькими паспортами, хто ще з російськими), для аутентичності поставили над собою парочку етнічних німців з тими ж ідеями у головах - ось і маємо, те що маємо. І голосують за них у більшості теж минулі наші, бо, як мені казала моя сусідка (з Азербайджану): "Наверное, надо голосовать за них - там же все наши, русские!
Ось вам і відповідь, хто є ху!
показати весь коментар
23.06.2023 12:37 Відповісти
20% німців голосують за AfD. Етнічних росіян в Німеччині не більше 4% від всього населення. Про яку "левову долю" йде мова, якщо майже всі виборці партії очевидно етнічні німці?

Проросійські нарративи дуже сильно розповсюджуються навіть на людей що не знають рос.мову. Не треба думати "всі хто проти нас росіяни", бо це неправда, в світі дуже багато ідіотів.
показати весь коментар
23.06.2023 12:59 Відповісти
В Германию из России выехало много этнических юристов - они являют собой одну сеть (мафию).
показати весь коментар
23.06.2023 13:23 Відповісти
Это тут ни при чём. Русских в Германии 4-4.5% населения. AfD предпочитают 20%.

показати весь коментар
23.06.2023 13:30 Відповісти
щоб отримати повну аналогію, пригадайте з чого вони починали.
перший великий захід під прапорами АфД- демонстрація у лейпцигу проти іноземців.

Що там відбулося найцікавішого? Прибуди автобуси з Баварії. З "демонстрантами" за права лейпцігців.

Антимайдан не нагадує?
Ще потім писалося за роздачу грошей після демонстрації новоприбулим "лейпцигцям"
показати весь коментар
23.06.2023 14:04 Відповісти
Це чувак із когорти "какая разніца". Аби газ дешевий!
показати весь коментар
23.06.2023 12:38 Відповісти
Цей чувак хоче перетворити Німеччину на другу Білорусь.
показати весь коментар
23.06.2023 13:57 Відповісти
Було б дивно якби пуйловська кишенькова партія говорила щось інше, окрім кремлівських наративів.
показати весь коментар
23.06.2023 12:44 Відповісти
Печально тут другое:
Соцопросы свидетельствуют, что AfD обогнала в рейтингах партию канцлера Олафа Шольца и оказалась на 2-м месте после ХДС с рекордным для себя показателем.
Если кто ещё не понял, почему пуйло всеми силами старается затянуть эту войну- выборы, а там и обновление политических элит на западе, вот его план. Отсюда и давление с контрнаступлением от Запада. Действующим политикам у власти всё сложнее аргументировать своему электорату почему они должны хуже жить и потерпеть ещё ради Украины- Короче, теряют в рейтинге. Потому что АдГ на втором месте, это охренеть не встать- партия молодая, сделанная на коленки в кустарных условиях и теснит политических мастодонтов. Потому что работают на таких популярных лозунгах как: всех беженцев домой, все деньги немцам и всё в таком духе....
показати весь коментар
23.06.2023 13:06 Відповісти
Європейці завжди реагують на економіку, особистий добробут, а не на ботовню, гасла і обіцянки. Це наслідки методів планової радянської економіки і стагнації (технічно в Німеччині вже кілька місяців рецесія) економіки Шольца і зелених "економістів".
показати весь коментар
23.06.2023 13:23 Відповісти
А їхати на "Трабанті" на партзбори приємніше ?
показати весь коментар
23.06.2023 13:25 Відповісти
Дешевий російський газ - вірий шлях до ГДР із пануванням штазі.
показати весь коментар
23.06.2023 14:01 Відповісти
Сейчас у всех рецессия. А европейцы, разные люди как и в любых других странах, и ведутся они точно также как и все остальные. Тем более, что та же АдГ предлагает тесное сотрудничество с россией как раз из-за их дешёвых энергоресурсов, что является нехилым аргументом перед электоратом- для поправки "экономического здоровья" страны так сказать.... Естественно, на это тоже многие ведутся.
показати весь коментар
23.06.2023 13:33 Відповісти
Украина и Беларусь уже пожили ХОРОШО на дешёвые российские энергоресурсы.
показати весь коментар
23.06.2023 13:49 Відповісти
Так, уся економіка України була побудована на газі за 40 доларів, за що й досі розплачується. І весь сир-бор, який вилився у два Майдани, почався через газ. Ніхто не хоче пам'ятати про це.
показати весь коментар
23.06.2023 13:59 Відповісти
Перший Майдан був проти Кучми і його "багатовекторності" (підлягання під Росію).
Другий Майдан був проти Януковича і його розвороту від Європи до підлягання під Росію.
показати весь коментар
23.06.2023 14:05 Відповісти
Ось саме, революції нізащо. Два електоральні табори боролися за владу. У цьому вся суть історії України.
показати весь коментар
23.06.2023 14:16 Відповісти
А казки про розвороти і підлягання залиште для молодих дурнів.
показати весь коментар
23.06.2023 14:24 Відповісти
Революції - за ЄС і НАТО, і ми по факту вже виживаємо завдяки НАТО.
показати весь коментар
23.06.2023 14:43 Відповісти
Сколько голосов разного рода политики получили на таких лозунгах в Украины и РБ? То-то и оно. Здесь тоже самое- люди везде ведутся. Вопрос только в масштабах. Немцы ещё хоть умнее на порядок- отсюда и программы по использованию альтернативных источников энергии, за которую недалёкие люди(включая на этом сайте) вовсю хают Германию.
показати весь коментар
23.06.2023 14:00 Відповісти
"Хуже жить ?"
А знать, что, если Россию не остановить, то она и на Польше не остановится - это жить хорошо ?
показати весь коментар
23.06.2023 13:21 Відповісти
В том то и дело. Просто многие этого не понимают. Не понимают, что они спасают прежде всего себя, помогая Украине. Им, ведь, говорят наоборот, что помогая Украине, Германия наоборот приближает войну с россией и явл-ся участником. А войны не хотят и боятся все.
показати весь коментар
23.06.2023 13:39 Відповісти
Я зараз послухав цю дискусію в оригіналі.

Christian Dürr und Tino Chrupalla über die Unzufriedenheit mit der Ampelregierung

https://www.ardmediathek.de/video/maischberger/christian-duerr-und-tino-chrupalla-*****-die-unzufriedenheit-mit-der-ampelregierung/das-erste/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL21lbnNjaGVuIGJlaSBtYWlzY2hiZXJnZXIvODhkNDMwNjAtYzUwMy00MmI3LTk0NTctYTZjNjY3MmRjMDEy

Там був представник від ФДП (вільні демократи) Дюррер та від АфД Хрупалла. Почали вони з обговорення закону про опалення. Три роки тому уряд субсидував і заохочував тих домовласників, які ставили собі газові котли, а сьогодні він хоче, щоб люди заміняли газове опалення на неефективні та дорогі теплові насоси (щоб їх установити у старому будинку, треба підривати підлогу разом із фундаментом, закопувати під фундамент змійовик, по якому циркулюватиме вода, знімати в будинку батареї опалення, зривати підлоги і заводитиме під них опалювальні трубки (це шалені гроші, яких у людей немає). Або ж встановлювати водневі котли, які ще ніде не випробувані і дуже вибухонебезпечні. Теплові насоси споживають до того ж багато електроенергії, якої вже сьогодні не вистачає після того, як уряд Меркель під тиском зелених зупинив майже всі АЕС.

Його опонент від ФДП Дюррер стверджував, що закон не змушує всіх встановлювати однаковий вид опалення, що до кожного будинку буде індивідуальний підхід. Але це лише інформаційний туман, за яким стоїть намір уряду пустити по вітру мільйони сімей, змушуючи їх брати кредити на реконструкцію будинку, і після того, як вони не зможуть ці кредити повернути банку, змусити їх дешево продавати свої будинки на аукціоні, які потім скуплять американські , британські та французькі олігархи.

АфД у принципі заперечує необхідність боротьби з викидом вуглекислого газу як чинника, що сприяє глобальному потеплінню. Один вулкан за один раз викидає більше СО2, ніж вся промисловість разом узята за рік. Крім того в історії Землі потепління та похолодання траплялися регулярно, причому за часів, коли людини на ній ще не було. Чому цього разу в потеплінні винна людина? Тому що комусь дуже вигідно на цій брехні зрубати шалені гроші.

Ведуча шоу поставила Хрупаллі питання: оскільки газ зростає в ціні через агресію Росії проти України, чи пропонує він повернутися до залежності від дешевого російського газу?

Хрупалла сказав, що він хотів би, щоб до Німеччини знову надходив російський газ, оскільки він дешевший, ніж американський сланцевий, і чистіший. Для прийому танкерів зі сланцевим газом на півночі Німеччини побудували три термінали, які забруднюють воду та повітря, та завдають шкоди туризму. Місцеві мешканці протестують проти цього.

Але тоді ми знову будемо на газовій російській голці, - сказала ведуча.

А зараз ми на американській газовій голці, - парирував Хрупалла, - і чим це краще?

Ми не можемо повернутись до того, що було раніше після того геноциду, який росія влаштувала в Україні, - сказав Дюррер.

А хіба США не вбивали в Іраку та Афганістані, хіба в Іраку не загинуло 50 тисяч дітей? - Запитав Хрупалла. Він вважає, що війну треба зупинити зараз, нехай при цьому Україна втратить частину території.

Ведуча запитала: чи має Україна, на його думку, капітулювати?

Хрупалла намагався уникнути відповіді, але зрештою сказав, що Третій рейх теж був змушений капітулювати.

Після цього всі обурилися таким порівнянням.

Хрупалла також назвав окупацію росією Донбасу громадянською війною в Україні і що росія Німеччині не загрожує. Тоді йому показали кадри із шоу Соловйова, де останній закликає бомбити Берлін та Дрезден і пригадали Хрупаллі його перебування у посольстві Росії в Берліні 9 травня.

Дюррер сказав, що агресія росії є прямою загрозою безпеці Німеччини, тому Україні треба допомагати, у т.ч. зброєю.

Хрупалла проти постачання зброї, т.к. на його думку, це лише підливає олію у вогонь.
показати весь коментар
23.06.2023 13:35 Відповісти
Почему этот ******* не в германской тюрьме. Что и в Германии оказывается коррупция.
показати весь коментар
23.06.2023 13:57 Відповісти
Если 9 мая Хрупалла проводит в посольстве России,
то служба безопасности уже должна по нему работать.
показати весь коментар
23.06.2023 14:09 Відповісти
Цікаво, скільки цей хрупало за один отсос ***** має грошів? Це ж треба скільки прорашистських підарасів ще у Європі! Ніколи не думав….
показати весь коментар
23.06.2023 16:43 Відповісти
скільки же фріців х@йло посадив на зарплату
показати весь коментар
23.06.2023 18:48 Відповісти
 
 