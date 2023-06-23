УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10427 відвідувачів онлайн
Новини
2 946 16

Онкохворого росіянина кинули за грати на 7,5 років за "фейки" про армію РФ, а його хвору 96-річну матір віддадуть органам опіки

Суд у Калінінграді засудив 64-річного активіста Ігоря Баришнікова до 7,5 років позбавлення волі у справі про "фейки" про російську армію.

Про це пише "Север.Реалии", передає Цензор.НЕТ.

Захист оскаржуватиме вирок. Прокурор просив Баришнікову 8 років позбавлення волі.

Онкохворого росіянина кинули за грати на 7,5 років за фейки про армію РФ, а його хвору 96-річну матір віддадуть органам опіки 01

"У нас є експертиза, і суд зробив висновок, що стан здоров'я Баришнікова є пом'якшувальною обставиною. Але все одно ухвалив рішення про такий Великий термін", - сказала адвокат Марія Бонцлер.

У Баришнікова діагностовано рак, його 96-річна мати - лежачий інвалід.

Онкохворого росіянина кинули за грати на 7,5 років за фейки про армію РФ, а його хвору 96-річну матір віддадуть органам опіки 02

Матері Баришнікова 96 років. Вона ветеран війни та жертва Голокосту. У неї немає інших родичів і немає можливості самостійно доглядати себе. Ще рік тому Євгенія Баришнікова була при здоровому глузді, але після першого обшуку в їхній квартирі та восьмиденного арешту сина їй різко стало гірше. Баришніков дбав про матір і господарював, пише The Insider.

Справу на Баришнікова завели через його пости у Facebook про обстріл пологового будинку в Маріуполі та вбивства жителів Бучі. Пізніше почали ще одну справу по другій частині статті про "фейки" через пости, в яких згадувалися крейсер "Москва", що затонув, і злочини російських військових в Україні. Незабаром обидві справи об'єднали. У ході судового процесу у Баришнікова погіршилося здоров'я, з'явилася підозра на рак передміхурової залози. У нього встановлена цистостома - трубка в животі, що йде в сечовий міхур. Лікарі наполягають, що йому не можна бути ув'язненим.

Читайте: У Росії засудили кримськотатарського активіста Ернеса Сейтосманова до 18 років колонії

Автор: 

росія (67301) суд (11819)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Мене більше хвилює, що ці виродки витворяють на окупованих територіях із нашими полоненими та мирними громадянами України!
Вже є свідчення очевидців про різні медичні та хімічні експерименти, видалення органів для трансплантації, про фізичну наругу та згвалтування, кастрування навіть не говорю, бо для цих ********* це звичайна справа.
Фашисти з Освенцима просто відпочивають.
Нічого падлюки, усіх дістануть, не сумнівайтеся.
Слава ЗСУ!
показати весь коментар
23.06.2023 12:07 Відповісти
+7
принаймні людина довела що він не кацап!
показати весь коментар
23.06.2023 12:18 Відповісти
+3
*****
показати весь коментар
23.06.2023 12:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Расасєя будущего! Опа опарезіновая попа!
показати весь коментар
23.06.2023 12:03 Відповісти
- В Советской России, - говорил он, драпируясь в одеяло, -- сумасшедший дом - это единственное место, где может жить нормальный человек. Все остальное - это сверхбедлам. Нет, с большевиками я жить не могу. Уж лучше поживу здесь, рядом с обыкновенными сумасшедшими
показати весь коментар
23.06.2023 13:42 Відповісти
*****
показати весь коментар
23.06.2023 12:05 Відповісти
Мене більше хвилює, що ці виродки витворяють на окупованих територіях із нашими полоненими та мирними громадянами України!
Вже є свідчення очевидців про різні медичні та хімічні експерименти, видалення органів для трансплантації, про фізичну наругу та згвалтування, кастрування навіть не говорю, бо для цих ********* це звичайна справа.
Фашисти з Освенцима просто відпочивають.
Нічого падлюки, усіх дістануть, не сумнівайтеся.
Слава ЗСУ!
показати весь коментар
23.06.2023 12:07 Відповісти
останній хароший рускій..., може передостанній, але що з того, режим їх зжере, скільки б їх не було..., він ,як усі, працював, щоб цей монстр у вигляді рашистського режиму виріс, здичавів, став непохитним та почав зжирати своїх громадян...
показати весь коментар
23.06.2023 12:08 Відповісти
Насрать...
показати весь коментар
23.06.2023 12:09 Відповісти
Мельком ленту просматривал, сначала показалось что его мать отдадут на органы...
показати весь коментар
23.06.2023 12:11 Відповісти
Піде на утилізацію розміновувачем, все одно довго не житиме.
Бабцю пару раз напоять клофеліном - ласти склеїть.
Русня з людьми поводиться просто: використав і забув.
показати весь коментар
23.06.2023 12:12 Відповісти
"Хорошие русские" є. Але їхня кількість у рамках статистичної похибки.
показати весь коментар
23.06.2023 12:16 Відповісти
принаймні людина довела що він не кацап!
показати весь коментар
23.06.2023 12:18 Відповісти
Так-він довів ,що він не кацап. І за це йому доведеться заплатити своїм життям .
показати весь коментар
23.06.2023 12:25 Відповісти
Іде процес звільнення квартири від хорошого руского на поганих андрофагів-антилюдей.
показати весь коментар
23.06.2023 12:35 Відповісти
Коли б мати була молоденька то ії на органи б віддали.
показати весь коментар
23.06.2023 12:54 Відповісти
Мордор.
показати весь коментар
23.06.2023 13:06 Відповісти
мені абсолютно все одно шо робиться на мордорі, мене більше цікавить що робиться у нас.

Почекайте, у нас те саме буде. Я колись теж ржав з заборони на показ валютних курсів, і пишався тим що в нас є незалежні ЗМІ та нема держпропаганди.
показати весь коментар
23.06.2023 13:57 Відповісти
Жаль порядочных людей.
показати весь коментар
23.06.2023 14:18 Відповісти
 
 