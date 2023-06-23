Росія веде переговори про постачання нових дронів з Ірану, - ГУР МО
Російська Федерація веде переговори про постачання нових безпілотників з Ірану, насамперед ударних БПЛА.
Про це розповів заступник начальника ГУР Міноборони України генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
"Контракти ще до кінця не виконані. Ми маємо інформацію, що Російська Федерація веде перемовини про постачання інших видів безпілотних літальних апаратів саме іранського виробництва. Ми про це знаємо, про це говоримо", - розповів Скібіцький.
Він зауважив, що Росія також намагається налагодити власне виробництво, однак наразі масового серійного виготовлення не було зафіксовано.
"Можливо, воно проявиться, тому що є багато заяв, багато планів. Але плани є планами. А от коли воно буде, як кажуть, отримано, збите – тоді будемо говорити про це", - зазначив Скібіцький.
За даними ГУР наразі Росія веде перемовини про поставку нових дронів, ймовірно також "Шахедів". Наразі, як зазначив Скібіцький, Росія має невиконаний контракт та очікує на поставку приблизно 300 одиниць дронів-камікадзе.
"Насамперед росіяни будуть намагатися отримати ударні або дрони-камікадзе - це те, що на сьогодні для них критично. Адже "Орлан-10", який вони випускають - він здебільшого використовується як розвідувальний безпілотник. Їхня велика кількість, яка була виготовлена ще до широкомасштабного вторгнення, дозволяє їм забезпечувати потреби в розвідці", - зауважив Скібіцький.
Нагадаємо, за даними британської розвідки Іран збільшив експорт дронів до Росії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
З двох бортів вижило тільки двоє. Один у дуже тяжкому стані, без свідомості. Другий боєць, наскільки пригадую з його слів - старлей ГУР МО України, кулеметник по правому борту гелікоптера, закінчив Одеську військову академію, розвідка, його батько теж український військовий - десант чи спецназ, точно не пригадую.
Цей Воїн, будучи важко травмованим, весь забинтований, навіть полова, скривавлений, ледь притомний за правилами війни спокійно відповідав питання ворога, будучи оточений кількома до зубів озброєних вурдалаків-рашистів.
Мене вразили очі та погляд Героя - спокійні, впевнені, із лютою ненавистю до окупантів та гордістю за свою професію та Батьківщину, абсолютно не хвилюючись за свою подальшу долю.
З того моменту молився Богові за цього Воїна, за те, щоби зберіг йому життя та повернув додому. Глибока подяка Батькам за Сина-Героя!
Не знаю його долі, але дуже вірю і сподіваюся, що із ним усе гаразд, можливо він вже вдома.
Прошу у вас лише одне - моліться за Воїнів ГУР МО України, допомгайте їм психологічно та по можливості справами.
Якщо є щось неможливе на цій війні, то бійці ГУР виконають це, без варіантів.
Наш ворог просто марить знищити фізично та морально наші найбільш ефективні та результативні бойові підрозділи.
Не ведіться, не поповнюйте лав рашистів-окупантів, не обливайте брудом Гереоїв-бійців ГУР.
Бійці ГУР своє керівництво та керівника не обирали, у них немає такої опції.
Проте Вони обрали шлях Воїна, який без жодних вагань, без перерви на обід, вихідних, свят віддає своє життя та здоровя за Батьківщину - Україну, Святу Матір Героїв, за нас із Вами.
А їхне керівництво спрямовує цих Воїнів на цьому шляху.
Що більша мета, що тяжче змагання - то більші бувають жертви Степан Андрійович БАНДЕРА!
Слава Україні!
Серйозно? А те, що заводи з виробництва "Ланцетів" та "Орланів" працюють у 3 зміни та збільшили виробництво у рази, це як? Не враховується?