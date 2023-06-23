Лідер правої німецької партії "AfD" Хрупалла порівняв Україну з нацистською Німеччиною

Лідер правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" Тіно Хрупалла під час теледебатів фактично порівняв Україну з нацистською Німеччиною, коли говорив про перспективи завершення війни.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

Дебати Хрупалли та лідера фракції "Вільних демократів" Хрістіана Дюрра проходили у вечірній програмі ARD у середу, політики сперечалися про питання, пов’язані з війною Росії проти України.

Серед іншого, від Тіно Хрупалли пролунали заяви, що Україна за підсумками війни "програє, як і Росія, а виграють лише США", а також нарікання, що Німеччина більше не може купувати вигідний для неї російський газ і купує "брудний сланцевий газ з Америки". На обурення опонента, що йому ніби байдуже на смерті українців, Хрупалла заявив, що люди гинули також в Іраку й Афганістані, і тоді не можна купувати енергоресурси і в США.

Скандальне порівняння пролунало після запитання модераторки, чи вважає він, що Україна має припинити опір.

Хрупалла спершу сказав, що не має на увазі, що Україна повинна капітулювати, але що "метою має бути готовність говорити, щоб обидві сторони могли врятувати обличчя". Далі він додав, що "будь-який день, коли війна закінчиться швидше, навіть із втратою територій, буде хорошим днем".

Дюрр назвав такі міркування абсурдними та спитав, чи Хрупалла пропонував би те саме, якби йшлося про його власну країну.

Тіно Хрупалла сказав, що Німеччина фактично зробила це у 1945 році.

"Ви справді щойно сказали, що гітлерівську Німеччину, Вермахт, якому довелося капітулювати, можна порівняти з ситуацією України?" - перепитала модераторка.

Хрупалла після того спробував стверджувати, що пропозиція про те, що Україна має капітулювати, пролунала від модераторки, та не став ні підтверджувати свої слова, ні відмовлятися від них.

Він також заявив, що не бачить проблем з тим, що ходив у російське посольство на заходи до 9 травня, тому що "не святкував там і це день пам’яті".

При цьому соцопитування свідчать, що AfD обігнала у рейтингах партію канцлера Олафа Шольца та опинилася на 2-му місці після ХДС з рекордним для себе показником підтримки, пише DW.