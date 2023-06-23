Залишки російської ракети впали біля будинку в Хмельницькому, жителів довкола тимчасово евакуювали, - ОВА

У Хмельницькому залишки однієї з російських ракет впали біля приватного будинку.

Про це повідомила пресслужба ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Залишки однієї з ракет, збитої вночі нашими ППО, впали біля приватного будинку на одній з вулиць обласного центру. В цілях безпеки відбулася тимчасова евакуація мешканців приватних будинків довкола місця падіння уламків. Працюють відповідні вибухотехнічні служби", - йдеться в повідомленні.

Наразі проводяться роботи з ліквідації залишків уламків.

"Ситуація під контролем. Прохання до усіх жителів - не панікувати та з розумінням поставитися до цієї ситуації!" - підсумували в обладміністрації.

Нагадаємо, вночі РФ намагалася атакувати ракетами військовий аеродром у Хмельницькій області. Сили ППО знищили усі 13 крилатих ракет. Більшість з них в небі Хмельниччини.

