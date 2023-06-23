Онкохворого росіянина кинули за грати на 7,5 років за "фейки" про армію РФ, а його хвору 96-річну матір віддадуть органам опіки
Суд у Калінінграді засудив 64-річного активіста Ігоря Баришнікова до 7,5 років позбавлення волі у справі про "фейки" про російську армію.
Про це пише "Север.Реалии", передає Цензор.НЕТ.
Захист оскаржуватиме вирок. Прокурор просив Баришнікову 8 років позбавлення волі.
"У нас є експертиза, і суд зробив висновок, що стан здоров'я Баришнікова є пом'якшувальною обставиною. Але все одно ухвалив рішення про такий Великий термін", - сказала адвокат Марія Бонцлер.
У Баришнікова діагностовано рак, його 96-річна мати - лежачий інвалід.
Матері Баришнікова 96 років. Вона ветеран війни та жертва Голокосту. У неї немає інших родичів і немає можливості самостійно доглядати себе. Ще рік тому Євгенія Баришнікова була при здоровому глузді, але після першого обшуку в їхній квартирі та восьмиденного арешту сина їй різко стало гірше. Баришніков дбав про матір і господарював, пише The Insider.
Справу на Баришнікова завели через його пости у Facebook про обстріл пологового будинку в Маріуполі та вбивства жителів Бучі. Пізніше почали ще одну справу по другій частині статті про "фейки" через пости, в яких згадувалися крейсер "Москва", що затонув, і злочини російських військових в Україні. Незабаром обидві справи об'єднали. У ході судового процесу у Баришнікова погіршилося здоров'я, з'явилася підозра на рак передміхурової залози. У нього встановлена цистостома - трубка в животі, що йде в сечовий міхур. Лікарі наполягають, що йому не можна бути ув'язненим.
Вже є свідчення очевидців про різні медичні та хімічні експерименти, видалення органів для трансплантації, про фізичну наругу та згвалтування, кастрування навіть не говорю, бо для цих ********* це звичайна справа.
Фашисти з Освенцима просто відпочивають.
Нічого падлюки, усіх дістануть, не сумнівайтеся.
Слава ЗСУ!
Бабцю пару раз напоять клофеліном - ласти склеїть.
Русня з людьми поводиться просто: використав і забув.
Почекайте, у нас те саме буде. Я колись теж ржав з заборони на показ валютних курсів, і пишався тим що в нас є незалежні ЗМІ та нема держпропаганди.