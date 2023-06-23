Росія веде переговори про постачання нових дронів з Ірану, - ГУР МО

Російська Федерація веде переговори про постачання нових безпілотників з Ірану, насамперед ударних БПЛА.

Про це розповів заступник начальника ГУР Міноборони України генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Контракти ще до кінця не виконані. Ми маємо інформацію, що Російська Федерація веде перемовини про постачання інших видів безпілотних літальних апаратів саме іранського виробництва. Ми про це знаємо, про це говоримо", - розповів Скібіцький.

Він зауважив, що Росія також намагається налагодити власне виробництво, однак наразі масового серійного виготовлення не було зафіксовано.

"Можливо, воно проявиться, тому що є багато заяв, багато планів. Але плани є планами. А от коли воно буде, як кажуть, отримано, збите – тоді будемо говорити про це", - зазначив Скібіцький.

Читайте: Росія отримала від Ірану сотні безпілотників для атак на Україну, - Білий дім

За даними ГУР наразі Росія веде перемовини про поставку нових дронів, ймовірно також "Шахедів". Наразі, як зазначив Скібіцький, Росія має невиконаний контракт та очікує на поставку приблизно 300 одиниць дронів-камікадзе.

"Насамперед росіяни будуть намагатися отримати ударні або дрони-камікадзе - це те, що на сьогодні для них критично. Адже "Орлан-10", який вони випускають - він здебільшого використовується як розвідувальний безпілотник. Їхня велика кількість, яка була виготовлена ще до широкомасштабного вторгнення, дозволяє їм забезпечувати потреби в розвідці", - зауважив Скібіцький.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Велика Британія перевіряє, чи не допомагали її науковці Ірану виготовляти дрони-камікадзе

Нагадаємо, за даними британської розвідки Іран збільшив експорт дронів до Росії.